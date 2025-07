Ceļotāja ceļvedis Sabahas jūru un rifu aizsardzībai

Vai jūs, tāpat kā daudzi visā pasaulē, esat sācis meklēt savu klēpjdatoru, lai meklētu apskates vietas, atvieglots, ka ir atsākusies ierastā starptautiskā ceļošana, un sapņojat beidzot doties ceļojumā, kuru sākāt plānot pirms gadiem? Vai Google tīklā ievadāt tādus terminus kā salu atvaļinājumi, niršanas vietas un jūras dzīvība, vai meklējat pakalpojumā Instagram, izmantojot tēmturus #beach, #ocean un #nature?

Ja tā, neaizmirstiet savam sarakstam pievienot šo tagu: Sabah. Ar 4,500 km garu piekrasti (ieskaitot salas un lagūnas), Sabah ir daudz ko piedāvāt ar savām senatnīgajām pludmalēm un burvīgo zemūdens dzīvi. Bet kā pasaules iedzīvotājam, ko skārusi dominējošā klimata pārmaiņu ietekme, jums ir jāuzdod sev — un es apsolu, ka šis ir mūsu pēdējais jautājums —, kā mani ceļojumu plāni ietekmē okeānu? Un tad jums ir jāizdara izvēle.

Tuvojoties Okeāna dienai, mēs aicinām jūs iedziļināties, plānojot, kurp doties un ko darīt. Esi atbildīgs ceļotājs. Uzziniet par kopienām, kuru dzīve ir tik sarežģīti saistīta ar mūsu jūru resursiem. Saprotiet, kāpēc barga sprieduma pieņemšana par to, kā viņi klāj ēdienu uz galda, nesniedz risinājumus, kas aizsargā mūsu dārgo jūras dzīvi, un pēc tam uzziniet, kas to dara. Sniedziet roku, lai saglabātu gan mūsu bagātīgo jūras bioloģisko daudzveidību, gan Sabahas kultūras nemateriālos aspektus, vienlaikus atzīmējot vienumus no okeāna sugu un jūras dzīvnieku obligātajām apskates vietām.

Šeit ir īss saraksts, lai jūs sāktu.

Atjaunojiet milzu gliemenes, atjaunojiet rifus

Tunku Abdul Rahman parka apmeklējums sniedz jums lielisku iespēju saslapināt kājas, ja neplānojat doties tālu no Sabah galvaspilsētas. TARP ir salu kopa, kas atrodas ūdeņos pie Kota Kinabalu cietzemes, un tās lielākajā – Gajas salā – atrodas MERC, Jūras ekoloģijas pētījumu centrs. Godalgotā vides izglītības vieta, centra apmeklētāji var piedalīties stundu ilgā ekskursijā gida pavadībā vai pavadīt pilnu dienu kopā ar jūras biologu, no pirmavotiem mācoties par milzu gliemeņu ražošanu un atjaunošanu un izprotot to ekoloģisko nozīmi mūsu rifiem.

Milzu gliemenes spēlē milzīgu lomu jūras ūdens filtrēšanā, kas palīdz cīnīties pret pārmērīgu aļģu ziedēšanu. foto kredīts: MERC

Reģistrējieties kā EcoDiver

Lai gan tas ir neliels ceļojums uz Mantanani (pusotru stundu ar automašīnu no Kota Kinabalu, kam seko vēl viena stunda ar laivu), tās senatnīgie tirkīza ūdeņi un satriecošais dabas skaistums padara to ceļojuma vērtu. Tūrisms salā strauji pieauga, un, lai gan tas pavēra tās iedzīvotājiem papildu iespējas gūt ienākumus, ļoti acīmredzama kļuva vajadzība pēc iniciatīvām, kas integrētu tūrismu, saglabāšanu un kopienas attīstību. Malaizijas rifu čeks projekti par Mantanani mērķis ir uzlabot kopienu iztikas līdzekļus, veidojot kapacitāti un apmācot prasmes, uzlabot viņu labsajūtu, izmantojot atkritumu apsaimniekošanu, un veicināt izpratni par rifu saglabāšanas priekšrocībām.

Sertificētie EcoDivers ir apmācīti veikt rifu pārbaudes apsekojumus, kas tiek veikti katru gadu, lai uzraudzītu rifu veselību, tostarp Mantanani. foto kredīts: Reef Check Malaizija

Atbalstīt sieviešu centienus dažādot produktus

Daudzās pasaules daļās sievietēm ir izšķiroša loma dabas resursu pārvaldībā, un tas pats attiecas uz salu kopienām Sabahā. Paskatieties uz ziemeļiem daudzfunkcionālajā jūras aizsargājamā vietā Tun Mustapha parkā, kur sieviešu grupa ir apvienojusies, lai strādātu. LA'NU, reģistrēta vienība, kas ražo ziepes no lietotas cepamās eļļas. Šīs sievietes ne tikai papildina savu primāro ienākumu avotu, tādējādi mazinot atkarību no ienākumiem no zivīm, bet arī novirza daļu no savas peļņas viņu kopienu īstenotām dabas aizsardzības darbībām.

Tāpat pie Sempornas, mazās pilsētiņas Sabahas dienvidaustrumu krastā, kas pazīstama kā vārti uz niršanas patvērumu Sabahā, organizācijas Women of Omadal (WAPO) biedri cenšas uzlabot savu ienākumu drošību, vienlaikus veicinot vides apziņu un aizsardzību. Biedrība reģistrēta 2012. gadā ar WWF-Malaizijas atbalstu un līdz pat mūsdienām biedri turpina aktīvi darboties ražot un popularizēt rokdarbus, atdzīvinot aušanas tradīcijas, izmantojot pandanus palmas lapas, un izpētot jaunus dizainus un izstrādājumus, lai paplašinātu savu rokdarbu piedāvājumu. WAPO ir arī īpaša vienība, kas patrulē Omadalas salas pludmalēs, lai atturētu bruņurupuču malumedniecību.

LA'NU uzņēmēja Juliana griež citronzāli, sastāvdaļu, ko izmanto ziepju pagatavošanai. foto kredīts: Norcy BeautyLab

Paklājiņš, kas austs ar Pinamak (garneļu) dizainu, ko izstrādājusi Women of Omadal. foto kredīts: Roziah Jalalid/WAPO

Sasniedziet un atbalstiet sabiedrības virzītas iniciatīvas

Mabula, kas atrodas tikai 20 minūšu attālumā no starptautiski pazīstamās Sipadanas salas, ir niršanas vieta, kas piesaista gan starptautiskos, gan vietējos nirējus, kurus interesē reti un unikāli makrodzīvnieki. Diemžēl lielais tūristu skaits, ko piesaista tās krasti un ūdeņi, rada ekoloģisku spiedienu uz salu, tāpēc ir ļoti svarīgi palielināt salas noturību pret arvien pieaugošo pieprasījumu pēc tās resursiem un klimata pārmaiņām. To atzīstot, Zaļā Semporna tika izveidota kā platforma, lai dotu iespēju jauniešiem un vietējai kopienai iesaistīties dažādās vides aizsardzības iniciatīvās. Brīvprātīgie aktīvi atjauno koraļļus, uzlabo savas līderības prasmes, piedaloties apmācībās, apgūst filmu veidošanas mākslu, lai dalītos savos kopienas stāstos, meklē risinājumus Mabulas ūdens trūkuma problēmām un dara vēl vairāk!

Mabulas jauniešu uzņemtās īsfilmas “Klimata stāsti” pirmās daļas demonstrēšana notika vietējā mošejā, un to apmeklēja vairāk nekā 100 salas iedzīvotāju. foto kredīts: Green Semporna

Atjaunojiet koraļļu rifus pie Sempornas

Aptuveni 30 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Sempornas atrodas Pom Pom sala, kas ir bāze Tropu izpētes un saglabāšanas centrsvai TRACC, organizācija, kas nodarbojas ar jūras bruņurupuču aizsardzību un bojāto koraļļu rifu atjaunošanu. TRACC īstenotās programmas ilgst no divām nedēļām līdz vairāk nekā četriem mēnešiem, un tās var ietvert tādas darbības kā mākslīgo rifu izveide, lai atjaunotu ekoloģisko funkcionalitāti, zinātnisku pētījumu un apsekojumu veikšana, lai iegūtu holistisku priekšstatu par jūras vidi, ērkšķu vainaga jūraszvaigznes noņemšana, lai varētu bojāti rifi, lai izdzīvotu un augtu, un vēl daudz vairāk. Lieliska programma, ja vēlaties aktīvi atjaunot rifus un ja vēl neesat sertificēts nirējs, TRACC piedāvā PADI kursus, lai jūs sāktu darboties.

Pom Pom salas ūdeņos zeļ mākslīgie rifi, kas paredzēti koraļļu veidojumu atjaunošanai. foto kredīts: Robins Filipo/TRACC Borneo

Apmeklējiet aizsargājamo jūras zonu

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ir Sugud salu jūras aizsardzības apgabals, vieta Sabahas austrumu krastā, kurā ietilpst Lankayan, Billean un Tegapil salas. SIMCA privāti pārvalda Rifa aizbildnis, kuras galvenais mērķis ir līdzsvarot tūrisma un saglabāšanas vajadzības. Īpašas komandas uzrauga bruņurupuču ligzdošanas aktivitātes, veicina apmeklētāju izpratni par bruņurupuču aizsardzību un veic rifu apsekojumus, lai uzraudzītu rifu veselību. Turklāt zvejas ierobežojumu izpilde ļauj attīstīties zivju populācijām gan aizsargājamās teritorijas robežās, gan ārpus tām.

SIMCA apmeklētāji var atbalstīt Reef Guardian saglabāšanas centienus, pieņemot ligzdu.

foto kredīts: Achier Chung/Reef Guardian

Jūs varētu arī interesēt, ka netālu no SIMCA atrodas Bruņurupuču salu parks — jūras parks, kas publicēts 1977. gadā. Selinganas salas apmeklētājiem, kas ir viena no trim salām, kas veido parku, ir paveicies redzēt bruņurupučus, kas ligzdo katru dienu, un viņiem ir paveicies. iespēja piedalīties Bruņurupuču adopcijas programmā.

Tas ir jūsu rokās. Neviena darbība nav par mazu. Neviena piepūle nepaliek nenovērtēta. Pielāgojot seno teicienu, neskaitot jūsu pēdas, mēs aicinām jūs atstāt pozitīvu iespaidu uz mūsu rifiem. Un nē, mēs neiesakām jums uzkāpt uz mūsu koraļļiem!

Tiekamies Sabā.

Sarakstījis Robins Filipo