Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Antennarius Frogfish galvaspilsēta Filipīnās!

Antenāra sugas signāli!

The Allure of its Lure. Šis valdzinošais dzīvnieks, visu laiku iecienīts nirēju vidū, pārsniedz savu pokera seju un raksturīgo žāvas sajūtu.

Zemūdens fotografēšanas entuziastiem un pieredzējušiem nirējiem šī zivs ir labi zināma, un tā lielākajai daļai šķiet izdomāta, bet pārējiem – fantāzijas atradums.

Frogfish iet pa rifu, izmantojot strūklai līdzīgu piedziņu caur atverēm, kas atrodas zem krūšu spurām. Ja tas nav putojošs kā neērts balons, tas var arī doties pastaigā, izmantojot krūšu un iegurņa spuras.

Antennarius Frogfish Filipīnu galvaspilsēta 2

Photo Credit: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, ir daudz dažādu Frogfish sugu, kas apdzīvo to piekrasti un blakus esošo Apo salu. Šeit mūsu ūdeņos ir reģistrētas 12 varžu zivju sugas, kuras ir ļoti pieprasītas nirēju vidū, un vismaz 13 sugas ir izplatītas Visayas, Filipīnu centrālajā apgabalā.

Nesen Silver Reef Dive Resort izpilddirektors un Spotter Trainer kopā ar Danielu Geary, jūras biologu, kas pazīstams kā "Dr. Frogfish”, kurš ir pētījis Frogfishes 10 gadus, dokumentēja Hispid/Shaggy Frogfish Zamboanguita, kaimiņu pilsētā Dauin, kas pazīstama kā Negros salas niršanas galvaspilsēta Filipīnās. Pēc daudziem pētījumiem tiek uzskatīts, ka pastāv liela iespēja, ka šī ir pirmā dokumentētā šīs sugas novērošana Negros Oriental provincē.

Vairāki niršanas ceļveži apstiprina iespējamu novērojumu 2010. gadā, taču nav neviena fotoattēla, kas to apstiprinātu. Gandrīz visi tiešsaistē pieejamie fotoattēli, ieskaitot atrašanās vietas, ir no Indonēzijas, un neviens (pareizi identificēts) nav atrasts no Filipīnām, tāpēc šis varētu būt pirmais, ja ne viens no pirmajiem, dokumentētajiem šīs sugas novērojumiem valstī. Šis patiešām bija episks atradums, ko atklāja Rendāls Gunns, tehnikas nirējs, kurš pārcēlās uz Dauinu, kura mājas rifā dzīvo pāris šo spilgti dzelteno, mango līdzīgo varžu zivju. Vienai no mūsu vietējām māksliniecēm Almai Zosanai būs jāgroza savs Visayas Frogfishes plakāts, lai iekļautu šo 13. sugu.

Frogfishes sezona Dauin un Zamboanguita Negros Oriental parasti sākas ap februārī un ilgst līdz apmēram augustam, bet daba nosaka savu kursu, tāpēc tas ir tikai vidējais rādītājs. Daži parādās nedaudz agrāk, bet citi parādās vēlu un paliek ilgāk, kas nozīmē, ka ir daži, kas paliek blakus, lai tos atrastu tie, kas zina, kur viņi slēpjas vai apmeklē Dr Frogfish paredzētos speciālos kursus.

Nesen mūs apciemoja Daniels Džīrijs, “Dr. Frogfish”, kurš kopā ar mums nira, lai fotografētu šīs Hispid/Shaggy Frogfish, un varēja tērzēt par vardezivīm, jo ​​īpaši par to, kādi ir viņa iecienītākie atradumi un kāda uzvedība viņam visvairāk palikusi atmiņā.

“Man ir daži ārkārtīgi neaizmirstami atradumi, kad runa ir par Frogfish. Mans visu laiku labākais atradums, kas, iespējams, netiks papildināts, bija 2016. gadā. Es devos uz Ambonu, Indonēziju, lai uzzinātu, ka ir pārbaudītas Psychedelic Frogfish novērojumi. Man bija paveicies redzēt divus no viņiem savā otrajā niršanas reizē.

Vēl viens neticams atradums 2022. gadā notika Malapaskvā, Filipīnās. Mans iecienītākais vietējais gids mani aizveda uz vienu no savām slepenajām vietām ar diviem papildu gidiem, un mēs atradām Marmormutes vardes zivi...ar olām! Olas, kas joprojām attīstās, bija gandrīz pilnībā izveidotas, ideālas to pieaugušo versiju kopijas.

Viens no maniem visu laiku iecienītākajiem atradumiem, godīgi sakot, bija šis Hispid/Shaggy Frogfish pāris. Es dzīvoju Dauin gandrīz 10 gadus un nekad neesmu redzējis. Šīs divas vardes zivis tikko tika atrastas, kamēr es viesojos divas nedēļas, ideāls laiks.

Esmu redzējis daudz Frogfish uzvedības, bet dažas izceļas. Es nekad neesmu redzējis varžu zivju kanibālismu, lai gan esmu redzējis tā mēģinājumu. Mana mīļākā uzvedība, ko esmu redzējis, bija divu klaunu/kārpu varžu pārošanās. Es varēju vērot, kā viņi flirtēja, uzpeld, pārojas, un vēroju, kā olu plosts aizpeld. Otrs Frogfish tēviņš skrēja pāri akmeņiem pēc dažām sekundēm, diemžēl par vēlu ballītei.

Man vienmēr patīk redzēt Frogfish tēviņu, kas mēģina flirtēt ar mātīti. Tēviņiem patīk izplest visas spuras un kratīt ķermeni, kas ir neveikla varžu zivju deja. Es nezinu, kāpēc viņi to dara, bet to ir diezgan smieklīgi skatīties.

Vardezivs plēsoņa ir rets skats, bet arī kārums. Esmu redzējis, ka Frogfish ēd dažādus laupījumus, sākot no lapsenēm līdz pūķiem un beidzot ar kardināliem. Mans mīļākais plēsonis, kam esmu bijis aculiecinieks, bija filmas uzņemšanas laikā BBC kanālam Planet Earth, kas tika uzņemta Dauinā, kur mēs bijām liecinieki tam, kā Klauns/kārpu vardezivs uzsita mazu lauvu zivtiņu, muguriņas un visu.

