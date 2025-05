Apo sala un Dauinas niršana

at

at 6: 12 am

Apo salas un Dauinas niršana ar AivyMaes Divers Resort

Ja sapņojat par košiem koraļļu dārziem, jūras bruņurupučiem, kas dreifē pa kristāldzidriem ūdeņiem, un pasaules līmeņa niršanu dubļos, tad esat īstajā vietā. Apo sala un Dauina ir divi no Filipīnu iecienītākajiem niršanas galamērķiem. Šīs vietas, kas atrodas Negros Oriental piekrastē un pastāvīgi tiek novērtētas kā pasaules 10 labākie niršanas galamērķi, sola neaizmirstamu zemūdens piedzīvojumu, un nav labāka veida, kā to piedzīvot, kā ar AivyMaes Divers ērti izvietota pašā centrā Dauinas pludmales kraststikai 5 km brauciens ar laivu no Dauinas uz Apo sala, un tā ir pasaulē atzīta par veselīgajiem koraļļu rifiem un izcilo jūras bioloģisko daudzveidību.

Apo salas un Dauinas niršana 9

Dauinas sirdī esošā AivyMaes Divers nosaka jaunu standartu jūras aizsardzībai un patiesi ilgtspējīgam tūrismam.

Mūsu misijas pamatā ir Filipīnu dinamisko jūras ekosistēmu saglabāšana, izmantojot izglītību, iespēju paplašināšanu un sadarbību. Pateicoties ISC izpilddirektors Barijs Kolmensjau ir ziedotas piecas pilnas stipendijas, kas ļauj talantīgiem jauniem vietējiem iedzīvotājiem kļūt par jūras tūrisma līderiem. Apmācīt vietējos maznodrošinātos jauniešus/jauniešus pieaugušos ne tikai par profesionāliem niršanas meistariem/speciālistiem dzīvnieku vērotājiem un instruktoriem, bet arī par pilsoniskajiem zinātniekiem, kas veltīti mūsu okeānu aizsardzībai nākamajām paaudzēm.

Cieši sadarbojoties ar Dauinas pašvaldību, mēs identificējam maznodrošinātus jauniešus un sievietes un nodrošinām viņiem prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus niršanas nozarē. Šie cilvēki savukārt kļūst par mentoriem un paraugiem, iedvesmojot citus no līdzīgas vides pieņemt un aizsargāt savu unikālo jūras vidi, vienlaikus veidojot gandarījumu sniedzošu karjeru.

“Vietējie iedzīvotāji apmāca vietējos” — tas ir mūsu ilgtspējīga ekotūrisma modelis, un tas darbojas.

Apo salas un Dauinas niršana 10

Apo sala ir noteikta kā jūras aizsargājamā teritorija (MPA) kopš 1982. gada, tas kalpo kā veiksmīgas kopienas vadītas dabas aizsardzības paraugs — pateicoties novatoriskajam jūras biologam Dr Angel Alcala, “Aizsargāto jūras teritoriju tēvs”. Dr. Anhels Alkala, kurš uzauga šajā reģionā, pārliecināja nedaudz skeptiskos vietējos iedzīvotājus, ka aizsargājamās teritorijas izveide nāks par labu apkārtējām zvejniecībām.

Viņa teorija bija tāda, ka pieaugušas zivis no aizsargājamās teritorijas nonāks apkārtējā teritorijā, kur aizsargājamā teritorija kalpos kā patvērums, kur zivis varēs izbēgt, nobriest un nārstot. Zivis, nārstojot aizsargājamajā teritorijā, radīs kāpurus, kurus straumes pārnes uz citām kopienām uz rifa. Patiess jūras aizsardzības veiksmes stāsts Filipīnās un vecākā nepārtrauktā jūras aizsargājamā teritorija Filipīnās, kas pārvērš šo mazo salu par makro fotopapīru un platleņķa fotogrāfiju paradīzi!

Apo salas un Dauinas niršana 11

Šī niecīgā, mazā sala ir spēlējusi nozīmīgu lomu visas valsts jūras aizsardzības centienu veidošanā. Patiesībā šeit izveidotā kopienas rezervāta panākumi ir bijuši tik lieli, ka tas iedvesmoja līdzīgus projektus visā Filipīnās un pat visā pasaulē, un tā tiešā rezultātā Filipīnās pašlaik ir vairāk nekā 1,500 mazu jūras aizsargājamo teritoriju, ko izveidojušas vietējās kopienas, kas vēlējās atdarināt Apo salas panākumus. Pateicoties veiksmīgai aizsargājamo jūras teritoriju ieviešanai, uzplauka niršanas tūrisms, un Filipīnas tagad pastāvīgi tiek atzītas par pasaules labāko niršanas galamērķi.

Labākās Apo niršanas vietas: Čapelpointa – Dramatiska niršana pie sienas ar izciliem koraļļu veidojumiem un biežiem jūras bruņurupuču, jūras asaripu baru un reizēm arī barakudu novērojumiem. Šeit zeļ un zeļ mīkstie koraļļi, kā arī plikpaurzivis un rifu zivis. Kogona ragsPazīstama ar spēcīgām straumēm, kas padara to par aizraujošu niršanas vietu. Sagaidāmi lieli zivju bari, piemēram, trevalli, lutjānzivs un fusilieri, kā arī veselīgi koraļļu dārzi un dažreiz arī pelaģiskās zivis. Vislabāk piemērota vidēja un pieredzējuša līmeņa nirējiem.

Apo salas un Dauinas niršana 12

Rokpointa austrumi un rietumi – Niršana lēzenā nogāzē ar bagātīgu makrodzīvnieku klāstu, tostarp skorpionzivīm, varžu dzimtas zivīm un dažādām plikpaurzivīm. Jūras gultni rotā mīkstie koraļļu vēdekļi un jūras anemones. Lieliski piemērota fotogrāfiem, lēzenās nogāzes ir ideāli piemērotas bruņurupuču un krāsainu rifu zivju vērošanai. Patvērums-Šī ir daļa no jūras rezervāta un piedāvā salas neskartākos koraļļus. Jūras dzīvība ir bagātīga: jūras bruņurupuči, sprūdzivis, papagaiļzivis. Ierobežota piekļuve rifa aizsardzībai; dažreiz ir atļauta tikai snorkelēšana.

Atklājiet Dauinas burvību , Pasaulslavena ar niršanu dubļosDauinas jūras aizsargājamās teritorijas

Tikai īsa brauciena attālumā no Dumaguetes pašvaldības Dauins— pēdējo 40 gadu laikā ir paplašinājusi savus jūras aizsardzības centienus, izveidojot vairākas jūras aizsargājamās teritorijas (AJT), kas atrodas gar tās piekrasti. Šīs AJT ir ne tikai atdzīvinājušas vietējo zvejniecību, bet arī veicinājušas ekotūrismu, AJT nodevām palīdzot pārvaldīt līdzekļus un īstenot noteikumus par zvejas aizliegumu. Savukārt nirēji atbalsta ilgtspējīgu tūrismu, vienkārši darot to, kas viņiem patīk, — nirot.

Apo salas un Dauinas niršana 13

Atšķirībā no daudzām aizsargājamām teritorijām, kas koncentrējas tikai uz koraļļu rifiem, Dauinas aizsargājamās teritorijas ietver arī jūraszāļu audzes un smilšu/gruvešu nogāzes — galvenās niršanas vietas dubļos, kas Dauinu ir iekļāvušas pasaules niršanas kartē. Dauina, kas ir slavena ar savām melno smilšu nogāzēm, piedāvā iespēju sastapt neticami daudzveidīgu retu un dīvainu jūras dzīvību: mītiskus astoņkājus, krāšņas sēpijas, varžu dzimtas zivis, jūraszirdziņus, spoku pīpeļzivis un neskaitāmas plikpaurziežu, garneļu un krabju sugas. Šīs daudzveidīgās ekosistēmas ir arī nozīmīgas barošanās vietas bruņurupučiem un citiem jūras megafauniem.

Dauina lepni lepojas ar 29 no 33 zināmajām varžu dzimtas zivju sugām — šī atšķirība ir izcelta [datumā] BBC Planēta Zeme III, 2. sērija, kurā tika izcelta apgabala bagātīgā bioloģiskā daudzveidība. Gar piekrasti niršanas operatori vada specializētas “radību medības”, kuras vada pieredzējuši novērotāji ar asu aci atrast pat vismazākās un visneaizsargātākās zemūdens radības, padarot Dauinu par obligātu apmeklēšanas vietu gan zemūdens fotogrāfiem, gan makro niršanas entuziastiem.

Apo salas un Dauinas niršana 14

Populārākās niršanas vietas Dauinā: visas ir AivyMaes Divers Resort House rifs, ērtas niršanas vietas ar kājām krastā

Atrodas pašā centrā Dauina Pludmales krastā esošais AivyMaes Divers piedāvā ērtu tiešu piekļuvi (ieejot kājām) Dauinas pasaulslavenajām dubļu niršanas vietām, tostarp slaveno mājas rifu AivyMaes mājas rifu, kas pazīstams kā Población 1 Dauin North jūras rezervāts, kas ir aizsargāts vairāk nekā 40 gadus. Šī vieta mudž no neparastiem makro radījumiem, padarot to par patvērumu zemūdens fotogrāfiem, makro paradīzi un platleņķa paradīzi jūras dzīvības entuziastiem.

Dauina ziemeļos un dienvidos – Niršana krastā / dubļi Dziļums5–25 m augstumā. Slīpa, melna smilšaina vieta ar izkaisītiem gružiem un mākslīgām struktūrām, kas pievilina dzīvnieciņus, varžu dzimtas zivis, airzivis, plikžalzivis, jūraszirdziņus. astoņkājis (ieskaitot mimiku un brīnumpusi) Lieliski piemērots makrofotogrāfijai fotografēšana un nakts niršana.

Apo salas un Dauinas niršana 15

Masaplodas rezervāts – dinamisks rifs ar neregulāriem bruņurupuču novērojumiem Koraļļu rifs / Jūras rezervāts Dziļums5–30 m – spilgts rifs ar bagātīgu koraļļu segumu un zivju bariem. Fusilieri, lutjānzivis, bruņurupuči, murēnas. Lieliska redzamība, piemērota gan makro, gan platleņķa fotografēšanai.

Automašīnas un Ginama-an - Dziļuma diapazons: 24–28 metri. Automašīnu vraku vietā mudž no makro radībām un rifu zivīm, tostarp lauvzivīm, murēnām, zilraibajām rajajām, varžu zivīm, spoku cauruļzivīm, jūras kodēm, porcelāna krabjiem, arlekīna spoku cauruļzivīm, krokodilzivīm, imperatora eņģeļzivīm un kailžņzivīm. Pašas vrakas bieži vien ir klātas ar krāsainiem koraļļiem, sūkļiem un jūras vēdekļiem, kas sniedz lieliskas iespējas… zemūdens fotogrāfija.

Apo salas un Dauinas niršana 16

Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis nirējs vai iesācējs, kas vēlas izpētīt zemūdens pasauli, Dauina piedāvā nepārspējamas niršanas iespējas. AivyMaes Divers sniedz izcilus pakalpojumus, profesionālu palīdzību un kopīgu apņemšanos aizsargāt jūras vidi. Izvēloties nirt mūsu kūrortos, jūs ne tikai dodaties neaizmirstamā piedzīvojumā, bet arī atbalstāt centienus aizsargāt un saglabāt mūsu okeānus nākamajām paaudzēm. Viņu pieredzējušie niršanas meistari un instruktori ir apmācīti dzīvnieku vērotāji, nodrošinot viesiem bagātinošu un videi draudzīgu niršanu.