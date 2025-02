Muck Diving Hotspot Dauin ir daudz būtņu

Muck Diving ir liela nozare Dauinā, kurā ir vairāki jūras rezervāti un daudzas pārsteidzošas niršanas vietas.

Kriss Hīms (Sea Explorer's Philippines izpilddirektors) 1986. gadā izveidoja pirmo niršanas kūrortu Dauinā un sāka popularizēt piekrastes daudzveidīgos jūras iedzīvotājus.

Very soon after macro fotografēšana enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Dauin melnajos vulkāniskajos krastos ir vairāk nekā 20 niršanas vietas. Viss atrodas ļoti tuvu AivyMaes Divers Resort.

Sākot no ziemeļiem uz dienvidiem, es varētu aprakstīt visas brīnišķīgās niršanas vietas, piemēram, Mainita, San Miguel - ziemeļos un dienvidos, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary - ziemeļos un dienvidos, Ginama Point, Bahura un piramīdas, bet īpašu pieminēšanu pelna Masaplod - ziemeļi un dienvidi.

Šī konkrētā niršanas vieta piedāvā vienu no visdažādākajiem būtņu klāstiem. Ir tik daudz sugu, ko redzēt, tostarp jūras zirdziņus, vairāku veidu varžu zivis (viena no manām iecienītākajām), brīnumzivis, mīmikas un zilo gredzenu astoņkāji; īsi sakot, tā ir neparasta vieta.

Vēl viena no apgabala iespaidīgākajām niršanas vietām ir AviyMaes Divers Resort House rifs, kas atrodas tieši kūrorta priekšā, un to var veikt kā ļoti ērtu krasta niršanu. Dauin Nth Reef/Car Wrecks dive is where Planet Earth 2, Episode 2, Frog fish special was filmed with two large Commerson Frogfish tuvu viena otrai.

Apo sala

Tomēr Dauin ir ne tikai niršana ar dubļiem. Apo sala atrodas tikai 30 minūšu laivas brauciena attālumā no Dauinas krasta. Sala ir noteikta jūras aizsargājamā teritorija (MPA) kopš 1982. gada. Tas ir pateicoties jūras zinātnieka Dr. Angel Alcala centieniem.

Viņš uzauga šajā reģionā un pārliecināja nedaudz skeptiskos vietējos iedzīvotājus, ka aizsargājamās teritorijas izveide dos labumu apkārtējai zivsaimniecībai, būtībā izveidojot pirmo jūras aizsargājamo zonu Filipīnās. Drīz sekoja Dauins, tāpat kā daudzi citi galamērķi Visayas salā, izveidojot to, kas šodien ir pasaules klases makro debesis un platleņķa niršanas galamērķis.

Tiem, kam patīk majestātiski un krāsaini rifi, pilni ar mīkstiem koraļļiem, ko apdzīvo jūras bruņurupuči un dažādu sugu pelaģiski dzīvnieki, Apo sala, kas atrodas aptuveni 12 km attālumā no Dauinas, ir īstā vieta. Šī ir ikoniska niršanas vieta un viena no slavenākajām niršanas vietām Filipīnās, kas bieži tiek novērtēta kā pasaules populārākie niršanas punkti.

Veselīgajos rifos ap Apo salu ir vairāk nekā 400 dokumentētu koraļļu sugu — tas ir 65% no pasaules koraļļiem, kas atrodami vienuviet! Šajā salā ir vairākas niršanas vietas, kas tiek veiktas atbilstoši dienas straumēm, piemēram, slavenais Rock Point – austrumi un rietumi, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tyres Point, cita starpā.

Kūrortviesnīca AivyMaes Divers Resort organizē vienas dienas ekskursiju, kas notiek ar tradicionālu vietējo laivu ar ērtiem sēdekļiem un vannas istabu. Jūs izbaudīsiet 3 niršanas reizes salā. Tas ietver brokastis, pusdienas un dzērienus, un jūs atgriezīsities kūrortā apmēram pulksten 4:XNUMX, tādējādi noslēdzot perfektu dienu ar atmiņām, kas ir pilnas ar zemūdens attēliem.

Papildus Apo salai niršanas centrs pēc pieprasījuma organizē arī nakts un Blackwater niršanas.

Topside Adventures

Bet šeit viss nav par niršanu. Varat arī apmeklēt veco baznīcu, tirgu, Casaroro ūdenskritumus, doties kalnu pārgājienos, apmeklēt tās melno smilšu pludmales un balto smilšu pludmales Dauin dienvidu apgabalā Zamboanguitā un Siatonā, kā arī Apo, kur varat snorkelēt visās dažādās vietās.

Pastaiga pa Dauin ir ļoti interesanta, un jūs varat baudīt izcilas virtuves ēdienus tādos restorānos un bāros kā Lokal Resto, Anahaw, Soga un Frontemare, kā arī izsmalcinātajā itāļu picērijā, kas atrodas tieši Dauin pludmalē. Ja jums ir laiks, iesaku apmeklēt arī Dumaguete, lai apskatītu tās krastmalu un tirgu, kur var nobaudīt gardas jūras veltes, kas nozvejotas apkārtnē.

Īsāk sakot, es ļoti iesaku šo viegli sasniedzamo niršanas galamērķi. Ja vēlaties "iepriecini sevi" stila neformālu atmosfēru , es ļoti iesaku palikt šeit AivyMaes Divers Resort ar izmitināšanu, sākot no Deluxe Ac privātās vannas istabas, Native Style Beach Huts vai Dorm Style vietējās būdiņas, tur ir kaut kas visai ģimenei, ceļojošam pārim vai vienam ceļotājam, kas nepārkāps jūsu budžetu.