Niršanas Raja Ampat ar Meridian Adventure Dive

DIVE RAJA AMPAT — IETAUPI AR MŪSU EKSKLUZĪVĀM ĪPAŠĀM AKTUĀLĀM!

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Enjoy diving without set arrival or departure dates, whether for a short escape or a more extended adventure. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Niršanas komplekti:

6 naktis / 7 dienas + 10 niršanas = 2098 USD vienai dalīšanai Cenā iekļauta 1 nakts bez maksas

7 naktis / 8 dienas + 12 niršanas = 2273 USD vienai dalīšanai Cenā ir iekļauta 1 nakts un 2 niršanas iespējas bez maksas

8 naktis / 9 dienas + 14 niršanas = 2449 USD vienai dalīšanai Cenā ir iekļauta 1 nakts un 4 niršanas iespējas bez maksas

9 naktis / 10 dienas + 16 niršanas = 2693 USD vienai dalīšanai Cenā ietilpst 2 naktis un 2 niršana bez maksas

10 naktis / 11 dienas + 18 niršanas = 3112 USD vienai dalīšanai Cenā ietilpst 2 naktis un 4 niršana bez maksas

Kas ir iekļauts:

Rates are based on Bed and Breakfast (B&B) only

Room Amenities include a TV, Safe, Hair Dryer, Shampoo, Conditioner, Body Wash & Towels & Bath Robes

24hr Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Drinking water in your room and at various locations around the resort

Aqualung Dive Equipment (Mask, Fins, Snorkel, Wetsuit, BCD, Regulator, Weights, Tanks)

Transfers to and from all dive sites

Beach Towels, Tea, Coffee, Fresh Fruit and Drinking Water on all Dives

izņēmumi:

Transfēri (Sorong un Waisai): apm. $ 55 vienai personai

Raja Ampat jūras parka atļauja: IDR 1,000,000 XNUMX XNUMX vienai personai (maksa skaidrā naudā kūrortā)

(maksa skaidrā naudā kūrortā) Ēdināšana (pusdienas un vakariņas) – pieejama puspansija/pilna pansija grupām no 8 personām

Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

Dive computers and torches

Lidojumu, ceļojumu un niršanas apdrošināšana

SAZINĀTIES

Tel: + 62 951 317 6120

Kas ir lietotne: +62 822 4854 0774

E-pasts: bookings@meridianadventuresdive.com

Tīmekļa vietne: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag

Ekrānuzņēmums

Noteikumi:

Lūdzu atsauci MADSĪPAŠAIS2025 veicot rezervāciju, lai izmantotu šos ekskluzīvos piedāvājumus.

Rezervācijas periods: 01 November 2024 to 31 December 2024

Ceļojuma periods: no 01. gada 2024. novembra līdz 31. gada 2025. janvārim

Cenas ir norādītas USD un ietver piemērojamos nodokļus.