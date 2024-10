NETICI ACĪM

Ilūzijas viltus acis uz vienu mazu zivi

Līdzīgi acu pārim ir lielie dvīņu muguras plankumi uz Signal Goby (Signigobius biocellatus) pāra, ko sauc arī par krabja aci.

Ūdeņi no Vakatobi are home to a diminutive master of visual disinformation. Twin-spot signal gobies are often found sifting about for morsels among the reef’s sandier seabed. A passing glance might not reveal their presence, however, as the pair of distinctive spots they sport on each flank creates the illusion of large eyes, perhaps belonging to a foraging crustacean. Hence this fish's other name: the crab-eyed goby. This optical illusion can confuse a would-be predator in pursuit of a fish dinner.

