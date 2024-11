Dugongi pamanīti Kri ragā

Kad cilvēki domā par Raja Ampat, viņi bieži domā par tās dinamiskajiem koraļļu rifiem un daudzveidīgo jūras dzīvi. Tomēr tikai daži apzinās, ka šajā paradīzes salā atrodas arī viena no Indonēzijas nenotveramākajām un apdraudētākajām radībām — dugongi. Šie maigie jūras zīdītāji ir atkarīgi no Radža Ampatas mierīgajiem līčiem un plašajām jūraszāļu pļavām, kas tiem piedāvā ideālu biotopu barošanai un pajumtei.

Rets un aizraujošs skats mūsu Raja Ampat ūdeņos šorīt 23. gada 2024. oktobrī

Dugongi, ko parasti dēvē par “jūras govīm”, lēnām ganās jūraszālē un ir radniecīgi lamantīnam. Neskatoties uz to mierīgo raksturu, šie dzīvnieki saskaras ar ievērojamiem draudiem. Visā Indo-Klusā okeāna reģionā dugongu populācijas pēdējo desmitgažu laikā ir strauji samazinājušās, galvenokārt biotopu iznīcināšanas, cilvēku darbības un nelegālās zvejas dēļ. Indonēzijā, kur reiz plauka dugongi, to skaits ir samazinājies līdz satraucoši aplēsēm, kas ir mazāk nekā 1,000 īpatņu.

Jūraszāle ir dugonga galvenais barības avots, un šīs ekosistēmas ir ļoti svarīgas veselīgas piekrastes vides uzturēšanai. Jūras aļģu pļavas palīdz stabilizēt okeāna dibenu, samazina piekrastes eroziju un darbojas kā daudzu jūras sugu audzētavas. Dugongiem ir izšķiroša nozīme šo biotopu uzturēšanā, ganoties jūraszālē, kas novērš aizaugšanu un ļauj barības vielām efektīvi cirkulēt pa ekosistēmu.

Diemžēl piesārņojums, pārzveja un piekrastes attīstība nopietni apdraud Indonēzijas jūraszāļu pļavas. Neilgtspējīgas zvejas metodes, piemēram, dinamīts un cianīds, ir vēl vairāk degradējušas šos biotopus. Izzūdot jūraszāļu dobēm, izzūd arī dugonga galvenais barības avots, spiežot sugas tuvāk izmiršanai.

Neskatoties uz to vēsturisko klātbūtni Indonēzijā, zinātniskā informācija par dugongi vēl nav pieejama. Ir maz zināms par viņu uzvedību, pārpilnību vai specifiskiem izplatības modeļiem. Ir zināms, ka dugongi ir ļoti migrējoši, pārvietojoties pa piekrastes zonām, lai pabarotu, taču izsekot to pārvietošanai un izprast to populācijas tendences ir sarežģīti, jo trūkst visaptverošu pētījumu. Šis datu trūkums kavē saglabāšanas centienus, apgrūtinot efektīvu sugu aizsardzību.

Indonēzijā dugongiem ir kultūras nozīme, un tie ir ieausti tradicionālos stāstos. Daudzi senie mīti stāsta par sievietēm, kas ieiet jūrā un pārvēršas par dugongiem, folklorā saista cilvēkus ar šiem jūras dzīvniekiem. Tiek uzskatīts, ka arī pirmie jūrnieki, kuri redzēja dugongus, ir veicinājuši mītu par nārām, redzot viņu siluetus ūdenī un sajaucot tos ar mistiskām būtnēm. Līdz pat šai dienai Radža Ampatas vietējā papuasu kopienā dugongi tiek saukti par “nārām”, un viņu retie novērojumi tiek svinēti.

Atšķirībā no daudziem Indonēzijas reģioniem, kas ir padevušies pārmērīgai attīstībai, Raja Ampat ir palicis salīdzinoši neskarts, galvenokārt pateicoties tās apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu tūrismu un saglabāšanu. Reģiona ar barības vielām bagātie ūdeņi ieplūst seklās, mangrovju ieskautās līčos, veidojot plašas jūraszāļu pļavas, kurās var baroties un dzīvot dugongi. Šie biotopi ir ļoti svarīgi to izdzīvošanai, un šo apgabalu aizsardzība ir palīdzējusi Raja Ampat kļūt par vienu no retajām vietām, kur dugongus joprojām var redzēt savvaļā.

Vietējās kopienas un niršanas kūrorti Raja Ampat ir svarīgi, lai saglabātu dugongas dzīvotnes. Daudzi ekotūrisma uzņēmumi, piemēram, Meridian Adventure Dive, ir dziļi iesaistīti jūras vides aizsardzībā. Šīs organizācijas cieši sadarbojas ar vietējām naktsmītnēm pie ģimenes un veicina ilgtspējīgu praksi, kas palīdz aizsargāt trauslās ekosistēmas, uz kurām paļaujas dugongi.

Dugongi ir lieli, maigi radījumi, kas izaug līdz 3 metriem gari un sver 400 kilogramus. Viņi ir kautrīgi un nenotverami, neskatoties uz to lielumu, dodot priekšroku ganībām jūraszālēs klusos, seklos ūdeņos. Dugongi izmanto savas lāpstiņas formas astes un lāpstiņām līdzīgās pleznas, lai graciozi peldētu, un to izskata dēļ tos bieži sajauc ar maziem vaļiem. Interesanti, ka dugongi ir ciešāk saistīti ar ziloņiem nekā citiem jūras dzīvniekiem, un tiem ir līdzīgi ilgs mūžs, kas bez cilvēka iejaukšanās var sasniegt pat 70 gadus.

Dugongi parasti ir vientuļi dzīvnieki, dažreiz sastopami mātes un teļa pāros. Dugongu mātītēm ir lēns vairošanās cikls, tās nēsā teļu gadu ilgu grūtniecību, un teļš paliek kopā ar māti līdz 18 mēnešiem. Šie garie vairošanās intervāli un sugas atkarība no konkrētiem biotopiem padara dugongus neaizsargātus pret vides izmaiņām.

Dugonga novērojumi Radžaampatā ir reti, taču, kad notiek, tie atstāj paliekošu iespaidu. Dugongi var palikt iegremdēti līdz sešām minūtēm, uz īsu brīdi nonākot virspusē, lai iegūtu gaisu, pirms nirt atpakaļ, lai ganītos jūraszālē. Šāda uzvedība nodrošina vislabāko iespēju pamanīt šos nenotveramos zīdītājus snorkelēšanas vai niršanas laikā.

Tā kā dugonu biotopi sarūk cilvēka darbības dēļ, šīs radības ir kļuvušas mobilākas, ceļojot starp aizsargājamiem līčiem, meklējot pārtiku. Tomēr to lēnais vairošanās ātrums un sarūkošais biotops padara to ilgtermiņa izdzīvošanu arvien grūtāku.

Lai dugongi atkal attīstītos Indonēzijas ūdeņos, ir svarīgi noteikt stingrākus noteikumus par dzīvotņu aizsardzību, ilgtspējīgu zvejas praksi un palielināt sabiedrības informētību. Raja Ampat joprojām ir cerību bāka, parādot, kā kopienas virzīta pieeja saglabāšanai var aizsargāt apdraudētās sugas, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību. Turpinot šos centienus, ir cerība, ka dugongi turpinās greznot Indonēzijas ūdeņus paaudzēm ilgi.

