Island Hopping Expeditions Raja Ampat: izpētiet slēptos līčus, senatnīgās pludmales un nošķirtas lagūnas, izmantojot gidu vadītas salu lēkšanas ekskursijas.

Raja Ampat, tropu paradīze Indonēzijas Rietumpapua provincē, ir slavena ar savu burvīgo zemūdens pasauli. Lai gan niršana bieži ieņem galveno vietu, salu lēkšana pa tās neskartajām salām un lagūnām atklāj jaunu šī valdzinošā arhipelāga pusi. Ekspedīcijas uz salām Raja Ampat piedāvā retu iespēju izpētīt slēptos līčus, senatnīgas pludmales un nošķirtas lagūnas vienā no bioloģiski daudzveidīgākajiem reģioniem uz Zemes.

Dodoties pa Raja Ampat plašo salu kolekciju, katra pietura atklāj jaunu daļu no apkārtnes neskartā skaistuma. Šis arhipelāgs sastāv no vairāk nekā 1,500 salām, saliņām un saliņām; dažādība ir satriecoša. No dramatiskām kaļķakmens klintīm līdz balto smilšu pludmalēm un blīvām džungļu ainavām, lēkšana uz salām šeit ir lielisks piedzīvojums tiem, kas meklē klusumu, dabas skaistumu un apslēptus dārgumus.

Noslēgtas pludmales un slēptie līči

Viens no salu lēkšanas notikumiem Raja Ampat pilsētā ir nomaļu pludmales un slēptu līču atklāšana, kas citādi nav pieejami. Piemēram, Pasir Timbul, kas pazīstams arī kā "Maģiskais smilšu sēklis", ir maza sala, kas bēguma laikā paceļas no okeāna tikai dažas stundas katru dienu. Paisumam atkāpjoties, parādās senatnīgu baltu smilšu josla, ko ieskauj kristāldzidri ūdeņi, nodrošinot idillisku vidi peldēšanai, sauļošanai un elpu aizraujošiem 360 grādu okeāna skatiem.

Senatnīgas lagūnas un slēptās alas

Pārvietojoties pa salu labirintu, jūs saskaraties ar lagūnām, kuras ieskauj stipras kaļķakmens klintis, kur mierīgie, seklie ūdeņi piedāvā ideālu vidi peldēšanai un snorkelēšanai. No slavenā Piaynemo skatu laukuma paveras panorāmas skats uz šīm akvamarīna lagūnām, kas izraibinātas ar mazām saliņām un koraļļu rifiem. Šo lagūnu izpēte bieži noved pie slēptām alām, kur piedzīvojumu kāri ceļotāji var izpētīt slepenās alas, kuras tūkstošiem gadu ir izgrebuši elementi.

Vēl viena vieta, kas noteikti jāapmeklē salu lēkšanas laikā, ir “The Passage” — sālsūdens upe, kas šķērso Kabui līča klintis, savienojot to ar Pefas reģionu. Šī dabas parādība liecina par Raja Ampat ģeoloģisko daudzveidību un nodrošina gleznainu un mierīgu laivu braucienu pa satriecošām ainavām.

Spilgta jūras dzīve uz seklajiem rifiem

Lai gan Raja Ampat ir slavens ar savu pasaules līmeņa niršanu, daudzi sekli rifi ir vienlīdz pieejami snorkelētājiem un nejaušiem pētniekiem salu lēkšanas ekskursiju laikā. Piemēram, Yenkoranu rifs ir lieliska vieta iesācējiem nirējiem un snorkelētājiem, jo ​​tā dinamiskajos koraļļu dārzos ir daudz jūras dzīvnieku, piemēram, bruņurupuču, melno haizivju un krāsainu zivju. Mierīgie un seklie ūdeņi padara to par lielisku galamērķi tiem, kas vēlas izbaudīt zemūdens pasauli, nenirstot dziļumā.

Vietējie ciemati un kultūras iegremdēšana

Salu lēkšanas ekspedīcija Raja Ampat tas būtu pilnīgs tikai ar vietējās kultūras piedzīvošanu. Mazie salu ciemati, piemēram, Sapokreng, Arborek, Yenbuba un Yenkoranu, piedāvā apmeklētājiem ieskatu tradicionālajā Papuas dzīvesveidā. Izmantojot kopienas jūras saglabāšanas pasākumus un viesmīlīgu atmosfēru, šie ciemati sniedz iespēju tikties ar vietējiem iedzīvotājiem, iegādāties rokdarbus un uzzināt par viņu centieniem aizsargāt apkārtējo jūras vidi. Apmeklētāji var baudīt tradicionālos priekšnesumus un svaigas, uz vietas gatavotas maltītes, baudot gleznaino apkārtni.

Lēciens uz salām Raja Ampat ir kas vairāk nekā tikai gleznains brauciens ar laivu. Tas ir aicinājums sazināties ar dabu tās tīrākajā veidā, sākot no attālām pludmalēm un slepenām lagūnām līdz dinamiskiem koraļļu rifiem, kas ieskauj katru salu. Neatkarīgi no tā, vai nirstot akvamarīna ūdeņos vai pārgājienā pa džungļu klātajiem pakalniem, arhipelāgs atstās neizdzēšamas pēdas jūsu dvēselē. Izpētiet Raja Ampat salu ekspedīcijā un atklājiet šīs mistiskās zemes noslēpumus, kur piedzīvojumi satiekas ar mieru ik uz soļa.

