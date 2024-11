Vietējais ceļvedis Raja Ampat niršanas vietām # Yenkoranu rifs

Yenkoranu rifs, kas atrodas netālu no Yenkoranu ciema Kri salā Raja Ampat, piedāvā fantastisku niršanas vietu, kas ir piemērota ikvienam, sākot no snorkelētājiem un iesācējiem nirējiem līdz pieredzējušiem profesionāļiem. Šī slīpā rifa niršana ir pazīstama ar to, ka apvieno lielas pelaģiskās sugas un mazāku jūras dzīvi, padarot to par aizraujošu vietu zemūdens izpētei.

Veids: slīps rifs

Dziļums: 3m līdz 30m

Ūdens temperatūra: 29/30°C

Ūdenslīdēja līmenis: piemērots snorkelētājiem, iesācējiem un pieredzējušiem nirējiem

Vietējais ceļvedis Raja Ampat niršanas vietām 3

Yenkoranu mola nogāze sākas seklā 3 metru dziļumā, nodrošinot lielisku sākumu iesācējiem vai tiem, kas vēlas snorkelēt. Nokāpjot lejā, rifs pakāpeniski noslīd līdz maksimālajam dziļumam aptuveni 25 līdz 30 metri, piedāvājot pieejamu niršanas profilu dažādiem prasmju līmeņiem. Ar nemainīgi siltiem ūdeņiem vidēji 29-30°C, Yenkoranu nodrošina ērtu niršanu visu gadu.

Viens no Yenkoranu rifa apskates objektiem ir tā tuvums ciema molam, kas piesaista dažādus jūras dzīvniekus. Ūdenslīdēji var sagaidīt daudz melngalvu un baltspuru rifu haizivju, kas brauc garām, it īpaši nogāzes dziļākajās daļās. Šie graciozie plēsēji ir pazīstami skati, kas saviļņo gan iesācēju, gan pieredzējušu nirēju.

Vēl viens biežs šīs vietnes apmeklētājs ir zaļais jūras bruņurupucis. Šie bruņurupuči, kas bieži tiek pamanīti, knibinot cietos koraļļus, kas klāj rifu, rada mierīgu kontrastu tuvumā patrulējošām haizivīm. Viņu lēnās, apzinātās kustības padara tos par iecienītiem zemūdens fotogrāfiem.

Vietējais ceļvedis Raja Ampat niršanas vietām 4

Laimīgajiem Yenkoranu piedāvā arī retu iespēju satikties ar ērgļa staru, kas slīd garām zilā krāsā, īpaši dienās, kad redzamība ir skaidrāka. Šīs majestātiskās radības ir retāk sastopamas, taču tās rada neaizmirstamu skatu, kad tās parādās.

Kas padara Yenkoranu Rifs īpaši pievilcīga ir dzīves dažādība, ko varat redzēt vienā niršanas reizē. Kamēr melngalvas haizivis un baltspuru haizivis sajūsmina milzīgākus jūras radījumus, ūdenslīdēji un snorkelētāji tiks pacienāti arī ar mazākiem dzīvnieciņiem, kas ligzdo starp rifu. Ap koraļļu veidojumiem šaujas krāsainu rifu zivju bari, un uzmanīgi vērotāji var pamanīt starp koraļļiem paslēpušās nūjas un citu aizraujošu makrodzīvi.

Yenkoranu unikālais slīpums un jūras dzīves daudzveidība padara to par ideālu vietu nirējiem visos pieredzes līmeņos. Iesācēji var izbaudīt seklu apgabalu drošību, vienlaikus sastopot iespaidīgu jūras dzīvības klāstu. Tajā pašā laikā pieredzējušāki nirēji var nolaisties dziļāk, lai izpētītu lielākas zivju sugas un neregulārus ērgļu starus. Snorkelētāji var izbaudīt rifu skaistumu, peldot virs seklajiem koraļļu dārziem, kuros ir dzīvība.

Par Meridian Adventure Dive Resort: atrodas satriecošajā Raja Ampat, Indonēzijā, Meridiāna piedzīvojumu niršana ir PADI 5 zvaigžņu ekoloģiskais kūrorts