Radža Ampat radības iezīme astoņkājis

Meridian Adventure Dive piedāvā ikmēneša Raja Ampat Creature Feature sēriju: Astoņkājis

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The astoņkājis stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Raja Ampat Creature Feature Astoņkājis 2

Mēs esam rūpīgi izpētījuši desmit astoņkāju aspektus, lai uzlabotu mūsu viesu izpratni par lielisko pieredzi, vērojot šīs radības zem ūdens.

What Predators Does Astoņkājis Ir?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the astoņkājis on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the astoņkājis approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Kā astoņkāji maskējas ar savu apkārtni?

Viņi var mainīt savu krāsu un tekstūru, lai saplūstu ar savu dabisko vidi.

Krāsu maiņu panāk šūnas, kas pazīstamas kā hromatofori, kas atrodas zem ādas un satur maisiņu, kas pilns ar krāsainiem pigmentiem. Savelkot un paplašinot šo maisiņu, astoņkājis var mainīt savas krāsas nokrāsu un intensitāti.

Astoņkāji var mainīt ādas tekstūru, mainot papilu lielumu uz ādas. Lai astoņkāji izskatītos biedējošāki, tie var atdarināt tapas, izciļņus un izciļņus. Dažu sekunžu laikā tie var mainīt savu izskatu, lai vairs nemaz nelīdzinātu sugai.

Kāpēc viņi slēpjas no cilvēkiem?

Galvenais iemesls, kāpēc astoņkājis slēpjas no cilvēkiem, ir viņu drošība un aizsardzība. Astoņkāji ir izcili dzīvnieki. Ja cilvēks pietuvojas pārāk tuvu, viņš var ātri aizbēgt, izšaujoties uz priekšu, izspiežot ūdeni no muskuļu caurules, ko sauc par sifonu.

Ko astoņkājis ēd?

Astoņkāji ir plēsēji, kas nozīmē, ka tie galvenokārt barojas ar gaļu. Jaunībā viņi patērē mazus radījumus, piemēram, kāpurus, kāpuru krabjus un jūras zvaigznes. Kā pieaugušie viņi medī krabjus, gliemenes, gliemežus un mazas zivis, dodot priekšroku krabjiem, garnelēm un omāriem. Astoņkājiem ir ļoti jutīgi piesūcekņi

kas palīdz viņiem izgaršot tam, kam viņi pieskaras. Nakts laikā viņi medī, triecoties pa upuri un ietinot to siksnā starp rokām. To priekšrocība ir to izcilā spēja labi redzēt tumšos un neskaidros ūdeņos.

Kā un no kuras ķermeņa daļas astoņkāji ēd?

Astoņkāji ir pazīstami ar savu slazdošanas taktiku. Viņi nomet savu laupījumu, apņem to ar rokām un ievelk to savā mutē, izmantojot savu spēcīgo knābi. Viņu uzturs bieži ietver laupījumu ar čaumalām, kam viņi var piekļūt, izšķīdinot savienojošos audus ar toksīnu no sava ķermeņa.

Nodarbojoties ar dažādu laupījumu, astoņkājiem ir aprēķināta pieeja, pēc vajadzības injicējot toksīnu vienā vai divos caurumos. Tas liecina par instinktīvu izpratni par to, kā efektīvi gūt maksimālu labumu no maltītes.

Kas ir astoņkāju dzīvotne?

Dažādu sugu astoņkāji dzīvo okeānos visā pasaulē, tikai sālsūdenī. Tie ir

pielāgojamas un dzīvo visās vietās, sākot no maziem bezdelīgajiem baseiniem līdz dziļumam līdz 2000 m. Lielākā daļa ir pelaģiskās, kas nozīmē, ka tie dzīvo netālu no ūdens virsmām gliemežvākos un koraļļu rifos. Dažas citas astoņkāju sugas dzīvo okeāna dibenā, veidojot savas mājas no alām.

Kāpēc astoņkājis mirst pēc mazuļu radīšanas?

Astoņkāji ir auglīgi dzīvnieki, kas nozīmē, ka tie vienreiz vairojas un pēc tam mirst. Vīriešu vecāks mirst pēc pārošanās, un mātīte izdzīvo, līdz ir izšķīlušās olas.

Mātītes parasti dēj no 200,000 400,000 līdz XNUMX XNUMX olu, kas atšķiras atkarībā no sugas. Viņa sargā olas, līdz tās izšķiļas. Viņa pat pārtrauc ēst. Pēc olu izšķilšanās viņas ķermenis vēršas pret viņu. Tas notiek caur šūnu pašnāvību, kas plīst cauri viņas audiem un orgāniem, līdz viņa nomirst. Tikmēr vīrietis aizpeldēja un dažu mēnešu laikā tika nogalināts.

Kāpēc astoņkāji špricē tinti?

Astoņkāji izmanto savu tinti kā aizsardzības mehānismu, lai izvairītos no plēsējiem.

Kad tie ir apdraudēti, tie izspiež ūdenī ievērojamu daudzumu tintes, izmantojot savu sifonu, lai dezorientētu agresoru. Šī tinte rada blīvu mākoni, kas traucē plēsējam redzēt, ļaujot astoņkājiem ātri aizbēgt.

Vai astoņkāji ir draudzīgi?

Astoņkāji ir pazīstami ar savu rotaļīgo un zinātkāro raksturu. Dažas sugas iesaistās glāstīšanas uzvedībā, bet citas veido saites ar cilvēkiem. Tos uzskata par vienu no visaugstāk attīstītajiem bezmugurkaulniekiem, un daudzi biologi uzskata, ka tiem piemīt intelekts. Ar sarežģītu nervu sistēmu astoņkāji var mācīties un demonstrēt atmiņu.

Astoņkāji ar prieku spēlējas ar rotaļlietām, demonstrē rotaļu uzvedību un risina vienkāršus labirintus. Viņi spēj atpazīt cilvēku sejas laboratorijas un okeāna apstākļos. Ja viņiem ir bijusi pozitīva iepriekšēja mijiedarbība ar cilvēkiem, maz ticams, ka viņi šļakstīs tinti.

Cik ilgi var dzīvot astoņkājis?

Tipiskais dzīves ilgums dabiskajos biotopos svārstās no 1 līdz 5 gadiem atkarībā no sugas.

Astoņkājis ir liecība par jūras dzīves brīnumiem. Tā intelekts, pielāgošanās spēja un unikālā uzvedība padara to par aizraujošu mācību priekšmetu un izcilu vietu nirējiem, kuri pēta šos dinamiskos rifus. Turpinot uzzināt vairāk par šīm mīklainajām radībām, kļūst arvien skaidrāks, cik svarīgi ir aizsargāt un saglabāt to dabiskās dzīvotnes, nodrošinot, ka Raja Ampat rifi joprojām ir astoņkāju un neskaitāmu citu sugu patvērums.

Par mums Meridiāna piedzīvojumu niršana:

Atrodas satriecošajā Raja Ampat, Indonēzija, Meridiāna piedzīvojumu niršana ir PADI 5-Star Eco Ķerties un lepns prestižās PADI Green Star balvas ieguvējs. Mūsu akvalangu pakalpojumi, kas ir slaveni ar savu profesionalitāti un kvalitāti, ir kļuvuši par sinonīmu PADI un Meridian Adventure vārdus, nodrošinot pārliecinošu un patīkamu niršanas pieredzi visiem.