Nākamās paaudzes tiešsaistes niršanas žurnāls

Lai gan daži cilvēki joprojām ir apmierināti ar to, ka izlauž vecmodīgo papīra žurnālu un pēc niršanas apsēžas, lai norakstītu informāciju par savu pēdējo niršanu, arvien vairāk nirēju pievēršas progresīvākām, interaktīvākām uzskaites metodēm. no viņu niršanas — un jaunais tiešsaistes niršanas žurnāls no Divelogs.com lepojas ar daudzām novatoriskām funkcijām.

Tiešsaistes niršanas žurnāla 3. versija ir pilnībā integrēta plašā pasaules karšu datu bāzē ar niršanas vietām un ļauj lietotājam viegli sekot līdzi savam aprīkojumam, niršanai un ceļojumiem, un, tā kā tas viss ir balstīts tiešsaistē, jūs varat piekļūt saviem datiem. no jebkuras vietas pasaulē, vienkārši piesakoties.

Šī viegli lietojamā produkta pamatā, kas paredzēts darbam viedtālruņos un lielos galddatoros, ir uzlabots, pilnībā rediģējams režģa niršanas žurnāls, kas jau no paša sākuma tika izstrādāts, lai ietaupītu jūsu laiku un pūles, kā arī jūsu datu ievade ir efektīvāka. Tajā ir iekļauta augstākās kvalitātes pielāgota filtrēšana un kopēšanas un ielīmēšanas rediģēšana vairākos niršanas gadījumos vienlaikus — tāpat kā programmā Excel.

Niršanas žurnāls ir daudz vairāk nekā tikai vienkāršs jūsu niršanas ieraksts. Tas ir pārpildīts ar novatoriskām funkcijām, piemēram, iespēju meklēt niršanas vietu no plašās atrašanās vietu bibliotēkas, piekļūt DiveLogs augstākās kvalitātes Fish ID datubāzei vai pārvaldīt izmantoto aprīkojumu.

Tiešsaistes niršanas žurnālam ir iespēja importēt no vairākiem dažādiem failu formātiem un lietojumprogrammām, un jūs varat eksportēt visus savus datus standarta UDDF faila formātā.

Režģa rediģēšana, līdzīgi kā Excel

DiveLogs Maiks Fennijs sacīja: “Mēs tērējam tik daudz laika, naudas un pūļu, lai dotos niršanā! Tiešsaistes niršanas žurnāls ir reāla iespēja uzzināt vairāk par to, kad, kur un ko es darīju niršanas laikā. Tam vajadzētu būt vairāk nekā tikai ierakstam — tam vajadzētu palīdzēt mums no jauna izdzīvot šīs niršanas atmiņās, redzēt vispārējas tendences, kā mēs varam (un to izdarījām!) uzlabot, un izjust, cik daudz šīs lielās zilās planētas mums ir. izpētītas. Un tam jābūt viegli un ātri lietojamam.

"Tas vienmēr ir bijis mērķis divelogs.com. Lielā zilā planēta, ko mēs izveidojām pirms daudziem gadiem ar savām skaistajām bāzes kartes flīzēm (redzēt to, kas darbojas pilna mēroga monitorā, ir īpašs). Ātri un vienkārši lietojams 3. versijā tika iekļauts pasaulē pirmais tiešsaistē pilnībā rediģējams režģa niršanas žurnāls, kas darbojas kā Excel.

“Tagad mūsu tiešsaistes niršanas žurnāla 3.1. versijas jaunākās funkcijas ir vērstas uz pārējām divām: atmiņām (jūsu niršanas laikā iegulto fotoattēlu un videoklipu skatīšana) un liela attēla tendencēm ar jauno analītikas moduli (no visām diagrammām, kuras izveidojām, kad Pārbaudot analītikas moduli, tā bija iespēja redzēt saistību starp SAC ātrumu un pārnesto svaru, kas parādīja pieejamo ieskatu līmeni).

Jūsu dati tiek droši glabāti un dublēti uzņēmuma DiveLogs specializētajā serverī Apvienotās Karalistes datu centrā, un, tā kā šī iekārta ir videi draudzīga, tā izmanto 100% atjaunojamo enerģiju.

Standarta tiešsaistes niršanas žurnāls ir bagāts ar funkcijām, un tajā nav ierobežojumu ievadīto niršanas skaitam, taču ir pieejamas augstākās klases funkcijas, piemēram, piekļuve Fish ID datubāzei (kā minēts iepriekš) un uzlaboti fotoattēlu rediģēšanas rīki, kas ir pieejami ikgadējam abonementam. maksā £20 (vai līdzvērtīgu summu, ja pieejama vietējā valūtā).

Varat piekļūt visa veida analītiskajiem datiem, tostarp gāzes lietojumam, maksimālajam dziļumam, SAC ātrumam un citiem.

Niršanas žurnāla atkārtota definēšana

3. versijas pamatā ir pats tiešsaistes niršanas žurnāls, kas tiek glabāts uzlabotā režģī ar daudziem veidiem, kā ātri rediģēt un importēt niršanas datus, un ietver interaktīvas profilu diagrammas, kā arī ciešu integrāciju ar jūsu aprīkojuma sarakstu un bāzes karte, lai sniegtu jums daudz informācijas par to, kādu komplektu esat izmantojis un kur esat niruši — tas viss ir jūsu rokai.

Jūs varat pievienot, importēt un dzēst niršanas tiešsaistes žurnālā, iekļaut savus niršanas datora profilus, pievienot komentārus, fotogrāfijas un video, kā arī rādīt brīdinājumus un gāzes pārslēgšanu, pārvaldīt savus niršanas žurnāla draugus, rediģēt niršanas aprīkojumu, ko izmantojāt niršanai, un saistīt to ar niršanas vietu datu bāzi.

Jūs varat viegli pārvaldīt savas fotogrāfijas un videoklipus pakalpojumā DiveLogs

Ziniet savu aprīkojumu

Vai nevarat atcerēties, kādu aprīkojumu izmantojāt pēdējā niršanā? Vai ir grūti atcerēties, kādi svari jums bija nepieciešami? Atsevišķā aprīkojuma režģī ir viss jūsu niršanas aprīkojums un visi nomas priekšmeti, kas ļauj izveidot aprīkojuma grupas, pievienot un rediģēt niršanas rīku sarakstus un skatīt sava aprīkojuma lietošanas vēsturi.

Varat piekļūt Fish ID datubāzei un uzzināt, kur ir novērotas noteiktas sugas

Izpētiet mūsu ūdeņaino pasauli

Tiešsaistes niršanas žurnāla 3. versijas galvenā iezīme ir skaisti izstrādāta un ļoti interaktīva pasaules karšu datubāze. Tas pilnībā integrējas niršanas žurnālā, pievienojot pilnīgi jaunu dimensiju, kad atsaucaties uz iepriekšējiem niršanas gadījumiem. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā tikai veids, kā atzīmēt vietu, kur esat niruši. Tas ir arī liels un augošs resurss, kas var palīdzēt jums atrast nākamo niršanas vietu, un jūs varat palīdzēt citiem niršanas žurnāla lietotājiem, atstājot atsauksmes, lai viņi varētu izlemt, vai konkrētā niršanas vieta ir paredzēta viņiem.