Wakatobi veģetārieši

Iepazīstieties ar dažiem Vakatobi rifu veģetāriešiem, kuri izvēlas augu diētu.

Wakatobi zemūdens ainava var šķist mierīga vide, taču patiesībā tā ir zivs ēd-zivis pasaule, kurā lielākā daļa visu, kas peld, ir gan mednieks, gan medīts. Sajaukumā ar visiem šiem nežēlīgajiem plēsējiem un visēdājiem ir mazāks skaits radījumu, kas neplēš savus kaimiņus, bet gan apmierina savu apetīti ar viena vai cita veida ūdens zaļumiem. Šie jūras veģetārieši aizpilda salīdzinoši nelielu, bet vitāli svarīgu jūras vides nišu, jo viņu ganību paradumi neļauj aļģēm aizaugt rifiem un palīdz uzturēt jūras zāles dobes sakoptas un dzīvīgas. Šie augu ēdāji ir sastopami katrā niršanas vietā, kas atrodas ap Wakatobi kūrortu, tāpēc iepazīsimies ar dažiem interesantākiem reģiona zemūdens veģetāriešiem.

Nokāp no mana zāliena

Meitene

Daži meitenīšu ģimenes locekļi ne tikai ganās Vakatobi rifus, bet arī audzē tos. Šie ūdens agrāri izcels koraļļu plankumu un sāks strādāt, lai izveidotu personisku aļģu plankumu. Viņi to dara, atkārtoti sakožot dzīvos koraļļu audus, lai radītu skeleta bojājumus, kurus pēc tam kolonizē pavedienveida aļģes. Līdzīgi kā priekšpilsētas iedzīvotājs, kas aizstāv savu vērtīgo zāliena pleķi, patvaļzivs ir ļoti teritoriāla un var kļūt diezgan agresīva, kad aļģu laukā iemaldās iejauktais. Kad mātīte ir ierīkojusi dārzu, tā dzīvo vientuļu dzīvi netālu no mājām, lielāko daļu dienu pavadot puskvadrātmetra vai mazākā teritorijā. Dažkārt patvaļzivis dosies uz priekšu plašākā pasaulē. Ātri braucieni dažu metru rādiusā no mājām parasti tiek veikti, lai paņemtu ātru maltīti prom no dārza, savukārt ilgākas prombūtnes notiek tikai tad, kad pienācis laiks pāroties vai atrast daudzsološāku audzēšanas vietu. Meiteņu polipu graušanas paradumi faktiski nodara zināmu kaitējumu koraļļiem. Bet, kad ekosistēma ir līdzsvarā, ir daudz plēsēju, piemēram, ķirzakas, mazie džeki, sīpoli un vardes, kas medī patvaļzivis un kontrolē populācijas. Vēl viens iemesls, kāpēc ir svarīgi aizsargāt rifus un uzturēt jūras aizliegtās zonas, kas nodrošina dabisko kārtību.

Uzmanies no šī Zaķa

Trušu Zivis

Nav grūti saprast, kā zaķzivis ieguva savu vārdu. Iegarena purna, lielu acu un mazu mutes, kas piepildīta ar smalkiem zobiem, kombinācija rada zināmu līdzību ar lauka un meža garausu zīdītājiem. Tāpat kā viņu sauszemes vārdamāsa, trušu zivis izkļūst no pajumtes nostūriem, kad aust saule, un pavada savas dienas, mierīgi ganoties uz dažādām aļģēm, kas plaukst seklos līčos un koraļļu veidojumos. Ūdeņos ap Vakatobi ir zināmas 29 trušu zivju sugas, un dažas var izaugt līdz pusmetra garumam. Lielākā daļa dod priekšroku olīvu vai brūnai krāsai ar dzeltenām, melnbaltām zīmēm uz ķermeņa un astes. Dažām sugām ir melnas svītras, kas stiepjas pa diagonāli no mutes līdz galvas augšdaļai un aizsedz acis. Tās ir pazīstamas kā trušu zivis ar lapsu. Jaunieši bieži pavada laiku skolās, bet, nobriestot, trušu zivs savienojas pāros un tiek uzskatīts, ka pārojas uz mūžu. Lai gan trušu zivīm ir šķietami neaizsargātas pret plēsējiem, kad tās ganās, tām ir daži izdzīvošanas triki. Pirmā aizsardzības līnija ir spēja strauji mainīt krāsu, pārvēršot to spilgtos marķējumus un svītras blāvā, traipu rakstā, kas atgādina militāru maskēšanos. Trušu zivis izmanto šo modeli, lai iekļautos apkārtējā vidē, kad tās apdraud vai guļ naktī. Ja slēpšanās neizdodas, īstais atturēšanas līdzeklis ir indīgas, mugurkaulam līdzīgas rindas spuras ko var pacelt, lai atturētu no uzbrukumiem. Trušu zivis pēc būtības nav agresīvas, taču vajadzības gadījumā tās iedos uzbrucējam indīgu bakstāmu.

Slavenības novērojums

Palete Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Jūs to uzzināsit, kad to redzēsit. Dzeltenā aste un krūšu kauls ar dzelteniem galiem spuras; maza, pūkaina mute; divu toņu zils un indigo korpuss. Jūs esat atradis Doriju. Precīzāk sakot, Paracanthurus hepatus, lai gan šim ķirurgu dzimtas pārstāvim ir pietiekami daudz vispārpieņemtu nosaukumu, lai ikvienam radītu atmiņas zudumu. Izmantojiet karaliski zilo piegaršu, lai izvairītos no neskaidrībām ar zilo Karību jūras brālēnu, kuram trūkst papildu krāsojuma, kas nepieciešams, lai iegūtu karalisko atsauci. Šīs zivis ir sociālas, un tās bieži var atrast pa pāriem vai grupām, kurās var būt citas ķirurgu zivju sugas. Jaunākām zivīm ir vēl lielāka iespēja pārvietoties baros, jo tās iztīra planktonu pa ūdens stabu. Vienkārši negaidiet, ka ieraudzīsiet Dorijas mazuli, jo mazuļi patiesībā ir spilgti dzelteni ar ziliem plankumiem. Kad tie nobriest un pieņem savu raksturīgo krāsu rakstu, karaliski zilie tangi iegūst arī aļģu garšu un kļūst par nozīmīgu rifu tīrīšanas komandas dalībnieku. Tāpat kā citām ķirurga zivīm, tām ir muguriņas ar indīgiem galiem un asiem žileti, kas potenciālajiem plēsējiem dod iemeslu apstāties. Ja tas nedarbojas, karalis var spēlēt mirušu, guļot uz sāniem un nekustoties, līdz draudi pāriet. Ja jums paveiksies, jūs varat būt liecinieks tēviņu pārim, kas iesaistās zemūdens cīņā ar zobeniem, izmantojot savus astes muguriņas, lai atrisinātu teritoriālos strīdus.

Zāles apgriešana

Zaļš jūras bruņurupucis, kas ēd bruņurupuču zāli Wakatobi seklumā.

Zaļie jūras bruņurupuči ir pazīstama vieta Vakatobi rifos, un jūs bieži sastapsit mazuļus zāles gultnēs netālu no pludmales. Pirmos mēnešus mazuļi pavada, našķojot sūkļus, krabjus un tārpus, bet augot viņi pāriet uz aļģēm un jūras zāli. Dodieties uz jūras zālāju pļavu, un jūs varat atrast zaļo bruņurupuci, kas niķojas veģetācijā. Un tas ir labi, jo to ganīšana augiem drīzāk ir ieguvums, nevis drauds. Bruņurupuči ne tikai satver zāles kumosu, bet arī koncentrējas uz jaunākajām un barojošākajām asmeņu vidusdaļām, savukārt vecākas un mazāk barojošas augšējās daļas tiek nograuztas un atstātas brīvi peldēt un aizplūst. Šī ciešā apgriešana veicina jaunu augšanu. Pētījumi liecina, ka, ganoties bruņurupučiem, tie ievērojami palielina zāles dobes produktivitāti un barības vielu saturu. Bez bruņurupučiem ciestu zāles dobes. Augi aizaugtu un piepildītu jūras dibenu ar sadalošu materiālu, kas bloķē barības vielu nokļūšanu saknēs un veicina gļotu sēņu augšanu.

Ietaupījums saulainai dienai

Ar saules enerģiju darbināms nūdibranch, Aeolidiidae dzimta

Nosaukums izsaka visu. Sulu sūcošie jūras gliemeži izmanto savus specializētos zobus, lai burtiski izsūktu sulu no aļģēm. Lielāko daļu laika viņi vienkārši sagremo savas lopbarības šūnu saturu, taču viņiem ir arī dzīvnieku valstībā unikāla spēja. Dažiem sacoglossa dzimtas pārstāvjiem bez čaumalas ir iespēja pārnest aļģu dzīvos hloroplastus uz viņu pašu ķermeni un uzturēt šos fotosintētiskos savienojumus dzīvus nedēļas un pat mēnešus. Šiem gliemežiem ir iespēja aktivizēt uzglabātos hloroplastus un burtiski barot sevi no saules gaismas. Sugas, kas spēj uz šo varoņdarbu, bieži vien ir spārns- līdzīgi piedēkļi, kas atveras, lai savāktu vairāk saules gaismas, kad tie ir saules enerģijas režīmā. Zinātnieki joprojām rausta galvu par mehāniku, kā šis šķietami vienkāršais gliemezis var veikt sarežģīto ģenētisko pārnesi, kas pazīstama kā kleptoplastika. Viņi zina, ka gliemeži labprātāk tikai turpinātu sūkt aļģes un atgriežas pie fotosintēzes tikai tad, kad izžūst citi pārtikas avoti. Kā jūs varētu sagaidīt no dzīvnieka, kurš ik pa laikam bauda sauļošanos, sulas sūcēji gliemeži parasti atrodas salīdzinoši seklā ūdenī.

Neticams varonis

Zvaigžņotais Blenny (Salarias ramosus)

Ja doktors Seuss būtu bijis ūdenslīdējs, viņam būtu patikusi zvaigžņotā blēņa. Ja Wakatobi niršanas vietā atradīsiet šos krāsainos tēlus, kas atrodas uz koraļļiem vai klinšu atsegumiem, jūs sapratīsit, kāpēc. Plankumi, antenai līdzīgi kātiņi, kas paceļas virs pieres, izteiksmīgās un izvirzītās acis ir iezīmes, ko karikatūrists varētu novērtēt. Pievienojiet šķietami apmulsušo uzvedību, kas rodas, kad šī mazā zivtiņa pozē ar platu muti, un jums ir apskates vērta tēma. Pastāv iespēja, ka zvaigžņotā blēņa skatīsies atpakaļ ar savām acīm, kas skenē rifu neatkarīgi. Šīs zivis dažkārt ilgstoši nekustas, turoties tuvu kāda veida aizsargapvalkam. Tad pēkšņi viņi var sākt skraidīties kā pirmsskolas vecuma bērns pēc cukura pārdozēšanas. Šāda ADD veida uzvedība ir raksturīga vairākiem blenijiem, taču zvaigžņotais ir viens no patīkamākajiem skatīšanās veidiem, jo ​​tas var arī piedzīvot ievērojamu krāsu un rakstu izmaiņu sēriju. Kad ir maltītes laiks, zvaigžņotā blenny izmanto savus ķemmes formas zobus, lai no akmeņiem un koraļļiem nokasītu aļģu gabaliņus. Šis barošanas veids ir ieguvis iesauku zvaigžņotais zāles pļāvējs blenny.

Šie veģetārieši ir tikai daži no unikālajiem un intriģējošajiem radījumiem, kurus jūs atklāsiet Wakatobi rifos. Jūs gaida vēl daudzi aizraujoši stāsti, un mēs ceram, ka tuvākajā nākotnē jums būs iespēja iepazīties ar dažiem mūsu veģetāriešiem.

