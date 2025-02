Niršanas ceļš Wakatobi

at

at 11: 59 pm

Iesācējs, entuziasts vai fanātiķis? Vadītājs, sekotājs vai solists? Lai kāds būtu jūsu niršanas stils, jūs esat laipni aicināti nirt Wakatobi Dive Resort.

Nirējs ar akvalangu izbauda vienas no Vakatobi daudzajām niršanas vietām — Treasure Chest — skaistumu.

Pateicoties daudzveidīgai zemūdens ainavai un lietpratīgai un pretimnākošai niršanas komandai, viesi nekad netiek pakļauti universālai niršanas pieredzei un var radīt zemūdens pieredzi, kas pielāgota savām personīgajām interesēm. Tas varētu nozīmēt relaksējošu snorkelēšanas braucienu pie pludmales, paplašinātu iemīļotā fotoattēla objekta izvilkšanu, dreifēšanu pāri koraļļu grēdai vai nakts izrāvienu ainavā, kas tumsas aizsegā iegūst jaunu personību.

Šeit ir tikai daži veidi, kā Wakatobi viesi var apmierināt savu vēlmi iegremdēties.

Jūsu rīcībā

Wakatobi niršanas ceļvedis strādā kopā ar viesiem zemūdens fotogrāfijās.

Wakatobi niršanas komanda lepojas ar konsjerža līmeņa niršanas nodrošināšanu, sniedzot katram nirējam atbilstošu personīgo pakalpojumu līmeni. Personāls ar prieku risina visas detaļas par aprīkojuma uzstādīšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Bet, ja vēlaties uzņemties atbildību par savu aprīkojumu, nav problēmu.

Gidi sniedz rūpīgas instruktāžas pirms niršanas un atrodas ūdenī katras niršanas laikā, lai norādītu ceļu, norādītu uz unikāliem atradumiem, būtu uzmanīgs un vajadzības gadījumā sniegtu palīdzību. Akvalangistu iesācēji novērtē mūsu ceļvežu sniegto papildu palīdzību un personīgo uzmanību. Izveicīgākiem ūdenslīdējiem tiek uzticēts uzņemties atbildību par saviem profiliem. Tomēr daudzi izvēlas palikt tuvu ceļvežiem, lai iegūtu zināšanas par šo vietu un gandrīz neparasto spēju pamanīt netveramo jūras dzīvi.

Padariet to daudzlīmeņu

Ūdenslīdēji Wakatobi var pilnībā izmantot viņiem pieejamo rifu un sienu profilu priekšrocības, lai gūtu maksimālu labumu no katras niršanas.

Niršanas datori ļauj izbaudīt ievērojami ilgāku dibena laiku vietās, kur var sākt dziļāk un pēc tam lēnām pacelties virzienā uz virsmu niršanas gaitā. Tikai dažas vietas pasaulē ir tik piemērotas daudzlīmeņu profiliem kā Wakatobi. Daudzās vietās sastopamās sienas un stāvās nogāzes paceļas dažu pēdu rādiusā no virsmas un nokļūst ārpus atpūtas niršanas diapazona. Šajās vietnēs ar datoru aprīkoti ūdenslīdēji var izveidot profilus, kas sniedzas krietni pāri stundu robežai un beidzas ar paplašinātu rifa cekules apskati.

Iet ar plūsmu

Ūdenslīdēji, kas kreisē gar stāvas nolaišanās malu.

Wakatobi uztur pietauvošanās bojas, lai novērstu enkura bojājumus, taču vairāki iecienītākie niršanas profili nesākas un nebeidzas vienā punktā, bet tiek veikti kā drifta niršana. Ikviens, kurš ir veicis pareizi izpildītu drifta niršanu, zina, šī var būt ļoti atalgojoša pieredze. Nav nepieciešams doties atpakaļ uz sākuma punktu, aprēķināt gaisa rezerves vai peldēt pret straumi; jūs vienkārši izkāpjat pāri bortam un sekojat gar rifu.

Izpētiet no krasta

Ielec kādā no Wakatobi plašajām niršanas laivām vai iekāp no kūrorta mola gala, lai nirtu House Reef, izvēle ir jūsu.

No rīta, rīta, pēcpusdienas un pēcpusdienas laivu atiešanas Wakatobi ūdenslīdējiem nekad nav ilgi jāgaida nākamā ekskursija. Taču jums nav jāķer laiva, lai izbaudītu izcilu niršanu.

Kūrorta House Reef ir pazīstams kā viens no pasaulē labākajiem krasta niršanas gadījumiem, un jūs varat atklāt šo leģendāro zemūdens nekustamo īpašumu joslu, vienkārši iebrienot no pludmales vai ieejot kūrorta mola galā. Tieši ap molu ir atrasti daži no reģiona retākajiem savvaļas dzīvnieku atradumiem, tostarp spoku un grezno pīpīšu, lapu skorpionzivs un sēpiju mazuļi.

Divi ūdenslīdēji dodas lejup pa sienas malu, lai izpētītu Vakatobi mājas rifu.

Vakatobi mājas rifs iepriecinās plašu ūdenslīdēju klāstu. Plaša diapazona entuziasti var sekot sienām un nogāzēm, lai atklātu melnos koraļļus dziļumos; fotogrāfi var aizpildīt atmiņas kartes ar makro portretiem vai izmantot apkārtējās gaismas priekšrocības, lai izveidotu satriecošas platleņķa panorāmas. Iesācēji un neparasti nirēji var atrasties tuvu rifu virsotnei, kur krāsas ir vislielākās, un novērojumi, piemēram, anemonu zivis un tīrīšanas stacijas, ir bieži.

Lai izbaudītu pieredzi pusceļā starp krastu un niršanu ar laivu, viesi var izmantot arī Wakatobi taksometru laivas, kas aizvedīs jūs uz attālākiem House Reef rajoniem, lai gleznaini aizbrauktu gar sienu atpakaļ uz molu.

Atbrīvojieties no tankiem

No rīta, pēcpusdienā un pat vakarā snorkelēšana pa seklajiem rifiem Vakatobi var sniegt gandrīz bezgalīgu iespēju redzēt dažādu jūras dzīvi, neuzsūcot papildu slāpekli.

Ar daudziem rifiem, kas paceļas viena vai divu metru attālumā no virsmas, Vakatobi ir lielisks snorkelēšanas galamērķis. Lielākā daļa vietu, ko apmeklē kūrorta niršanas laivas, ir vienlīdz labi piemērotas snorkelētājiem, kuri vienmēr ir laipni aicināti uz klāja un kuriem ir snorkelēšanas ceļvedis, kas sniedz visaptverošu instruktāžu pirms iekāpšanas. Šī ir īpaši pievilcīga iespēja pāriem, kuros ir viens nirējs un viens snorkelētājs, jo viņi var dalīties pieredzē ūdenī. Nirējiem, kuri vienkārši nevar pavadīt laiku ūdenī, pēcpusdienas snorkelis var sniegt papildu iespēju noturēt galvu zem ūdens, neuzsūcot papildu slāpekli.

Nakts kustas

Iestājoties tumsai, Vakatobi rifi kļūst vēl aktīvāki, jo dzīvnieki, kas guļ vai paslēpušies dienasgaismas stundās, parādās, lai barotos vai medītos. Astoņkāji, kalmāri un zuši iziet no slēptajām plaisām, skorpionzivis kļūst aktīvākas, un plakanie tārpi izplūst no slēptajiem aizguvumiem.

Nakts niršanas iesācēji var sākt savu vakara iegremdēšanu tūlīt pēc saulrieta un pazīstamās House Reef vietās. Tas ļauj pierast pie sarūkošā apkārtējā apgaismojuma un iejusties apkārtējā ērtībā, pirms iestājas pilnīga tumsa. Gidi vienmēr ir pieejami, lai palīdzētu izgaismot ceļu, taču nirēji ir laipni aicināti arī paši izpētīt Mājas rifu.

Dīvainas sejas tumsā var izpausties dažādos veidos, kā mēs redzam šeit ar šo svītraino samsu.

Vairākas reizes nedēļā kūrorts piedāvā arī nakts niršanu ar laivām dažās no apkārtnes populārākajām vietām. Lai iegūtu vēl atklātāku skatu uz to, kas atrodas zemāk, viesi var reģistrēties Fluo-niršanas pieredzei. Tas ietver īpašu UV niršanas gaismu izmantošanu, kas atklāj noteiktus koraļļus un dzīvniekus kvēlojošos fluorescējošos toņos, kas ir zemūdens ekvivalents melnās gaismas plakātam.

Ne daudzi niršanas kūrorti to var pateikt, taču Wakatobi ir pilnībā funkcionāls, elpošanai draudzīgs niršanas kūrorts ar skābekli, sorbu, baloniem O2, Dil un glābšanai, kā arī hēliju pēc pieprasījuma.

Tomēr jūs izvēlaties izpētīt Vakatobi rifus — seklus vai dziļi, dienu vai nakti, paliekot nekustīgi vai dreifējot gar sienu — viena lieta, kas ir droša, ir tāda, ka jums nepietrūks ko redzēt vai darīt. Un, iespējams, tas ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc tik daudz viesu atgriežas pēc vairāk laika.

Jautājiet par braucienu uz Wakatobi >šeit vai sazinieties ar viņiem tieši pa tālr office@wakatobi.com.