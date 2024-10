Ko mēs darījām Raja Ampatā AWARE nedēļu

2024. gada AWARE nedēļas laikā Meridian Adventure Dive Resort komanda aktīvi iesaistījās dažādos saglabāšanas pasākumos, lai aizsargātu jūras vidi Raja Ampat. Pirmdien, 16. septembrī, nedēļa sākās ar pasākumu Dive Against Debris pieņemtajā niršanas vietā Saonek Monde. Ūdenslīdēji un kūrorta darbinieki pulcējās, lai no ūdeņiem izņemtu jūras atkritumus. Apkopotie dati tika rūpīgi ierakstīti lietotnē Dive Against Debris, sniedzot vērtīgu ieskatu par piesārņojuma ietekmi zem virsmas.

Ko mēs darījām Radžaampatā AWARE 3. nedēļā

Nākamajā dienā, 17. septembrī, komanda koncentrējās uz ērkšķu vainaga jūraszvaigznes izņemšanu no koraļļu rifiem. Ērkšķu kroņa populācija, kas pazīstama ar savu postošo barošanos ar koraļļu polipiem, kļuva par draudu smalkajām rifu ekosistēmām. Aprīkots ar specializētiem instrumentiem, komanda rūpīgi strādāja, lai izvilktu šīs plēsīgās jūras zvaigznes no rifiem, nodrošinot, ka koraļļi var attīstīties bez turpmākiem bojājumiem. Vairāk skatīt šeit - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18. septembrī kūrorta darbinieki un viņu ģimenes pulcējās uz mangrovju sakopšanu. Izprotot mangrovju būtisko lomu piekrastes ekosistēmu uzturēšanā, grupa strādāja stundu, lai no apgabala iztīrītu gružus. Tika uzsvērta mangrovju kā “dzīvības koku” nozīme, jo Indonēzijā atrodas ievērojama daļa pasaules mangrovju mežu, padarot šos centienus ļoti svarīgus vietējās vides veselībai. Vairāk skatīt šeit - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Ko mēs darījām Radžaampatā AWARE 4. nedēļā

Ceturtdien, 19. septembrī, notika pludmales sakopšanas darbi, kuros piedalījās kūrorta darbinieki un viesi. Grupa devās uz pludmalēm, lai savāktu atkritumus un gružus, ko nesa Dampier jūras šauruma straumes. Šī darbība uzsvēra, cik svarīgi ir saglabāt Raja Ampat piekrasti neskartu, ņemot vērā tās unikālo stāvokli kā jūras bioloģiskās daudzveidības centrs. Vairāk skatīt šeit - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

AWARE nedēļu noslēdza ar prezentāciju sestdien, 21. septembrī, ko vadīja instruktori Cullen un Kayra. Viņi izglītoja klātesošos par jūras piesārņojuma apkarošanas nozīmi un piedāvāja praktiskus risinājumus, mudinot ikvienu piedalīties vietējās tīrīšanas pasākumos un samazināt personīgo plastmasas izmantošanu. Prezentācija deva iespēju dalībniekiem veikt taustāmas pārmaiņas Raja Ampat skaistuma un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Par mums Meridiāna piedzīvojumu niršana:

Atrodas satriecošajā Raja Ampat, Indonēzija, Meridiāna piedzīvojumu niršana ir PADI 5-Star Eco Resort un lepns prestižās PADI Green Star balvas ieguvējs. Mūsu akvalangu pakalpojumi, kas ir slaveni ar savu profesionalitāti un kvalitāti, ir kļuvuši par sinonīmu PADI un Meridian Adventure vārdus, nodrošinot pārliecinošu un patīkamu niršanas pieredzi visiem.