Kāpēc jums vajadzētu snorkelēt Raja Ampatā

Raja Ampat, kas atrodas Indonēzijas Rietumpapua provincē, bieži tiek saukta par Indonēzijas jūras bioloģiskās daudzveidības kroņa dārgakmeni. Tā ir nirēju un snorkelētāju meka. Lai gan nirēji jau sen ir murgojuši par tās plašajām zemūdens ekosistēmām, reģions piedāvā burvīgu pieredzi snorkelētājiem, jo ​​lielākā daļa niršanas vietu sākas 3 vai 4 metru dziļumā. Lieliski piemērots snorkelētājiem. Snorkelēšana Raja Ampat ir ne tikai aktivitāte; tā ir iegremdēšana vienā no planētas neskartākajām un dzīvīgākajām jūras svētvietām.

Raja Ampat lepojas ar augstāko jūras bioloģiskās daudzveidības koncentrāciju uz Zemes. Šajā reģionā ir vairāk nekā 1,500 zivju sugu, 500 koraļļu sugas un neparasti daudz citu jūras dzīvnieku, sākot no mantarajām līdz rifu haizivīm un jūras bruņurupučiem līdz delfīniem. Snorkelētājiem šī daudzveidība ir viegli pieejama seklos ūdeņos, padarot Raja Ampat par izcilu vietu tiem, kas vēlas ieskatīties Koraļļu trijstūra bagātībā, bez nepieciešamības nolaisties dziļākos ūdeņos.

Raja Ampat koraļļu rifi ir senatnīgā stāvoklī, tālu no degradācijas, kas novērota daudzās citās pasaules daļās. Snorkelētāji tiek cienāti ar dinamiskiem cieto un mīkstu koraļļu dārziem, kur zivju bari dejo saules gaismā, kas iekļūst seklos ūdeņos. Reģions ir dzīvs kaleidoskops, kurā katrs skatiens ienes jaunu krāsu un dzīvības uzliesmojumu.

Kāpēc jums vajadzētu snorkelēt Raja Ampat 3

Viena no nozīmīgākajām snorkelēšanas priekšrocībām Raja Ampat ir tās pieejamība. Lai gan niršanai ir nepieciešami sertifikāti un pieredze, snorkelēšana ir pieejama ikvienam neatkarīgi no vecuma vai pieredzes. Seklie rifi, kas atrodas tikai dažus metrus zem ūdens virsmas, ļauj snorkelētājiem redzēt tādas pašas dinamiskas ekosistēmas, kādas piedzīvo ūdenslīdēji, neprasot sarežģītu aprīkojumu vai apmācību.

Tas padara Raja Ampat ideālu ģimenēm vai grupām ar dažādu prasmju līmeni. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis snorkelētājs vai kāds, kurš pirmo reizi iemērc seju ūdenī, Raja Ampat zemūdens pasaule ir viegli sasniedzama. Daudzas no labākajām snorkelēšanas vietām atrodas netālu no krasta, kur var nokļūt ar īsu laivu braucienu vai pat tieši no noteiktām moliem vai pludmalēm.

Kamēr snorkelēšana notiek seklā ar krāsainiem rifiem un mazām zivīm, Raja Ampat piedāvā daudz vairāk. Reģions ir mājvieta dažām okeāna majestātiskākajām radībām, no kurām daudzas var redzēt snorkelējot. Piemēram, Raja Ampat ūdeņos bieži sastopami manta stari, īpaši tādās vietās kā Mansuar sala un Manta Sandy. Šie maigie milži bez piepūles slīd pa ūdeni, piedāvājot snorkelētājiem neaizmirstamu satikšanos.

Kāpēc jums vajadzētu snorkelēt Raja Ampat 4

Rifu haizivis, piemēram, melngalvas un baltspuru sugas, arī parasti tiek novērotas snorkelējot. Lai gan to izskats var būt biedējošs, šīs haizivis ir nekaitīgas cilvēkiem un snorkelēšanas pieredzei piešķir aizrautību. Jūras bruņurupuči, kas bieži sastopami ganās jūraszāļu gultnēs vai atpūšas pie koraļļu galvām, ir bieži sastopami apskates objekti, un peldēšana tiem līdzās ir satriecoša pieredze ikvienam snorkelētājam.

Raja Ampat ir ne tikai paradīze jūras entuziastiem, bet arī ir piemērs vides saglabāšanai. Reģions ir daļa no lielas aizsargājamās jūras teritorijas, un tā iedzīvotāji ir apņēmušies ievērot ilgtspējīgu tūrisma praksi. Snorkelēšanai ir minimāla ietekme uz vidi, salīdzinot ar citiem jūras tūrisma veidiem. Snorkelētāji var baudīt Raja Ampat skaistumu, neveicinot tās vērtīgo rifu degradāciju, un ekosistēmu traucējot maz vai nemaz.

Tomēr, tāpat kā visas aktivitātes, atbildīga snorkelēšana ir ļoti svarīga šīs zemūdens Ēdenes saglabāšanai. Apmeklētāji tiek mudināti praktizēt labus ieradumus, piemēram, nepieskarties koraļļiem, atturēties no zivju barošanas un izmantot rifiem drošus sauļošanās līdzekļus. Daudzi vietējie tūrisma operatori arī izglīto snorkelētājus par to, kā ar cieņu izturēties pret vidi, nodrošinot, ka nākamās paaudzes var turpināt baudīt šo lielisko galamērķi.

Viena no Raja Ampat pievilcīgākajām īpašībām ir tā attālums; tas lielākoties paliek neskarts. Arhipelāga izolācija nozīmē mazāk tūristu un intīmāku un rāmāku pieredzi ūdenī. Snorkelētāji bieži vien var atrasties vieni vai nelielās grupās, ko ieskauj tikai rifu un atklātā okeāna dabiskais skaistums.

Snorkelēšana iekšā Raja Ampat ir piedzīvojums, kas atšķiras no citiem. No nepārspējamās bioloģiskās daudzveidības un majestātiskās megafaunas līdz kristāldzidrajiem ūdeņiem un ilgtspējības centieniem šis reģions piedāvā neparastu iespēju sazināties ar dabu. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis snorkelētājs vai pirmreizējs, Raja Ampat sola neaizmirstamu ceļojumu vienā no pasaules skaistākajiem un bioloģiski daudzveidīgākajiem nostūriem.

