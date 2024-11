LEPNI ATBALSTAM AUSTRĀLIJAS JŪRAS AIZSARDZĪBAS SABIEDRĪBU

Vai esat gatavs lieliskam niršanas izaicinājumam?

50 Great Dives Snorkel & Scuba Challenge ir atvērts snorkelētājiem, nirējiem un nirējiem, kuri vēlas paplašināt savu niršanas pieredzi.

Izaicinājuma niršanas saraksts piedāvā lielisku mijiedarbību ar dzīvniekiem, lieliskus molus, lieliskus vrakus, lieliskus saldūdens piedzīvojumus, milzīgu brūnaļģu mežu, lieliskas salas piekrastē un lieliskas niršanas reizes Lielajā Barjerrifā.

50 lielas niršanas ar caurulīti un akvalangu izaicinājums 2

Daudzi no izaicinājuma niršanas veidiem ir pasaulslaveni!

Veiciet tikai vienu izaicinājuma niršanu un iegūstiet divas iespējas laimēt a Spirit of Freedom Cod Hole 3 nakšu tiešraides dēļi no Cairns plus piedalieties izlozē, lai iegūtu arī citas lieliskas balvas.

Jo vairāk izaicinājumu niršanas veicat, jo lielākas ir jūsu iespējas iegūt lielisku balvu.

Ir pieejamas balvas vairāk nekā USD 30,000 1,500 vērtībā, un katram dalībniekam ir pieejami kuponi vairāk nekā USD 1,000 vērtībā. Turklāt jūsu iecienītākais niršanas bizness varētu laimēt vismaz XNUMX USD skaidru naudu DAN World Dive Business balvu izloze.

Ieejas maksa ir tikai USD 25, un USD 5 tiks piešķirti Austrālijas Jūras aizsardzības biedrībai, un jums līdz 31. gada 2025. augustam ir jāveic tik daudz izaicinājumu niršanas, cik vien iespējams.

