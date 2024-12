Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa

Koraļļu nārsts: visas rokas uz klāja Lielā Barjerrifa mazuļu uzplaukumam

Tūrisma operatori un vietējā rifu industrija visu nakti strādāja planētas visievērojamākā nārsta notikuma laikā, apgūstot vismodernākās koraļļu atjaunošanas metodes, lai palīdzētu palielināt veselīgu koraļļu skaitu.

Ikgadējais koraļļu nārsta pasākums, ko izraisīja novembra pilnmēness, liecina, ka Lielā Barjerrifa lieliskie koraļļi atdzīvojas zemūdens “sniega vētrā”, izlaižot ūdenī triljonus olu un spermas masveida vairošanās fenomenā, ko apraksta sers Deivids Attenboro. kā "vienu no lielākajiem dabas skatiem".

Šis notikums ir arī gada vissvarīgākā diena koraļļu zinātniekiem, jo ​​viņi pēta novatoriskas metodes, lai palielinātu rifu atjaunošanu, lai aizsargātu šo dabisko ikonu no klimata pārmaiņu pieaugošās ietekmes.

Lai palielinātu šī gada nārsta rezultātā iegūto koraļļu mazuļu skaitu, Austrālijas Jūras zinātnes institūta (AIMS) komanda pirmo reizi apmāca Kērnsas un Portduglasas jūras nozares, tostarp tūrismu, kā izmantot inovatīvo koraļļu kāpuru sēšanu. tehnika, kas pazīstama kā Coral IVF. Šīs nakts misijas mērķis ir sagūstīt miljoniem koraļļu olu un spermas īpaši izstrādātos peldošos kāpuru baseinos, kas izveidoti divās dažādās vietās reģionā, un tās mērķis ir atbalstīt rifa dabisko atjaunošanās procesu.

Smalkie nārsta saišķi paliks bērnudārzu baseinos līdz pat nedēļai, kamēr no tiem veidojas koraļļu mazuļi. Kad tie būs gatavi, tie tiks novietoti uz rifiem, kas ietver vietas, kuras ir ietekmējuši nesenie balināšanas notikumi, kur tie var izaugt par veseliem jauniem koraļļiem un palīdzēt atdzīvināt Lielo Barjerrifu.

Zinātnieki lēš, ka Coral IVF 100 reizes palielina veiksmīgu koraļļu apaugļošanas līmeni, palielinot izredzes no viena no miljona dabiskā vidē līdz vienai no 10,000 XNUMX, izmantojot šo novatorisko paņēmienu.

Lielā Barjerrifa fonda rīkotājdirektore Anna Marsdena sacīja: “Pagājušajā vasarā mūsu Lielais Barjerrifs piedzīvoja vēl vienu postošu balināšanas notikumu, vēlreiz uzsverot, ka koraļļu rifi ir klimata pārmaiņu frontes līnijā. Ir ļoti svarīgi izstrādāt risinājumu instrumentu kopumu, lai palīdzētu mums atjaunot zaudēto un aizsargāt to, kas ir palicis no klimata pārmaiņu ietekmes.

Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa 8

“Šī sadarbība starp zinātniekiem un tūrisma operatoriem, kas pazīstama kā Boats4Corals, tika veiksmīgi izmēģināta Whitsundays ietvaros, izmantojot mūsu Rifu salu iniciatīvu, un tā pārvēršas vienā no lielākajām rifu atjaunošanas problēmām – mērogā. Ņemot vērā šos panākumus, ar Qantas atbalstu mēs izmantojam tādu pašu pieeju arī citiem rifa apgabaliem. Dodot dedzīgajiem tūrisma operatoriem un vietējiem iedzīvotājiem iespēju pievienot šo tehniku ​​savam pašreizējam saglabāšanas rīku komplektam, mēs ceram paplašināt vietējo rifu atjaunošanas kustību, kas ir balstīta uz zinātni un ir mērogojama.

“Apvienojot tūrisma un jūras nozares vadību, kuģus, vietējās zināšanas un cilvēku spēku, mēs cenšamies panākt rifu atjaunošanu daudz plašākā mērogā, nekā to varētu paveikt pētnieki vieni. Šī ir patiesi spēcīga partnerība. ”

Jaunie dati šonedēļ no AIMS Lielā Barjerrifa apsekojumiem ziemeļos liecina, ka 2024. gada masveida koraļļu balināšanas notikums ir izraisījis lielāko ikgadējo cieto koraļļu seguma samazināšanos Lizard Island apgabalā kopš apsekojumu sākuma pirms 39 gadiem. Sākotnējie monitoringa rezultāti no ūdens apsekojumiem starp Lizard Island un Kērnsu liecina, ka vairāk nekā trešdaļa cieto koraļļu tika zaudēti balināšanas dēļ. Zinātnieki turpina apsekot teritorijas visā Lielajā Barjerrifā, un pilns novērtējums tiks publicēts 2025. gadā.

Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa 9

AIMS galvenais sistēmu inženieris un programmu direktors Dr. Marks Gibss sacīja: “Ir lieliski pagājušajā naktī apmācīt jauno vietējo industriju uz ūdens un dalīties informācijā par rifiem Kērnsas un Portduglasas reģionā.

“Mums ir bijušas ļoti veiksmīgas nārsta aktivitātes, un tagad baseini ir pilni ar koraļļu kāpuriem, kas attīstās. Neskatoties uz zaudējumiem, ko šī reģiona rifi ir cietuši no vasaras, mūs iepriecina šajā apgabalā novērotais nārsta līmenis.

“Mūsu izmantotās pieejas ir izstrādātas, izmantojot sadarbības Rifu atjaunošanas un pielāgošanas programmu. Kamēr tos turpina pilnveidot, mūsu komanda izmanto vietējo iedzīvotāju spēku, kuģus un prasmes, pilnveidojot tos, lai nodrošinātu, ka tos no pētniecības var pārvērst realitātē.

“Mēs esam strādājuši ar šīm vietējām komandām pēdējo nedēļu laikā, un katrai no dažādajām nozarēm ir savas unikālās stiprās puses un iespējas, kuras mēs izmantojam kopā.

“Kamēr nārsta vākšana var būt beigusies, mēs turpinām apmācīt vietējos operatorus, lai tie uzraudzītu koraļļu attīstību un, kad tas ir gatavs, izplatītu tos uz vietējiem rifiem. Tāpēc turpmākajās nedēļās būs daudz apmācību un sadarbības.

Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa 10

Lielais Barjerrifs ir Austrālijas lielākā un vērtīgākā dabas ikona ar Deloitte pētījumiTas parāda, ka Lielais Barjerrifs iegulda Austrālijas ekonomikā 6.4 miljardus ASV dolāru, nodrošinot vairāk nekā 64,000 XNUMX darbavietu, no kurām lielākā daļa ir no tūrisma aktivitātēm.

Quicksilver Group Vides un atbilstības vadītājs Fils Kulthards sacīja: “Vietu pārvaldības programmas, lai rūpētos par mūsu vietējām rifu vietām, vēsturiski ir bijušas Quicksilver Group galvenais uzsvars, tomēr, lai palielinātu noturību pret nākotnes vides spriedzi, ir jāveic sadarbības pasākumi. jūras tūrisma nozari un partnerattiecības ar citām nozarēm, valdību, tradicionālajiem īpašniekiem un, protams, mūsu zinātnes aprindām.

"Šādi projekti ir lielisks piemērs. Pēdējās nedēļas ir bijusi neticama iespēja mūsu komandai strādāt kopā ar citiem nozares operatoriem un Austrālijas Jūras zinātnes institūtu, lai uzzinātu vairāk par koraļļu iejaukšanās metodēm, kuras, mēs ceram, dos labumu ne tikai vietējiem rifiem, bet arī kļūs par platformu paplašināšanās projektiem. gan šeit GBR, gan rifiem visā pasaulē.

"Bet svarīgākais, protams, bija iespēja atkal būt lieciniekiem pasaulē lielākajam sinhronizētajam nārsta notikumam Agincourt rifā pie Portduglasas. Notikuma milzīgais mērogs bija satriecošs, un tas liecina par mūsu Lielā Barjerrifa noturību un skaistumu. Aculiecinieki miljardiem atsevišķu dzīvnieku, kuriem izdodas vienlaikus atbrīvot smirdīgas olas un spermu, ir ne tikai dabas brīnums, bet arī pastiprina mūsu jūras ekosistēmu trauslo līdzsvaru un to atkarību no vides prognozējamības.

Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa 11

GBR bioloģijas menedžeris Dr. Ēriks Fišers teica: “Partnerattiecību veidošana starp privāto nozari, pētniekiem un tradicionālajiem īpašniekiem ir ļoti svarīga, lai veicinātu dabisko koraļļu rifu noturību un nodrošinātu Lielā Barjerrifa izturību nākotnē. GBR Biology ir apņēmusies atbalstīt Coral IVF programmu. Tas nevainojami iekļaujas mūsu esošajām rifu atjaunošanas programmām, piemēram, koraļļu plēsoņu kontrolei, ūdens sajaukšanai un koraļļu šķembu stabilizācijai.

Šo izmēģinājumu finansē Austrālijas valdības Reef Trust un Austrālijas Jūras zinātnes institūts, ar Qantas atbalstu, izmantojot 10 gadu partnerību 10 miljonu ASV dolāru apmērā ar Great Barrier Reef Foundation.

Qantas Ilgtspējas direktora pienākumu izpildītāja Fiona Mesenta sacīja: “Mūsu darbības pamatā ir klientu savienošana no tuvi un tālienes ar mūsu neticamajām dabas ainavām. Mēs esam lepni atbalstīt Boats4Coral sadarbības paplašināšanu, sadarbojoties ar Great Barrier Reef Foundation, lai tūrisma operatori un zinātnieki varētu strādāt kopā ar mērķi palielināt rifu atjaunošanu un palīdzēt aizsargāt Austrālijas dabisko ikonu.

Projektā tiek izmantoti jauninājumi, kas izstrādāti, izmantojot Rifu atjaunošanas un pielāgošanas programmu, ko finansē partnerība starp Austrālijas valdības Reef Trust un Great Barrier Reef Foundation, un to atbalsta arī Qantas.

Koraļļu nārsts uz Lielā Barjerrifa 12

Rifu atjaunošanas un pielāgošanas programmas izpilddirektors Dr. Sedriks Robillots sacīja: “Ātrums, kādā klimata pārmaiņu ietekme uz koraļļu rifiem visā pasaulē attīstās, ir satraucošs. Šī zināšanu apmaiņa un sadarbība Kērnsas un Portduglasas reģionā ir būtisks solis, lai Rifu atjaunošanas un pielāgošanas programmas aizsāktās zinātniskās inovācijas pārvērstu uz vietas pieejamu risinājumu rīku komplektā.

"Tas tiks panākts ar vairāku gadu un lielāka mēroga izmēģinājuma izvietošanu, lai izveidotu nākotnes rifu atjaunošanas un pielāgošanas nozari, kas varētu redzēt, ka rifu kopienas, nozares, tradicionālie īpašnieki un pārvaldnieki katru reizi rifā izvietos miljoniem koraļļu ar augstāku siltuma toleranci. gads.”

Par Lielā Barjerrifa fondu

Lielā Barjerrifa fonds rada nākotni pasaules koraļļu rifiem, atjaunojot rifus un piekrastes biotopus un palīdzot tiem pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei. Mēs esam izveidojuši sadarbības organizāciju, lai piesaistītu līdzekļus, ieguldītu novatoriskās idejās un izstrādātu reālas, mērogojamas saglabāšanas programmas, kas sniedz sasniegumus jūras un sauszemes atjaunošanā. Ejot kopsolī ar First Nations cilvēkiem un priekšējās līnijas kopienām, fonds ātri izseko un ievieš risinājumus visā pasaulē.

Kāpēc koraļļu nārstam ir nozīme?

Neviens to neizskaidro labāk kā sers Deivids Attenboro:

Neviens no rifa iemītniekiem nebūtu šeit bez viena patiesi ārkārtas notikuma. Tas notiek tikai reizi gadā un ir viens no lielākajiem dabas skatiem. Tikai 1980. gados zinātnieki to atklāja šeit, vietnē Lielais Barjerrifs. Dažās naktīs gadā, kad apstākļi ir tieši piemēroti, visā rifa garumā pēkšņi izvirst daudzu dažādu sugu koraļļi. Tas ir lielisks nārsta notikums, un tas ir viens no dabas pasaules brīnumiem. Tā ir viena reize gadā, kad paši koraļļi ne tikai aug zarojoties, bet vairojas seksuāli un tas ir ļoti svarīgi rifa izdzīvošanai.

Rifu burvju pontons

Kas ir koraļļu nārsts?

Koraļļu nārsts ir tad, kad uz rifa sākas jauna dzīve. Tas notiek reizi gadā burvīgā dabas parādībā, kas aprakstīta kā zemūdens sniega vētra. Vēlā pavasarī koraļļi uz Lielā Barjerrifa izdala olas un spermu, kas izplūst kā mazas bumbiņas, kas lēnā kustībā peld uz okeāna virsmu. Nārsts notiek tikai naktī, kad planktonēdājas rifu zivis guļ, kas samazina ikru apēšanas risku.

Tas rada rozā brūnu plankumu uz virsmas, kur nārsts tiksies ar saderīgu olu un izveidos kāpurus, kas aizņem apmēram desmit dienas, lai pilnībā nobriest par koraļļu polipu. Daudzi no šiem sīkajiem saišķiem kļūs par jauniem koraļļiem, sniedzot cerību mūsu Lielā Barjerrifa nākotnei.

Koraļļu nārsts tika atklāts tikai 1982. gadā Magnētiskajā salā. Piekrastes rifi mēdz nārstot mēnesi pirms ārējā rifa, kur nārsts ir iespaidīgāks. Parasti tas notiek ārējos rifos pie Kērnsas un Portduglasas divas līdz sešas naktis pēc novembra pilnmēness, kad ūdens temperatūra ir 27-28C.

Fotoattēlu autors: Lielā Barjerrifa fonds