Niršanas Lifou, fosilais atols

PĒRRS KONSTANTS veido visdažādākos negaidītus sakarus, ceļojot nirt uz maz zināmu Jaunkaledonijas daļu.

Tā bija agrā rīta izlidošana uz Betico 2, dodas uz Lifou salu. Reģistrēšanās notika pulksten 6:XNUMX prāmju terminālī Numea, Jaunkaledonijas galvenajā ostā.

Maksimālais pieļaujamais bagāžas svars bija 15 kg plus 6 kg ar roku, tāpēc man bija jāierodas dienu agrāk, lai atvestu savu 42 kg lieko bagāžu kā kravu, tas ir, niršanas un zemūdens fotografēšanas aprīkojumu. Ūdenslīdējam citu iespēju nebija!

Lidojot arī jūs ierobežojat līdz 15 kg. Atkarībā no jūras apstākļiem okeāna šķērsošana uz Lifou, kas atrodas Lojalitātes salās, ilgst septiņas stundas. Prāmis kuģo cauri Mares salām pirms piestātnes Vē, Lifou austrumu krastā, īsi pirms pulksten 2:XNUMX.

Šī bija mana otrā reize Jaunkaledonijā. Savā pirmajā ceļojumā, 2022. gada martā, man nebija laika doties uz Lojalitātes salām.

Mani sagaidīja garš, slaids, garmatains francūzis no Bretaņas Paskāls no Wé Plongée, un mēs pārcēlāmies uz viņa lauku mājām iegrauztā, pelēkā Dacia Logan automašīnā. Šķiet, ka šajā Kanaku zemē lielākā daļa automašīnu ir cietušas sava veida bojājumus. Lifou bija jābūt manām mājām vairāk nekā divas nedēļas.

Wé marina

Topogrāfija

Lojalitātes salas stiepjas vairāk nekā 500 km garumā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem. Tos no cietzemes atdala Koraļļu jūra, 100 km plata un 2 km dziļa. No dienvidaustrumiem salas atrodas Walpoles, Mare, visi 1,115 kvadrātkilometri Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré un iegremdētais Astrolabe rifs.

Lojalitātes salas ir sena vulkāna loka, kas rodas Austrālijas plātnes subdukcijas rezultātā zem Klusā okeāna plātnes. Atoli veidojās starp pliocēnu un pleistocēnu, atkārtoti nogrimstot.

Pirms 25 miljoniem gadu Lifou bija vulkāniska sala ar rifu malās. Pirms pieciem miljoniem gadu, neskatoties uz jauniem izvirdumiem, vulkāns erodēja, un pirms 300,000 120 gadu jūras līmenis bija par XNUMX m augstāks nekā tagad, un atolam bija iekšējā lagūna. Tad okeāns atkāpās.

Riss-Würm ledus laikmetā pirms 15,000 100 gadu jūras līmenis bija 3 m zemāks par pašreizējo, un veidojās alas un pazemes upes. Mūsdienās lielākā daļa alu ir applūdušas. Izgatavots no kompakta kaļķakmens, barjerrifs atrodas XNUMX km attālumā no krasta.

Zēns lec Lifou centrā, Pengas pludmalē

Salas centrs ir līdzens, vecā lagūna piepildīta ar kristalizētu kaļķakmeni, smiltīm un konglomerātiem. Ziemeļos plato ir 25 m augsts, un rifa vainags paceļas līdz 90 m. Dienvidos plato ir 40 m augsts un vainags paceļas līdz 110 m.

Lielākās un vecākās Lifou alas - Hnanawei, Wanaham un Inegoj - veidojās pirms 190-130,000 XNUMX gadu. Virszemes upju nav; viss plūst pazemē. Spēcīgas lietusgāzes notiek februāra/marta sezonā, un daļa no šī ūdens tiek glabāta zem zemes.

Zem kokosriekstu kokiem, Pengas pludmale

Kas attiecas uz cilvēces vēsturi, austronēzieši no Dienvidaustrumāzijas ieradās Melanēzijā 3000. gadā pirms mūsu ēras. Pirmā cilvēku migrācija no Melanēzijas ziemeļiem (Admiralitātes salām) uz Jaunkaledoniju aizsākās 1700. gadā pirms mūsu ēras. Lapitas keramika, kas atrasta Konē Jaunkaledonijas rietumu krastā, ir datēta ar 1400. gadu pirms mūsu ēras. No 16. gadsimta līdz 19. gadsimta sākumam notika Tongas un Samoa migrācijas uz Lifu, iespējams, arī no Vanuatu.

Ja kapteinis Džeimss Kuks patiešām “atklāja” Jaunkaledoniju 4. gada 1774. septembrī, tad tikai 18. gadsimta beigās divi britu kuģi piestāja Lifou. Lojalitātes salas tika nosauktas viena no šiem kuģiem.

Vaļu mednieki apmeklēja jau kopš 1810. gada, bet 1829. gadā franču jūrasbraucējs un pētnieks Dumonts d'Urvils “atklāja” Lojalitātes salas un sastādīja galīgo jūras karti.

Wé Plongée

Atrodas Wé jahtu piestātnē, netālu no vietas Betico 2 doks, Wé Plongée darbojas kopš 2018. gada. Paskāls iekārtoja niršanas centru konteinerā, kas darbojas arī kā privāta maiznīca, jo viņš katru dienu gatavo maizi!

Wé Plongée niršanas centrs atrodas konteinerā

Paskāls no Wé Plongée

Franču FFESSM, kā arī PADI un SSI instruktors Paskāls vada Discover Scuba Diving pieredzi, kā arī nirēju apmācību dažādos līmeņos. Izbraucieni Chateaubriand līcī tiek veikti, izmantojot piepūšamo, un lielākā daļa niršanas vietu atrodas ne vairāk kā piecu minūšu attālumā.

Ūdenslīdēji uz klāja

Atļauja nirt jebkurā noteiktā apgabalā ir jāpiešķir cilšu muitas iestādēm. Aktivitātes ārpus līča ir paredzētas tradicionālajiem klaniem. Kvalificēti ūdenslīdēji var doties uz diviem niršanas gadījumiem no rīta, savukārt DSD un niršanas apmācība notiek pēcpusdienā.

Province Good un kanjoni

Pirmajā dienā niršanas plāns bija apmeklēt diezgan līdzīgu Province Good un Canyons. Rifs ir masīvs, ar daudziem kanjoniem, peldvietām un tuneļiem, ar baltiem smilšu plankumiem ap to.

Tas bija vairāk atmosfērisks piedzīvojums, jo zivju dzīve bija neuzkrītoša – ne lielu īpatņu, ne baru, tikai parastās tauriņzivs, papagaiļa zivs, ķirurga zivs, neregulāra eņģeļu zivs un dīvains zeltraibo svītrainu brekšu bars (Gnathodentex aureolineatus).

Lapu koraļļu kaudze Province Good

Oranžspuru anemonefish kolonijas (Amfipriona krizopteris) ar baltām astēm bija izplatītas, tāpat kā Klārka anemonefish (A clarkii). Melnastes latvānis (Bodianus loxonotus) bija bieža parādība. Ananāsu jūras gurķis (Thelenota ananas) bija redzams smilšainajā dibenā, un milzu gliemenes (Tridacna squamosa) arī.

Rozā sūkļa kāti, Province Good

Acropora galda koraļļi un citas koraļļu sugas, Province Good

Bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius) un melnā tauriņzivs (C flavirostris)

Milzu gliemene (Tridacna squamosa) kanjonos

Staghorn koraļļi un galda koraļļi kanjonos

Tombant de la Marina

Otrajā dienā Paskāls mani aizveda uz vienu no savām iecienītākajām vietnēm, kas ir populāra apmācībai. Tombant de la Marina ir neliela nolaišanās vieta, kuras maksimālais dziļums ir 13 m ar baltām smiltīm un izkaisītām koraļļu bumbām.

Zivju dzīve bija daudz pamanāmāka, ar zaļajiem bruņurupučiem, baltā rifu haizivīm, Napoleona spārnu, zilspuru džeku, koraļļu grupējumu (Cephalopolis miniata) un pāvu grupējums (C argus), dzeloņcūkas un pērļu vistiņas.

Zaļais bruņurupucis Tombant de la Marina

Es uzgāju vairākas sarkanas un melnas anemonefish (Amphiprion melanopus), velns skorpionzivs (Scorpaenopsis diabolus) ar dzeltenajām un sarkanajām krūšu spurām, ovālo plankumu tauriņu (Chaetodon speculum), dzeltenā papagailis (Scarus šelgeli) un eņģeļu zivs citrona mizu (Centropyge flavissimus) dzeltenā krāsā ar zilu acs gredzenu.

"Citu dienu treniņa laikā mēs vienreiz redzējām mantaraju un pat āmurhaizivi," entuziastiski apgalvoja Paskāls.

Patates de Hnassé

Asaru tauriņš (Chaetodon unimaculatus) Patates de Hnassé

Patates de Hnassé izrādījās diezgan patīkams - lielu koraļļu bommi kolekcija, kas izkaisīta pa smilšainiem līdzenumiem, ar ārējo slīpumu, kas atvērts zilā krāsā.

Cita starpā es redzēju asaru tauriņu (Chaetodon unimaculatus), Papuas skorpionzivs (Scorpaenpsis papuensis), ševrona tauriņš (C fascialis) un zilā tauriņzivs (C plebeius). Divpunktu dārza zuši (Heterokonger hassi) vietām rotāja smilšaino dibenu.

Papuas skorpionzivs (Scorpaenopsis papuensis) Patates de Hnassé

Grupēju ģimenē bija šūnveida (Epinephelus merra), melngalva (E marginalis) ar sarkanu ar baltiem plankumiem un Mēness asti Variola louti.

Plašs ielāps no Alveopora Koraļļi izrādījās apskates vērti ar saviem mazajiem margrietiņai līdzīgajiem polipiem un ziliem un melniem plankumainajiem dzēliena stariem (Neotrygon kuhlii), klauns spārnzivs un siksniņa (Epibulus iebrucējs) ielikt izskatā.

Klārka anemonzivs (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Melngalvju spārns (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Zilā svītrainā tauriņzivs (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, kas atrodas starp sarkanām un zaļām bojām netālu no kanāla ieejas, sastāv no četrām izlīdzinātām svirām ar dziļu slīpumu pa kreisi līdz 25 m un vairāk.

Varēja redzēt gan zaļos, gan vanagu bruņurupučus, kā arī baltmutu mureju (Gymnothorax meleagris), gaiši brūns ar baltiem punktiem, puslokā eņģeļu zivs (Pomacanthus semicirculatus) un lielas acis (Priacanthus hamrur) tumšsarkanā krāsā ar melnu aci. Ēģiptes jūras zvaigzne (Gomophia egyptiaca) arī iekrita acīs.

Whitemouth mureja, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Ēģiptes jūras zvaigzne (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Uz alām

Brīvajā dienā no niršanas ieteicams apceļot ziemeļus vai pat visu Lifou ar nomas automašīnu. Darvas ceļš mani veda uz Hnathalo, no kurienes ceļš uz Tingetingu izrādījās diezgan sarežģīts. Tas ir tāpēc, ka jaunības izklaide ir iznīcināt esošās izkārtnes neatkarīgi no tā, kur tās pastāv, un ir nepieciešams pastāvīgi jautāt par ceļu.

Koka grebums gar ceļu

Galu galā es atradu Velna alu, kur vecie zemes īpašnieki pieprasīja ieejas maksu, kas līdzvērtīga apmēram £14. 10 minūšu meža taka veda uz klints pamatni, atola ārējo kaļķakmens vainagu.

Velna ala, Tingeting

Iekšā kanibālu alā

Kāpjot augšā un lejā, es atradu stipri ieplaisātu alu ar atvērtu jumtu. Cilvēka kaulu ķekars gulēja dobumā kreisajā pusē ar pāris galvaskausiem, kas stoiski smējās uz klinšu plaukta augšpusē. "Kanibālu laiku un briesmīgu rituālu paliekas," man teica.

Kanibāla galvaskauss

Lifou alu skaits ir iespaidīgs, dažas sniedzas pat 8 km garumā. Izlasot par ūdens klātbūtni dažos no tiem, es izvēlējos nirt Luengoni alā dienvidaustrumu krastā. Atļauja ir jāsaņem zemes īpašniekam.

Atlētiskā izskata Paskāls Qazings, pašpasludinātais Kanakas neatkarības čempions, devās ekskursijās uz alu un kādu rītu piekrita mani paņemt līdzi. Viņš aizdedza nelielas svecītes alā un daļēji ap iekšējo ezeru, kur apmeklētāji priecēja vēsā vannā.

Ieeja Luengoni alā

Luengoni alā

Tvertne uz muguras, es iegrimu dzidrajā baseinā. Temperatūra bija 21°C. Es gāju pa šauru tuneli ar dažiem stalaktītiem un stalagmītiem augšup un lejup, nekas brīnišķīgs, līdz sasniedzu haloklīnu 10 m dziļumā.

Mans kupola objektīvs pēkšņi kļuva miglains. Tas bija tikai kondensāts no siltākā sālsūdens, bet es pagriezos, īgna un baidījos, ka esmu appludinājusi kameru.

Paskāls iziet no peldes Trone De Fer

Paskāls iziet cauri gravai rifā pie Trone De Fer

Luengoni ala

Meklējot Inegoja alu, es atradu 78 gadus veco zemes īpašnieku sēžam pie sava galda un klausoties radio. Viņš mani novirzīja pie kāda vīrieša pilsētā, kurš pārvaldīja šo teritoriju, taču mana atļauja pēc pāris dienām apmeklēt neizdevās, jo vienīgais iespējamais gids citādi nodarbojies ar jamsu laukiem. Man bija jāatsakās no 500 m garā tuneļa, kas ved uz pazemes ezeru.

Gorgones rifs

Gorgonieši pie Gorgonesas rifa

Dzelteno acu zivs (Canntherhies, dumerilii) Gorgonesas rifā

Paskāls ieteica man sazināties ar niršanas centru Easo, Lifu ziemeļrietumu krastā, kuru vada Bastiens, skarbs, bet draudzīgs plikpauriņš. Lagoon Safaris darbojās kopš 2013. gada ar 7.5 m garu stikla šķiedras laivu ar 175 ZS piekarināmo dzinēju, kas varēja pārvadāt astoņus nirējus uz aptuveni 25 niršanas vietām uz ziemeļiem no Baie de Jinek.

Bastiens, Lagoon Safaris niršanas direktors, Easo

Niršana kontrastēja ar ierobežotajiem Baie de Chateaubriand ūdeņiem ar kobalta ūdeņiem, skaidru redzamību un daudzām zivīm, kas mani sagaidīja Gorgones rifā. Atvērta okeānam un peldēta regulārā uz ziemeļiem plūstošā straumē, šī vieta piedāvāja gorgoniešu un mīkstu koraļļu labklājību un izrādījās veselīgs, dinamisks rifs.

Divas virsotnes pacēlās no 30m+ uz baltām smiltīm, un ūdens temperatūra bija 27°C. Bluefin domkrats pārī ar barcheek domkratu (Carangoides plagiotaenia), kas pamanāms uz sudraba krāsas sāniem un melnu svītru uz žaunu vāka. Red snapper (Lutjanus bohar) sajauc ar lielu melno snapper baru (Macolor Niger) tuvu virsmai starp galotnēm.

Baltspuru haizivs

Dažas lielas tunzivis (Gymnosarda unicolor) šķērsoja pagātni dziļumā, un baltā haizivis reizēm tika manītas atpūšamies smilšainajā jūras gultnē. Virsotnes virsotnes, stropu žoklis (Epibulus iebrucējs) ar dzeltenajām un brūnajām fāzēm piesaistīja manu uzmanību..

Zilspuru džeks, Gorgones rifs

Juvenile slingjaw wrasse (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Melnā snapper mākonis (Macolor niger)

Akmens metiena attālumā bija Arka, gigantiska arka, ko rotāja burvīgi sarkani un zeltaini gorgoni. Uzkalniņa virsotnē trīs snubnos (Trachinotus blochii), sudraba ar dzeltenām spurām, apvienojās ar diezgan kautrīgu lielacu džeku.

Kamuflāžas grupējums (Epinephelus polyphekadion) pie arkas

Gorgonieši arkā

Snubnose vienradzis (Naso vlamingii) pie arkas

Dzeltena acu zivs (Cantherhines dumerilii) ziņkārīgi parādījās. Visur klaiņoja pāvs un koraļļu grupējums un maskēšanās grupējums (Epinephelus polyphekadion) paslēpās zem pārkares, mierīgi skatījās uz mani.

2 m gara pelēkā rifu haizivs nesteidzīgi peldēja dziļumā. Snubnosis vienradži (Naso vlamingii) bija vizuāls prieks, zili pavedieni straumēja astes galā.

Cap Martin

Cap Martin, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem, piedāvāja redzēt lielu koraļļu bommi prom no sienas. Vieta bija pilna ar gorgoniem un mīkstiem koraļļiem. Kad es pētīju mazāku bommiju, kas aizsargāta no spēcīgās straumes, Bastiens izmisīgi norādīja uz kaut ko man aiz muguras.

Es pagriezos tieši laikā, lai ar bijību paskatītos uz smilškrāsas āmurhaizivi, kas zīmēja graciozu izliekumu pār manu muguru. Tas bija tāds pārsteigums, ka pat foto neatlika laika!

Gorgonieši un ūdenslīdēji Cap Martin

Mīkstie koraļļi (Dendronephthya sp) Cap Martin

Tomoko

Lagoon Safaris laiva Easo piestātnē

Tomoko krasta līniju izgrebušas jūras alas, viena no tām ir smailā omāra midzenis (Panilurus penicillatus). Bastiens pārliecināja mani pievienoties viņam nakts niršanai. "Laba iespēja satikt nautilu," viņš staroja. Piedāvājums bija pārāk vilinošs, lai atteiktos.

Zobu omāri (Panulirus penicillatus) pie Tomoko

Tunelis ar gorgoniešiem un ūdenslīdējiem pie Tomoko

Sākot no Easo pludmales pēc tumsas iestāšanās, mēs peldējāmies ar caurulīti apmēram 10 minūtes pirms iegremdēšanas. Drīz vien es biju aculiecinieks grozu zvaigžņu festivālam (Astroboa nuda), pilnībā novietots barošanas pozīcijā. Bastiens atrada melno Henkoka plakano tārpu (Pseudobiceros hancockanus), ar oranžu un baltu jostu.

Henkoka plakanais tārps (Pseudobiceros hancockanus) Easo nakts niršanā

Es brīnījos par rozā velutinīdu Coriocella sp ar melnām līnijām, ko es nekad nebiju redzējis, un, man ir aizdomas, jauna suga. Oranži plankumainais krabis (Calappa lophos) pozēja uz klints un morē ar dzeltenu malu (Gymnothorax flavimarginatus) parādījās zem koraļļa.

Rozā velutinīds (Coriocella sp) pie Easo

Oranži plankumainais krabis (Calappa lophos) Easo

Lai pievienotu nedaudz garšvielu, lielu joslu jūras kraitu (Laticauda saintgironsi) meklēja barību smilšainajos līdzenumos, neievērojot manu klātbūtni.

Jūras krats (Laticauda saintgironsi) Easo nakts niršanas laikā

Dzeltenā mareja (Gymnothorax flavimarginatus) pie Easo

Tīģerkaurijs (Cypraea tigris), Easo

Labirints

Klusā okeāna dubultseglu tauriņzivs (Chaetodon ulietensis), labirints

Melnais tauriņš (Chaetodon flavirostris), labirints

Pirms manas aizbraukšanas Paskāls uzstāja, lai mani aizvedīs uz Labirintu, vienu no viņa izvēlētajām vietām. Tas bija īsts kanjonu, peldvietu un tuneļu labirints, caur kuriem cilvēks izspiežas kā žurka. Tā bija mana iespēja satikt netveramo krāsaino arlekīnu ilkzi (Choerodon fasciatus), sarkans ar baltām un pelēkām joslām, slēpjas tumsā.

Cilpas ceļš ved apkārt salas ziemeļiem uz Hnathalo, Wanaham lidostu, Jokin un Xepenehe. Vēl viens svārki ap rietumiem (Drehu), dienvidiem (Mu) un austrumu krastu (Traput).

Pludmale un Jaunkaledonijas priedes pie Mu

Lifou piedāvā daudzas iespējamās ekskursijas un pārgājienus gida pavadībā uz alām vai gleznainiem skatu punktiem, piemēram, Jokin klintis vai Marmites du Cap des Pins, kur uz paaugstinātām rifu terasēm atrodas milzīgi plūdmaiņu baseini. Tas ir aicinājums doties vannā ar skatu.

Ja vēlaties idilliskas pludmales, varat izvēlēties starp Chateaubriand, Luengoni un Peng. Un ārpus zaļā vietējo mežu pleķīša nomaļā Kiki pludmale ir dārgakmens dabas mīļotājiem, kas atrodas klints pakājē uz dienvidiem no Xepenehe. Uz ziemeļiem no Easo Baie de Jinek piedāvā aizraujošu zemūdens taku snorkelētājiem, kuri tur var patstāvīgi peldēt, un ceļu iezīmē mazas bojas ar karogiem.

Lai iegūtu optimālu niršanas pieredzi, es iesaku nedēļu pavadīt Lifou, ko dala Wé Plongée austrumu krastā, kam seko Lagoon Safaris ziemeļrietumu krastā. Ja laiks ļaus, varat izpētīt arī citas Lojalitātes salas, piemēram, Mare vai Ouvea.

Nautilus čaumalas, kas bija izskalotas Mu pludmalē

Pēdējā dienā pulksten 6:XNUMX tikšanās ar Hamanu mani aizveda uz slēptu vietu aiz Vanahamas lidostas. Biju iecerējis apmeklēt maz zināmo Fetra He alu. "Es neapstrādāju jamsu laukus svētdien, tā ir Tā Kunga diena," sacīja Hamans.

Kā prasīja, mēs kādu laiku pasēdējām un pļāpājām viņa dārzā, lai viņš saprastu manu mērķi. Paslēpies mežā aiz viņa mājas, parādījās neliela alas lievenis. Mums nācās pietupties, lai iekļūtu, un alu sviras lidoja, nejauši atsitoties pret manu seju. "Šeit ir alas sargs," viņš čukstēja, norādot uz labo pusi.

Manas acis iekrita uz galvaskausu nišā. Rāpojot četrrāpus ar manu galveno lukturi, mēs iekļuvām tumšās, šaurās ejās, kas bija notraipītas ar sikspārņu gvano. Apkārt gulēja daži sasmalcināti cilvēku kauli. Pēc 100 m netīra progresa manas rokas un ceļgali bija sodrēji melni.

Atvērās plaša kamera ar tumšiem stalagmītiem un stalaktītiem. Man par lielu neizpratni sienas bija pārklātas ar roku trafaretiem melnā, dažreiz sarkanā krāsā. "Arheologi ieradās šeit pirms vairāk nekā 30 gadiem un datēja tos. Viņi ir 3,000 gadus veci un pieder Lapitu tautai,” man teica.

Fetra He alas tumšajā koridorā

Hamans ir vērsts pret trafaretu roku sienu pie Fetra He

Roku nospiedumi pirms tūkstošiem gadu

Šie agrīnie jūrnieki no Dienvidaustrumāzijas atstāja savas migrācijas pēdas ar slaveniem keramikas izstrādājumiem visā Klusajā okeānā. Lifou senči bija ieradušies no Melanēzijas ziemeļiem, no Admiralitātes salām Papua-Jaungvinejā, kur es kādreiz dzīvoju.

Viss nostājās savās vietās. Mana intuīcija bija tāda, ka jau vairākus gadus esmu bijis lapīšu sliedēs. It kā iepriekšējā dzīvē es būtu bijis viens no viņiem.

Ārpus pārliecības ekrāna prāts darbojas noslēpumainos veidos…