Kā Maiks savāca £20,000 XNUMX priekš Sea-Changers

Mike's Dive Store, Londonas lielākais niršanas ar akvalangu mazumtirdzniecības centrs, 2015. gadā reģistrējās kā viens no pirmajiem Apvienotās Karalistes jūras labdarības organizācijas Sea-Changers partneriem, un tā nelokāmie finansiālie ieguldījumi šo deviņu gadu laikā ir tikko sasnieguši 20,000 XNUMX £ atzīmi.

Veikals ne tikai augšupielādē daļu no savas peļņas Jūras mainītāji regulāri, bet aktīvi mudina savus klientus veikt arī savus individuālos ziedojumus.

"Mēs izvēlējāmies Sea-Changers kā mūsu labdarības organizāciju, pamatojoties tikai uz Helēnas un Reičelas entuziasmu," saka Maika direktors Stīvs Brauns, atsaucoties uz Sea-Changers enerģiskajām līdzdibinātājām Helēnu Vebu un Reičelu Lopatu.

Abi nirēji nāca klajā ar ideju par labdarības organizāciju, lai novirzītu nirēju un citu jūras lietotāju ziedojumus cienīgiem jūras saglabāšanas mērķiem 2010. gadā. Uzņēmums Mike's, kas atrodas Čisvikā, Londonas rietumos, kļuva par vienu no Sea-Changers. pirmie nozares partneri – un ir saglabājis savu kursu.

Helēna Veba (pa kreisi) un Reičela Lopata ar piekrastes ūdens strūklaku, kas ir viens no daudzajiem viņu darbiem.

"Mūsdienās pārāk bieži labdarības organizācijās liela daļa naudas tiek izšķērdēta un faktiski nesasniedz paredzēto mērķi vai cilvēkus," saka Brauns. “Maiks vēlējās izvēlēties tādu, kurā mēs jutām, ka cilvēki ir patiesi iesaistīti, ieinteresēti un pārliecinājās, ka nauda tiek novirzīta paredzētajam mērķim.

“Ar Helēnu un Reičelu mēs jutām, ka tas tā noteikti bija. Viņiem vajadzētu būt lepniem par paveikto, it īpaši, atturot citus darbus.

Visaptveroša apņemšanās

“Tas sākās kā 1% no peļņas, bet gadījumā, ja peļņas varētu nepietikt, mēs to mainījām uz gada abonements, un tagad cilvēki faktiski var ziedot vietnē mājas lapa. Tātad no noteiktām kolekcijām mēs dodam procentus, un cilvēki var izlemt, vai viņi vēlas pievienot arī ziedojumu.

Mike's ir saglabājis visaptverošu apņemšanos aizsargāt vidi, kas atspoguļojas iepakojuma izvēlē, nosūtot klientiem niršanas piederumus.

"Mēs bijām viens no pirmajiem uzņēmumiem šajā nozarē, kas izmantoja videi draudzīgu iepakojumu," saka Brauns. "Visi mūsu pasūtījumi tiek izdoti papīra formātā somas, lai gan tas mums parasti maksā divas vai trīs reizes vairāk nekā plastmasa somas būtu. Mēs veicām šo maiņu pirms gadiem.

Maiks agri sāka plastmasas iepakojumu aizstāt ar papīru

Viens no Sea-Changers primārajiem mērķiem bija "ļaut uzņēmumiem, kas rūpējas par jūras vidi, kaut ko mainīt", un tā mērķis bija atvieglot tādām bažām kā Maika finansējums novirzīt finansējumu mērķiem, kas tiek uzskatīti par palīdzības cienīgākajiem.

Kopš 2011. gada Sea-Changers saka, ka tas ir finansējis vairāk nekā 320 Apvienotās Karalistes jūras saglabāšanas projektus, kas aptver pētniecību, tiešu darbību un izglītību gandrīz 400,000 XNUMX mārciņu apmērā.

Saņēmēji var būt no mazām grupām līdz labi zināmām nacionālajām labdarības organizācijām, lai gan Sea-Changers prioritāte ir dot iespēju vietējām un kopienas grupām veikt lokālus pasākumus, kas piedāvā “tramplīnu viņu izaugsmei”.

Kā Maiks savāca 20,000 7 £ Sea-Changers XNUMX Kā Maiks savāca 20,000 8 £ Sea-Changers XNUMX

Projektiem ir jānovērš Apvienotās Karalistes jūras saglabāšanas draudu un izaicinājumu pamatcēloņi, jānovērš vai jāsamazina negatīvā ietekme uz piekrastes un jūras vidi un/vai sugām un jāpapildina zināšanas par problēmām.

Viens piemērs ir Projekts Seagrass, kas sākās 2013. gadā. Nākamajā gadā Sea-Changers bija pirmā organizācija, kas tai piešķīra dotāciju. Šie £500, lai finansētu a treniņš-pack ļāva tai dažādot izglītības materiālus, un līdz 2022. gadam tā ienākumi bija vairāk nekā 800,000 XNUMX £, un tas paplašinājās visā pasaulē.

Ātri izrādīt cieņu

Karaļa Kārļa III pirmajā dzimšanas dienas apbalvojumu sarakstā pagājušajā gadā Vebs un Lopata tika iecelti par MBE par viņu pakalpojumiem jūras saglabāšanā. Viņi nekavējās pēc kārtas izrādīt cieņu saviem uzticīgajiem brīvprātīgajiem, tādiem partneriem kā Mike's, kuru tagad ir 11, un visiem pārējiem ziedotājiem.

"Mēs nebūtu varējuši sasniegt nevienu no jūras saglabāšanas rezultātiem, kādi mums ir, ja mums nepalīdzētu tādi uzņēmumi kā Maiks," saka Lopata.

Maika iekšā

Maika niršanas veikals 1990. gados dibināja nelaiķis Maiks Kalders. Stīvs Brauns, kurš bija sācis savu nirēja karjeru Sarkanajā jūrā un strādājis kopā ar viņu, pēc Kaldera nāves 2009. gadā nopirka uzņēmumu no ģimenes, un tas turpina pārdot visu lielāko zīmolu akvalangu, niršanas un snorkelēšanas aprīkojumu. Operācija ietver arī Maika niršanas kameras.

Maika niršanas veikals

Maika vēstījums klientiem par Sea-Changers ir “ienirt, atbalstīt projektu vai vienkārši izplatīt vārdu — katra mazākā darbība palīdz aizsargāt okeānus, kas mums visiem ir dārgi”.

