Nautilus Scuba Club 2025 fotokonkurss

at 11: 36 am

Nautilus Scuba Club Cairns sāk savu ikgadējo foto konkursu un izstādi no 1. maija

The Nautilus Scuba Club Kērnsa atbalsta vietējo nirēju kopienu un popularizē niršanu ar akvalangu Far North Queensland. Klubā ir aptuveni 400 biedru, kas padara to par vienu no lielākajiem atpūtas klubiem Austrālijā.

The Ikgadējais zemūdens fotogrāfiju konkurss ir galvenais notikums Kluba kalendārā. Tajā ir iekļautas fotoattēlu un video kategorijas, un to vērtē slaveni un neatkarīgi profesionāli fotogrāfi. Sacensības un to pavadīšana Izstāde sponsorē vietējie un reģionālie niršanas operatori un atbalstītāji, tostarp daži no lielākajiem Austrālijas niršanas nozares nosaukumiem. 2024. gadā izstādi Kērnsā apmeklēja vairāk nekā 5,000 cilvēku Tanks mākslas centrs, kur publiski tika izstādītas vairāk nekā 500 augstas kvalitātes fotogrāfijas un video.

2025. gada konkursā varēs pieteikties finanšu kluba biedri no 1. līdz 13. maijam, Izstāde kas notiks plkst Tanks mākslas centrs uz pagarinātu laiku no 18. jūlija līdz 10. augustam. Ieeja Tanks mākslas centrā ir bez maksas, un izstāde ir populāra gan vietējo iedzīvotāju, gan apmeklētāju vidū.

2025. gada konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Apbalvošanas vakarā pie Tanks sestdien, 2. augustā.

Apmeklējiet kluba vietni, lai iegūtu papildinformāciju un jaunākās ziņas par konkursu:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024 Izstāde

Nautilus Scuba Club 2025 2. fotokonkurss

Galvenā informācija par pasākumu:

Izstāde: 18th Jūlijs līdz 10th augusts 2025

Atrašanās vieta: Cairns Tanks mākslas centrs (Tank 4)

Darba laiks: darba dienās: no 9:00 līdz 4:30

Brīvdienās: no 10:00 līdz 2:00

Balvu vakars: Sestdiena 2nd augusts 2025

Atrašanās vieta: Cairns Tanks mākslas centrs (Tank 4)

Laiks: 6:00

Kas tur būs: Nautilus dalībnieki un dalībnieki

Sponsori un niršanas nozares pārstāvji

Mediji

Vairāk informācijas: Deivids Džordžs

sekretārs@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Libijas Sterlingas vāka attēls