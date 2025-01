Ar akvalangu nirējs ANZ 77. izdevums ir iznācis

Ziņu apkopojums

Atklāta pasaulē lielākā jūraszāļu audzētava, jauna Aggressor Adventures Sarkanās jūras laiva, kas dodas uz dziļajiem dienvidiem, Maldivu salās ar laivas butaforiju nogalina pusaudzi snorkelētāju, diemžēl nodega divi kuģu dēļi, bet trešais traģiski nogrimst.

Ēģiptē.

Austrālija

Ap Austrālijas plašo piekrasti jūs atradīsit dažas no aizraujošākajām niršanas pieredzēm, satriecošiem koraļļu rifiem un unikālas jūras satikšanās. Debora Diksone-Smita nodrošina 360 grādu ceļvedi, sākot no GBR ziemeļaustrumu gala līdz Rowley Shoals, kas atrodas 4.000 km attālumā no Rietumaustrālijas ziemeļrietumu krasta.

Polinēzija

“Polinēzijas klints” piedāvā džina dzidra ūdens, alu, plaisu un bagātīgas jūras dzīves sajaukumu.

Divers trauksmes tīkls

Ienākot Jaunajā gadā, DAN komanda uzskata, ka tā ir lieliska iespēja atiestatīt un noteikt prioritāti plānošanai un sagatavotībai, lai nodrošinātu drošu niršanas gadu.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Network speciālisti atbild uz jautājumiem par peldētāja ausi un kā no tās izvairīties, un vai ir iespējams nirt ar herpes.

Niršana ar… Tods Timioss

PT Hiršfīlda sarunājas ar zemūdens pilotu, zemūdens fotogrāfiju speciālistu un niršanas autoru Todu Timiosu par to, kā viena Orkas fotoattēla uzņemšana uz visiem laikiem mainīja viņa dzīvi.

TEHNIKA: Zālamana salas

Pēc vairāk nekā 40 gadu atpūtas niršanas Dons Silkoks ir uzdrošinājies uz "tumšo pusi" un sācis savu ceļojumu tehniskās niršanas pasaulē, un šeit viņš izmantoja dažas no savām jaunajām prasmēm, atrodoties Zālamana salās.

Indonēzija

Bairons Konrojs dodas otro svētceļojumu uz Bunaken Marine Park un Siladen Resort and Spa, un viņu atkal pārsteidz jūras dzīve, koraļļi, pakalpojumi un atrašanās vieta.

Zemūdens balvas Austrālijā

Daudziem zemūdens fotogrāfiem okeāns ir gan mūza, gan audekls, kas piedāvā neierobežotu iedvesmu. Gabrielam Guzmanam, Čīlei, kurš atrada savu aicinājumu kā zemūdens fotogrāfs, šo ceļojumu veidojuši ceļojumu gadi, pieaugošā mīlestība pret jūras dzīvi un nepārtraukta tiekšanās pēc perfekta attēla.

Kas jauns

Scuba Diver komanda apskata jaunus produktus, kas nonāk tirgū, tostarp Sublue Vapor skrejriteni, DynamicNord RS sēriju sausos tērpus, XDEEP T-kreklu "Japanese Wave" un Santi Diving Bergen 2.0 bāzes slāņu sistēmu.

Papildu tests

Scuba Diver redakcijas direktors Marks Evans novērtē un pārskata tradicionālo jakas stila Seac Smart BCD.