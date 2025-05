Ar akvalangu nirējs ANZ 81. izdevums ir iznācis

Austrālijas pirmā snorkelēšanas izbrauciena klimata jautājumos, pasaules eksperti apvienojas Soneva Fushi, un HMAS Brisbane cieš no ciklona Alfrēds.

Austrālija

Melburnas piekrastes niršanas paradīzē Morningtonas pussalā vietējās zināšanas vairākās niršanas vietās nav obligātas, kā skaidro PT Hiršfīlds.

Taizeme

Koh Lantas sala ir tuvākais sākumpunkts dažām no labākajām niršanas vietām Taizemes dienvidu Andamanu jūrā, no kurām pazīstamākās ir Hin Mueng, Hin Daeng un Koh Haa saliņas.

Zālamana salas

Tas ir romantisks priekšstats, kas rodas lielākajai daļai no mums, bet tikai retais to apzinās… Atrodi salu paradīzi, tālu no mūsdienu pasaules, un pēc tam pārveido to par neapdzīvotas salas sapni. Bet kur tu to darītu? Un, vēl svarīgāk, kā? to noskaidro Dons Silkoks.

Divers trauksmes tīkls

Padomi un ieteikumi, lai padarītu niršanu no laivas drošāku un patīkamāku.

DAN medicīnas līnija

Divers trauksmes tīkls Eksperti apspriež atveseļošanos no dekompresijas slimības.

Niršana kopā ar… Danielu Sliju

PT Hiršfīlds sarunājas ar apstarošanas inženieri, kuram piemīt talants uzņemt satriecošus jūras dzīvības portretus.

Aizsardzības stūrītis

Kā skaidro Jūras aizsardzības biedrība, zilajam grābelim ir izmesta glābšanas līnija Jaundienvidvelsā.

TEHNOLOĢIJAS: Filmēšana tumsā

Filmēšana tumšā, applūdušā pasaulē neizbēgami ir izaicinājumi, kā skaidro neparastais TV piedzīvojumu meklētājs Endijs Torbets.

Maldivu salas

Fuvahmulah ir tikai mazs punktiņiņš Indijas okeānā, taču šī mazā ekvatoriālā sala Maldīvu salu tālajos dienvidos ir iemantojusi lielu reputāciju, pateicoties tās tīģerhaizivju populācijai, kā demonstrē Endrjū Nīvenhofs.

Austrālija

1967. gadā Kvīnslendas Zemūdens pētniecības grupas locekļiem radās jauna ideja par niršanas vietas izveidi Brisbenas Moretonas līcī, un gadu vēlāk viņi nogremdēja vecu bagarēšanas baržu, tādējādi radot pasaulē pirmo mākslīgo rifu, ko nirēji uzbūvējuši nirējiem, kā skaidro Helēna Rouza un Naidžels Maršs.

Kas jauns

Tirgū nonāk jauni produkti, tostarp Apeks EVX, NRC AirPro Nano nitrox membrānas sistēma, Scubapro Navigator Lite un OrcaTorch ZD710 MK2.

Papildu tests

Redakcijas direktors Marks Evanss vērtē un pārskata izdevīgo Seac IT 500 Ice regulatoru.