5 populārākās Uepi salas niršanas vietas un kā tās nofotografēt

Uepi sala atrodas brīnišķīgās Marovo lagūnas ziemeļu barjerrifā, un tā atrodas ideālā vietā, lai piekļūtu labākajām niršanas vietām, ko šis slavenais apgabals var piedāvāt. Ar barības vielām bagātajām New Georgia Sound straumēm ziemeļos un bioloģiski daudzveidīgajiem lagūnas ūdeņiem dienvidos, dažas no šīm neticamajām vietām atrodas tikai piecu minūšu laivas brauciena attālumā no kūrorta!

Vietējās zināšanas ir būtiskas, lai šajās vietās nirtu vislabākajā veidā, un ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi Uepi īpašnieki Džila un Grānts Kelli, kā arī viņu īpašā niršanas komanda zina šīs vietas kā savas rokas.

Man ir paveicies, ka gandrīz visās vietnēs mani personīgi vadīja gan Džila, gan Grānts, un es vēlos dalīties ar saviem piecākajiem iecienītākajiem, kā arī dažiem padomiem, kā tos fotografēt!

#1 Uepi punkts

Atrodas Charapoana Passage ziemeļrietumu galā, starp Uepi salu un tuvējo Charapoana salu, Uepi Point tiek plaši uzskatīta par šīs Marovo lagūnas daļas raksturīgo niršanas vietu – un tas ir pamatota iemesla dēļ.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 9

"Punkts" ir viena no vairākām vietām gar ziemeļu barjerrifu, kur senās ģeoloģiskās lūzuma līnijas ir pacēlušas salas un izgriezušas ejas lagūnā. Charapoana Passage unikālais platums, dziļums un zemūdens reljefs rada ideālu vidi ar barības vielām bagātiem ūdeņiem no New Georgia Sound dziļajiem baseiniem, lai tie varētu plūst cauri un kopt rifu.

Šo barības vielu piesātināto straumju nestā Uepi Point piedāvā ieskatu zemūdens pasaulē, kā to paredzējusi māte daba. Jūs sastapsiet satriecošus mīkstus koraļļus, milzīgus jūras ventilatorus, kas filtrē bagātīgos ūdeņus, un žilbinošu jūras dzīvnieku klāstu, tostarp iespaidīgu skaitu pelēko rifu haizivju, kas patrulē zilajā.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 10

Šeit ir tik daudz ko redzēt, ka var būt grūti izlemt, uz ko koncentrēties, taču man Uepi Point ir izcila platleņķa niršana. Tas patiesi spīd plūdmaiņas laikā agrā rītā vai vēlā pēcpusdienā. Šajos laikos dzidrāka ūdens no New Georgia Sound un maigas, leņķiskās gaismas kombinācija atdzīvina vietni.

Nirstot Uepi Point, es paļaujos uz savu Nikon Z8 kameru, kas ir savienota pārī ar daudzpusīgo Z14-30 mm objektīvu. 14 mm, tas ir lieliski piemērots lielu jūras vēdekļu un dinamisku koraļļu dārzu iemūžināšanai. Objektīva lieliskais tālummaiņas diapazons un relatīvi tuvās fokusēšanas spēja nodrošina dažādas kompozīcijas, ļaujot fotografēt dažādus objektus — tas viss vienā niršanas reizē!

#2 Uepi elkonis

Uepi elkonis iezīmē salas vistālāko ziemeļu punktu, kas sniedzas vistālāk līdz Ņūdžordžijas zondam, un tādējādi ir vislabākā iespēja pamanīt okeāna straumju nestās pelaģiskās sugas.

Pašam “elkonim” ir slīpa siena, kas iegrimst Skaņas dziļumos. Šo sienu rotā satriecošs jūras fanu klāsts, dinamiskas jūras pātagas un lieliski mīksti koraļļi.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 11

No fotogrāfijas viedokļa Uepi Elbow ir izcils platleņķa niršanas līdzeklis. Pārsteidzošo objektu pārpilnība pie sienas prasa platu objektīvu, lai tie būtu taisnīgi, un jūs noteikti nevēlaties, lai jūs noķertu ar makro objektīvu, ja parādās pelaģiskā suga!

Tas nozīmē, ka tiem, kam patīk makro fotogrāfija, sienas bagātīgā ekosistēma piedāvā neskaitāmas iespējas atklāt mazākus, aizraujošus objektus, kas slēpjas starp koraļļiem.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 12

Tomēr man Uepi Elbow vislabāk var izpētīt ar platleņķa iestatījumu. Es vēlreiz pievēršos savam Nikon Z14-30 mm objektīvam, kas tver sienas dinamiskas dzīves krāšņumu, vienlaikus saglabājot mani gatavu pārsteigumiem ar garām ejošām pelaģiskām sugām.

#3 Charapoana punkts

Charapoana Point atrodas Charapoana salas galā, tieši pāri ejai no Uepi Point, un ir kā nedaudz mazāk dinamisks līdzinieks savam slavenajam kaimiņam.

Charapoana Point ziemeļu pusē ir daudz ko izpētīt, jo jūras dzīvība ir blīvi koncentrēta ap vietu, kur straumes slīgst aiz stūra. Tomēr mana neaizmirstamākā pieredze ir bijusi aiz punkta un tālāk kanālā, kur ūdeņi ir aizsargātāki.

Pārsteidzoši, ka šajā mierīgākajā apgabalā bieži tiek atklāts daudz aizraujošu priekšmetu, gan lielu, gan mazu.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 13

Fotografiski Charapoana Point ir daudzpusīgs, piedāvājot iespējas gan platleņķa, gan makro fotografēšanai. Personīgi es dodu priekšroku nirt šeit, kas ir aprīkots ar platleņķa makro, un mans iestatījums ir Nikon 8–15 mm zivs acs tālummaiņas objektīvs, kas savienots pārī ar nelielu kupola portu.

Šis objektīvs, kas sākotnēji bija paredzēts Nikon DSLR, nevainojami darbojas ar manu Nikon Z8 bezspoguļa kameru, ja to lieto kopā ar FTZ adapteri. Ar 8 mm objektīvs rada apļveida zivs acs efektu, un 15 mm objektīvs darbojas kā standarta zivs acs – neviens no tiem nav ideāls platleņķa makro.

Lai pielāgotos, es izmantoju Kenko 1.4 telekonverteru, kas efektīvi maina fokusa diapazonu uz 14–22 mm tālummaiņu, kad tas ir savienots pārī ar mazo kupola portu, un piedāvā lielisku daudzpusību platleņķa makro fotografēšanai.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 14

Objektīvs, kas spēj veikt ārkārtīgi tuvu fokusu, ļauj sasniegt tieši sadarbības objektus, tverot tos kopā ar apkārtni, lai radītu unikālus, uzkrītošus attēlus. Aizsargātā zona kanāla sākumā ir īpaši izdevīga vieta šo objektu atrašanai, padarot to par iecienītāko apgabalu, ko izpētīt un fotografēt.

#4 Uepi Welcome Jetty

Neviens Uepi apmeklējums nebūtu pilnīgs bez tikšanās ar Marovo lagūnas pelēko rifu haizivju baru pie Welcome mola.

Molu, kas atrodas galvenā kanāla malā, vislabāk var nirt uz plūdmaiņas. Neaizmirstamas pieredzes atslēga ir pozicionēties tieši pie mola aptuveni 5 metru augstumā un pacietīgi gaidīt. Haizivis, kas ir pieradušas pie ūdenslīdējiem un ir dabiski zinātkāras, bieži vien tuvojas, lai veiktu izmeklēšanu.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 15

Džila un Grants Kellijs ir niruši un snorkelējuši kopā ar Marovo haizivīm vairāk nekā 30 gadus un apgalvo, ka nekad nav jutušies no tām apdraudēti. Faktiski, kā Džila to aprakstīja, haizivis ir ērti un ziņkārīgs nirēju tuvumā, jo tās nekad nav apdraudējušas!

Fotogrāfijas ziņā haizivis veido izcilus objektus. Viņu zinātkāre bieži vien pietuvina tos satriecošiem platleņķa kadriem. Es iesaku izmantot Nikon Z14–30 mm objektīvu klasiskām platleņķa kompozīcijām vai Nikon 8–15 mm zivs aci kopā ar platleņķa makro iestatījumu, lai uzņemtu pārsteidzošus tuvu fokusa attēlus, kuros redzamas gan haizivis, gan to apkārtne.

#5 Deku Dekuru

Pēdējais, bet noteikti ne mazāk svarīgais, ir satriecoši fotogēnais Deku Dekuru — brīnišķīga alu un peldvietu sērija, kas atrodas aptuveni 25 minūšu attālumā no Uepi kūrorta.

Šīs alas vislabāk var izpētīt vēlu no rīta vai agrā pēcpusdienā, kad saule ir augstu debesīs un saules gaisma plūst pa augšpusē esošajām atverēm, izlaižot gaismas šahtas, kas gandrīz ēteriskā veidā izgaismo zemūdens ainavu.

5 labākās Uepi salas niršanas vietas 16

Alās ir pilnīgi droši iekļūt, taču, lai tajās pārvietotos, ir nepieciešams zinošs ceļvedis, lai nodrošinātu labākos maršrutus un skatus.

Deku Dekuru ir būtiska platleņķa niršana, tāpēc noteikti paņemiet līdzi platāko objektīvu, lai iemūžinātu alas un gaismas un ēnu saspēli.

Dons Silkoks

Dons ir akvalangistu vecākais ceļojumu redaktors un atrodas Bali Indonēzijā. Viņa vietne www.indopacificimages.com ir plaši atrašanās vietu ceļveži, raksti un attēli par dažām labākajām niršanas vietām Indo-Klusā okeāna reģionā un "lielo dzīvnieku" pieredzi visā pasaulē.

Fotografējiet Uepi ar vienu no labākajiem!

Fotografējiet Uepi ar vienu no labākajiem un paceliet savu fotogrāfiju un attēlu apstrādi no labas uz lielisku! No 21. līdz 28. februārim Dons vadīs dažus atlasītos zemūdens fotogrāfijas darbnīcā un rekolekcijā Uepi salā. Vietu skaits ir ļoti ierobežots, tāpēc nepalaidiet garām savu iespēju piedalīties.

Lai iegūtu visu informāciju vai rezervētu vietu, e-pastā hello@uepi.com tūlīt!