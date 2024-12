Vaļi var dzīvot daudz ilgāk, nekā zinātnieki domāja

Vaļu potenciālais dzīves ilgums ir divreiz lielāks par iepriekšējiem aprēķiniem, saka GREG BREED no Aļaskas Fērbenksas universitātes un PĒTERS KORKERONS no Grifitas universitātes.

Dienvidu labie vaļi Saskaņā ar mūsu jauno publicēto pētījumu, viņu dzīves ilgums pārsniedz 100 gadus, un 10% var nodzīvot vairāk nekā 130 gadus. žurnālā Zinātne Avansa. Daži no šiem vaļiem var nodzīvot līdz 150 gadiem. Šis mūža ilgums ir gandrīz divreiz lielāks par 70–80 gadiem, ko parasti uzskata.

Ziemeļatlantijas labie vaļi tika uzskatīts, ka to maksimālais kalpošanas laiks apmēram 70 gadu. Tomēr mēs atklājām, ka šis kritiski apdraudēts Sugas pašreizējais vidējais dzīves ilgums ir tikai 22 gadi, un tās reti dzīvo pēc 50 gadiem.

Šīs divas sugas ir ļoti cieši saistītas — tikai pirms 25 gadiem tās tika uzskatītas par vienu sugu, tāpēc mēs sagaidām, ka tām būs tikpat garš dzīves ilgums.

Mēs skaidrojam, ka Ziemeļatlantijas taisno vaļu ilgmūžības atšķirības ir cilvēku izraisītas mirstības, kas galvenokārt ir saistītas ar zvejas rīku sapīšanu un kuģu triecieniem.

Izdzīvošanas līknes liecina, ka labās vaļu mātītes var nodzīvot līdz ļoti vecumam, taču cilvēki izraisa Ziemeļatlantijas labo vaļu nāvi, kas ir krietni mazāka par savu potenciālu. Salīdzinājumam ir attēlota ASV sieviešu izdzīvošanas līkne, ko aplēsusi Sociālās drošības pārvalde (Greg Breed).

Mēs veicām šīs jaunās vecuma aplēses izmantojot atsevišķu vaļu mātīšu identifikāciju ar fotogrāfiju vairāku gadu desmitu laikā. Atsevišķus vaļus gadu no gada var atpazīt pēc fotogrāfijām.

Kad viņi nomirst, viņi pārstāj būt fotogrāfiski “pārredzēti” un pazūd. Izmantojot šīs fotogrāfijas, mēs izstrādājām to, ko zinātnieki sauc par “izdzīvošanas līknēm”, novērtējot iespējamību, ka vaļi, novecojot, pazudīs no fotogrāfiju ieraksta. No šīm izdzīvošanas līknēm mēs varētu novērtēt maksimālo iespējamo dzīves ilgumu.

Pirms 25 gadiem zinātnieki, kas strādāja ar vietējiem vaļu medniekiem Arktikā, pierādīja, ka vaļi var dzīvot līdz un pat vairāk nekā 200 gadus.

Viņu pierādījumi ietvēra akmeņu harpūnu punktu atrašanu, kas nebija izmantoti kopš 1800. gadu vidus un bija iestrādāti tradicionālo vaļu mednieku nesen nogalināto vaļu slānī.

Dzīvnieki ar ilgu mūžu mēdz vairoties ārkārtīgi lēni – Ziemeļatlantijas taisnie vaļi (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Olbaltumvielu analīze no nomedīto vaļu acīm sniedza papildu pierādījumus par to ilgo mūžu. Tāpat kā labie vaļi, pirms šīs analīzes pētnieki uzskatīja, ka spārnu vaļi dzīvo līdz aptuveni 80 gadiem un ka cilvēki ir visilgāk dzīvojošie zīdītāji.

Gados pēc šī ziņojuma zinātnieki mēģināja noskaidrot, kas ir unikāls priekšvaļiem, kas ļāva tiem dzīvot tik ilgi. Taču mūsu jaunā divu priekšgalu radinieku ilgmūžības analīze liecina, ka arī citām vaļu sugām ir potenciāli ārkārtīgi garš mūžs.

Kāpēc tas ir svarīgi

Izpratne par to, cik ilgi savvaļas dzīvnieki dzīvo, būtiski ietekmē to vislabāko aizsardzību. Dzīvnieki, kuriem ir ļoti ilgs mūžs parasti vairojas ārkārtīgi lēni un starp dzemdībām var paiet daudzi gadi.

Vaļu dzīves vēsturi – īpaši vecumu, kad mātītes sāk vairoties, un intervālu starp teļiem – spēcīgi ietekmē to iespējamais mūža ilgums. Saglabāšanas un apsaimniekošanas stratēģijām, kas attiecīgi neplāno, būs lielāka neveiksmes iespēja.

Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā paredzamo klimata traucējumu ietekmi.

Dienvidvaļa māte un teļš (Martins Etsebeths)

Kas vēl nav zināms

Ir daudzi citi lieli vaļi, tostarp zilie, spurvaļi, sei, kuprītis, pelēkie un kašaloti. Tāpat kā priekšgala un labie vaļi, arī tie bija gandrīz iznīcināja vaļu medības.

Zinātnieki pašlaik pieņem, ka viņi dzīvo apmēram 80 vai 90 gadus, taču tā mēs ticējām attiecībā uz priekšgaliem un taisnajiem vaļiem, līdz dati pierādīja, ka tie var dzīvot daudz ilgāk.

Cik ilgi var dzīvot šīs citas vaļu sugas? Rūpnieciskā vaļu medības, kas beidzās tikai 1960. gados, izņēma vecos vaļus no pasaules vaļu populācijām. Lai gan daudzas vaļu populācijas atjaunojas, nav bijis pietiekami daudz laika, lai vaļi, kas dzimuši pēc rūpnieciskās vaļu medības, kļūtu veci.

Iespējams, pat iespējams, ka daudzām citām vaļu sugām arī būs ilgs mūžs.

Kādi vēl pētījumi tiek veikti

Citi pētījumi atklāj, ka vecāku cilvēku zaudēšana no populācijām ir parādība, kas notiek lielākajā daļā lielo dzīvnieku sugu.

Tas samazina daudzu sugu reproduktīvo potenciālu. Pētnieki arī apgalvo, ka tas nozīmē reālu kultūras un gudrības zudumu dzīvniekiem, kas pasliktina viņu izdzīvošanas potenciālu mainīgos apstākļos.

Ko tālāk

Mēs vēlamies labāk izprast, kā vaļu medības ietekmēja veco īpatņu skaitu pašreizējās vaļu populācijās, un prognozēt, kad veco īpatņu skaits atjaunosies līmenī, kas bija pirms vaļu medības.

Sākotnējie rezultāti liecina, ka var paiet vēl 100 gadi, līdz vaļu populācijas patiesi atjaunosies, pat tām sugām, kuru populācijas tagad ir tikpat daudz, cik pirms vaļu medībām.

Mūsu pētījumi liecina, ka attiecībā uz Ziemeļatlantijas taisnajiem vaļiem pat tad, kad populācija palielinājās, veiktās pārvaldības darbības nebija pietiekamas, lai novērstu šo vaļu nāvi pārāk jauniem.

