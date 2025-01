Kāpēc snorkelētājiem būtu jāņem vērā nāves zonde?

Divas trešdaļas upuru vairāk nekā 300 nāves gadījumos, kad Austrālijā šajā gadsimtā ir niruši un niruši ar caurulīti, bija liekais svars vai aptaukošanās, un gandrīz pusei no viņiem bija veselības traucējumi, kas viņus būtu veicinājuši ar sirds aritmiju saistītiem incidentiem.

Šie un citi satraucošie statistikas dati ir iegūti no lielākās datu kopas, kas jebkad ir analizēta ar snorkelēšanu un brīvo niršanu saistītos nāves gadījumos, jaunā pārskatā par 317 nāves gadījumiem, kas Austrālijā reģistrēti laikā no 2000. līdz 2021. gadam.

Aptauju, kas izstrādāta, lai precīzāk noteiktu nāves cēloņus un pretpasākumus, veica niršanas medicīnas speciālists Dr. Džons Lipmans, DAN Asia-Pacific dibinātājs un Austrālijas ordeņa balvas īpašnieks par pakalpojumiem niršanas drošības jomā. reanimācija un pirmā palīdzība.

Pārskats ir balstīts uz datiem, ko glabā Austrālijas niršanas drošības fonds, kura priekšsēdētājs un izpilddirektors ir Lipmans, un Nacionālā koronālā informācijas sistēma. Pētījumā tika iesaistīti arī Monašas universitātes Sabiedrības veselības un profilaktiskās medicīnas nodaļa un Karaliskā dzīvības glābšanas biedrība.

Iepriekšējos pētījuma ziņojumos jau ir ņemti vērā dati no 2001. līdz 2013. gadam un no 2014. līdz 2018. gadam, lai noteiktu tendences šajos periodos.

Lai gan aptuveni 88,000 15 austrāliešu vecumā no 56 gadiem katru gadu nirst vai nirst ar caurulīti, tādas vietas kā Lielais Barjerrifs (GBR) un Ningalo piesaista arī simtiem tūkstošu starptautisku apmeklētāju. XNUMX% no visiem nāves gadījumiem notika Kvīnslendā, jo daudziem pusmūža vai vecākiem ārzemju tūristiem “snorkelēšana uz virsmas” GBR ir vienkārša nodarbošanās.

Analīze aptver arī parasti pieredzējušākos nirējus un zemūdens medniekus, kuri gāja bojā, piedaloties zemūdens sporta sacensībās vai praktizējot elpas aizturēšanu.

No visiem reģistrētajiem nāves gadījumiem 198 upuri (62%), visticamāk, bija galvenokārt virsūdens snorkelētāji, savukārt 113 (36%) veica kādu niršanas veidu, aizturot elpu.

Galvenokārt vīrietis

Pārsvarā upuri bija vīrieši – 88% no viņiem, vidējais vecums bija 48 gadi. Sievietes mēdza būt vecākas ar vidējo vecumu 60 gadi, savukārt brīvi nirušo vīriešu vidējais vecums bija 35 gadi, bet sieviešu – 58 gadi.

Daudzi no snorkelēšanas nāves gadījumiem bija vīrieši vecumā no 50 gadiem. Viņiem bieži bija liekais svars, nepieredzējuši snorkelētāji ar jau esošiem veselības traucējumiem, kas varēja izraisīt sirds aritmijas (neregulāras sirdsdarbības) gadījumus.

Turpretim brīvā nirēji parasti bija salīdzinoši jauni, veseli un pieredzējuši, bet ar potenciālu pakļauties primārai noslīkšanai, ko bieži izraisīja apnojas hipoksija (zems skābekļa līmenis asinīs).

44% no visiem upuriem bija ārzemju tūristi, kuru vidējais vecums bija 60 gadi; 8% bija austrāliešu tūristi, bet pārējie austrālieši niruši uz vietas. 15% nekad iepriekš nebija snorkelējuši, 24% bija nepieredzējuši un 33% bija pieredzējuši (citos incidentos ekspertīzes nebija norādītas).

34% upuru bija snorkelējuši ar komerciāliem operatoriem (galvenokārt GBR), 63% apmeklēja apskates objektus, 20% medīja zem ūdens un 11% niruši, lai savāktu vēžveidīgos un/vai vēžveidīgos.

Veselības stāvoklis

pēcnāves pārbaudes ziņojumi bija pieejami 92% gadījumu, un ķermeņa masas indekss (ĶMI) tika reģistrēts 248 upuriem. Vidējais ĶMI bija 27.5, un 41% upuru klasificēja kā lieko svaru (ĶMI 25-29.9) un 26% aptaukošanos (ĶMI virs 30).

Iepriekš esošie veselības stāvokļi, kas tika konstatēti gandrīz pusei nāves gadījumu, ietvēra sirds išēmisko slimību (IHD) un kreisā kambara hipertrofiju (LVH), kas abi būtu veicinājuši upuri ar aritmiju saistītiem snorkelēšanas gadījumiem.

Trešdaļa upuru, iespējams, bija invalīdi sirds aritmiju dēļ, un vismaz 137 nāves gadījumi bija no primārās noslīkšanas, 34 no tiem pēc apnojas hipoksijas.

IHD un LVH predisponē daudzus gados vecākus cilvēkus nāvei snorkelēšanas laikā, un Lipmans norāda, ka šo risku var “nedaudz mazināt”, veicot mērķtiecīgu veselības pārbaudi.

Līdz 11% no visiem upuriem noslīka pēc apnojas hipoksijas, ko izraisīja ilgstoša elpas aizturēšana, astoņi bija baseinos un seši cilvēki bija tuvumā, bet viņus rūpīgi neuzrauga. 32% bija brīvi niruši solo un tikai 25% nomira citas personas klātbūtnē.

Ziņojumā teikts, ka, lai mazinātu risku, brīvajiem nirējiem ir jāpraktizē kontrolētā vidē un vairāk jākoncentrējas uz efektīvu draugu veidošanu un uzlabotu uzraudzību, īpaši, ja viņiem nav pieredzes.

Brīvo nirēju predisponējošie faktori ir slikta fiziskā sagatavotība, iepriekš esošie medicīniskie apstākļi, pieredzes trūkums, nelabvēlīgi jūras apstākļi, neatbilstoša uzraudzība un jūras velšu medības vai ražas novākšana apgabalos, kuros bieži sastopami lieli plēsēji.

No slimībām līdz krokodiliem

Iepriekš esošie ar veselību saistītie stāvokļi, kas, domājams, ir veicinājuši 48% no visiem nāves gadījumiem, visbiežāk bija sirds (112), īpaši vidēji smaga līdz smaga IHD, LVH un/vai palielināta sirds (kardiomegālija) (73). 56 upuriem bija gan smaga IHD, gan LVH/kardiomegālija.

Vismaz 101 no bojāgājušajiem jau bija saņēmuši medicīnisko aprūpi viņu identificētā vai saistīta stāvokļa dēļ. 33 tika ārstēti no hipertensijas (24 no tiem izrādījās LVH un/vai kardiomegālija), astoņi no astmas, astoņi pret diabētu un seši pret krampjiem. Alkohols vai narkotikas veicināja vai izraisīja piecus no nāves gadījumiem.

Slikta plānošana — galvenokārt lēmums snorkelēt vienatnē, klīst prom no drauga vai doties ceļā nelabvēlīgos jūras apstākļos —, iespējams, izraisīja 43% nāves gadījumu. Sliktas prasmes un pieredzes trūkums, iespējams, izraisīja vismaz 26%, savukārt augstāka riska aktivitātes, piemēram, ilgstoša apnoja bez atbilstošas ​​uzraudzības, izraisīja 15%.

Viens brīvā nirējs cieta no smadzeņu arteriālās gāzes embolijas pēc niršanas un elpas no drauga akvalanga pirms uzkāpšanas (bez adekvātas izelpas).

Traumas izraisīja sadursmes ar haizivīm (9), laivu triecieniem (5), krokodilu sadursmēm (3), dzeloņa staru ievainojumiem (1) un vienā gadījumā atsitoties pret akmeņiem nelīdzenā jūrā.

Noslīkšana un aritmija

Noslīkšana tradicionāli tiek reģistrēta kā noklusējuma nāves cēlonis, kad kāds tiek atkopts no ūdens ar nespecifisku ietekmi uz plaušām un bez cita acīmredzama iemesla.

Saskaņā ar ziņojumu atšķirība starp 61% snorkelētāju, kuru nāves cēlonis bija noslīkšana, un 43%, kuros tika minēta asfiksija, varētu atspoguļot to gadījumu skaitu, kad noslīkšana bija sekundāra sirds aritmijas dēļ.

Virszemes snorkelētājiem bija lielāka iespēja kļūt invalīdiem sirdsdarbības traucējumu dēļ nekā brīvajā nirējiem (50/15%), un mazāka iespēja, ka tie kļūtu invalīdi primāras noslīkšanas dēļ (41/61%).

Varētu šķist pārsteidzoši, ka visās diskusijās par iegremdējamo plaušu tūsku (IPO) jeb “noslīkšanu no iekšpuses” pēdējos gados tas tika identificēts kā nāves cēlonis tikai četros gadījumos. Tomēr stāvokli var būt tik grūti atšķirt no noslīkšanas, ka daudzos gadījumos tas, kā atzīst Lipmans, var palikt neidentificēts.

Sirds aritmijas var izraisīt vienkārši iegremdēšana vai iegremdēšana, paskaidrots pārskatā. Tā kā peldspēja neitralizē gravitācijas ietekmi, tā veicina venozo asiņu pārdali no ekstremitātēm uz krūškurvi, izraisot ievērojamu sirds slodzes palielināšanos.

Šo slodzi var vēl vairāk palielināt ar tādiem faktoriem kā slodze, trauksme, aukstuma izraisīta vazokonstrikcija (asinsvadu sašaurināšanās), elpošanas pretestība un paaugstināts sirdsdarbības ātrums.

Elpas aizturēšana var izraisīt arī aritmijas, īpaši vēsākos ūdeņos, lai cik jauns un veselīgs indivīds būtu, bet nav galīgas. līķa sekcija pārbaudi, lai noteiktu, vai tas ir noticis, saka Lipmans.

Viņa pētījums liecina, ka "sirds aritmijas bija iespējamais daudzu šo bieži kluso nāves gadījumu cēlonis", tāpēc viņš saka, ka nirējiem vecumā no 45 gadiem ir ieteicams iziet niršanas medicīnisko pārbaudi, koncentrējoties uz sirds un asinsvadu sistēmas novērtēšanu.

"Tā kā daudzi no iepriekš aprakstītajiem iespējamiem sirdsdarbības izraisītājiem ir izplatīti nirējiem un snorkelētājiem, šķiet saprātīgi, ka gados vecākiem aktīviem vai potenciāliem snorkelētājiem arī vajadzētu apspriest savu sirds veselību ar saviem ārstiem," secināts ziņojumā.

Uzlabota uzraudzība

Lipmans arī iesaka, ka, ja snorkelētāji, kuri zina, ka viņiem ir attiecīgs veselības stāvoklis, plāno pievienoties komerciālai snorkelēšanas ekskursijai, viņiem ir jādeklarē savs stāvoklis, lai operators varētu piedāvāt drošības pasākumus, piemēram, pastiprinātu uzraudzību, krāsainu zīmi uz snorkelēšanas vai peldēšanas palīglīdzekli. .

Tā kā daudzi snorkelētāji ir vāji peldētāji, viņš saka, ka palīdzētu, ja viņi iemācītos ievērot draugu sistēmu, jo īpaši paturot prātā, ka dažkārt tiek sagaidīts, ka norīkotajiem uzraugiem vienlaikus pārrauga vairāk snorkelētāju, nekā tas ir praktiski.

Komerciālajiem snorkelēšanas operatoriem arī būtu jānēsā līdzi atbilstošs pirmās palīdzības aprīkojums, tostarp skābeklis, defibrilatori, un darbinieki ir apmācīti to lietošanā.

"Neskatoties uz lielajām iespējām, snorkelēšana nav labdabīga nodarbe, un cilvēkiem ir jāapzinās iespējamās problēmas un nelabvēlīgās noslieces un tās atbilstoši jāpārvalda," sacīja Lipmans. Divernet. Viņa apskats ir publicēts iekš Starptautiskais vides pētījumu un sabiedrības veselības žurnāls.

