Nikon Z6III zemūdens apskats

Šī kamera ir daudzpusīgs hibrīds zemūdens fotogrāfiem un videogrāfiem — un Nikon atgriešanās pie ierastās formas, ziņo NIRUMPAM NIGAM, žurnāla galvenais redaktors. Zemūdens fotogrāfija Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Nikon pilnkadra bezspoguļa kamera Z6III apvieno progresīvas tehnoloģijas ar pieejamām funkcijām, piedāvājot jaudīgu, bet lietotājam draudzīgu pieredzi. Tā ir īpaši piemērota Nikon digitālo vienobjektīva spoguļkameru lietotājiem, kuri apsver pāreju uz bezspoguļa kameru, jo tā nodrošina atjauninājumus autofokusa, attēla stabilizācijas un video ierakstīšanas jomā — visi būtiski uzlabojumi, kas ir mantoti no... Nikon Z9 un Z8 sērija.

Z6III lepojas ar to, ko reklamē kā “pasaulē pirmo daļēji sakrauto CMOS sensoru”, kas paredzēts, lai uzlabotu apstrādes ātrumu un samazinātu slīdošā slēdža efektus.

Tomēr nesen veiktie sensoru testi liecina par nelielu dinamiskā diapazona samazināšanos pie zemākiem ISO iestatījumiem, salīdzinot ar Z6II, kas varētu radīt bažas dažiem fotogrāfiem. Zemūdens fotogrāfi, īpaši tie, kas fotografē platleņķa ainas ar augstu kontrastu (piemēram, "saules bumbas"), to var pamanīt ārkārtas gadījumos.

Mēs veicām rūpīgu Z6III testēšanu Ikelite Z6III zemūdens korpusā, niršanas laikā. iecienītākās vietējās niršanas vietas dienvidu daļā Kalifornija, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Brūnaļģu meža aina ar plašu dinamisko diapazonu, kas uzņemta ar Nikon Z6III Ikelite korpusā ar Canon 8-15 mm zivs acs objektīvu (f/16, 1/160, ISO 100).)

Nikon Z6 III galvenās specifikācijas

24.5 MP pilna kadra daļēji sakrauts CMOS sensors

Piecu asu iebūvēta attēla stabilizācija (līdz astoņiem soļiem)

EXPEED 7 procesors ātrākai veiktspējai

Z objektīva stiprinājums (saderīgs ar F stiprinājuma objektīviem un FTZ adapteri)

14 kadru/sek. nepārtraukta uzņemšana ar mehānisko slēdzi un 20 kadri/sek. ar elektronisko slēdzi

6K/30p, 5.4K/60p un 4K/60p pārsemplēta video ierakstīšana

N-Log, N-RAW un ProResRAW ierakstīšana

Pilna izmēra HDMI 2.1 savienotājs

1/200 sekundes sinhronizācijas ātrums

Uzlabots autofokuss ar objekta noteikšanu un izsekošanu

Vāja apgaismojuma AF jutība līdz -10 EV

10.46 dinamiskā diapazona soļi pie ISO 100

Divi karšu sloti: CFexpress B tipa un UHS-II

Izmēri: 14 x 10 x 7.5cm

Svars: 670g

Tuvāk apskatiet jauno sensoru

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and zemūdens fotogrāfija.

Sagaidiet asākus delfīnu, haizivju vai burzivju attēlus, lai gan to ātrums parasti apdraud kameras veiktspēju.

Mūsu dinamiskā diapazona tests atklāj nelielu dinamiskā diapazona samazinājumu, taču vairums zemūdens fotogrāfu to nepamanītu. Šim fotoattēlam vajadzēja būt ar zemāku ekspozīciju, tomēr mums izdevās iegūt pienācīgu detalizācijas līmeni (f/13, 1/30th, ISO 100)

Viens trūkums ir Z6III samazināts dinamiskais diapazons ar zemākiem ISO. Vairumā apgaismojuma situāciju fotogrāfi to, visticamāk, nepamanītu. Tomēr daudzās zemūdens vidēs ir nepieciešams pēc iespējas lielāks dinamiskais diapazons.

Mūsu testēšana secināja, ka pareizi eksponētā fotoattēlā ir grūti pamanīt dinamiskā diapazona zudumu; tomēr pāreksponētā fotoattēlā (iepriekš), atgūšana bija nedaudz sarežģītāka nekā ar Nikon Z6 vai Z6II. Mūsuprāt, tas veicina pareizu fotografēšanas tehniku ​​izmantošanu, nevis ir kameras trūkums.

Nikon Z6 III šajā ainā iemūžināja gan gaismas starus, gan detaļas ēnās zem bieza jūraszāļu lapotuma. Uzņemts ar Ikelite Z6III korpusu (f / 13, 1/30, ISO 100)

Uzlabota autofokusēšana

Viens no Z6III būtiskākajiem uzlabojumiem ir autofokuss. Lai gan Z6 un Z6II bija stabilas autofokusa sistēmas, tās bieži vien atpalika no konkurentiem, piemēram, Sony un Canon. Tā kā Z6III izmanto to pašu autofokusa sistēmu, kas ir Nikon vadošajās Z8 un Z9 kamerās, izsekošana un objekta noteikšana ir daudz ātrāka un precīzāka.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the atklāts ūdens (zemāk) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action fotografēšana.

Es nevaru pietiekami uzsvērt, cik ievērojami ir uzlabojums autofokusa sistēmā salīdzinājumā ar Nikon Z6 II. Pat autofokusa lodziņš ir mazāks un precīzāks nekā Z6 II.

Nikon Z6III kamera nodrošinās augstākas kvalitātes attēlus, fotografējot sarežģītos apstākļos, piemēram, niršana melnajā ūdenīŠis precizitātes līmenis atkal ļauj Nikon konkurēt ar Sony a7 IV un Canon R6 Mark II cenu diapazonā 2,500 ASV dolāru (1,911 mārciņu).

Nikon Z6 III autofokuss ir ātrs un ass — milzīgs uzlabojums salīdzinājumā ar oriģinālajiem Nikon Z6 un Nikon Z 6II modeļiem. Šajā fotoattēlā izmantotais Nikon 105 mm Z makro objektīvs ir lēnāks nekā F stiprinājuma versija, taču autofokuss ar Z6III bija vairāk nekā pieņemams (f/16, 1/160 sekundes, ISO 100)

Iebūvēta attēla stabilizācija (IBIS)

Vēl viens būtisks papildinājums ir piecu asu IBIS kamerai Z6III, kas piedāvā korekciju līdz pat astoņām pakāpēm. Tā ļauj fotogrāfiem fotografēt ar lēnāku slēdža ātrumu, neradot kustības izplūšanu kameras drebēšanas dēļ.

Tas ir īpaši noderīgi zemūdens fotogrāfiem, kas fotografē vājā apgaismojumā, kur nepieciešami augstāki ISO, vai apstākļos, kad lēnāks aizvara ātrums var palīdzēt uztvert vairāk apkārtējās gaismas dramatiskiem platleņķa uzņēmumiem.

Mūsu testu laikā brūnaļģu mežos Katalīnas sala, mēs varējām uzņemt asus, neizplūdušus attēlus ar ātrumu 1/30 sekundes — apliecinājums Z6III IBIS iespējām. Zemūdens videogrāfiem šī stabilizācija padara filmēšanu ar roku daudz vienmērīgāku, nodrošinot augstas kvalitātes kinematogrāfiskus kadrus.

Zem brūnaļģu meža lapotnes nav daudz apkārtējās gaismas. Z6III uzlabotā iebūvētā attēla stabilizācija ļāva man samazināt slēdža ātrumu līdz 1/30 sekundes, neradot kameras drebēšanas izraisītu kustību izplūšanu (f/13, 1/30 sekundes, ISO 100).)

Kameras aizmugures skats

Kategorijā vadošās video funkcijas

Nikon Z6III izceļas arī video ierakstīšanas jomā. Tā atbalsta 6K/30p un 4K/60p video ierakstīšanu ar pārsemplētu formātu un iespējām atbalstīt N-Log, N_RAW un ProRes RAW formātus. Šī elastība ir ideāli piemērota augstas klases video veidošanai, un iespēja uzņemt 4K/60p izšķirtspējā bez apgriešanas padara to par konkurētspējīgu izvēli vidējas klases pilna kadra kamerām.

Lai gan Nikon vēsturiski ir bijušas grūtības ar manuālu baltā balansa iestatīšanu dziļākos zemūdens apstākļos, niršanas laikā mums izdevās sasniegt labus rezultātus līdz pat 18 m dziļumam. Lai gan krāsas joprojām pilnībā neatbilst Sony vai Canon kameru krāsām, Nikon šajā jomā ir ievērojami uzlabojies.

Nav šaubu, ka pēc RED iegādes Nikon tuvākajā nākotnē plāno koncentrēties uz video inovācijām.

Zemūdens korpusi

Pateicoties Nikon Z sērijas kameru popularitātei, vairāki vadošie zīmoli jau ir izlaiduši korpusus Z6III, tostarp anodētā alumīnija korpusus. Nauticam Nikon Z6III zemūdens korpuss un polikarbonāts Ikelite Nikon Z6III zemūdens korpuss.

Ikelīta korpuss, ko izmantojām testos, ir īpaši ievērības cienīgs, pateicoties tā lietotājam draudzīgajai vadībai, atjauninātajam ciparnīcas dizainam, kas nodrošina vieglāku darbību ar cimdiem, un iebūvētajai uzlādes un datu pārsūtīšanas starpsienai. Mēs sagaidām, ka drīzumā izlaidīsies arī citi lielākie ražotāji, piemēram, Marelux, Izota un Aquatica.

Ikelite Nikon Z6III zemūdens korpuss Katalīnas salā

Ieteicamie zemūdens objektīvi

Z6III daudzpusība attiecas arī uz objektīvu saderību, jo tā ir saderīga gan ar Z tipa, gan F tipa objektīviem (izmantojot Nikon FTZ adapteris) kas darbojas izcili labi zem ūdens. Šeit ir dažas no labākajām izvēlēm:

Makro objektīvi:

Nikon Z 105mm f/2.8 makro objektīvs: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro fotografēšana.

Nikon F 105mm f/2.8 makro (ar FTZ adapteri): Ātrāks, bet ne tik ass kā Z-mount objektīvs, F 105mm ir ideāli piemērots, lai neuzkrītoši uzņemtu makro objektus, pateicoties palielinātajam darba attālumam.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater fotografēšana. You can also get a 154° field of view when paired with the Kraken KRL-09s platleņķa konversijas objektīvs.

Anemones mutes tekstūras, kas uzņemtas ar Nikon Z 105 mm makro objektīvu un Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100))

Platleņķa objektīvi:

Nikon F 8-15 mm zivs acs objektīvs (ar FTZ adapteri): Mans iecienītākais zivs acs objektīvs piedāvā plašu skatu diapazonu rifu tuvplāna un platleņķa ainu uzņemšanai. Lieliski piemērots rifu objektu krāsainu detaļu iemūžināšanai.

Nikon Z 14-30 mm taisnleņķa platleņķa objektīvsIdeāli piemērots objektiem lielākā attālumā, piemēram, delfīniem un haizivīm, kas rada asus stūrus. Izmantojot kopā ar [objektīvu], tas pārtop par zivs acs objektīvu. Nauticam FCP-1.

Platleņķa aina, kas uzņemta ar Nikon 8–15 mm zivs acs objektīvu un FTZ adapteri, izmantojot Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Secinājums: Nikon atgriešanās pie ierastās formas

Nikon Z6III ir nozīmīgs solis uz priekšu Nikon bezspoguļa kameru attīstībā, piedāvājot lielisku foto un video funkciju līdzsvaru. Uzlabotais autofokuss, iebūvētā attēla stabilizācija un video iespējas padara to par spēcīgu konkurentu Sony un Canon modeļiem tajā pašā cenu diapazonā.

Zemūdens fotogrāfiem un videogrāfiem tas nodrošina rīkus, kas nepieciešami augstas kvalitātes, profesionālu attēlu un videoierakstu uzņemšanai pat sarežģītos apstākļos.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns online, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

GOrgonijas mīksto koraļļu rifu ainava, kas uzņemta ar Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Recenzents Nikon Z6III zemūdens apskats 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued zemūdens fotogrāfija in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Zemūdens fotografēšanas ceļvedis un zemūdens foto un video mazumtirgotāja prezidents Bluewater foto.

