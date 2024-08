Lamantīna burvība Wildlife Photographer teaserā

Tik dzidrs kā kristāls ASV fotogrāfs Džeisons Gullijs ir vienīgā zemūdens fotogrāfija starp 15 attēliem, ko Londonas Dabas vēstures muzejs (NHM) izvēlējies, lai apskatītu šī gada prestižo Wildlife Photographer of the Year Competition, 60. gadskārtējo notikumu.

Ir kļuvis ierasts, ka NHM, kas organizē konkursu, pirms WPotY uzvarētāju paziņošanas oktobrī publicē ļoti atzinīgi novērtētu attēlu izlasi.

Gulley attēlā Zemūdens kategorijā, kas uzņemta Hanterspringsā Floridas Kristāla upē, fotogrāfs caur tīru ūdeni skatās uz lamantīnu un teļu, kas dreifē starp zušu zāli. Viņš saka, ka teļa sejas izteiksme un burbuļi, kas izplūst no tā pleznām, apvienojumā ar cerīgu aizmuguri, padarīja to par iecienītāko no viņa daudzajiem mātes un teļa pāru attēliem.

Aļģu ziedēšana, ko izraisīja lauksaimniecības noteces, bija izraisījusi upes zušu aļģu gultņu samazināšanos, no kuras lamantīni ir atkarīgi no pārtikas. Tomēr šajā gadījumā vietējā sabiedrība bija rīkojusies, lai atjaunotu biotopu un uzlabotu ūdens kvalitāti, kas nozīmēja, ka 2022./23. gada ziemā tika reģistrēts vairāk lamantīnu nekā jebkad agrāk.

(Uzņemts ar Nikon Z6 + 14–30 mm f/4 objektīvu; Nauticam korpuss + WACP-2 platleņķa konversijas ports, 1/50 daļa pie f/4, ISO 1000).

Trīs citas jūras dzīvības fotogrāfijas, iespējams, rezonēs nirēju vidū, pat ja tās ir uzņemtas no augšas. Iet ar plūsmu Apvienotās Karalistes fotogrāfe Tamāra Stubsa un piedalījās konkursā Dzīvnieki savā vidē kategorijā redzami krabēdāji roņi jūras ledū Vedelas jūrā.

Iet ar plūsmu (© Tamara Stubbs un Atlantic Productions / Gada savvaļas fotogrāfs)

Deviņas nedēļas ilgajā Atlantic Productions ekspedīcijā Stubs pamanīja, ka roņi bija aizmiguši līdzās kuģim ar nāsīm virs ūdens virsmas pēc tam, kad bija pacēlušies, lai atvilktu elpu.

Antarktikā ir aptuveni 4 miljoni vēžveidīgo roņu, un, lai gan tie netiek uzskatīti par apdraudētiem vai apdraudētiem, tie ir aizsargāti ar starptautiskiem saglabāšanas līgumiem, gaidot turpmākus pētījumus par klimata pārmaiņu un tūrisma ietekmi uz to populācijām.

(Uzņemts ar Sony α7R II + Canon 24–70 mm f/2.8 objektīvu pie 70 mm ar polarizācijas filtru; 1/320. daļa pie f/7.1, ISO 100)

Arī Dzīvnieki savā vidē kategorija, Nīderlandes fotogrāfa Teo Bosbūma attēls Spēks skaitļos parāda, kā mīdijas saistās kopā, lai izvairītos no izskalošanas no krasta līnijas. Pievēršoties nenovērtētas nozīmes sugām, Bosboms šo attēlu uzņēma no augšas Praia da Ursā, Sintrā, Portugālē, izmantojot garu, plānu, makro platleņķa “zondes” objektīvu.

Spēks skaitļos (© Theo Bosboom / Gada savvaļas fotogrāfs)

Mīdijām ir svarīga loma dinamisku ekosistēmu veidošanā citiem jūras bezmugurkaulniekiem, piemēram, vēžveidīgajiem, tārpiem un mazām zivīm, uzlabojot ūdens kvalitāti, barojot ar filtru, lai ekstrahētu planktonu, kā arī baktērijas un toksīnus, tādējādi novēršot to uzkrāšanos līdz bīstamam līmenim.

(Uzņemts ar Canon EOS R5 + Laowa 24 mm Periprobe objektīvu; 0.6 s pie f/32, ISO 200; fokusa kopa ar deviņiem attēliem)

Līks Dienvidāfrikas fotogrāfs Tomijs Trenčards saņēma augstu atzinību Okeāni: lielākais attēls kategorijā, dokumentējot rekviēmhaizivs piezveju “ar tās ķermeni izliektu pēdējā pretestības aktā”.

Lielāks Picture (© Tomijs Trenčards / Gada savvaļas fotogrāfs)

Trenčards devās izpētes ekspedīcijā uz Greenpeace kuģa Arctic Sunrise, kas paredzēts, lai dokumentētu nejaušu haizivju sagūstīšanu ar zvejas laivām, kuru mērķis ir tunzivis un zobenzivis Atlantijas okeāna dienvidu daļā, un uzsvērtu efektīva regulējuma trūkumu rūpnieciskā mēroga zvejai starptautiskajos ūdeņos, jo 75 % no visām haizivju sugām šobrīd ir pakļautas izmiršana.

(Uzņemts ar Fujifilm X-T2 + 50–230 mm f/4.5–6.7 objektīvu; 1/550 daļa pie f/5.2, ISO 500)

Visi ļoti atzinīgi novērtētie WPotY ieraksti var atrast NHM tīmekļa vietnē, kurā ir arī visa informācija par konkursu un izstādi. Jūras dabas uzvarētāji tiks paziņoti Divernet oktobrī.

Arī pakalpojumā Divernet: Ballesta atkal atzīts par Gada savvaļas fotogrāfu, Savvaļas dzīvnieku konkurss uzliek spēles seju, Lielākā daļa dzīves dziļo kalnraču mērķa zonā ir jauna zinātnei, Sinepju jūraszāles starp ļoti atzinīgi novērtētajiem WPOTY attēliem