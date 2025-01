Zemūdens fotografēšanas meistari nosaukti

Šodien (2024. janvārī) ir paziņoti 80,000. gada DPG meistaru zemūdens attēlveidošanas konkursa uzvarētāji, kuri savā starpā varēs sadalīt balvas USD 31 XNUMX vērtībā.

Ikgadējais konkurss ir paredzēts fotogrāfijām un īsfilmām, un tā rīkotājs ir ASV DivePhotoGuide saka, ka "tūkstošiem fotogrāfu un filmu veidotāju no desmitiem valstu" ievietoja pieteikumus astoņu attēlu un viena video kategorijā.

Iesniegtos darbus vērtēja sešu zemūdens fotogrāfu žūrija: Nikolass Remijs, Stīvens Kovacs, Šeins Gross, Tanja Houpermansa, Imrans Ahmads un Endijs Salmons. Tiek teikts, ka piecpadsmit procenti no dalības maksām tiek ziedoti tieši jūras saglabāšanas pasākumiem

DPG Grand Master 2024 bija kanādiešu videogrāfs Eiko Džounss, kura filma Ceļojums tika teikts, ka viņš "izcili iemūžināja" dramatisko lašu dzīves ciklu Kanādas upēs un ieguva pirmo vietu īsfilmu kategorijā.

No Džounsa garākās sērijas sekvenču apkopojuma Upes sirdspuksti, filmas veidotājs sacīja: “Mans mērķis, veidojot šo īsfilmu, ir parādīt neticamo ceļojumu, ko Vankūveras salas Kempbelas un Kvinsama Riversas lasis veic, pabeidzot savu dzīves ciklu.

"Tas ir triumfs pār pretiniekiem un šķēršļiem, kas ir risinājies gadu tūkstošiem gar Britu Kolumbijas un ASV krastiem."

(Uzņemts ar Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8Macro, Aquatica un Nauticam korpusiem, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe un Keldan video gaismām).

Tālāk ir norādīti zelta un sudraba ieraksti citās kategorijās (izņemot zeltu tikai portfelī):

Tradicionāls/zelts:

Vanesa Minjona (Austrālija) Mobula Dance

(Vanessa Minjona / UnderwaterCompetition.com)

Minjons bija Bajā Kalifornija, Meksika, cerot kļūt par liecinieku tās slavenajam mobula staru agregācijai. "Mēs bijām redzējuši dažas grupas, kas migrēja līcī, bet seklajos ūdeņos redzamība nebija lieliska. Tāpēc mēs nolēmām doties uz jūru, meklējot dziļākus, zilākus ūdeņus.

“Drīz mēs ieraudzījām to, uz ko cerējām: mobulas izlec no ūdens. Mēs ielēcām un atradām ciešu mobulu bumbu, kas riņķo un peld unisonā, skaista, hipnotiska deja.

“Esam liecinieki tādiem lieliem agregātiem kā Bajā Kalifornija noteiktos gada laikos varētu domāt, ka mobulas stariem klājas labi. Diemžēl IUCN Sarkanais saraksts norāda, ka kopējais iedzīvotāju skaits samazinās, un šie apbrīnojamie stari ir minēti kā neaizsargāti.

(Uzņemts ar Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam korpuss. f/4, 1/500th, ISO 500)

Tradicionāls / Sudrabs:

Renata Romeo "The Dark Side" (Itālija)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Kadrs uzņemts Marsa Alamā, Ēģiptē. "Pārbaudes niršanas beigās, drošības apstāšanās laikā zem laivas ar savu grupu, es skatījos apkārt ūdenslīdējiem, rifa tuvumā un smilšainajā dibenā," stāsta Romeo. "Es redzēju kaut ko peldam ūdens vidū un sākumā neatpazinu, kas tas bija.

“Es piegāju tai tuvāk un par pārsteigumu ieraudzīju, ka tā ir pantera torpēda! Tā bija pirmā reize 15 gadu laikā, kad es redzēju torpēdu peldam tik tālu no smiltīm, nevis uz grunts. Parasti tie paliek apakšā un pārklāj sevi ar smiltīm, lai maskētu dienas laikā.

"Es ātri noregulēju savus strobus un kameras iestatījumus, jo torpēda kustējās ātri, un man bija pietiekami daudz vietas, lai zem tās saspiestos, lai uzņemtu pāris attēlus, pirms tā ātri peldēja dziļākā ūdenī. Beidzot man izdevās ieraudzīt viņa “otru” pusi!

(Uzņemts ar Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, Easydive Leo3wi korpusu, diviem Inon Z-330 stroboskopiem. f/11, 1/200, ISO 200)

Makro/zelts:

Andrea Michelutti (Itālija)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Bija dziļi aizkustinošs liecinieks šai ainai, kurā skorpionzivs aprij ķirzaku,” stāsta Miķeluti par šo fotogrāfiju, kas uzņemta Anilao, Batangasā, Filipīnās.

“Nebija viegli koncentrēties, lai iegūtu metienu. Kadrs tver kraso kontrastu starp dabas skaistumu un tās skarbo realitāti. Tika izmantots šņuksts, lai koncentrētu mana stroboskopa gaismu, saglabājot fonu tumšu un neuzkrītošu.

(Uzņemts ar Sony RX100 Mark VII, Marelux korpusu, Inon Z-330 stroboskopu, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500th, ISO 100)

Makro/sudrabs:

Mazais velniņš mutē, Wen Chou Wu (Taivāna)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Es uzskatu, ka lielākā daļa ūdenslīdēju ir redzējuši mēli ēdošo utu sociālajos tīklos," saka Veņs, kurš nošāva Taivānas ziemeļaustrumos. “Tas caur žaunām nonāk zivs mutē, galu galā aizvietojot mēli un kļūstot par zivs daļu.

Kādu dienu 2024. gada augustā, kad veicu 5 m drošības pieturu, es pamanīju blenny, kas paslēpies bedrē, un es uzņēmu dažas fotogrāfijas, lai pavadītu laiku. Es neatradu neko "nenormālu" par blenny, kamēr es fotografēju, bet, kad es paskatījos uz mana fotoattēla dators vēlāk pamanīju, ka tam mutē ir arī 'mazs briesmonis'!

"Es domāju, ka zivis spīdzinās mēli ēdošā utis, bet šķita, ka abi sadzīvo diezgan harmoniski, padarot to foto reizē jauki un satraucoši. ”

(Uzņemts ar Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI korpuss, AOI +15 makro dioptrija, divi SUPE D-Pro stroboskopi. f/18, 1/160th, ISO 100)

Platleņķis/zelts:

Masimo Zannini (Itālija) Donatello's Larder

(© Masimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora Apuan Alpos Toskānā, vienā no Itālijas slavenajām Karāras marmora lauztuvēm, “nodrošina arēnai līdzīgu fonu burvīgajam itāļu Alpu tritonam (Ihtiosaura alpestrisapuana),” saka Zannini.

"Kamēr karjerā joprojām ražo labi zināmo balto un zili pelēko marmoru, tiek novērsta ieguve no dabiskā baseina, kurā vairojas šo krāsaino tritonu kolonija, kas ir sirdi sildošs piemērs neaizsargātu sugu aizsardzībai."

(Uzņemts ar Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam korpuss, divi SUPE D-Pro stroboskopi. f/14, 1/200, ISO 125)

Platleņķis / Sudrabs:

Big Baby, Brittany Ilardi (ASV)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"Tas ir patiešām, ļoti liels mazulis!" saka Ilardi. “Pēc peldēšanas ar šo īpaši zinātkāro kuprīšu teļu kristāldzidrajos Franču Polinēzijas ūdeņos ir tikai smaids. Ziemā Polinēzijas salas ir pilnas ar migrējošiem vaļiem, kas ierodas vairoties un audzināt savus mazuļus.

“Šajā konkrētajā dienā mums bija neticami paveicies, ka tikai piecas minūtes pēc laivas nolaišanas ūdenī atradām mammu un teļu. Mēs ieslīdām ūdenī, un mūs sagaidīja šī zinātkārā jaunā mātīte, kura noteikti nezināja, ko nozīmē personiskā telpa. Viņa peldēja ap mani, atkal un atkal tuvojoties, lai pateiktu "čau", līdz mamma nolēma, ka ir pienācis laiks doties ceļā.

(Uzņemts ar Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, Nauticam korpuss, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Virs-zem/zelts:

Varde autors Luc Rooman (Beļģija)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

“Abinieku pievilcība man joprojām ir ļoti spēcīga, lai gan to fotografēšana prasa lielu pacietību, jo tie parasti nav īpaši labprātīgi objekti,” par šo Antverpenē uzņemto fotogrāfiju stāsta Roomans. "Tomēr pēc daudzu stundu pavadīšanas ūdenī beidzot atradās varde, kas palika nekustīga uz lilijas paliktņa.

"Patiesi, šis noteikti vēlējās, lai viņa fotogrāfija tiktu uzņemta: katru reizi, kad es pārcēlos fotografēt vardi no cita leņķa, viņš pagriezās kopā ar mani."

(Uzņemts ar Nikon Z7 II + 16–35 mm f/4, Isotta korpuss, Subtronic stroboskopi. f/13, 1/200, ISO 100)

Virs-zem/Sudrabs:

Mārtins Stīvenss (Apvienotā Karaliste) Pink On Yellow

(© Martins Stīvenss / UnderwaterCompetition.com)

“Lielbrūnās medūzas Apvienotajā Karalistē nav bieži sastopamas, taču 2024. gads bija gads, kad vasarā un agrā rudenī tās parādījās milzīgi daudzos dienvidrietumos,” saka Stīvenss. Tomēr viņš vēl nevienu nebija redzējis, līdz kādu dienu viņš bija nolēmis fotografēt un filmēt plūdmaiņu baseinos Falmutā Kornvolā.

“Mēs nokļuvām pludmalē, lai atrastu simtiem medūzu, kas mazgājas un peld baseinos spēcīgā krasta vēja dēļ. Aizgāju mājās, pārģērbos savā hidrotērps, un pēc tam snorkelēja baseinos pie ūdens malas, kur pulcējās daudz koši rozā medūzu. Tie radīja skaistu kontrastu ar dzeltenajām jūraszālēm, košajām krāsām pret vētrainajām pelēkajām debesīm augšpusē.

(Uzņemts ar OM System OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, Isotta korpuss, divi Sea&Sea YS-D3 II stroboskopi. f/13, 1/200th, ISO 400)

Saglabāšana/zelts:

Metjū Maks (Kanāda) "Smokting"

(© Metjū Maks / UnderwaterCompetition.com)

Maks meklēja ēsmu Magdalēnas līcī, Bajā, Meksikā, un tas bija piesaistījis fregates, svītras un Kalifornijas jūras lauvas. “Jūras lauvu grupā bija arī šis tēviņš. Ap viņa kaklu bija sapinušies zvejas tīkla atkritumi. Neskatoties uz izredzēm, viņš tika redzēts veiksmīgi medībās, izskatoties saprātīgā stāvoklī un nebija novājējis.

“Mēs viņu satikām divās dažādās ēsmas bumbās, kur viņš ar entuziasmu piedalījās darbībā. Bija neticami sirdi plosoši, redzot, kā viņš bija sapinies, bet arī pārsteidzoši, kā viņš joprojām tika galā.

"Mūsu okeānos tiek savākts satraucošs plastmasas atkritumu daudzums, un šis attēls kalpo kā spilgts atgādinājums par to, kā tas ietekmē savvaļas dzīvniekus un vidi. Neskatoties uz to, kā dzīvnieki var pielāgoties, mums ir jādara labāk, lai samazinātu mūsu ietekmi uz planētu, ja mēs vēlamies harmoniski sadzīvot ar tās iemītniekiem.

(Uzņemts ar Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite korpuss. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Aizsardzība / Sudrabs:

Pēdējais tintes šļakatas autors Paskvāls Vasalo (Itālija)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

"Viens no maniem nesenajiem fotografēšanas projektiem ir dokumentējis zvejas tīklu ietekmi uz manu vietējo jūras vidi," saka Vasallo, kurš atradās Iskijas salā, kad radās šī iespēja. “Šajā kadrā iesprostota sēpija ar visu savu spēku cenšas atbrīvoties no tīkla, izlaižot tintes strūklu, it kā mēģinātu iznīcināt briesmīgo lamatu, kurā tā ir sapinusies.

“Īpaši vasarā sēpijas pienāk tuvu krastam, lai izdētu olas, taču liela daļa no tām tiek noķertas, vismaz atņemot iespēju nārstot.

“Dažiem zvejniekiem ir atļauts zvejot piekrastē un ievērot noteikumus. Citi nodarbojas ar pārzveju un, šķiet, maz ciena vidi.

(Uzņemts ar Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, Seacam korpuss, divi Seacam 160D stroboskopi. f/22, 1/160, ISO 250)

Blackwater / Gold:

Andrē Mojo (Francija) The Ascent of The Argonaut

(© Andrē Mojo / UnderwaterCompetition.com)

"No neizdibināmā dziļuma, kur izgaist gaisma un valda klusums, argonauts sāk savu ceļojumu uz virsmu," saka Moyo. “Ieslēgta savā smalkajā apvalkā, dabas arhitektūras šedevrā, tā paceļas, noslēpumainas straumes nestā.

“Kā sapnis, kas izkāpis no bezdibeņa, tas sastopas ar peldošu lapu, kas ir maz ticams pavadonis savā klejojumā. Lapa, atrauta no nezināma koka, it kā dejo, ūdens kaprīžu vadīta. Kopā viņi dreifē – zaigojošais apvalks un maigais dabas šūpulis – vienojas klusā dejā. Nautilus, dziļuma ceļotājs, sakrīt ar lapas vieglumu, it kā pats okeāns piedāvātu īslaicīgu dzejas mirkli. Tas viss notika Anilao pilsētā Filipīnās.

(Uzņemts ar Nikon D850 + AF-S 60 mm f/2.8 makro, Seacam korpuss, Fotocore GTX stroboskops. f/25, 1 s, ISO 100)

Blackwater/Sudrabs:

Izsalcis astoņkājis Deniss Korpuzs (Filipīnas)

(© Deniss Korpuzs / UnderwaterCompetition.com)

Šis bija vēl viens uzvarošs metiens Anilao. "Mana komanda un es esam pieraduši piedzīvot dziļūdens radību iespaidīgo vertikālo migrāciju mūsu melnūdens niršanas laikā," saka Korpuzs. “Kādā konkrētā niršanas reizē es pamanīju mazu astoņkājis peldēšana nejaušā un nepastāvīgā veidā. Ziņkārīgs es piepeldēju tuvāk, lai izmeklētu, un pamanīju mazu krabi, kurš izmisīgi mēģināja izbēgt no astoņkājis.

“Bez vilcināšanās man izdevās iemūžināt dažus šīs intensīvās mijiedarbības kadrus pirms astoņkājis atkāpās atpakaļ dziļumā. Bija laimīga būt lieciniekam tik interesantai dzīvnieku uzvedībai.

(Uzņemts ar Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea korpuss, Fotocore GTX stroboskops. f/25, 1/250th, ISO 250)

Kompakts/zelts:

Inside by Andrea Michelutti (Itālija)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Šī zilā trevallija (Carangoides ferdau), kas atrodas a Thysanostoma thysanura medūzas demonstrē savas simbiotiskās attiecības, komensālisma veidu,” par šo, vēl vienu Anilao kadru, saka Mišeluti.

“Zivis gūst labumu no medūzas, iegūstot aizsardzību un pajumti, izmantojot to kā vairogu pret plēsējiem. Savukārt medūza piedzīvo netiešas priekšrocības, piemēram, parazītu vai gružu noņemšana, pateicoties zivju klātbūtnei.

(Uzņemts ar Sony RX100 Mark VII, Marelux korpusu, Inon ZM80 platleņķa dioptriju, diviem Inon Z-330 stroboskopiem. f/10, 1/250th, ISO 250)

Kompakts/sudrabs:

Spoku pīpes autors Enriko Somogi (Vācija)

(© Enriko Somogi / UnderwaterCompetition.com)

"Nirstot Dauinas [Filipīnas] ūdeņos, es pamanīju arlekīnu spoku pīpmaņu pāri, kas eleganti straumē pārvietojas uz priekšu un atpakaļ," stāsta Somogyi. “Viņu ķermenis mirdzēja maigās krāsās un lieliski saskanēja ar apkārtni.

“Es aizrautīgi vēroju, kā viņi rotaļīgi peldēja viens otram apkārt, it kā dejotu slepenu deju. Saule spīdēja cauri ūdenim un radīja maģisku gaismas spēli. Es novietoju sevi, lai iemūžinātu nirēju fonā un spoku pīpmaņu pāri priekšplānā.

“Kontrasts starp mirdzošo gaismu un smalkajām zivīm bija elpu aizraujošs. Kad nospiedu aizvaru, es zināju, ka esmu iemūžinājis unikālu mirkli – zemūdens pasaules skaistumu vienā attēlā.

(Uzņemts ar Sony RX100 Mark VII, Fantasea korpusu, Nauticam EMWL ar 160° objektīvu, diviem Backscatter Mini Flash (MF-2) zibspuldzēm, diviem DIY snoots, Weefine WED-5 monitoru. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portfelis/zelts:

Apkārt pasaulei, Filipo Borgi (Itālija)

Izceļot dažādus pasaules apgabalus, Borghi portfolio mērķis bija parādīt dažādu jūras radību atšķirīgu uzvedību to dabiskajā vidē.

"No lieliem zīdītājiem līdz mikroskopiskām radībām, kas peld okeāna straumēs, subjekti ir no Vidusjūras dzīlēm līdz Dienvidaustrālijas virsmai un Antarktīdas aukstajiem ūdeņiem līdz Indijas okeāna siltajiem ūdeņiem," viņš saka:

"Virnu velna noķer torpēdu staru, demonstrējot savas iespaidīgās medību prasmes", Džannutri sala, Itālija (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

“Spilgti iekrāsotas milzu sēpijas, kas pulcējas, lai nārstotu, demonstrētu savas ievērojamās maskēšanās un komunikācijas prasmes”, Vailla, Dienvidaustrālija (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

"Ziņkārīgs leoparda ronis mijiedarbībā, kas bija gan aizraujoša, gan sirreāla, rotaļīgi izliek zobus", Antarktikas pussala (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

“Kuprvaļu māte auklējas un saista ar savu jauno teļu”, Reinjonas sala (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

"Jūras iguāna, kas atrodas uz akmeņaina substrāta, barojas ar aļģēm", Galapagu salas, Ekvadora (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

' Caurspīdīgs astoņkājis kāpurs, tik tikko kā pirksta gala lielums, izstiepj un savelkas savus sīkos taustekļus, meklējot barību”, Lembehas šaurums, Indonēzija (© Filippo Borgi / UnderwaterCompetition.com)

Visi uzvarējušie un ļoti atzinīgi novērtētie darbi ar to pagātnes stāstiem ir atrodami vietnē DivePhotoGuide zemūdens konkurss lpp.

Arī pakalpojumā Divernet: PASAŽIERIS IZBRAUKT ZELTU DPG MEISTAROS, DPG UN WETPIXEL PĀRZĪMĒ MŪSU PASAULES ZEMŪDENS ATTĒLU KONKURSU