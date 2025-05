Vientulība aicina nirējus uz fotosesiju

Iepriekš ir paziņots par jaunu makro zemūdens fotogrāfiju konkursu ar nosaukumu Real Focus, ko organizē Solitude Liveaboards & Resorts ar vācu Facebook makro fotogrāfiju kopienas palīdzību. Makrogitteri.

Šaušanas sacensības notiks vienlaicīgi divās labi zināmās dubļu niršanas vietās, sacensību dalībniekiem bāzējoties Solitude Acacia Resort Anilao Filipīnās un/vai Solitude Lembeh Resort Indonēzijas Lembeh šaurumā 10 nedēļu laikā no 15. gada 30. februāra līdz 2026. aprīlim.

Konkursa tēma — “Atbrīvojieties no ieraduma” — aicina dalībniekus atteikties no makro objektu iestudēšanas, dzenāšanās pēc tiem vai to aiztikšanas, šajā pilnībā ētiskajā konkursā.

Aprakstot fotosesiju kā “platformu apzinātai radošumam, jūras zinātnei un atbildīgai izpētei”, tiek solīts arī, ka katrs iesniegtais attēls tiks izmantots trīs gadus ilgam jūras sugu uzvedības pētījumam, ko vada slavenais jūras biologs Dr. Deivs Harasti.

Sacensībās uzsvars tiek likts uz ētisku šaušanu (Vientulības pasaule)

Ir jāiesniedz gan rediģētie attēli, gan to oriģinālie RAW faili, lai galvenos novērojumu datu punktus, tostarp niršanas vietu, dziļumu un ūdens temperatūru, varētu izmantot Harasti ilgtermiņa pētījumu atbalstam.

“Apkopojot datus par sugām, novērojumiem, dzīvotnēm un apstākļiem divās paralēlās ekosistēmās, mēs veidojam dzīvu vizuālu ierakstu – tādu, kas kalpo zinātnei tikpat dziļi, cik cildina radošumu,” sola Solitude.

“Real Focus” žūrijas sastāvā ir Georgs Niless, Imrans Ahmads, Liliana Koha, Alekss Tatersols un Rams Joro, un tiek solītas balvas vairāk nekā 25,000 18,800 ASV dolāru (XNUMX XNUMX mārciņu) vērtībā.

Viesi, kas sacensību laikā uzturas jebkurā no kūrortiem vismaz trīs naktis, ir tiesīgi piedalīties konkursā, un dalībnieki var turpināt atjaunināt un apmainīties ar failiem līdz 31. gada 2026. maijam. Reģistrējieties, rezervējot Vientulības pasaule kūrorta uzturēšanās kvalifikācijas periodā.

