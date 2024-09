Sunbursts pirmo reizi iegūst punktus Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Dodieties uz niršanas šovu ANZ Sidnejā.

Jauno zemūdens attēlu konkursu organizē DivePhotoGuide (DPG), Zemūdens Austrālija un UW attēli, kurš jūnija sākumā uzsauca Divernet un citur zemūdens šāvējiem no visas pasaules, lai iesniegtu savu visvairāk valdzinošus un pārliecinošus attēlus un video no Austrālijas reģiona.

Žūrijas sastāvā bija eksperti Tobiass Frīdrihs, Džeina Dženkinsa, Brets Lobveins, Ross Longs, Metijs Smits un Viljams Tans.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and foto un video gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

portfelis

Kopējā konkursa uzvarētājs – “Best of Show” – bija Gabriels Guzmans ar saules staru attēlu kolekciju, kas ieņēma pirmo vietu kategorijā Portfolio.

“Sunburst fotografēšana is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

“Šajā portfelī ir iekļauti seši attēli: dzeloņzivs, lauvuzivs, mantaraja, bruņurupucis, kuprītis un titānzivs. Šīs sugas tika notvertas, apvienojot plānotos kadrus un spontāno iespēju.

“While most images feature the classic sunburst effect, the foto of the sting ray (iepriekš) ir unikāls. Uzņemts zelta stundā, tas tver ūdenī iekļūstošos saules starus ar siltu, zeltainu nokrāsu, radot atšķirīgu, bet tikpat valdzinošu atmosfēru. Šis paņēmiens mani ir valdzinājis gadiem ilgi, un esmu veltījis ievērojamu laiku praksei.

ZELTS: Saule un jūras radības (Gabriels Guzmans, Čīle/Austrālija). Lionfish, Koraļļu līcis, Rietumaustrālija (1/200., f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpuss, 2x Ikelite DS160 stroboskopi). Šī fotogrāfija ieguva arī sudrabu Austrālijas kategorijā

ZELTS: Saule un jūras radības (Gabriel Guzman, Čīle / Austrālija). Manta stari, Nusa Penida, Indonēzija (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpuss, 2x Inon Z-330 stroboskopi)

ZELTS: Saule un jūras radības (Gabriels Guzmans, Čīle/Austrālija). Zaļais jūras bruņurupucis, Saksijas rifs, Lielais Barjerrifs (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica korpuss, 2x Ikelite DS160 strobobi)

ZELTS: Saule un jūras radības (Gabriels Guzmans, Čīle/Austrālija). Humphead wrasse, Normana rifs, Lielais Barjerrifs (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica korpuss, 2x Ikelite DS161 stroboskopi)

ZELTS: Saule un jūras radības (Gabriels Guzmans, Čīle/Austrālija). Titāna sprūda, Mūra rifs, Lielais Barjerrifs (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica korpuss, 2x Inon Z-330 stroboskopi)

“Panākt ideālu saules staru kadru nav viegli. Tam nepieciešami ideāli apstākļi, tostarp mierīgi ūdeņi, lai saules stari skaidri iekļūtu, pilna saules gaisma un objekts jānovieto pēc iespējas tuvāk virsmai. Radījumam ir jāatrodas tieši pareizajā vietā, un, lai iemūžinātu mirkli, kamerai un stroboskopiem ir jābūt ideāli iestatītiem.

"Process ietver daudzus neveiksmīgus mēģinājumus, jo visi šie faktori tiek saskaņoti reti. Šis portfelis atspoguļo labāko no šiem centieniem — attēlu kolekciju, kurā viss beidzot sanāca kopā.

Pārējās kategorijās ieguva Talia Greisa (Sidneja), Dženija Stoka (Over-Under), Selānija Vadilova (Viedtālrunis), Emma Tērnere (Vides), Lūiss Bērnets (Austrālija), Luks Roomans (International Waters) un Ste Everington (Reels Showcase) ). Zemāk ir parādīti ieraksti ar zeltu un sudrabu:

Sydney

ZELTS: dvesma (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografēšana at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta korpuss, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

SUDRABS: Dziļuma uztvere (Rowan Dear, Apvienotā Karaliste). Kāpostu koku līča ūdens rezervāts. "Pēdējo trīs gadu laikā šīs medūzas ir redzētas simtiem, pulcējoties līcī vienā no Sidnejas populārajām pludmalēm. Šajā konkrētajā gadā to bija vairāk, nekā es jebkad biju redzējis, un daži posmi bija vairākus metrus dziļi un blīvi apdzīvoti. Iepeldot smakā un šaujot lejup, dziļākajā želejas koncentrācijā, es cerēju izveidot šo citpasaules attēlu ar lielu dziļumu, parādot, cik daudz to ir. (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite korpuss, 2x Inon Z-330 strobobi)

Over-Under

ZELTS: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Lielbritānija). “Šeit kuprvaļa māte un viņas jaunais teliņš atpūšas tieši zem virsmas mierīgajos, siltajos Vava'u ūdeņos. Spēcīgi grūsnas kuprīšu mātītes ierodas katru gadu jūlijā. Pēc dzemdībām viņi uzturas šajā bērnudārzā, līdz teļi ir pietiekami lieli, lai dotos uz Antarktīdu. Uzņemot dalītus attēlus, bieži ir prātīgi izmantot snorkeli, nevis nirt ar akvalangu, jo uz virsmas veidojas mazāk burbuļu, kas attēlā var novērst uzmanību. (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam korpuss, 2x Inon Z-240 strobobi)

SUDRABS: Bruņurupuča mazulis (Gabriels Guzmans, Čīle/Austrālija). Kvīnslenda. “Šis dalītais kadrs, kas uzņemts Herona salā, kas ir svarīga jūras bruņurupuču ligzdošanas vieta, atklāj bruņurupuču mazuļa pirmās peldēšanas brīdi pēc izšķilšanās. Attēls graciozi pāriet starp seklajiem ūdeņiem un plašo horizontu, demonstrējot bruņurupuča ceļojumu no dzimšanas vietas uz plašo okeānu aiz tā. Es rūpējos, lai neizmantotu strobus vai mākslīgo gaismu, ievērojot šo jaundzimušo smalko dabu. Pēc dažu fotogrāfiju uzņemšanas ļāvu izšķīlušajam mazulim turpināt ceļu bez papildu stresa.” (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Aquatica mājoklis)

viedtālrunis

ZELTS: Vai varu palīdzēt? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a foto is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my hidrotērps to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech korpuss, AxisGO Bluetooth aizvara rokturis)

SUDRABS: Stāvoša Frogfish (Selānija Vadilova, Austrālija). “Vasaras snorkelēšanas laikā Vagonga Inletā, Naromas štatā, šī melnā svītrainā jūrasvelna tika pamanīta lēnām kustamies starp jūraszālēm. Pēcpusdienas saule nodrošināja perfektu apgaismojumu, lai izceltu šīs dīvainās mazās būtnes pārsteidzošās faktūras un detaļas. Šīs zivis ir tik interesanti redzēt un fotografēt, sākot no lielās, uz leju noliektās mutes un beidzot ar aizraujošajām "vilinājumam" un krūšu spurām, ko izmanto, lai "staigātu" pa okeāna dibenu. (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech korpuss, AxisGO Bluetooth aizvara rokturis)

vides

ZELTS: Autostāvvieta (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an astoņkājis with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250., f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam korpuss, Seacam 160D stroboskopi)

SUDRABS: Suņa rotaļlieta vai plastmasas slazds (Andrii Slonchak, Austrālija). Kvīnslenda. “Niršanas laikā North Stradbroke salā es pēkšņi pamanīju vobegongu, kas no pacelto nogulumu mākoņa pilnā ātrumā lādējas pret mani. Kā es atklāju vēlāk, mūsu gids bija pamanījis haizivi, kas bija iesprostota plastmasas suņu frisbijā, un mēģināja izņemt rotaļlietu, taču pārsteigtais vobegongs metās prom. Man bija mazāk nekā sekunde, lai paķertu šo kadru, pirms haizivs pazuda. Es nekad vairs neesmu redzējis šo vobegongu un turpināju prātot, vai tam izdevās noņemt rotaļlietu, vai arī tas cieta drūmu likteni. Medībās Vobegongi paļaujas uz sajaukšanos ar savu vidi, un spilgtais frisbijs šo spēju apdraudētu. (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite korpuss, Ikelite DS160 II ar kupolveida difuzoriem)

Austrāliešu

ZELTS: Pamests (Lūiss Bērnets, Austrālija). Darling Range Escarpment, Rietumaustrālija. “Dīvainā un brīnišķīgā bruņurupuča ar čūskakaklu fotografēšana zem ūdens vienmēr bija bijusi manā dienvidrietumu niršanas vēlmju sarakstā. Šie aizraujošie rāpuļi ir sastopami saldūdens tilpnēs, kas izkaisa reģionu, un visbiežāk tiek novēroti uz sauszemes vairošanās sezonā, kamēr tie meklē dzīvesbiedru. Es atradu šo cilvēku savā pirmajā saldūdens niršanas reizē šajā reģionā, un es nevarētu būt laimīgāks par tik saistošu fotografējamo objektu. (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite korpuss, 2x Inon Z-330 strobobi)

Starptautiskie ūdeņi

ZELTS: Salamander (Luc Rooman, Beļģija). “Katru gadu es ienirstu vienā no saviem mīļajiem saldūdens ezeriem, proti, De Melle netālu no Antverpenes, lai nofotografētu Alpu tritonus starp ūdensrozēm. Šī gada jūlijā devos meklēt vēlreiz. Mēģinot nofotografēt vairākus īpatņus, es atklāju vienu, kas atradās uz ūdensrozes, salamandras ķermenim cauri lapai veidojot interesantu siluetu. Pēc vairāku kadru uzņemšanas es atstāju radījumu vienu un uzmanīgi devos tālāk. (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta korpuss, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

SUDRABS: Abinieku koks (Masimo Zannini, Itālija). Boloņa. “Pavasarī Itālijas ziemeļu kalnos krupji pārojas mazos ūdens baseinos, tāpat kā daudzi citi abinieki. Es uzņēmu dažas fotogrāfijas ar šo pārošanās uzvedību, kad uz dažām sekundēm varde uzlec viņiem uz muguras, iespējams, sajaucot tās ar akmeni. Pārsteigts un uzjautrināts, man bija pietiekami daudz laika, lai uzņemtu trīs šāvienus, pirms krupja tēviņš izmeta vardi virsū mātītei. (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam korpuss, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Ruļļu vitrīna

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana video section was won by Australian Ste Everington with Stari uz bijušo HMAS Brisbenu Saulkrastā, kurā ir ērglis, lāpstiņas un marmora stari. “Man ļoti patīk šis kuģa vraks kā niršanas vieta — tā ir mana laimīgā vieta.

"Priekš šī video, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Uzvarētāju un otro vietu ieguvēju metāla apdrukas tika izstādītas un pieejamas iegādei izstādē Go Diving, puse no ieņēmumiem tiks ziedota konkursa vides partnerim. Ņem 3 For The Sea.

Lai iegūtu pilnu informāciju par konkursu un visiem uzvarētājiem, tostarp bronzas un augsti novērtētajiem, apmeklējiet vietni Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 vietā.

Arī pakalpojumā Divernet: Lamantīna burvība Wildlife Photographer teaserā, Awaken New Depths: UN WOD fotoattēlu uzvarētāji, Zemledus vaļa skeleta šāviens nes UPY triumfu, Bez mērkaķošanas ar AI: Ocean Art balvas "tīrai fotogrāfijai"