GO Diving Show ANZ ir obligāta zemūdens fotogrāfiem

atklāšanas GO niršanas šovs ANZ, kas notiks Sidnejas šovlaukumā no 28. līdz 29. septembrim – un ar ieeja pilnīgi BEZ MAKSAS – ir aprakstīts kā obligāts zemūdens fotogrāfiem neatkarīgi no tā, vai jūs tikai sākat savu ceļojumu vai esat pieredzējuši "snapper".

To papildinās daudzi pasaulē pazīstami zemūdens fotogrāfi un pedagogi foto Skatuves, un uzvarētāji prestižajā Underwater Awards Australasia 2024 konkurss tiks prezentēts sestdienas pēcpusdienā. Zemāk ir tikai daži no tiem, kas nedēļas nogalē uz skatuves:

Naidžels Māršs ir cilvēks aiz akvalangistu ANZ unikālās Austrālijas jūras dzīves.

Naidžels Māršs, kura unikālās Aussie Marine Life iezīmes Scuba Diver Austrālijā un Jaunzēlandē ir noteikti lasītāju iecienītākie. foto Skatuves plkst GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Naidžels ir ārštata zemūdens fotogrāfs un fotožurnālists, kas dzīvo Brisbenā. Viņa darbi ir publicēti daudzos žurnālos, laikrakstos un grāmatās gan Austrālijā, gan ārzemēs.

Viņš ir plaši niris Austrālijā, īpaši Lielajā Barjerrifā un Koraļļu jūrā, un viņa ceļojumi ir aizveduši viņu visā Āzijā, Klusajā okeānā, Indijas okeānā, Atlantijas okeānā un Karību jūras reģionā. Viņa zemūdens fotogrāfijas ir uzvarējušas arī vairākos starptautiskos fotokonkursos.

Naidžela aizraušanās ar niršanu un jūras vidi attīstījās jau no agras bērnības, snorkelējot pa pludmalēm pie savas dzimtās pilsētas Sidnejas, Austrālijā. Mācīšanās nirt 1983. gadā palielināja viņa interesi par jūras dzīvi, un viņš drīz vien dalījās savā pieredzē ar citiem, prezentēja slaidrādes un rakstīja rakstus žurnāliem — viņa pirmais raksts tika publicēts 1983. gadā.

Kopš tā laika Naidžels ir veidojis tūkstošiem rakstu niršanas, ceļojumu un lidojumu žurnālos visā pasaulē, koncentrējoties uz savām iecienītākajām tēmām — zivīm, niršanu, haizivīm, kuģu vrakiem, jūras dzīvi un ceļojumiem.

Naidžels ir arī līdzautors divām niršanas ceļvežu grāmatām ar Nevilu Kolmanu, Lielā Barjerrifa un Koraļļu jūras niršanas vietas (New Holland 1996) un Diving Australia (Periplus Editions 1997). Viņš ir arī pats izdevis grāmatu - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografēšana 2011).

Pēdējo desmit gadu laikā Naidžels ir bijis aizņemts, strādājot pie vairākām bērnu grāmatām par tēmām, kas saistītas ar jūru (no Haizivīm un stariem no A līdz Z, Kuģu vraku izpēte, Krabji un vēžveidīgie, Dīvainas un dīvainas zivis) un virkni niršanas ceļvežu un jūras. dzīves grāmatas (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving with Sharks, Close Encounters with Marine Life) New Holland Publishers.

Brets Lobveins piedāvās dažus ieskatus zemūdens fotogrāfija metodes

Godalgotais zemūdens fotogrāfs Brets Lobveins demonstrēs savus brīnišķīgos attēlus foto Skatuves atklāšanas pasākumā GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Brets ir kaislīgs un videi draudzīgs fotogrāfs, kurš dzīvo Sidnejā un uzauga pie Port Hacking upes ūdensceļiem pilsētas dienvidu priekšpilsētā, un 2000. gadu sākumā, strādājot vietējais niršanas veikals.

Līdz 2010. gadam viņš bija sācis lielu interesi par zemūdens fotogrāfija un iegādājās savu pirmo DSLR korpusu.

Kopš sava pirmā ceļojuma, lai peldētu kopā ar kuprvaļiem Tongā, viņš bija pilnībā aizrāvies.

Viņa aizraušanās ar fotografēšana viņam konkurē tikai viņa eksotisku ceļojumu kāre.

Neatkarīgi no tā, vai viņš šauj zīdainas haizivis Kubas Karalienes dārzos, pingvīnus Antarktīdā, leduslāčus Arktikā, orkas Norvēģijā vai roņus Naromas, Brets vienmēr ir pārliecināts, ka attēlos jūras dzīvi to dabiskajā stihijā, nedēmonizējot un nedarot sensacionālu dzīvnieku, lai gūtu labumu. pievērš uzmanību attēlam nepareizu iemeslu dēļ.

Saskaņojot ar savu mīlestību pret okeānu un tā iemītniekiem, Brets ir arī stingrs mūsu okeānu un vides aizsardzības aizstāvis, veicinot izpratni par pārmērīgu vienreizējās lietošanas plastmasas izmantošanu un pieprasījumu pēc tās.

Brett ir lepns Sony Digitālais Imaging Advocate, Isotta Underwater Housings vēstnieks, Explorers kluba biedrs, Ocean Artist Society biedrs un bijušais Ocean Geographic asociētais/rezidējošais fotogrāfs.

Brets ir arī uzņēmuma UW Images īpašnieks, kas ir izplatītājs zemūdens fotogrāfija iekārtas.

Viņa attēli ir ieguvuši daudzus starptautiskus apbalvojumus fotografēšana balvas un ir publicētas visā pasaulē.

Dons Silkoks runās par lielu dzīvnieku tikšanos

Scuba Diver Australia un Jaunzēlandes vecākais ceļojumu redaktors Dons Silkoks aizvedīs uz foto Skatuves atklāšanas pasākumā GO niršanas šovs ANZ septembrī, lai runātu par savu aizraušanos ar lielajiem dzīvniekiem.

Dons ir Austrālijas zemūdens fotogrāfs un fotožurnālists, kurš dzīvo Bali salā Indonēzijā, un viņš pievienojās akvalangistu ANZ komandai kā vecākais ceļojumu redaktors 2020. gadā.

Sākotnēji no Apvienotās Karalistes Dons sāka nodarboties ar niršanu 1980. gadu sākumā, dzīvojot un strādājot Bahreinā, Persijas līcī, un kļuva par BSAC Advanced. Instruktors un niršanas virsnieks.

1991. gadā viņš kopā ar savu jauno ģimeni pārcēlās uz Austrāliju, kur attīstīja savas ilgstošās aizraušanās zemūdens fotogrāfija un niršanas ceļojumi.

Pēdējo 25 gadu laikā Dons ir plaši niris Papua-Jaungvinejā un Indonēzijā, un uzskata, ka abās valstīs ir pasaulē vislabākā niršana tropu zonā. Scuba Diver ANZ nesen publicēja 13th raksts sērijā par niršanu PNG, un nākamais izdot būs 5th līdzīgā sērijā Dons raksta par niršanu Indonēzijā.

Apmēram pirms 15 gadiem Dons noķēra to, ko viņš raksturo kā "lielo dzīvnieku kukaiņu", kad viņš pirmo reizi devās uz Dienvidaustrāliju, lai fotografētu lielās baltās haizivis, un pagājušajā gadā viņš veica savus 15.th brauciens uz turieni…

Starplaikā viņš ir fotografējis un rakstījis par tīģeri, lielo āmurgalvu un okeāna baltgalvu haizivīm Bahamu salās; okeāna mantas, zilās haizivis, vaļhaizivis, amerikāņu krokodili un svītrainā marlīna Meksikā; dienvidu vaļi Argentīnā, dienvidu kuprvaļi Tongā un kašaloti Azoru salās.

Pandēmijas laikā Dons nodarbojās ar tehnisko niršanu un nesen ieguva TDI paplašinātā diapazona sertifikātu, lai sasniegtu 55 m augstumu, gatavojoties īpašiem tehniskajiem braucieniem, lai fotografētu vrakus Zālamana salās un Bikini atolā, kas tiks parādīts nākamajos žurnāla Scuba Diver ANZ izdevumos. .

Maiks Skotlands runās par Austrālijas jūras dzīvi

Dive Log Australasia redaktors un zemūdens fotogrāfs Maiks Skotlands koncentrēsies uz jūras bioloģiju “savvaļā” foto Skatuves atklāšanas pasākumā GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Maiks sāka nirt 1976. gadā un veiksmīgi ieguva savu PADI instruktors reitings 1982. Kā arī māca vairāk nekā 1,000 ūdenslīdēju. Maiks ir veicis 7,000 niršanas un ieguvis balvas par saviem U/W fotoattēliem.

Viņa divas galvenās aizraušanās ir zemūdens fotogrāfija un jūras bioloģija. Viņš raksta par jūras dzīves svinēšanu apvienojumā ar piedzīvojumu niršanu. Maiks publicēja savu grāmatu Jūras bioloģija savvaļā kā pakalpojumu nirējiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par jūru. Tajā ir pastkartes standarta fotoattēli ar padziļinātu izpēti. Šobrīd viņš raksta sēriju par zivju un haizivju bioloģiju, ko nākamgad iekļaus jaunā grāmatā.

Jūras bioloģija savvaļā

Labākais veids, kā aizdedzināt jūsu aizraušanos ar niršanu, ir uzzināt vairāk par brīnišķīgo jūras dzīvi, ar kuru mēs sastopamies. Viņa darba laikā foto Stage, Maiks atklās daudzas neticamas atziņas, ko viņš ir novērojis 48 aktīvās niršanas gados, kas motivēs jūs nirt.

Maiks ir profesionāls pedagogs un viens no Austrālijas visvairāk publicētajiem U/W fotogrāfiem. Šo sarunu atbalstīs viņa izcilākie fotoattēli, kas savākti no vairāk nekā 100 ekspedīcijām uz Lielo Barjerrifu un Kluso okeānu.

Talia Greisa runās par abstraktu zemūdens fotogrāfija

Uzstāsies autodidakta, starptautiski atzīta zemūdens fotogrāfe Talia Greisa foto Skatuves plkst GO niršanas šovs ANZ runājot par abstraktiem zemūdens attēliem.

Dzimusi un augusi Sidnejas austrumu priekšpilsētas piekrastes pilsētu reģionos, viņas atzinība par okeāna dzīvi pieauga, nirstot Ningalo rifā, Vašingtonā.

"Izpratne par mūsu valsts zemūdens pasaules bagātīgo daudzveidību un pārpilnību pavērsa slēdzi, kas man radīja nepieciešamību pēc iespējas ātrāk paņemt kameru zem ūdens," viņa sacīja.

"Ne tikai tāpēc, lai varētu atveidot dažus jaukus mirkļus, ko daba var piedāvāt, bet arī, lai pilnībā saprastu to, kam biju liecinieks, patiesās krāsas un sarežģītību."

Tālija, kas vienmēr vēlas iemūžināt mirkli tā risināšanā, saprata, ka viņas loma niršanā ir mainījusies, un mūsdienās viņai nav iespējams nirt, neskatoties caur objektīvu.

Talia ir ieguvusi Ocean Art 2019 Compact Division, 2023. gada labākā fotogrāfe kategorijā Ocean Geographic, Head On foto Festivāls, ainavu kategorija 2023, Ziemeļu pludmales zemūdens foto Konkurss 2023 un Gada zemūdens fotogrāfs (UPY) makro kategorijā 2024. gadā.

Abstraktā zemūdens fotogrāfija

Talia runās par abstraktu zemūdens fotogrāfija – sniedzot īsu ievadu par to, kāpēc viņai patīk eksperimentēt ar to kā Sidnejas nirējai, un pārrunājot vairākas dažādas metodes un paņēmienus, ko viņa izmanto, lai iedziļināties amatā.

Viņa sniegs dažus piemērus kadriem, ko viņa uzņēmusi, izmantojot dažādas tehnikas, un apspriedīs iestatījumus un aprīkojuma prasības, lai to izpildītu.

Nikolass Remī sniegs padomus foto metodes

Franču un austrāliešu zemūdens fotogrāfs Nikolass Remī, kurš tagad atrodas Sidnejā, dosies uz foto Skate GO Diving Show ANZ in septembris.

Nikolasa attēli ir saņēmuši vairāk nekā 40 starptautiskus apbalvojumus, tostarp kategoriju uzvarētājus prestižajā okeānā Fotografēšana Balvas, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic gada attēli un pasaules daba Fotografēšana Balvas

Viņa fotogrāfijas ir parādītas tādos galvenajos plašsaziņas līdzekļos kā BBC, CNN, Forbes, kā arī populārākajos niršanas medijos un fotografēšana plašsaziņas līdzekļi.

Viņš ir dibinātājs Zemūdens klubs, online fotografēšana skola un kopiena, kurā šobrīd ir dalībnieki 12 valstīs. Kluba biedriem ir pieejami pašmācības kursi, atbalsta forumi un ikmēneša tīmekļa semināri, kuros māca Nikolass un citi slaveni fotogrāfi. fotografēšana Meistarklases.

Viņa aizraušanās ar mācīšanu vadīta fotografēšana, Nikolass ir pieredzējis publiskais runātājs. Papildus ikmēneša The Underwater Club vebināriem viņš regulāri tiek aicināts uzstāties niršanas šovos, zemūdens fotogrāfija biedrības un akvalangu klubi.

Paveiktais foto-žurnālists, Nikolass ir sarakstījis desmitiem rakstu, kas publicēti starptautiskajos niršanas medijos. Viņš ir lauka redaktors DivePhotoGuide.com, un pastāvīgs Plongez! žurnāls (Francija) un akvalangs žurnāls (Lielbritānija un Austrālija/Jaunzēlande), kur viņš raksta par jūras dzīvi, ceļošanu, fotografēšanas tehniku ​​un aprīkojumu.

Nikolass sadarbojas ar niršanas aprīkojumu un fotografēšana zīmoli produktu testēšanai un pārskatiem uz vietas. Viņš ir pazīstams ar detalizētiem, ieskatiem bagātiem rakstiem, kurus viņš ir sarakstījis, strādājot ar tādiem zīmoliem kā Nauticam, Mares, Nikon Australia un Retra UWT.

Nikolass ir Nauticam vēstnieks. Pašlaik viņš fotografē ar Nikon Z9 Nauticam NA-Z9 korpusā, un viņa iecienītākā optika ir Nauticam EMWL sistēma un Nauticam FCP-1, lai gan viņš izmanto arī WWL-C, kad izmērs un svars ir būtisks.

Rebreathers ir vēl viena būtiska Nikolasa niršanas komplekta sastāvdaļa: viņš ir pavadījis vairāk nekā 1,300 stundu, fotografējot, nirstot ar rEvo CCR vai Mares Horizon SCR, un nirstot trīs līdz četras stundas. Nikolass aizraujas ar šīm mašīnām, kuras, viņaprāt, aizņem arvien lielāku vietu niršanas nozarē.

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 28-29 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto Stage, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Iedvesmas skatuve un Tech Stage — tajā tiks atskaņots desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī daudzas interaktīvas funkcijas, kas piemērotas gan lieliem, gan maziem, sākot no VR niršanas pieredzes un niršanas. , demonstrācijas baseins, nāras un daudz kas cits.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

2024. gada GO Diving Show Apvienotajā Karalistē, kas notiek jau piekto gadu, nedēļas nogalē piesaistīja vairāk nekā 10,000 10,000 apmeklētāju un aptver XNUMX XNUMX kvm izstāžu telpas, un Austrālijas un Jaunzēlandes variants tiecas sasniegt šo līmeni nākamajos gados.

Ieeja atklāšanas GO Diving Show ANZ ir pilnīgi bez maksas – reģistrējieties šeit lai iegūtu biļetes uz to, kas neapšaubāmi ir niršanas pasākums 2024. gadā Austrālijā. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc ierakstiet datumus savā dienasgrāmatā jau tagad un sagatavojieties episkajai nedēļas nogalei, kurā tiks svinēti visi niršanas veidi.