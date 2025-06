Vēl viena diena akadēmiskā fotogrāfijas instruktora dzīvē

Kā ir strādāt par neatkarīgu niršanas profesionāli? LĪZA KOLINSA sēž skaisti kā galvenā niršanas speciāliste. zemūdens fotogrāfija instruktore Grand Cayman salās, taču viņas ceļš no Apvienotās Karalistes, kā viņa pati skaidro, ne vienmēr bija viegls

“Oho! Ko tu dari? Tam jābūt sapņu darbam!” Es to dzirdu tik bieži – gandrīz katru nedēļu –, ka es to mazliet noniecinu un automātiski atbildu: “Jā, man ļoti paveicies!”

Bet sēžot šeit, rakstot šo, ar perfekti zilām debesīm, tropu augu ieskautu un skaisto, mierīgo, dzidro jūru dažu simtu metru attālumā, es veltu laiku, lai patiešām pārdomātu savu dzīvi kā... zemūdens fotogrāfija instruktors.

Atceros, kā gandrīz pirms 30 gadiem iegāju Ocean Optics veikalā Londonas Strand ielā, jūtoties ļoti nervozs, bet satraukts par iespēju iegādāties savu pirmo zemūdens kameru. Tobrīd es nezināju, cik svarīga šī diena būs manai nākotnei.

Kad esmu ieguvis PADI atklātā ūdens nirēja kvalifikāciju Terokas karjerā Eseksā, biju nolēmis, ka labprāt parādītu savām divām mazajām meitām zemūdens pasaules skaistumu, kad dosimies atvaļinājumā.

Stīvs Vorens no Optics pārdeva man manu pirmo kameru un mani aizrāva. Niršana un zemūdens fotogrāfija ļoti ātri kļuva par atkarību, un brīvdienas tika izvēlētas atkarībā no tā, kur varētu nirt dzidrākajos, siltākajos ūdeņos ar daudz jūras dzīvības.

Liza apguva prasmes INON UK instruktoru kursā

Pārtinot uz priekšu 15 gadus – pēc tam, kad man paveicās ceļot un nirt pa visu pasauli, uzlabojot savas prasmes un zināšanas par zemūdens fotogrāfijaEs nokārtoju INON UK testu. Zemūdens fotogrāfija kursu, kam sekoja tā instruktora kurss, un sāka mācīt šo priekšmetu Apvienotajā Karalistē.

Man arī bija PADI Digitālais Zemūdens fotogrāfija Instruktora vērtējums, bet biju atklājis, ka kursā man iemācīja vairāk par niršanu ar kameru nekā par fotografēšanu zem ūdens, ko bija aplūkojuši INON UK kursi.

Daudzi klienti pieprasīja ilgākus kursus un sarežģītākas metodes, tāpēc es sāku apmeklēt seminārus ārzemēs, braucot uz Ēģipti, Lansaroti, Filipīnām un Indonēziju, vienlaikus strādājot "parastu" darbu universitātē Sērijā.

Man regulāri teica, ka “zemūdens fotogrāfi nekad nenopelna pietiekami daudz naudas, lai strādātu pilnu slodzi!”. Es biju apņēmies kādu dienu pierādīt šaubītājiem, ka viņi kļūdās, vienā vai otrā veidā.

Izrāva manu dzīvi saknēs

Es mācīju zemūdens fotogrāfija nepilnu slodzi Apvienotajā Karalistē, bet ilgojos pēc vairāk, tāpēc, kad man piedāvāja pārcelties uz Kaimanu salām, lai pievienotos Keitijas Čērčas foto Centrs kā viens no tā zemūdens fotogrāfija instruktoriem, nepilnas dienas laikā es nolēmu izraut savu un sava partnera dzīvi un pārcelties uz turieni uz trīs gadu līgumu.

Beidzot mans sapnis strādāt pilnu slodzi kā zemūdens fotogrāfija instruktors bija piepildījies!

Krasta niršanas vieta Grand Cayman salās

Patiesībā, tiklīdz tas ir uzstādīts foto Centrs, kas gadiem ilgi ir slavens kā viena no labākajām mācību vietām Karību jūras reģionā zemūdens fotogrāfijaEs mācīju studentus pāris reizes nedēļā, bet lielāko daļu laika pavadīju, strādājot veikalā, pārdodot foto iekārtas.

Atrodos Sunset House viesnīcā uz dienvidiem no Kaimanu salu galvaspilsētas Džordžtaunas, un visas manas nodarbības notika uz skaistā mājas rifa veikala darba laikā.

Pēc stundas vai divām "klases" nodarbībām mēs ar studentu devāmies niršanā no krasta, kuras laikā es viņus mācīju zem ūdens ar baltas šīfera palīdzību.

Mana sirds dziedāja, kad paskatījos uz savu dienas grafiku un sapratu, ka man tajā dienā ir nodarbība. Mana aizraušanās ar zemūdens fotogrāfija un par šo zināšanu dalīšanos es tik ļoti priecājos. Un tas, ka to darīju dzidrajos, siltajos Karību jūras ūdeņos, padarīja to vēl īpašāku.

Liza (pa labi) māca "klases" vidē

Tad uznāca Covid. Es pārcēlos uz Lielo Kaimanu salu 2019. gada jūnijā, un līdz 2020. gada martam sala apmeklētājiem bija slēgta. Sekoja gari 18 mēneši, kopš sala bija slēgta.

Par laimi, es biju atbildīgs par mārketingu un varēju mācīt vietējos un starptautiskos klientus, izmantojot Zoom. Daudzi cilvēki, kuri nevarēja nirt, devās uz zemi. fotografēšana, un rezervēja man nodarbības, lai apgūtu ainavu, putnu, kukaiņu un ziedu fotografēšanu.

Niršanas nozare tika piespiedu kārtā slēgta uz sešiem mēnešiem, bet, tiklīdz tā atkal tika atvērta, es varēju apmācīt daudzus vietējos nirējus. zemūdens fotogrāfija.

Viņu grupa nodibināja CaySoup (Kaimanu zemūdens fotogrāfu biedrību), kas joprojām veiksmīgi darbojas. Bija patīkami, ka varēju viņiem nodot savas zināšanas.

Tagad katru nedēļas nogali un dažreiz arī darba dienu vakaros var atrast zemūdens fotogrāfus, kas pulcējas lielākajā daļā piekrastes niršanas vietu Grand Cayman salās, daloties ar saviem dienas atklājumiem par jūras dzīvi.

Daudzi nirst četros līdz sešos baros, meklējot jūras gultnē makroradījumus aļģu plankumos, kas aug dažu niršanas vietu baltajos smilšainajos dibenos, ievērojot domu "jo vairāk acu, jo labāk".

Super makro fotografēšana uz aļģu laukuma

Esmu ļoti pārliecināts par labu peldspēju un novērošanu. zemūdens fotogrāfija etiķeti un mācu to saviem studentiem, tāpēc ir lieliski redzēt, ka tas notiek, nirstot ar "somu".

Otrā pusē

Kad salas atkal tika atvērtas apmeklētājiem, viss atgriezās relatīvi normālā stāvoklī. Tā kā mans līgums tuvojās beigām, es sāku domāt par to, kā varētu mācīt vairāk un labāk. Par laimi, ar mani vērsās kāds Kaimanu salu iedzīvotājs ar lūgumu izveidot uzņēmumu, kas piedāvā visu veidu pakalpojumus. fotografēšana.

Capture Cayman Ltd galvenā uzmanība tiktu pievērsta mācīšanai. zemūdens fotogrāfija, bet ar zemi fotografēšana un fotosesijas kā papildu nodarbi. Man ir guļošs partneris, bet es faktiski strādāju viena pati, tāpēc man ir daudz lielāka brīvība mācīt, kad un kur vien vēlos, un pēc manu studentu pieprasījuma.

Tā kā man nebija jābūt iesprostotam veikalā vai ierobežotam ar veikala darba laiku un vienu niršanas vietu krastā, es varēju brīvi paplašināties. Nirstot brīvajā laikā, es zināju, ka salā ir noteiktas vietas, kas piedāvā atšķirīgu topogrāfiju un objektus, tāpēc varēju piedāvāt klientiem daudz visaptverošāku pieredzi.

No skaistiem rifiem līdz caurpeldēšanas vietām un alām, dzeloņrajām, bruņurupučiem un ērgļu rajām, ekstrēmai makrodzīvniecībai, vrakiem un zemūdens statujām, Grand Cayman piedāvā daudz ko zemūdens fotogrāfiem – ērtos apstākļos ar siltajiem, dzidrajiem ūdeņiem.

Krāsains rifs Kaimanu salās

Tagad man ir klienti, kas ierodas katru gadu, daži pat vairākas reizes gadā, lai pavadītu nedēļu, fotografējot zem ūdens kopā ar mani.

Vienmēr ir kaut kas jauns, ko apgūt, tehnikas, ko uzlabot, dažādi priekšmeti, ko atrast, un jaunākais aprīkojums, kas jāapgūst, un dažreiz tas var būt tikai par palīdzību ar apgaismojumu un fokusēšanu. Vēl viena bieži pieprasīta ir pēcapstrādes apmācība, apgūstot fotoattēlu uzlabošanu ar Lightroom vai Photoshop.

Viens klients katru ziemu ierodas no Kanādas uz trim mēnešiem kā “sniega putns”, izvairoties no ārkārtēja aukstuma, lai gozētos perfektajā Kaimanu salu klimatā, un rezervējot 3–5 nodarbības pie manis nedēļā.

Viņš sāka strādāt pie manis pirms četriem gadiem ar kompakto kameru, ko var vienkārši šaut, un tagad ir attīstījies līdz augstākās klases digitālajai spoguļkamerai ar dažādiem objektīviem un zibspuldzēm.

Pagājušajā ziemā mēs daudz nirām, meklējot radības un fotografējot makrofotogrāfijas ar degunu. Es pats varu iemācīties gandrīz tikpat daudz, cik mani studenti. Džeja Goldmana zemūdens fotogrāfijas no šī gada. var apskatīt šeit.

Bez spiediena

Es saprotu, ka mācību metodes ir ļoti svarīgas, un cenšos mācīt draudzīgā un informatīvā veidā, nepārslogojot studentus ar tehniskiem terminiem. Pēc manas pieredzes, daudzi studenti vienkārši vēlas spēt uzņemt vienmēr labas fotogrāfijas, un es cenšos viņiem vienkāršot procesu un izskaidrot tā, lai viņi to varētu atcerēties un izmantot tālāk.

Nav spiediena sasniegt perfektu rezultātu foto kad es mācu – galu galā, tev var būt tehniski perfekts sniegums foto Tas ir briesmīgi, jo kompozīcija nav laba. Es mācu, lai fotogrāfijas vienmēr būtu patīkamas un mani skolēni justos apmierināti.

Ir ļoti svarīgi izprast studentu prasmju līmeni un progresu – cilvēki apgūst prasmes dažādā ātrumā, un tas ir pilnīgi normāli. Nav nekāda spiediena.

Kaimanu salās ir daudz bruņurupuču

Zemūdens fotografēšana ir par niršanas baudīšanu relaksētā veidā, radot atmiņas, kurās varat dalīties. Ne viss ir par sacensību un to, kuram ir lielākā un sliktākā kamera. Katrs students ir atšķirīgs, bet, ja viņi visi pēc manām nodarbībām uzņem fotogrāfijas, kas viņus dara laimīgus, tad es esmu laimīgs.

Parasti varu izvēlēties no septiņām niršanas vietām krastā, no kurām vienā gandrīz vienmēr varu nirt, izņemot atsevišķus gadījumus, kad ziemeļrietumu vējš atnes viļņus krastā. Pēc tam, kad esmu apspriedis klientu vēlmes, parasti pārbaudu apstākļus un izlemju par labāko niršanas vietu atkarībā no niršanas objektiem, redzamības un straumes.

Darbs jebkurā diennakts laikā, no agra rīta līdz nakts niršanai, septiņas dienas nedēļā, nodrošina elastību, lai nodarbības būtu pēc iespējas labāk pielāgotas studentu grafikam.

Ja nepieciešams, es kopā ar viņiem dodos arī niršanas braucienos no laivām un sadarbojos ar vietējiem niršanas čarterreisu organizatoriem, kas paši ir zemūdens fotogrāfi, lai nodrošinātu vislabākās iespējamās vietas šim nolūkam. Tas ļauj man fotografēt melno ūdeni. fotografēšana arī mācību maksu.

Atsevišķs students varētu mani rezervēt 4–5 stundu iesācēju nodarbībai, taču vairums klientu ierodas Grand Cayman salās, lai nirtu nedēļu. zemūdens fotogrāfija ar mani. Tie ir gan jauni GoPro lietotāji (es pasniedzu divu stundu GoPro kursu), gan kompaktkameru lietotāji, gan pieredzējuši bezspoguļkameru un DSLR fotogrāfi.

Man patīk redzēt to studentu sejas, kuriem iepriekš bija grūti neiegūt izplūdušus, pelēkus vai zilus attēlus, bet pēkšņi viņiem ir ne tikai skaidras un krāsainas fotogrāfijas, bet arī viņi spēj atkārtot šo varoņdarbu – un vēlāk atsūtīt man skaistas fotogrāfijas no saviem niršanas braucieniem.

Pavadot laiku birojā

Vai arī lai klients justos gatavs nākamajam solim šajā ceļojumā, iegādājoties lielāku vai modernāku kameru. Lielākā daļa baidās tērēt lielu naudas summu un baidās no visām "pogām un ritenīšiem", taču man sniedz lielu gandarījumu redzēt, kā viņi uzzina par saviem jaunpienācējiem un sāk radīt attēlus, kas ir cienīgi konkursiem un publicēšanai.

Sapņu darbs?

Galu galā mācīšana ir par zemūdens pasaules skaistuma dalīšanos, lai vairotu citu izpratni par to, cik svarīgi ir aizsargāt un lolot mūsu rifus un jūras dzīvību.

Tāpēc, kad man nākamreiz pateiks, ka mans ir sapņu darbs, es no visas sirds piekritīšu, ka man ir paveicies. Tas prasīja daudzus gadus smaga darba, mācīšanās, centienu un upuru, bet tas bija katra mirkļa vērts.

Šobrīd, ar skumjo Keitijas baznīcas pastāvīgo slēgšanu foto Centrs, Esmu vienīgais zemūdens fotografēšanas instruktors Grand Kaimanā. Ar 15 gadu pieredzi, no kuriem seši gadi ir pavadīti, nirstot tūkstošiem reižu Kaimanu salu ūdeņos un vadot simtiem nodarbību, katra diena ir svētība, par kuru esmu patiesi pateicīgs.

