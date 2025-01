Zemūdens modeļu dzinumi tikko iegāja deko

Kāds fotogrāfs ir atkārtoti iekļuvis rekordu grāmatā ar savu laimīgi atdzisušo modeli pēc nesenas 50 m dziļas fotosesijas, un STĪVS HEININGS vēl nebūt nav pabeigts. Viņš runā ar Stīvu Vainmanu par akvalangistu joku, kas kļuva tehnisks

Tas, kas Covid pandēmijas laikā sākās kā “joks”, tagad ir kļuvis par pilnu tehnisku zemūdens modeļu niršanu — un ar Floridas tehnoloģiju komandas atbalstu kanādiešu profesionālais fotogrāfs Stīvs Hainings un modele Ciara Antoski ir stingri nostiprinājušies. kā Ginesa rekordu uzstādītāji.

Viņu jaunākā dziļākā zemūdens modeļa fotosesija notika uz klāja Hidroatlantijas kuģa avārija pie Pompano pludmales Floridā 19. decembrī, un to pārbaudīja GWR pagājušajā nedēļā, 8. janvārī.

Antoski bija modelis, kas aizturēja elpu Haininga oriģinālajam un pieticīgajam 6.4 m dziļajam modelim. pasaules rekords uzņemt 2021. gadā. Viņa nebija pietiekami pieredzējusi nirēja, lai modelētu viņa modeli otrais rekords divus gadus vēlāk nošāva 30 m, taču kopš tā laika viņas niršana, gan elpas aizturēšana, gan niršana ar akvalangu ir gājusi tālu.

Jaunākajam ierakstam ASV tehniskais nirējs Veins Freimens bija atbildīgs par Antoski drošību un gaisa apgādi, un viņa vārds parādās arī uz GWR atzinību.

Jaunais rekorda dziļums ir 49.8 m, un kopējais niršanas laiks bija 52 min 14 sek. Lai to uzskatītu par pasaules rekorda fotosesiju, GWR tagad nosaka minimālo apakšas laiku 15 minūtes ar pilnu ražošanas iestatījumu. Viss, kas ir mazāks par to, ir tikai fotogrāfija.

Antoskim decembra niršana bija ievērojami siltāka nekā iepriekšējie rekordi. Hainings un viņa komanda bija apgrūtinājuši modeli, izmantojot vēsas Lielo ezeru vietas, taču ieraksta nosacījumi nenosaka, ka kubiņu griešana hipotermijas gadījumā ir prasība.

'Nav nepieciešams iedziļināties'

Stīvs Hainings ir ne tikai zemūdens šāvēja, bet arī vadošais profesionāls fotogrāfs, operators un filmu režisors. Viņš sāka fotografēt rokmūziķus, sportistus un citas slavenības, pirms pārgāja uz reklāmas darbu un tēlotājmākslas ainavu fotogrāfiju.

Stīvs Hainings

2021. gada rekords radās Covid laikā, kad viņš ar savu komandu bija jokojis par iespēju veikt augstākos uzdevumus, valkājot akvalangu, lai ievērotu Kanādas veselības un drošības noteikumus. "Dziļums nekad nebija šī pirmā ieraksta sākotnējais nolūks," viņš saka. "Tā vairāk bija vieta, kuru vienmēr gribēju izpētīt un fotografēt, un tā notika tādā dziļumā."

Atrašanās vieta bija WL Wetmore vraks Huron ezerā, bet stāsts ieguva vilkmi tikai 2023. gada vasarā, tostarp Divernet, kas turpināja uzraudzīt veiksmīgos mēģinājumus pārspēt šo noslēpumaino, bet intriģējošo rekordu.

2023. gada novembrī, kad komanda devās gandrīz piecas reizes dziļāk līdz 30 m uz pusstundu Huronas ezerā. Niagāra II vraks, trūcīgi ģērbtais modelis bija profesionāls ūdenslīdējs Mareesha Klups, niršanas drošības koordinators un gaisa donors no pirmās uzņemšanas. Šoreiz Antoski bija viņas modeles mentors.

Pēc tam Hainings stāstīja Divernet ka, ja vien viņš nav dzirdējis par "neticamu vietu, kur šaut 120 pēdu (36 m) vai vairāk daudz siltākos apstākļos, es nedomāju, ka man ir jāiedziļinās!"

Taču citi nirēji, protams, bija ieinteresējušies par rekorda apstrīdēšanu, un izrādās, ka Hainings jau drīz pēc tam bija nolēmis turpināt ar tehniskāku pieeju. Niagāra II šaut.

"Redzēsim, cik tālu mēs varam to virzīt" (Stīvs Heinings)

"Galu galā tas bija: paskatīsimies, cik tālu mēs to varam virzīt," viņš saka. "Pirmais ieraksts bija sava veida negadījums, bet tas sākās ar šo lietu, kurā visi bija līdzīgi: "Ak, es varētu to izdarīt!" Kad veicām 100 pēdu (30 m) skrējienu, šķita, ka lielai daļai niršanas sabiedrības tas ir skrējiens uz leju 130 pēdu (40 m) augstumā.

“Bija cilvēki, kas niruši gaisā līdz 130 pēdu (39 m) augstumam, bet, nokāpjot lejā, viņi jau bija savā NDL, tāpēc viņi šaudīja sešas vai septiņas minūtes un bombardēja atpakaļ, lai pārspētu pulksteni.

"Mēs domājām, ka ir forši, ka cilvēki vēlas to izmēģināt, bet mēs uzstādīsim latiņu nedaudz tālāk. Mēs vienmēr esam tik aizņemti, mēs visi ceļojam, bet tā mums bija saruna.

Izaicinātāji

Ginesa pasaules rekords faktiski tika atjaunots līdz 40.2 metriem siltākajos Bahamu ūdeņos mēnesi pēc Haininga 30 m piepūles, lai gan pats niršana bija pretrunīga.

Kanādas akvalangists un nirējs Kims Bruneau bija sadarbojies ar Čīles fotogrāfi Pia Oyarzun, lai modelis ar elpas aizturēšanu uz Jūras tirgotājs tankkuģis. Vraka maksimālais dziļums bija aptuveni 26 m, bet loks karājās virs nolaišanās. Lielāko daļu laika viņi pavadīja uz vraka, vienkārši iegremdējot 40 m augstumā, lai kādu laiku šautu no tā apakšas.

Galu galā rekords tika pārbaudīts, bet Giness tajā pašā laikā precizēja savus nosacījumus turpmākajiem mēģinājumiem.

Vēl viens piedāvājums ziņoja pagājušā gada augustā Divernet iesaistījās austriešu brīvnirēja Kristīna Gerstorfere un beļģu fotogrāfs Filips Blomērts, kuri par savu komplektu izvēlējās Polijas slēgto mākslīgo niršanas iekārtu Deepspot – 45.4 m līdz apakšai 34°C ūdenī. Šo apgalvojumu GWR neapstiprināja.

Hainingam un viņa sievai Mollijai ir vieta Orlando, Floridā, ļaujot viņam stundas laikā sasniegt piekrasti, lai dotos niršanai, ja vien viņš nevēlas izmantot iekšzemes alas un avotu iespējas. Viņš bija savienojies ar vietējo niršanas skolu un trimix atrašanās vietu Salas ūdenslīdēji, un tā komanda vēlējās palīdzēt viņam izlauzties no jauna, organizējot modeļa fotosesiju, kas būtu saistīta ar dekompresiju.

“Tāpēc man šī ūdenslīdēju grupa bija daudz pieredzējušāka par mani, un viņi ir kļuvuši par maniem draugiem. Mēs veicam niršanu ar negatīvu ieeju kuģu vrakos ar lielu strāvu un citām lietām, un es sāku ar viņiem trenēties šai filmēšanai.

Mazāk termiski izaicinošs nekā Huron ezers, taču uz hēlija joprojām auksts (Stīvs Heinings)

Ciara (izrunā sjēra) Antoski drīz pievienojās šai pārejai uz tehnoloģiju. Viņas mērķis parasti būtu iekļauties atpūtas niršanā, lai kur viņa ceļotu modelēšanas nolūkos, un jau bija pieredzējušāka nirēja nekā 2021. gadā. “Viņa tikās ar Isla Divers cilvēkiem un pavadīja vairākus mēnešus kopā ar viņiem, veicot savu IANTD trimix un paplašināts diapazons un visas šīs lietas.

"Tāpēc mēs jau gatavojāmies, kad redzējām, ka šī meitene Monreālā [Bruneau] ir pārspējusi mūsu rekordu. Mēs domājam, ka mēs varētu uzreiz ķerties pie tā un izstumt viņu, bet mēs tam dosim nedaudz laika. Neskatoties uz visu to, ko Hainings iepriekš bija teicis, ka viņš ir atslābinājies un atzinīgi novērtēja rekorda izaicinājumus, viņa konkurences instinkts bija skaidri iedarbojies.

Hidroatlantijas okeāns

Kad viņš un Antoski strādāja, lai iegūtu IANTD Advanced Recreational Trimix sertifikātus, komanda izskatīja jautājumu par atrašanās vietu.

"Ir kuģa avārija, ko sauc par Arābija Lielajos ezeros, kas ir diezgan dziļi, tāpēc mēs domājām, ka tas būtu vēss un tumšs citam izaicinājumam,” saka Hainings. “Bet tad mēs domājām, ka mums visiem sausā vai hidrotērpā temperatūrai nav īsti nozīmes, kamēr neveicat dekompresijas apturēšanu, bet mēs tikai sagādāsim modelim vēl vairāk sāpju.

"Es sāku skatīties uz Florida Keys, bet es gribēju vraku, kas bija salīdzinoši neskarts, un Hidroatlantijas ir īsts vraks." 90 m zemessūcējs, kas celts 1905. gadā, bija nogrimis, velkot to glābšanai 1987. gadā, un atrodas krietni uz ziemeļiem no Keisas pie Boka Ratonas.

“Tas vienkārši bija īstajā vietā. Tur lejā ir vēl pāris dziļi, taču tie jūs ieved līča straumē, tāpēc izvēlējāmies šo, jo tas izskatās ļoti jauki, taču bija arī drošāks ceļojums.

Rejs Marsiano no Isla Divers būtu Haining drošības nirējs un bija labi ekipēts, lai palīdzētu plānošanā, jo viņš zināja Hidroatlantijas tik labi. "Šī bija pirmā reize, kad, veicot šos ierakstus, man bija eksperts konkrētajā niršanas vietā, kas patiešām varēja man palīdzēt," saka Hainings.

Marsiano izmantotu reelpu, tāpat kā cits Isla ūdenslīdējs Dags Vanderbilts, atrodoties gatavībā, ja Freimanam būtu jāglābj vai Hainingam būtu nepieciešams papildu atbalsts. Viņš arī palīdzētu izveidot lāpu sortimentu, kas tiek izmantots kā gaismas signāls, lai atgrieztu Antoski ādu krāsu.

"Kad mēs nokļūstam lejā, viņa glabā informāciju" (Stīvs Heinings)

Mareesha Klups, atpūšoties no kinokaskadieru darba, šoreiz būs glābējs, kurš no bezdeko dziļuma vēros, ja būtu nepieciešama ātra ārkārtas iejaukšanās. Būdama gan gaisa piegādātāja, gan modele, viņa kā Antoski tiešais atbalsts mācīja Fraimenam visu, kas viņam bija jāzina.

“Divas nedēļas pirms mēģinājuma mēs veicām veselu virkni prakses niršanas,” saka Hainings. Satricinošais ūdens aizkavēja fotosesiju par dienu līdz 19. decembrim, kad viņš un Marsiano no rīta veica daļēju atlēcienu. Šī bija viņa pirmā reize Hidroatlantijas.

Uz vraka

Viņi pieķērās vrakam un novietoja uz līnijas dažas skābekļa tvertnes. Apkārt karājās tīģerhaizivs, lai gan pēcpusdienas niršanas laikā viņi ieraudzīja tikai dīvaino barakudu.

"Tas bija tikai par iespēju redzēt struktūras daļas, kuras biju redzējis visos fotoattēlos," saka Hainings. "Bija vraka daļas, kas bija manas pirmās izvēles, bet bija sabrukušas, un tas noteikti notika tieši pēc viesuļvētras." Tā bija viesuļvētra Miltona pagājušā gada oktobrī.

Sākotnējais plāns bija šaut uz pakaļgalu ar stūres māju fonā, taču tā bija daļēji sabrukusi uz sāniem, atstājot daudz gružu. "Nebija vietas, kur es varētu viņu īsti novietot, tāpēc mēs devāmies uz priekšgala priekšgala pusē, un tas kļuva par galveno šāvienu, daļai no šīs struktūras paceļoties aiz viņas."

Ūdens temperatūra bija 24 ° C, kas Antoski būtu maigs pēc 7 ° C Huron ezera. "Kad atradām vietu šajā izlūkošanas niršanas laikā, es varēju viņai parādīt uz attēla, kur mēs atradāmies — tas ir fons, manai kamerai ir šī gaisma, tāpēc esiet piesardzīgs, koncentrējieties uz šo ķermeņa pusi, jo es fotografēšu. šādā veidā.

"Kad mēs nokāpjam lejā, viņa glabā informāciju un jau zina, kā labi pozēt, un tas man padara to daudz vieglāku."

Šai filmēšanai Hainings izmantoja Fujifilm X-H2S kameru ar platleņķa objektīvu — “Es vienmēr fotografēju plati zem ūdens, lai fonā iegūtu vairāk struktūras” — ar Light & Motion gaismām un Ikelite kā rezerves attēlu.

Gāzes bija pietiekami vienkāršas. "Sākotnējais plāns bija veikt nitroksu no 32 līdz 100 pēdām (30 m) un pārslēgties uz 21/21 šaušanai, pēc tam pāriet atpakaļ uz augšu, lai iegūtu 100% O. 2 20 pēdu (6 m) augstumā, bet mēs beidzām tikai ar cirvi no nitroksa un visu ceļu devāmies 21/21.

Želejā laipni gaidīti

Niršana Hainingam sākās slikti. Kad viņš izdarīja negatīvu ierakstu, viņa sānu stiprinājuma kaklasaite salūza. Kad viņš uzmeta kameru un mēģināja to salabot, garām ejoša medūza iedzēla viņa plaukstā. Vanderbilts redzēja, kā tas viss notiek, un mēģināja panākt, lai palīdzētu, taču Hainings bija sagriezis visu kopā, kad viņš sasniedza vraka virsotni.

Pēc tam fotosesija noritēja bez aizķeršanās. Antoski mugurā bija uzvilkusi dvīņu alumīnija 80. gadus, lai varētu piecelties un nolaisties, un uz viņas slēptās svara jostas bija 7 kg smagus atsvarus. “Tā bija ideāla summa, jo, noskatoties video, ir reizes, kad var redzēt, kā viņa paceļas ar pilnu elpu, bet svars joprojām viņu atkal nolaiž. Tas izskatās viegli, bet tā nav. ”

"Vai mēs neejam uz nākamo vietu?" (Stīvs Heinings)

Hainings bija plānojis pārvietoties no sākotnējās atrašanās vietas uz otru vraka otru pusi ar neskartu durvju rāmi, taču pēc nepieciešamo šāvienu saņemšanas viņš nolēma to nedarīt.

"Mums Ciaras BC bija ļoti vaļīga bez kājstarpes siksnas, jo viņai bija jāspēj ļoti ātri izkļūt no tās, tāpēc mums tas atkal ir jāuzvelk atpakaļ, viņai daudz elpojot un jāvada otrā pusē, pirms jāatgriežas laivas vidū, kur mēs bijām piesieti?

“Mēs zaudējām 15 minūtes, tikai viņu nogādājot un iekārtojoties, tāpēc es domāju: turpināsim šaut šajā vietā.

“Mēs pārtērējām laiku, kas mums bija vajadzīgs, un Ciarai bija sprādziens. Kad mēs beidzām darbu, jūs varat redzēt, kā viņa videoklipā jautā: "Vai mēs neejam uz nākamo vietu?"

"Kad viņai saka, ka pirms došanās augšā izdarīsim vēl vienu šāvienu, viņa jautā:" Kāpēc jūs atcēlāt niršanu? Es nedomāju, ka viņa saprata, cik ilgi viņa bija tur lejā.

“Pēdējais O 2 deko bija apmēram 16 minūtes, un mēs gaidījām, kad visi noskaidrosies, izņemot Ciaru, jo viņa bija kleitā un kad tu elpo hēliju, tev kļūst auksti. Tātad, tiklīdz viņa noskaidrojās, viņi ļāva viņai iet augšā.

Studija debesīs

"Beigās šī diena šķita viegla," saka Stīvs Hainings. “Tā bija pirmā reize vēsturē, kad fotosesija notika ārpus bezdekompresijas robežas — nevis fotogrāfija, bet gan gaismas un modelis bez akvalanga, tāpēc tas ir patiešām forši.

“Šeit ir uzstādīta latiņa, un mēs bijām pirmie, kas to sasniedza tik tālu, tāpēc ir lieliski, ka mums ir galīgs rekords. Šķiet, ka mēs sākām ļoti foršu konkursu.

Vai tas tā ir? Nav nekādu vilcināšanās: “Esmu runājis ar Isla Divers par to, ka mēs izaicinām savu rekordu – neteikšu, cik lielā mērā, bet diezgan būtiski. Ja kāds cits to tagad pārspēj, tas ir lieliski, jo es zinu, cik daudz darba tas mums bija. Tie bija mēneši plānošanas, vēl vairāk mēnešu treniņu un treniņu, tāpēc viņi to būs pelnījuši.

Pagaidām Hainingam tas ir saistīts ar jautru niršanu Floridakīsā kopā ar Islas puišiem, nēsājot līdzi kameru, kas nav lielāka vai traucējošāka par GoPro.

Taču viņš jau iepriekš bija pieminējis “augstuma” izaicinājumu, un, kad es jautāju, šķiet, ka Ciara Antoski ir šīs augšupejošās trajektorijas virzītājspēks.

Viņas draugs lido ar paraplānu, un viņai ir ambīcijas modelēt, atrodoties pie tā, ar Hainingu un viņa kameru ar paramotoru un apgaismotāju komandu, ierīkojot "studiju debesīs", lai sasniegtu augstāko modeļa fotosesijas rekordu.

"Es teicu, ka, ja viņi varētu to izdomāt, es esmu nomākts, un mēs to darīsim," man stāsta Hainings. "Giness jautāja: "Vai jūs gatavojaties sasniegt augstāko, kā arī zemāko rekordu?"

"Es vienmēr gaidīšu izaicinājumu, bet no loģistikas viedokļa es zinu par atrašanos zem ūdens — es nezinu tik daudz par izkrišanu no debesīm!"

