atklāšanas GO niršanas šovs ANZ, kas notiek 28. un 29. septembrī Sidnejas izstāžu laukumā Olimpiskajā parkā, un tā mērķis ir parādīt labāko no zemūdens pasaules ikvienam — no tiem, kuri ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus vai vēl tikai par to domā, un beidzot pieredzējušākajiem tehniskajiem un rebrether ūdenslīdējiem.

Apvienotās Karalistes niršanas šovs GO piesaistīja vairāk nekā 10,000 10,000 apmeklētāju un aptvēra 2024 XNUMX kvadrātmetru izstāžu telpas jau piekto gadu XNUMX. gada martā. Jaunā Austrālijas un Jaunzēlandes versija tiecas sasniegt šo līmeni tuvāko gadu laikā, un šķiet, ka tā turpināsies. lidojošs starts. Turklāt ieeja ir pilnīgi bez maksas.

Starp daudzajiem apskates objektiem ir 31 niršanas prezentētājs – tos ir vērts dzirdēt tiem apmeklētājiem, kuri var būt visur vienlaikus. Uz GALVENĀ SKATUVE jūs atradīsiet dažus no lielākajiem vārdiem šajā biznesā: Stīvu Bekšalu, Džilu Heinertu, Ričardu Herisu, Lizu Pārkinsoni, Pītu Mesliju un kā ceremonijas meistaru Entoniju Gordonu.

Stīvs Bekšals

Asa sižeta varonis Stīvs ir izpētījis dažas no planētas visattālākajām vietām, vieglprātīgi izmanto savas nepārspējamās zināšanas par savvaļas dzīvniekiem un dabisko pasauli, kā arī ir viens no aktīvākajiem televīzijas vadītājiem, iespējams, vislabāk pazīstams ar saviem fenomenāli veiksmīgajiem. Nāvīga sērija.

Viņš nesen ceļoja pāri Atlantijas okeānam, Klusajam okeānam un Indijas okeānam, filmējot Valis, kas jau ir izgatavots Ekspedīcija un Haizivs televīzijas kanālam Sky TV un parādījās Mūsu mainīgā planēta BBC — vērienīga septiņu gadu sērija, kas dokumentē sešas planētas apdraudētākās ekosistēmas.

Iepriekšējās filmas ietver Wilderness St Kilda, Extreme Britain — Caves, Alaska Live, Blue Planet Live un Neatklātās pasaules. Ražīgs rakstnieks, Stīva jaunākā grāmata ir Deep Blue – un viņš nesen uzstādīja pasaules rekordu laikā, kas nepieciešams, lai airētu Temzu.

Džila Heinerta

Vairāk cilvēku ir staigājuši uz Mēness, nekā apmeklējuši daudzas vietas, ko Džila Heinerta ir izpētījusi uz Zemes. No bīstamām tehniskām niršanas dziļi alās līdz peldēšanai pa milzīgiem Antarktikas aisbergiem, viņa bieži pielieto savas prasmes sadarbībā ar klimatologiem, arheologiem, biologiem un inženieriem visā pasaulē.

Džila ir veidojusi godalgotas TV programmas CBC, National Geographic un BBC, konsultējusies par filmām, veidojusi neatkarīgas dokumentālās filmas un aizstāvējusi izpēti, zemūdens saglabāšanu, klimata pārmaiņas un ūdens resursu aizsardzību.

Pirmā Kanādas Karaliskās ģeogrāfijas biedrības pētniece, viņa bija Sera Kristofera Ondatje medaļas par izpēti inaugurācijas saņēmēja un ir ieguvusi stipendijas no daudzām prestižām iestādēm, tostarp Explorers Club, kas piešķīra Viljama Bībe balvu par okeāna izpēti.

Džilas visvairāk pārdotie memuāri sauc Uz planētu un jaunā dokumentālā filma Niršana tumsā: Nekad neiekāpjiet bailēs izceļ viņas ievērojamo dzīvi, tāpat kā viņas uzstāšanās Go Diving ANZ.

Dr Ričards "Harijs" Heriss

Ričards 'Harijs' Heriss ir strādājis anestēzijas, niršanas un aeromedicīnas jomā visā pasaulē, un aizraušanās ar niršanu alā, kas aizsākās 1980. gados, ir aizvedusi viņu visā pasaulē.

Interese par negadījumu izmeklēšanu un meklēšanas un glābšanas pasākumiem ir bijusi atkārtota tēma, un viņam bija izcila loma Taizemes junioru futbola komandas izņemšanā no Tham Luang sistēmas 2018. gadā.

Hariju īpaši interesē plānošana, loģistika un fizioloģija, kas ir dziļu alu un vraku drošas izpētes pamatā. Entuziastisks zemūdens fotogrāfs un videogrāfs, tagad viņš veido arī karjeru dokumentālajā filmā.

Liza Parkinsone

PADI IDC darbinieki instruktors, freediver instruktors- trenere, alu nirēja un zemūdens kaskadieru sieviete, Liza uzauga Dienvidāfrikā un pārcēlās uz ASV, saņemot peldēšanas stipendiju.

Kad viņas peldētājas karjera beidzās, viņa nodarbojās ar akvalangu un frīniršanu, koncentrējoties uz haizivju darbu un saglabāšanu. Viņa atrodas Losandželosā un strādā ar tādām organizācijām kā Shark Angels un PADI Aware, piesaistot līdzekļus un izglītojot cilvēkus par haizivju un okeānu aizsardzību.

Kino un TV darbam via strd gan kameras priek, gan aiz kameras, dubultojot aktieriem un treniņš tos zemūdens sniegumam.

Pīts Meslijs

Pīts sāka nodarboties ar niršanu 1990. gadā, 1991. gadā sāka strādāt uz pilnu slodzi un ir veltījis sevi vraku izpētei, atrašanai, niršanai un fotografēšanai visā pasaulē, ar vairāk nekā 6,000 stundu pieredzi ūdenī aptuveni 30 valstīs. PADI kursu vadītājs, viņš ir viens no Dienvidu puslodes pieredzējušākajiem tehniskajiem nirējiem instruktors- trenažieri.

Pīts ir vadījis un piedalījies daudzās dziļo vraku ekspedīcijās, vada a nirt-ceļot uzņēmums, kas ved pieredzējušus nirējus uz specializētām niršanas vietām un ir pavadījis pēdējās trīs desmitgades, pilnveidojot savus ilgās ekspozīcijas gaismas gleznojumus. Viņš ir arī aktīvi iesaistījies niršanas zinātnes izpētē.

Entonijs 'Gordo' Gordons

Gordo ir dokumentālo filmu veidotājs ar vairāk nekā divu gadu desmitu profesionālu pieredzi, veidojot un filmējot visu, sākot no pasaulē pirmās šerpu glābšanas komandas Everesta kalnā un beidzot ar riteņbraukšanu īpaši lielos attālumos un beidzot ar okeāna izpēti, ko veic jauni nirēji.

Viņš ir arī Aliquam un Next Generation kampaņas dzinējspēks, lai popularizētu niršanu jaunākiem cilvēkiem. Ne tikai runājot par savu darbu, bet arī Gordo MC prasmes būs uzmanības centrā, kad viņš stāsies Go Diving ANZ galvenajā skatuvē.

+ vēl 3 posmi

Papildus galvenajai skatuvei trīs citās stadijās uzņems vēl 25 augstu novērtētus lektorus no visas pasaules, apspriežot iedvesmojošas un īpaši Austrālijas un Jaunzēlandes niršanas tēmas, tehnisko niršanu un zemūdens fotogrāfija. Šis ir sastāvs, kāds tas pašlaik ir:

ANZ / IEDVESMAS STĀVIJA: Najs Bagai, Rohni Ben-Ahron, Denijs Čārtons, Terijs Kaminss, Debora Diksone-Smita, Džeimss Hanters, Torrijs Klets, Matiass Nočeto, Holija Veiklija

TEHNISKĀ POSMS: Kerija Berova, Dr Mets Kārters, Džons Garvins, Džila Heinerta, Džons Kendals, Maiks Meisons, Jana Staškeviča, Deivids Striks, Patriks Vidmans

FOTO POSMS: Talia Greisa, Brets Lobveins, Naidžels Māršs, Kreigs Parijs, Nikolass Remī, Maiks Skotlends, Dons Silkoks, Metijs Smits

Interaktīvas funkcijas + displeji

Izstādes apmeklētāji atradīs arī virkni interaktīvu funkciju, kas izstrādātas, lai tās būtu piemērotas jauniem un veciem, sākot no VR niršanas pieredzes līdz izmēģinājuma niršanai; demonstrācijas baseins dažādam aprīkojumam, sākot no sānu stiprinājumiem līdz zemūdens droniem un rebreathers; freedivers, nāras un citi.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūrām, mazumtirgotājiem, ražotājiem un saglabāšanas organizācijām.

Reģistrējieties bezmaksas biļetēm

Stīvs Bekšals GO niršanas šovā

Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un Sidnejas izstāžu laukums ir viegli sasniedzams ar daudzām transporta iespējām.

Ieeja atklāšanas izstādē Go Diving Show ir pilnīgi bez maksas, tādēļ, ja jūs varētu būt šajā apgabalā 28./29. septembra nedēļas nogalē, reģistrējieties šeit lai iegūtu biļetes uz Austrālijas neapšaubāmo niršanas notikumu 2024. gadā!

Arī pakalpojumā Divernet: EJIET NIRĪT: JUMS PAT NEBIJA JĀBŪT DIVERIM, GO DIING SHOWS SCUBA IN HEARTENING ATGALA