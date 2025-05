Atmodiniet savas maņas Anthony's Key kūrortā

Mēs visi zinām, ka niršanai piemīt dzeniska īpašība, kas rada miera un relaksācijas sajūtu, bet kāpēc gan nepacelt to nākamajā līmenī ar ieskaujošu atpūtu, kas apvieno niršanu ar akvalangu un snorkelēšanu ar jogas praksi, tostarp unikālu zemūdens nodarbību?

Atrodas Mezoamerikas Barjerrifa malā, sen iedibinātais Anthony's Key kūrorts jau gadu desmitiem ir iecienīts galamērķis nirējiem, kuri meklē perfektu dabas skaistuma un aizraujošu aktivitāšu apvienojumu.

Family owned and run, the nine-acre resort boasts a range of unique accommodations, from waterfront bungalows offering a ringside view of the Caribbean, to secluded hillside retreats promising peaceful privacy. All feature air-conditioning, ceiling fan, mini refrigerator and coffee-maker. You won’t find telephones or TVs in the rooms, meaning you can really get away from the stresses of daily life.

Skats no gaisa uz Anthony's Key kūrortu

Jūtaties izsalcis? Salu garšas varat baudīt slavenajā Ankor Seafood Grill restorānā, kas katru dienu piedāvā trīs gardas à la carte maltītes ar mutē kūstošiem ēdieniem, tostarp svaigi noķertu omāru, lutjānzivi un šefpavāra īpašo liellopa ribu, un tas viss atrodas tieši ūdens malā.

Izslāpis? Sāc savu rītu ar Coast Coffee bārmeņiem AKR galvenajā vestibilā, kuri piedāvā plašu augstākās kvalitātes, vietēji iegūtu kafijas pupiņu klāstu un var pagatavot tev perfektu tasīti, kā arī tējas un gardus ledus dzērienus. Tā ir arī lieliska neliela pēcpusdienas atpūta.

AKR baseina bārs ir ideāla vieta, kur atveldzēties ar atspirdzinošu kokteili – un, ja jūs peldaties, jums pat nav jāizkāpj no baseina!

Aicinošais baseina bārs ir viens no trim bāriem Anthony's Key kūrortā.

Visas dienas un vakara garumā viesiem ir iespēja izvēlēties no diviem citiem vilinošiem bāriem — Frangipani bāra un atpūtas telpas un Ankor bāra. Pieejams plašs dzērienu klāsts, sākot no alus, vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem līdz pat dažiem kūrorta īpašajiem kokteiļiem. Ideālas vietas, lai noslēgtu pilnu dienu, baudot visu, ko AKR var piedāvāt.

Tātad, izmitināšana, ēdiens un dzērieni ir nokārtoti, taču neatkarīgi no tā, vai vēlaties izmantot Anthony's Key Resort kā bāzi, lai dotos iepazīt Roatanas zemūdens brīnumus, izpētītu dažas no šīs Karību jūras salas augstākās klases apskates vietām vai vienkārši atpūstos un relaksētos no ikdienas stresa un spriedzes, kūrorts jums parūpēsies.

Dodieties izpētīt…

Kūrorta lagūnas ūdeņi lielākoties ir mierīgi un klusi, un smaiļošana ar kajaku vai airēšana ar SUP dēli ir fantastisks veids, kā pavadīt rītu vai pēcpusdienu. Jūs varat nesteidzīgi airēt pa kūrortu vai doties uz Beilijas atslēgu, lai atrastu klusu pludmali siestai.

Ja jums uz brīdi apnika sālsūdens, jūs joprojām varat atsvaidzināties, iepeldoties Anthony's Key 30 x 60 metrus lielajā, ieraktā saldūdens peldbaseinā. Ar 4 metru dziļumu tas ir lieliski piemērots peldēšanai vai vienkārši atpūtai pēc piedzīvojumiem bagātas dienas.

Pavadiet laiku Majas Kī salā

Varat arī doties uz privāto atpūtas vietu Maya Key salā. Šeit varat pastaigāties pa salas skaistajiem un meistarīgi koptajiem dārziem vai izpētīt dzīvnieku rezervātu ar draudzīgiem kapucīnu pērtiķiem, eksotiskiem putniem un džungļu kaķiem, kas visi ir šī apgabala vietējie iedzīvotāji, savukārt tirkīzzilie ūdeņi pie privātajām pludmalēm un piestātnes piedāvā neatvairāmu vilinājumu snorkelēšanai. Kad esat gatavs atpūsties, varat atpūsties uz 5,000 kvadrātpēdu lielās terases, kurā ir arī aicinošs 70,000 XNUMX galonu peldbaseins.

Dodieties nirt

Anthony's Key Resort has been ranked as one of the top dive resorts for over 50 years, so whether you are taking your first spura steps into the world of diving – AKR is a great location to get your entry-level certification – or expanding your diving skillset, or just wanting to explore the waters off Roatan, the Anthony’s Key Resort Dive Shop is your port of call.

Centrs pārvalda modernu Pro 42 un Pro 48 niršanas laivu floti (lielākās salā), un piecu līdz 35 minūšu brauciena attālumā ar laivu atrodas ne mazāk kā 30 dažādas niršanas vietas. Tiek piedāvātas trīs niršanas ar laivu dienā, kā arī divas nakts niršanas nedēļā, un katru dienu regulāri tiek plānoti arī snorkelēšanas braucieni ar īpašu 51 pēdu garu snorkelēšanas laivu.

Anthony's Key kūrorts pārvalda niršanas laivu floti.

Roatanas ūdeņu vidējā temperatūra visu gadu ir aptuveni 80 grādi pēc Fārenheita, un līdz ar lielisko redzamību tā padara to par lielisku vietu nirējiem ar akvalangu. Dažas no populārākajām vietām ir 230 pēdu garais El Aguila vraks, kas pēc nogrimšanas 1989. gadā tika izvilkts un 1997. gadā AKR atvests uz Roatanu un nogremdēts 100 pēdu dziļumā kā mākslīgs rifs – tas joprojām veic lielisku niršanu, neskatoties uz viesuļvētras Miča nodarīto kaitējumu; Odyssey vraks, vēl viens AKR mākslīgo rifu programmas kuģis, kas 300 pēdu garumā ir viens no salas lielākajiem kuģu vrakiem un tagad atrodas 120 pēdu attālumā no ziemeļu krasta; un, protams, Anthony's Key Resort slavenā haizivju niršanas vieta, kur viesi var tuvumā satikt vairākas Karību jūras rifu haizivis.

Niršanas veikalā ir plašs nomas aprīkojuma klāsts, tāpēc jums nav jāuztraucas par sava aprīkojuma transportēšanu, ja nevēlaties, un AKR atrodas arī Cornerstone medicīnas pakalpojumi un Hiperbāriskā kamera, kas niršanas viesiem sniedz papildu sirdsmieru.

Vai arī atpūtieties…

Ja jūsu atvaļinājuma galvenais mērķis ir relaksācija, Ixora Spa piedāvā divas masāžas telpas, sejas kopšanas telpu un nagu kopšanas salonu, kur varat baudīt plašu masāžu, pilna ķermeņa ietīšanas, sejas procedūru un pedikīra/manikīra izvēli.

And nothing relaxes the mind more than a bit of retail therapy, and you can browse the on-site Seaside Gifts and foto for handcrafted jewelry, T-shirts, postcards, sunglasses, and much more.

SUP dēlis Anthony's Key kūrortā

Nirt vai atpūsties – vai kāpēc gan neizdarīt abus?

Augustā jūs varat iegūt savu niršanas pieredzi un atrast veidu, kā atpūsties, īpašajā nedēļu ilgajā jogas retrītā.

Jogas retrīts (23-30 augusts 2025) ietver septiņu nakšu izmitināšanu kalna nogāzes vai piekrastes vasarnīcā, trīs ēdienreizes dienā, niršanu vai snorkelēšanu, delfīnu novērošanu, dažādas grupu aktivitātes (sagaidīšanas un noslēguma apļi, grupu vakariņas un vakara pulcēšanās), ekskursiju uz Majas salu un dažādas jogas nodarbības, tostarp jogu saullēktā, jogu uz SUP dēļa un unikālu jogas pieredzi zem ūdens.

Pakotnē ietilpst arī transfērs no/uz lidostu, sagaidīšanas kokteilis un iepazīšanās pasākums, bezmaksas kajaki un SUP dēļi, kā arī bezmaksas bezvadu internets numuros un koplietošanas telpās.

Cenas svārstās no 1,282 ASV dolāriem par Hill Superior Bungalow numuru līdz 1,457 ASV dolāriem par Key Superior Bungalow numuru. Cenas ir norādītas vienai personai, ja izmitināšana ir viena vai divas personas, un tajās nav iekļauti nodokļi.

Jogas retrīts Anthony's Key kūrortā

Linda Sjū Dingela

Linda is a PADI Course Director and DAN Instruktors Trainer with over 45 years of global traveling and diving experience, and more than 3,500 logged dives, and she will be bringing her expertise and passion for exploration to the island, sharing insights and inspiration with fellow divers.

Linda ir iekļauta Ginesa rekordu grāmatā par diviem pasākumiem kopā ar Dixie Divers Dīrfīldbīčā, Floridā — garāko zemūdens cilvēku ķēdi (2018) un lielāko zemūdens tīrīšanas operāciju (2019).

She was the former Director of Scuba Operations at the USA’s first dive center, Dive N Surf, in Redondo Beach, Kalifornija.

Terija un Linda Sjū kopā nirst Anthony's Key kūrortā

Terija Cimermane

Terri is a certified yoga instruktors, and she will be providing her expertise with a holistic approach that integrates physical postures, breathwork and mindfulness. Terri’s personalised classes enhance overall well-being and integrate our connections to nature, both above and below the waterline.

Viņa ir labi pazīstama ar savām dzīvīgajām, dinamiskajām vinjasas plūsmas nodarbībām, kas apvienotas ar spēku veidojošām kustībām, kuras atstāj studentus iedvesmotus un vieglprātīgus.

Terija pasniedz arī Jiņ jogas un iesācēju jogas nodarbības, kas nozīmē, ka visi studenti uz paklājiņa izbauda gan praktisku nodarbību, gan izaicinājumu, ļaujot visu līmeņu studentiem savienoties ar jogas praksi.

Photographs by Walt Stearns and AKR foto Roatan