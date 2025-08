Pirms un pēc 2000. gada: Kā mainījās niršanas drošība

at 10: 52 am

Niršana dažkārt var šķist attīstījusies ledājainā tempā, taču, lai gan tādi faktori kā labāks aprīkojums un apmācība laika gaitā ir padarījuši mūs drošākus, citi, piemēram, nirēju demogrāfiskie rādītāji un raksturojums, ir radījuši pilnīgi jaunu izaicinājumu kopumu.

Jaunā statistikas pētījumā vadošais niršanas medicīnas eksperts Dr. Džons Lipmans ir analizējis un salīdzinājis Austrālijā 20. gadsimta pēdējā ceturksnī notikušos niršanas nāves gadījumus ar 21. gadsimta pirmā ceturkšņa nāves gadījumiem, lai noskaidrotu, kas ir mainījies.

Tiek lēsts, ka katru gadu nirst vismaz 57,000 1980 austrāliešu, kā arī daudzajiem ārvalstu tūristiem, kas apmeklē kontinentu, lai nirt, īpaši Kvīnslendā. Niršana ar akvalangu austrāliešu vidū nav tik strauji augusi kā dažās citās pasaules iedzīvotāju grupās, saka Dr. Lipmans, un šķiet, ka iesācēju līmeņa sertifikātu skaits sasniedza maksimumu ap 90. gs. astoņdesmito un deviņdesmito gadu miju.

Dr. Lipmana pētījums ir balstīts uz informāciju par ar niršanu saistītiem nāves gadījumiem, kas iegūta no viņa vadītā Austrālāzijas niršanas drošības fonda datubāzes, kā arī uz Nacionālā koronālo orgānu informācijas sistēma, un ņem vērā policijas, liecinieku un līķa sekcija ziņojumus.

Vairāk sieviešu nirēju

Pētījuma sākumpunkts tika ņemts par 1972. gadu, jo tieši tad sākās oficiāla regulāra ziņošana par niršanas upuru nāvi Austrālijā. Agrīnajā periodā no 1972. līdz 1999. gadam bija 236 nāves gadījumi, savukārt īsākajā periodā no 2000. līdz 2021. gadam — 194 nāves gadījumi.

Vidējais gada nāves gadījumu skaits starp abiem periodiem nedaudz palielinājās – no 8.4 līdz 8.8. 21. gadsimta nāves gadījumu skaitā bija vairāk sieviešu nirēju (pieaugot no 17 līdz 24 %), jo tobrīd nirēja vairāk sieviešu.

Apmācību aģentūra PADI apgalvo, ka 33% no tās sertifikācijām pirmajā periodā bija paredzētas sievietēm, salīdzinot ar 39% otrajā periodā, tāpēc sievietes statistiski ir nepietiekami pārstāvētas nāves gadījumu vidū, saka Dr. Lipmans.

Visnozīmīgākais ir tas, ka niršanas upuru vidējais vecums šajos periodos ievērojami pieauga no 33 līdz 47 gadiem, jo esošā nirēju populācija novecoja. Upuru īpatsvars cilvēku vidū, kas vecāki par 45 gadiem, pieauga no 24 līdz 57%.

Visu piecdesmit gadu laikā bija vērojams nepārtraukts upuru vecuma pieaugums, palielinoties par aptuveni pieciem gadiem ik pēc desmit gadiem. Tas atbilda ilggadēju nirēju novecošanai un plašākas, bieži vien vecākas iedzīvotāju grupas piesaistīšanai šai aktivitātei, un līdz ar to pieauga ar vecumu saistītu slimību izplatība, kas ietekmēja niršanas drošību.

Vēlākā periodā ar sirds slimībām saistītu invaliditāti izraisošu stāvokļu skaits, kas saistīti ar letāliem negadījumiem, vairāk nekā divkāršojās (no 12 līdz 26%), jo nirēji novecoja un viņiem bija tendence kļūt aptaukojušamies, un mirušo skaits, visticamāk, bija lielāks nekā iedzīvotāju vidū kopumā.

Vēl viens Dr. Lipmana pētījums ziņoja Divernet Šī gada sākumā tika atklāts, ka divām trešdaļām upuru vairāk nekā 300 snorkelēšanas un brīvās niršanas nāves gadījumos Austrālijā šajā gadsimtā bija liekais svars vai aptaukošanās, un gandrīz pusei no viņiem bija blakusslimības, kas varētu būt predisponējušas viņus ar sirds aritmiju saistītiem incidentiem.

Labāka apmācība

Laika posmā no 1972. līdz 99. gadam sākuma posmā nirējiem ar akvalangu bija pieejama mazāk formalizēta apmācība. Līdz ar to vēlākajā periodā mazāk nāves gadījumu bija nesertificētu nirēju (5 %, salīdzinot ar 20 %) vai apmācību saņēmušo nirēju (6 %, salīdzinot ar 8 %) vidū.

21. gadsimtā zināmā mērā samazinājās to nirēju skaits, kuri mirst vieni zem ūdens. Iepriekšējā periodā 11 % cietušo bija devušies niršanā vieni, un tikai 17 % cietušo letālā negadījuma laikā bija pavadījuši partneri. Puse no tiem, kas bija devušies niršanā kopā ar partneri, bija šķīrušies pirms negadījuma, bet 18 % — tā laikā (citi negadījumi netika ziņoti).

Starp 21. gadsimta negadījumiem 12% nirēju bija devušies vieni paši, 27% bija kopā ar partneri, kad nomira, un 40% bija šķīrušies no viņiem pirms letālā negadījuma, un 15% bija šķīrušies tā laikā.

Gāzes trūkuma incidentu skaits starp periodiem zināmā mērā samazinājās no 30 līdz 25 %. Iespējams, viens no iemesliem bija spiediena mērītāju uzlabojumi, savukārt pakāpeniska baloniņu ieviešana no 1970. gs. septiņdesmito gadu sākuma, iespējams, palīdzēja samazināt primāro slīkšanas incidentu skaitu (no 47 līdz 36 %).

Svara samazināšana

Ar svara jostām un korsetes lietošanu saistīto nāves gadījumu skaits starp periodiem samazinājās, lai gan ne tik daudz. Agrākajā periodā 13% upuru bija atbrīvojušies no atsvariem un 23% bija piepūtuši vai daļēji piepūtuši savu korsetes, lai gan no 34 nirējiem, kas to bija izdarījuši, tikai četri bija atbrīvojušies arī no atsvariem. Galvenokārt pirmā perioda sākumdaļā 57 upuri vispār nebija izmantojuši korsetes.

Vēlākā periodā 17 % bojāgājušo bija atbrīvojušies no atsvariem, un 44 nirējiem (32 %) tika atrastas piepūstas vai daļēji piepūstas BK, no kuriem 11 bija atbrīvojušies arī no atsvariem. Visi upuri, izņemot trīs, bija izmantojuši BK.

Svara samazināšanas rādītāji “joprojām ir pārāk zemi un liecina, ka šī potenciāli dzīvību glābjošā rīcība joprojām nav pietiekami nostiprināta,” saka Dr. Lipmans. “Lai šādas darbības padarītu automātiskas gadījumā, ja nirējam draud bezsamaņa zem ūdens.”

Prognozējošie faktori

Galvenie nāves gadījumu predisponējošie faktori (PF) agrākajā periodā bija pieredzes trūkums (40%), slikta plānošana (33%), aprīkojums (30%) un veselība (24%), saka Dr. Lipmans. Vislielākās PF izmaiņas starp abiem periodiem bija ar veselību saistīto faktoru pieaugums, galvenokārt tāpēc, ka nirēji bija vecāki, bet atspoguļoja arī diētu un fiziskās aktivitātes.

Galvenās plānošanas problēmas bija saistītas ar lēmumu niršanu nelabvēlīgos apstākļos, piemēram, nemierīgā jūrā, spēcīgās straumēs vai uzplūdos, sliktas redzamības un ļoti aukstā ūdenī. Lēmums doties ceļā vienam vai atdalīties, visticamāk, veicināja 35 nāves gadījumus.

Visbiežāk sastopamais aprīkojuma trūkums bija balansiera trūkums (galvenokārt agrākajos gados) vai bojātas ierīces lietošana. Citas problēmas dilstošā secībā ietvēra lieko svaru, regulators vai balona vārstu defekti, neesoši vai pārāk cieši hidrotērpi, bojāti vai neesoši spiediena mērītāji un pazaudēti spuras.

Iepriekšējā periodā dūņainās alās vai vrakos netika ievērotas vadlīnijas, kas izraisīja 10 nāves gadījumus. Aprīkojuma defekti bija tie, kas, visticamāk, izraisīja primāru noslīkšanu un mazākā mērā plaušu barotraumu/arteriālu gāzu emboliju.

Ar veselību saistītas perifērās fibrozes (PF) tika identificētas 24 % nāves gadījumu no 1972. līdz 99. gadam un, visticamāk, tieši veicināja 18 % nāves gadījumu. Ar sirdsdarbību saistīti faktori tika identificēti 30 nāves gadījumos, no kuriem divās trešdaļās bija smaga un bieži vien nediagnosticēta išēmiska sirds slimība (IHD).

21. gadsimta PF

Ar veselību saistītas perifērās fibrozes (PF) kļuva par visizplatītākajām vēlākā periodā, tās tika identificētas 53% negadījumu un, iespējams, tieši veicināja 40% nāves gadījumu, galvenokārt išēmiskās sirds slimības un citu ar sirdsdarbību saistītu problēmu dēļ.

No 163 upuriem, kuriem tika reģistrēti ķermeņa masas indeksi, 43% tika klasificēti kā aptaukojušies vai smagi aptaukojušies (agrākajā periodā ĶMI tika reģistrēts retāk).

Vēlākā periodā pieredzes trūkums, visticamāk, bija viens no 30 % nāves gadījumu iemesliem, un plānošanas nepilnības bija novērojamas vismaz 29 % gadījumu, atkal galvenokārt saistībā ar došanos nelabvēlīgos apstākļos, niršanu vienatnē vai piekrišanu niršanai atsevišķi.

21 % 21. gadsimta nāves gadījumu tika konstatētas problēmas ar iepriekš pastāvošu aprīkojumu. Vislielākie vaininieki bija neprecīzi balonu spiediena mērītāji, kam sekoja bojāti... regulatori, ievērojama pārslodze, bojāti balonu vārsti, tekoši cilindru vārsti, nepareizi konfigurēts cilindrs/regulators kombinācijas, nepareizi gāzes maisījumi vai piesārņojums un bojāti CCR sensori.

Ar iekārtām saistīti negadījumi mūsdienās biežāk rodas sliktas apkopes vai nepazīstamības dēļ, saka Dr. Lipmans.

Vecuma faktors

“Lai gan laika posmā no 1972. līdz 1999. gadam un no 2000. līdz 2021. gadam vidējais gada nāves gadījumu skaits nav būtiski palielinājies, ir ievērojami palielinājies upuru vecums un sieviešu īpatsvars,” viņš secina.

“Apmācības pieejamības pieaugums un balonu mērītāju un balonu spiediena mērītāju plaša lietošana laika gaitā, visticamāk, ir bijusi būtiska primāro noslīkšanas gadījumu skaita samazināšanā.”

"Tomēr dalībnieku vecuma pieaugums apvienojumā ar uztura un fizisko aktivitāšu faktoriem ir saistīts ar lielāku sirds slimību un aptaukošanās izplatību, kā rezultātā palielinās ar sirds slimībām saistītu nāves gadījumu biežums. Uzlabota veselības izglītība un uzraudzība, īpaši gados vecāku nirēju vidū, ir būtiska, lai samazinātu šādu nāves gadījumu skaitu."

“Turklāt uzlabota niršanas plānošana, tostarp niršanas vietu izvēle un valdošo un potenciālo apstākļu novērtēšana, kā arī ciešākas nirēju partneru sistēmas, pakāpeniska pieredzes gūšana un integrēti ārkārtas virsmas celšanās protokoli, samazinātu nāves gadījumu skaitu, īpaši mazāk pieredzējušu nirēju vidū.”