Iegūstiet parakstītu Stīva Bekšala dziesmas Deep Blue kopiju GO Diving Show ANZ

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana GO niršanas šovs ANZGalvenais runātājs uz galvenās skatuves ir atzītais televīzijas raidījumu vadītājs, dabaszinātnieks un piedzīvojumu meklētājs Stīvs Bekšals. Viņš ir arī izcils autors, sarakstījis vairākas atzinīgi novērtētas grāmatas, un viņš parakstīs savu jaunāko – Deep Blue: Mani okeāna ceļojumi – pēc viņa sarunām.

Ievelciet dziļu elpu... Stīvs Bekšals bija deviņus gadus vecs, kad viņš pirmo reizi ieraudzīja haizivi, atvaļinājumā ar ģimeni Malaizijā. Tas bija mūža aizraušanās sākums ar šiem "jūras kungiem" un okeāna dzīvi ap viņiem.

Viņa karjera kā viens no pasaulē populārākajiem dabas pētniekiem un pētniekiem viņu ir aizvedusi uz neskaitāmām zemūdens vietām, no kurām daudzas nekad nav redzējušas. Un viņš ir arī bijis liecinieks pārsteidzošam mūsu okeānu savvaļas iedzīvotāju bagātības samazinājumam pēdējo 50 gadu laikā.

Deep Blue ir grāmata, kas top visu mūžu: ievērojams memuāru, ceļojumu un jūras un vides zinātnes sajaukums, kas ved mūs neaizmirstamā ceļojumā pa daudzajām ūdens pasaulēm: no zemūdens tuksnešiem un lietus mežiem līdz okeāna varoņu evolūcijai. kā jūras bruņurupucis un lielais baltais, sākot no okeāna dzīves rašanās līdz strauji krītošajam balto polāro jūru un koraļļu rifu stāvoklim. Tā ir gan mīlestības vēstule mūsu dārgajiem okeāniem, gan arī sauciens par to, kas mums jādara, lai tos glābtu.

GO Diving Show ANZ ir pieejami tikai 200 eksemplāri (100 cietie vāki — 55 $, 100 mīkstie vāki — 25 $), tāpēc mēs ļoti iesakām iepriekšēja pasūtīšana, lai nodrošinātu jūsu kopiju. Iepriekš pasūtītās grāmatas varēs izņemt no grāmatu parakstīšanas zonas noteiktajos parakstīšanas laikos, priekšroka tiem, kas veic priekšpasūtījumu.

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 28-29 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto Stage, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Inspiration Stage un Tech Stage — tajā būs pieejami desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī daudzas interaktīvas funkcijas, kas piemērotas jauniem un veciem, no VR niršanas pieredzes, demonstrācijas baseins un daudz kas cits.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

2024. gada GO Diving Show Apvienotajā Karalistē, kas notiek jau piekto gadu, nedēļas nogalē piesaistīja vairāk nekā 10,000 10,000 apmeklētāju un aptver XNUMX XNUMX kvm izstāžu telpas, un Austrālijas un Jaunzēlandes variants tiecas sasniegt šo līmeni nākamajos gados.

Ieeja atklāšanas GO Diving Show ANZ ir pilnīgi bez maksas – reģistrējieties šeit lai iegūtu biļetes uz to, kas neapšaubāmi ir niršanas pasākums 2024. gadā Austrālijā. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc ierakstiet datumus savā dienasgrāmatā jau tagad un sagatavojieties episkajai nedēļas nogalei, kurā tiks svinēti visi niršanas veidi.