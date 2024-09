Gūstiet iedvesmu un atklājiet vairāk par Austrālijas niršanas vietām GO Diving Show ANZ

Strauji tuvojošais GO niršanas šovs ANZ, kas notiks Sidnejas izstāžu laukumā no 28. līdz 29. septembrim un ar ieeju BEZ MAKSAS, sola daudz informatīvu, izglītojošu un patīkamu sarunu, izstāžu, eksponātu un interaktīvu elementu neatkarīgi no jūsu niršanas pieredzes līmeņa – un Iedvesmas / ANZ posms ir lieliska vieta, kur uzzināt vairāk par vietējām niršanas iespējām un iedvesmoties no dažām fantastiskām prezentācijām.

Skaļruņi uz Iedvesmas / ANZ skatuves ietver:

Roni Ben-Ahron runās par Filipīnām

Ronijs Ben-Ahrons

Uz iedvesmas skatuves būs ilgtspējīga tūrisma aizstāvis un nozares eksperts Roni Ben-Ahrons. GO niršanas šovs ANZ septembrī, demonstrējot Filipīnu neticamo daudzveidību.

Bēgot no augstākās korporatīvās pasaules, Roni pēdējos 15 gadus ir pavadījis niršanas tūrisma nozarē. Strādājot sešās valstīs gan operatīvajā, gan pārdošanas un mārketinga jomā, viņa iemīlēja niršanu Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Viņa saka: "Tā ir vieta, kur daudzveidība un krāsas sasilda sirdi un spīd kā bāka par to, kā vajadzētu izskatīties okeānam". Viņas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu niršanas tūrisma praksi, kurā iesaistīti nirēji visā pasaulē.

Filipīnu neticamā daudzveidība

Filipīnas ir viens no pasaules populārākajiem niršanas galamērķiem. Atrodoties Koraļļu trijstūra centrā, jūs izbaudīsiet pasaulē lielāko bioloģisko daudzveidību: spilgtus koraļļu rifus, vrakus, neticamu pelaģisko dzīvi, retus dzīvniekus un unikālu reljefu.

Uzziniet par populārākajiem niršanas galamērķiem Filipīnās, ko jūs varat sagaidīt katrā no tiem un kā jūs varat tos izbaudīt, izmantojot Atlantis Dive Resorts un Liveaboards.

Patērētājiem šodien ir izvēle; varat izvēlēties zīmolu, pamatojoties uz vērtību kopumu, ko uzskatāt par svarīgu. Vai jums ir svarīgi vides centieni, sabiedrības informēšana un izglītošana? Uzziniet, kā jūs varat ietekmēt niršanu ar Atlantis Resorts un Liveaboards!

Torrijs Klets izcels Sea Shepherd darbu Austrālijā

Torrijs Klets / Jūras gans

Sea Shepherd Australia ir jūras saglabāšanas bezpeļņas organizācija, kas izmanto tiešu darbību priekšējā līnijā cīņā pret plastmasas piesārņojumu okeānos; nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja; destruktīvas jūras dzīves pārvaldības stratēģijas; un citi draudi okeāna ekosistēmai un tās iedzīvotājiem.

Torrijs Klets, Sea Shepherd Sidnejas nodaļas koordinators, uz ANZ / Iedvesmas skatuves uzstāsies par jūras saglabāšanas problēmām, ar kurām šodien saskaras Austrālija un pasaule. GO niršanas šovs ANZ septembrī un kā mēs varam panākt nozīmīgas pārmaiņas.

Pēc tam, kad viņa Hondurasā bija PADI galvenā nirēja trenere, Torija aizraujās ar jūras saglabāšanas pasākumiem. Viņa uzskata, ka saglabāšana ir ikviena atbildība, un vēlas, lai jūs justos pilnvaroti iesaistīties un kaut ko mainīt okeānu aizsardzībā, kurus mēs tik ļoti mīlam.

Terijs Kaminss apgaismos niršanu pie Kvīnslendas

Terijs Kaminss

Slavenais industrijas tēls Terijs Kaminss būs lirisks par Kvīnslendas ūdeņu brīnumiem, kad viņš uzstāsies uz ANZ skatuves GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Dr Terenss (Terijs) Kaminss ir Dive Queensland prezidents un ievērojama personība globālajā niršanas kopienā, kā arī pazīstams zemūdens fotogrāfs, rakstnieks un kā bijušais nirēja vecākais vadītājs. treniņš aģentūrām.

Terijs pašlaik ir vairākās valdības un NVO padomdevēju komitejās, kas saistītas ar niršanu, tūrismu, likumdošanu un uzņēmējdarbības ilgtspējību, un viņam ir garš prestižu apbalvojumu un sasniegumu saraksts, tostarp iecelts par pētnieku kluba biedru. NY un Austrālijas ordeņa medaļa par ieguldījumu niršanā ar akvalangu.

Niršana Kvīnslendas piekrastē

Terijs jūs aizvedīs uz a foto ceļojums no Kvīnslendas dienvidu robežas līdz tālajiem ziemeļiem un ietver lielisko niršanu, kas atrodama Lielajā Barjerrifā un Koraļļu jūrā. Viņš arī pievērsīsies un uzdos jautājumus par negatīvajiem priekšstatiem, kas dažos plašsaziņas līdzekļos nepareizi pastāv par Lielā Barjerrifa stāvokli, vienlaikus uzsverot unikālos pakalpojumus, ko Dive Queensland dalībnieki sniedz apmeklētājiem ūdenslīdējiem.

Nays Baghai aizvedīs jūs uz filmas Diving Into The Darkness aizkulisēm, kuras izrāde sestdien atklās šovu.

Najs Baghai

Nays Baghai ir neatkarīgs filmu veidotājs un zemūdens radošais darbinieks, un viņš būs uz iedvesmas skatuves GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Viņš dzīvo Sidnejā, ir absolvējis Austrālijas nacionālo filmu skolu AFTRS un debitējis spēlfilmā kā režisors, Descent, uzvarēja 2020. gada Sidnejas filmu festivālā un tagad tiek straumēts vietnē Amazon Prime ANZ.

Viņa otrā iezīme, Niršana tumsā, kurā piedalās galvenās skatuves runātāja Džila Heinerta, uzvarēja 2024. gada Santabarbaras starptautiskajā filmu festivālā. Šī lieliskā filma tiks demonstrēta GO Diving Show ANZ sestdienas rītā, lai sāktu procesu.

Papildus ilgstošajam režisora, operatora un redaktora darbam Nejs ir ieguvis arī 30 balvas par savu īso formu un fotografēšana strādāt. Viņa klientu portfelī ietilpst Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver žurnāls, Austrālijas tūrisms un daudzas citas.

Kā zemūdens kinematogrāfam un fotogrāfam Nejsam ir daudz dažādu niršanas sertifikātu, kas ļauj viņam darboties prasīgās vidēs, kas nav pieejamas tradicionālajām filmēšanas komandām.

Padarīt neiespējamo iespējamu: niršanas tumsā aizkulisēs

Režisors ar vairākām defisēm Nejs Baghai iedziļinās savas godalgotās dokumentālās mākslas filmas par leģendāro Džilu Heinertu noslēpumos. Šajā prezentācijā Nays aptver plašu tēmu loku, tostarp:

Niršana treniņš nepieciešams projekta īstenošanai

Sīkāka informācija par sarežģītiem filmu dokumentiem, tostarp scenāriji, scenāriji, uzņemšanas diagrammas un citi

Pilns alu un citu zemūdens filmēšanas vietu saraksts

Nebeidzams izaicinājumu klāsts, ar ko saskaras komanda

Milzīgs rediģēšanas process

Atdzīvinātāju riski un ieguvumi

Paralēles starp filmu veidošanu un tehnisko niršanu

Denijs Čārltons sniedz padomus par Indonēzijas apmeklējumu

Denijs Čārltons

Domāju par Indonēzijas apmeklējumu niršanas laikā brīvdiena? Tad noteikti atnāciet un klausieties Indonēzijas gudro padomu niršanas ceļojumi guru Denijs Čārltons pie GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Denijs būs uz ANZ/Iedvesmas skatuves, piedāvājot daudz noderīgu padomu un padomu, kā apmeklēt šo brīnišķīgo valsti, kurā atrodas daži no planētas labākajiem niršanas veidiem.

Denijs ir ieguvis bakalaura grādu tūrisma studijās un vairākus gadus strādāja korporatīvajā Amerikā, pirms devās uz Indonēziju. Viena gada līgums izvērtās par tikšanos un apprecēšanos ar Andželiku un pastāvīgu dzīvi emigrācijā.

Viņš aizrautīgi cenšas attīstīt vietējos talantus treniņš un norādījumus. 2001. gadā viņš konsultējās ar Lembeh Resort īpašniekiem par produktu izstrādi un nākamajā gadā atklāja kūrortā niršanas koncesiju. Produkts Passport to Paradise tika izstrādāts drīz, sniedzot ūdenslīdējiem iespēju pilnībā izpētīt Ziemeļsulavesi.

Denijs ir līderis Lembeh Resorts un Murex Resort niršanas aprīkojuma attīstībā atbilstoši augstākajiem standartiem ar plašām ērtībām.

Džeimss Hanters runās par zemūdens arheoloģiju

Džeimss Hanters

Džeimss Hanters ir Austrālijas Nacionālā jūras muzeja jūras mantojuma un arheoloģijas kurators, un viņš sniegs aizraujošu prezentāciju par ANZ/Iedvesmas skatuvi. GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Džeimss ieguva doktora grādu jūras arheoloģijā Flindersas universitātē 2012. gadā un maģistra grādu vēsturē un vēsturiskajā arheoloģijā Rietumfloridas Universitātē 2001. gadā.

Viņš ir bijis iesaistīts vēstures un jūras arheoloģijas jomā vairāk nekā divus gadu desmitus un piedalījies vairāku starptautiski nozīmīgu kuģu vraku vietu izmeklēšanā ASV, tostarp Amerikas pilsoņu kara zemūdenē. HL Hunley un Emanuel Point kuģa vraks, spāņu galeons, kas avarēja Pensakolas līcī, Floridā, 1559. gadā.

Džeimsa doktora pētījumi pētīja Austrālijas un Jaunzēlandes koloniālās un agrīnās nacionālās flotes izmantoto torpēdu laivu aizsardzības vēsturi un arheoloģiju. Viņš tika iecelts amatā muzejā 2015. gada janvārī un ir piedalījies vairākos tā jūras arheoloģijas projektos, tostarp Austrālijas pirmās zemūdenes kuģu vraka izpētē. AE1 Papua-Jaungvinejā Otrā pasaules kara vieglais kreiseris HMAS Perth (I) Indonēzijā un Džeimsa Kuka HMB vraka vietas meklēšana un identificēšana Endeavour Amerikas Savienotajās Valstīs.

Blue Horizon Diving Holly Wakely centīsies iedvesmot nākamās paaudzes ūdenslīdējus

Holija Veiklija

Daivings instruktors un tūres vadītāja Holija Veiklija būs uz ANZ / Iedvesmas skatuves GO niršanas šovs ANZ septembrī, turpinot savu misiju iedvesmot vairāk cilvēku iesaistīties niršanā.

21 gada vecumā Holija jau ir pabeigusi vairāk nekā 2,000 niršanas un ir PADI kursu direktore. Taču viņas ceļojums sākās daudz agrāk, četru gadu vecumā, kad viņa pirmo reizi atklāja savu mīlestību pret zemūdens pasauli. Viņas aizraušanās lika viņai pilotēt PADI Junior Divemaster programma. Hollijai tagad patīk mācīt visu līmeņu niršanu, īpaši bērniem.

Hollijas dziļā mīlestība pret niršanu sniedzas tālāk par mācīšanu. Viņa līdzdarbojas Blue Horizon Diving YouTube kanālu, daloties ar niršanas piedzīvojumiem un padomiem ikvienam. Holija arī organizē un vada niršanas braucienus visā pasaulē.

Viņai patīk dalīties savā aizraušanās ar citiem, kā viņa uzskata par vajadzīgu. Viņas mērķis ir niršanas kopienā iesaistīt vairāk cilvēku, tostarp bērnus, kuri aizraujas ar okeānu!

No jauniešu ūdenslīdēja līdz kursu vadītājam: nākamās paaudzes iesaistīšana

Holija Veiklija, bijusī jauniešu nirēja, kļuvusi par kursu direktoru, dalās stratēģijās nākamās paaudzes ūdenslīdēju iesaistīšanai, izmantojot dažādas plašsaziņas līdzekļu plūsmas. Holijas ceļojums mainīja to, kas viņa ir kā nirēja un indivīds. Viņas mērķis ir iedvesmot citus un atbalstīt jauniešu nirējus viņu individuālajos ceļojumos, veidojot iekļaujošu niršanas kopienu. Holija sadarbojas ar jaunatnes nirējiem, izmantojot sociālo mediju tīklus, piemēram, YouTube un TikTok, un apspriež, kā tie veido niršanas nākotni.

Diver Alert Network Dr Matias Nochetto sniegs iedvesmojošas un izglītojošas prezentācijas

Matiass Nočeto

Diver Alert Network cienījamais medicīnas pakalpojumu viceprezidents Dr Matias Nochetto sniegs iedvesmojošas un izglītojošas prezentācijas atklāšanas pasākumā. GO niršanas šovs ANZ septembrī.

Dr Nochetto ir strādājis DAN kopš 2006. gada. Viņš ir DAN-UHMS medicīniskās tālākizglītības programmas līdzdirektors un vairāku nacionālo un starptautisko niršanas medicīnas kursu un programmu mācībspēks.

Viņš kļuva par niršanu instruktors (1999) medicīnas skolas laikā, kā rezultātā viņš pabeidza trīs gadus ilgu klīnisko un pētniecības stipendiju hiperbariskajā un niršanas medicīnā, lai apvienotu abas aizraušanās.

