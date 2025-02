HMS Exmouth – ierakstiet un atcerieties

at 9: 53 am

Tehnisko instruktoru treneris Ričs Vokers uzstāsies uz Tech Stage GO niršanas šovs martā, lai runātu par 2024. gada ekspedīciju uz HMS Exmouth kuģa avāriju.

21. gada 1940. janvārī U-22 torpedēja HMS Exmouth aptuveni 20 jūdžu attālumā no Vikas, Morafērtā, pavadot Kiprianu Princu no Aberdīnas uz Scapa Flow.

Viņa nogrima ar visām 190 rokām.

Iespējamo atrašanās vietu identificēja Bobs Bērds un Kevins Hīts, un 2001. gadā nirēji no Eiropas Tehniskā niršanas centra apstiprināja, ka vieta ir HMS Exmouth. 2002. gadā viņa tika noteikta par kontrolētu vietu saskaņā ar 1986. gada likumu par militāro atlieku aizsardzību.

2024. gadā no MOD tika iegūta licence niršanai šajā vietā, un 2024. gada augustā sapulcējās ūdenslīdēju komanda, lai dokumentētu vietu un izrādītu cieņu pazudušajiem. Niršana notika no MV Clasina, un Kevins Hīts no Lost in Waters Deep arī bija uz klāja, lai veiktu sānu skenēšanas sonāra apsekojumus.

Ričs Vokers un Džena Smits iepazīstinās ar īsu HMS Exmouth vēsturi un pēc tam parādīs skiču, video, fotogrāfiju un fotogrammetrijas mediju kombināciju, lai atklātu skatītājiem šo svarīgo kara kapu. Ričs sacīja, ka cer, ka klātesošie cilvēki izjutīs tādu pašu godbijību, kādu juta ūdenslīdēji niršanas laikā, un pievienosies viņiem, izrādot cieņu HMS Exmouth drosmīgajai komandai.

HMS Exmouth - ierakstiet un atcerieties 2

GO niršanas šovs

GO niršanas šovs — vienīgais niršanas un ceļojumu šovs Apvienotajā Karalistē — atgriežas NAEC Stoneleigh 1. gada 2.–2025. martā, tieši laikā, lai uzsāktu jauno sezonu, un sola nedēļas nogali, kas ir pilna ar interaktīvu, izglītojošu, iedvesmojošu un jautru saturu.

Kā arī galvenā skatuve — šoreiz TV zvaigzne, autors un piedzīvojumu meklētājs Stīvs Bekšals, kurš pēc dažu gadu prombūtnes atgriežas GO Diving Show kopā ar NASA apmācītu NEEMO Aquanaut un zinātniskās pētniecības vadītāju DEEP Dawn. Kernagis, televīzijas raidījumu vadītājs, autors un daudzgadīgais mīļākais Montijs Holss, Dr Timijs Gambins, kurš apspriedīs Maltas bagāto jūrniecību un kara laiku mantojums, kā arī dinamiskais pētnieku Rannvas Joermundsones un Marijas Bollerupas duets, kas stāstīs par savu neseno Expedition Buteng Indonēzijā – šeit atkal ir veltīti posmi Lielbritānijas niršanai, tehniskajai niršanai, zemūdens fotogrāfija un iedvesmojošas pasakas. Endijs Torbets atkal uzstāsies uz galvenās skatuves, kā arī sniegs prezentāciju par izaicinājumiem šaušanas tehniskajā niršanā televīzijas šoviem.

Kopā ar skatuvēm ir arī virkne interaktīvu elementu — arvien populārā ala, milzīgais niršanas baseins, iespaidīgā virtuālās realitātes niršana ar tehnoloģijām, elpas aizturēšanas darbnīcas un oderēšanas treniņi, kā arī 2025. gada jaunums — jūsu iespēja izmēģināt savus spēkus vraku kartēšanā kopā ar Jūras arheoloģijas biedrību un tās "kuģa vraku" — tas viss ir izkaisīts starp arvien pieaugošām stendu klāsts no tūrisma aģentūrām, ražotājiem, treniņš aģentūras, kūrorti, niršanas centri, mazumtirgotāji un daudz kas cits.

Šogad arī redzams Konkurss NoTanx Zero2Hero ieņem centrālo vietu. Šajā konkursā, kas paredzēts iesācējiem freedivers, sākotnēji tiks pieteikti 12 kandidāti treniņš ar Markusu Greatwood un NoTanx komandu Londonā februāra beigās. Pēc tam pieci atlasītie finālisti sacentīsies GO Diving Show marta nedēļas nogalē, tostarp statiskās apnojas sesijās baseinā, lai noskaidrotu kopējo uzvarētāju, kurš iegūs nedēļu ilgu ceļojumu uz Marsa Shagra Eco-Village, ko nodrošina Oonasdivers. Noklikšķiniet šeit lai reģistrētos savai iespējai piedalīties sacensībās.

Biļetes iepriekšpārdošanā jau pieejamas!

Pērciet savu dienas biļeti tagad £17.50 + rezervācijas maksa un esi gatavs izglītojošai, aizraujošai un iedvesmojošai pieredzei! Vai arī ar tik daudziem runātājiem divu dienu laikā, kā arī visiem interaktīvajiem izstādēm un izstādes dalībniekiem, ko apmeklēt, kāpēc gan nepadarīt to par nedēļas nogali un iegādāties divu dienu biļeti £25 + rezervācijas maksa? Ir pieejamas arī grupu biļešu cenas 10+ personām, ja ierodaties ar saviem centra/kluba biedriem. Rezervējiet biļetes šeit.

Un, kā vienmēr, biļetes cenā ir iekļauta bezmaksas autostāvvieta. Bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, apmeklējums ir bez maksas, tāpēc ņemiet līdzi bērnus pasakainai ģimenes dienai!