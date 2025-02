Turiet elpu…

Through 25 years of teaching, NoTanx have put together a 30-minute freediving inspired breathwork session, and they will be running a series of these over the weekend of the GO niršanas šovs martā.

Marcus Greatwood and the team will introduce you to some fundamental concepts to improve your breathing, awareness and mental focus.

Simple changes, that you can implement into your daily routines, can have a dramatic effect on your personal wellbeing.

In this session, the team will concentrate on:

Utilising your diaphragm

Controlling your breath

Focusing your mind

Reducing O2 consumption

Reducing oxygen consumption will allow more tank time when scuba diving, and more bottom time when freediving, as well as benefiting health in your day-to-day life.

Reģistrēties online šeit, or head straight over to stand 143 and sign up for remaining spaces.

GO niršanas šovs

GO niršanas šovs – vienīgais patērētāju niršanas un ceļot izrāde Apvienotajā Karalistē — atgriežas NAEC Stoneleigh 1. gada 2.–2025. martā, tieši laikā, lai uzsāktu jauno sezonu, un sola nedēļas nogali, kas pilna ar interaktīvu, izglītojošu, iedvesmojošu un jautru saturu.

Kā arī galvenā skatuve — šoreiz TV zvaigzne, autors un piedzīvojumu meklētājs Stīvs Bekšals, kurš pēc dažu gadu prombūtnes atgriežas GO Diving Show kopā ar NASA apmācītu NEEMO Aquanaut un zinātniskās pētniecības vadītāju DEEP Dawn. Kernagis, televīzijas raidījumu vadītājs, autors un daudzgadīgais mīļākais Montijs Holss, Dr Timijs Gambins, kurš apspriedīs Maltas bagāto jūrniecību un kara laiku mantojums, kā arī dinamiskais pētnieku Rannvas Joermundsones un Marijas Bollerupas duets, kas stāstīs par savu neseno Expedition Buteng Indonēzijā – šeit atkal ir veltīti posmi Lielbritānijas niršanai, tehniskajai niršanai, zemūdens fotogrāfija un iedvesmojošas pasakas. Endijs Torbets atkal uzstāsies uz galvenās skatuves, kā arī sniegs prezentāciju par izaicinājumiem šaušanas tehniskajā niršanā televīzijas šoviem. Var atrast visu runātāju sarakstu, ieskaitot laikus šeit.

Līdztekus posmiem ir arī virkne interaktīvu elementu — arvien populārā ala, milzu niršanas baseins, iespaidīgā virtuālās realitātes tehnikas vraka niršana, elpas aizturēšanas darbnīcas un oderēšanas treniņi, jūras bioloģijas zona un, kas ir jaunums 2025. gadā, jūsu iespēja izmēģināt spēkus vraku kartēšanā kopā ar visu jūras kuģu biedrību un jūras kuģu arku. arvien pieaugošais stendu klāsts no tūrisma aģentūrām, ražotājiem, treniņš aģentūras, kūrorti, niršanas centri, mazumtirgotāji un daudz kas cits.

Šogad arī redzams Konkurss NoTanx Zero2Hero ieņem centrālo vietu. Šajā konkursā, kas paredzēts iesācējiem freedivers, sākotnēji tiks pieteikti 12 kandidāti treniņš ar Markusu Greatwood un NoTanx komandu Londonā februāra beigās. Pēc tam pieci atlasītie finālisti sacentīsies GO Diving Show marta nedēļas nogalē, tostarp statiskās apnojas sesijās baseinā, lai noskaidrotu kopējo uzvarētāju, kurš iegūs nedēļu ilgu ceļojumu uz Marsa Shagra Eco-Village, ko nodrošina Oonasdivers. Noklikšķiniet šeit lai reģistrētos savai iespējai piedalīties sacensībās.

