Kā nevaldāmais kapteinis Sleits zaudēja pirkstus

Kapteinis Spensers Sleits, ievērojama persona Floridas niršanas pasaulē, gadu gaitā ir piedzīvojis daudzas pārmaiņas. Viņš sarunājas ar Džonu Kristoferu Fainu, kurš uzņēma attēlus.

"Kas ir Loids Bridžs?" nevainīgi jautāja jauns nirējs.

Kapteinis Spensers Sleits uzņēma milzīgu palielinātu mirušās zvaigznes fotogrāfiju. Jūras medības lejā no biroja sienas aiz viņa niršanas darbnīcas.

Viņš uz brīdi izskatījās dīvaini žēlabains, pirms saprata, ka attēlā redzamais 80 gadus vecais, sirmbārdainais Bridžs bija filmējies novatoriskajā televīzijas seriālā par nirēju Maiku Nelsonu un viņa varonīgajiem varoņdarbiem ilgi pirms tam, kad bija piedzimis nirējs, kurš uzdeva jautājumu, vai pat jaunais instruktors, kas stāvēja viņam blakus.

Sacensties ar jaunāko sevis versiju un Lloidu Bridžesu, kurš pirms 65 gadiem filmējās filmā "Jūras medības"

“Mani uzaicināja uz Loida Bridžesa 80. dzimšanas dienas ballīti,” Sleits teica jaunajiem nirējiem, kuri apbrīnoja viņa fotogrāfiju ar Bridžesu. “Man ir 77 gadi. Es to saku visiem. Man patīk tas, ka vecāki cilvēki joprojām dara lietas,” viņš piebilda pēc tam, kad paskaidroja, ar ko Bridžess bija pazīstams.

Tikai retais sauc Sleitu īstajā vārdā. Viņš 47 gadus ir vadījis kapteiņa Sleita niršanas piedzīvojumus Floridas Kīzās. 33 gadus viņš vadīja niršanas operācijas no Ki Largo un pēdējos 14 gadus ir turpinājis vadīt pilna servisa niršanas veikalu, mācību iestādi un niršanas laivu no Tavernjēras.

Spēcīga figūra

Kapteiņa Sleita fotogrāfija blakus Bridžesam liecina par viņa garo, robusto augumu. Ar 6 m augumu Sleits paceļas pāri Bridžesam un pār lielāko daļu cilvēku. Dzimis Vinstonseilemā, Ziemeļkarolīnā, viņš absolvēja vidusskolu 3. gadā un pievienojās ASV armijai, dienējot transporta un apgādes vienībā.

Pēc uzņēmējdarbības vadības grāda iegūšanas Austrumkarolīnas universitātē Grīnvilā, Ziemeļkarolīnā, Sleits nepacietībā gaidīja, kad varēs nokļūt Floridā.

“Es mācīju uzņēmējdarbību profesionālajā vidusskolā Džeksonvilā,” viņš man stāsta. “1974. gadā ieguvu niršanas instruktora sertifikātu saskaņā ar Džeksonvilas Nacionālo YMCA niršanas programmu. 1978. gadā pārņēmu šo YMCA programmu. Kapteiņa licenci ieguvu 1976. gadā.”

Sleits ar savu niršanas laivu Tavernjē, Floridā

Man nav nepieciešams turēt kapteini Sleitu prātā. Viņa stāsti ir nebeidzami: stāsti par īpašām niršanām, interesantiem cilvēkiem, kurus viņš ir vedis nirt, un negadījumiem, no kuriem dažus viņš labprātāk nepubliskotu, neskatoties uz to, ka viņam ir acīmredzamas rētas, kas to pierāda.

Viņš paspiedīs tev roku ar labo roku, kurai trūkst pirkstu, un atlikušos, kas deformēti no murēnas koduma, kuru viņš baroja.

Sleita mentors bija Kīza niršanas leģenda Stīvs Klems. “Klems bija “Pennekempas parka nirējs”,” viņš stāsta, piebilstot: “Mēs kļuvām par draugiem. Klems baroja dzīvniekus. Viņš man teica, ka ziemā nenirst. Viņam bija 66 gadi, tāpēc es pārņēmu vadību.”

Sleita “Creature Feature” piesaistīja nirējus no visas pasaules, lai kopā ar viņu izpētītu okeāna valstību pie Kīsu salām. Bija kāds piedzīvojumu laiks, kad viņš ielika mutē sardīni kā upuri barakudām. Murēnas, ko viņš baroja ar rokām, saritinājās ap viņu un starp viņu un nirējiem, mielojoties ar zivju kārumiem.

Zivju bari sekoja Sleitam zem ūdens, gaidot izdales materiālus. Tie bija laiki, kad nirējiem mācīja, ka pat niknus okeāna iemītniekus var savaldīt ar barību un mierīgu sapratni, neskatoties uz pastāvīgi klātesošajām briesmām.

Viss nogāja greizi, kad Sleita barības spainī iekļuva murēna. Nejauši viņš iebāza roku, lai izņemtu zivi, un viņa pirksti noticēja skaņai.

Lai gan Spensers Sleits pārkāpa noteikumu "skatīties, bet nepieskarties", ko mācīja katrā niršanas nodarbībā, viņš ir izdzīvojis un palīdzējis tūkstošiem nirēju labāk izprast okeāna dzīvi.

Bija laiks, kad zivju barošana nebija apstrīdama.

Zibens spēriens

Netālu no Slate niršanas veikala iespēra zibens. Līda spēcīgas lietusgāzes, applūda ceļi. Bučs Hendrikss, Lifeguard Systems prezidents, bija niris. Okeāna apstākļi bija skarbi, un bija izdoti brīdinājumi par mazo kuģu niršanu.

Sleitam bija sava niršanas laiva Pazudušais kontinents gatavs, kapteinim Dilonam gaidot. Hendrikss piezvanīja, lai pajautātu, vai rīta niršanas varētu atlikt uz pēcpusdienu. Nav problēmu. Tas deva Sleitam iespēju aprunāties ar jauno niršanas studentu un viņa instruktoru un pastāstīt stāstus.

" Ark royal "bija iekšā," viņš viņiem teica. "Tas bija Lielbritānijas galvenais lidmašīnu bāzes kuģis. Apstākļi bija sliktāki nekā šodien. Man piezvanīja no kuģa, man jautāja, vai es varētu aizvest Karaliskās flotes nirējus uz Spiegel Grove kuģa avārija.

“Es viņiem teicu, ka ir nemierīga jūra, 8–10 metrus augsti viļņi. Viņi teica, ka tā ir vienīgā iespēja, un ka viņiem ir savs aprīkojums. Es teicu jā. Viņi ieradās šeit, 10 cilvēki. Es viņiem teicu, ka būs nemierīgi. Viņi uzkāpa uz klāja un nolika savus dubultos jūras tankus un aprīkojumu. Tas bija jūtīgi – 10 metrus augsti viļņi. Okeāns bija tik spēcīgs, ka, kad mēs pietuvojāmies vietai, man nācās braukt tukšgaitā.”

Sleits atsēdās grozāmajā krēslā savā biroja kabīnē, kājas atbalstījis pret sienu, zilās acis nerātnīgi raudzījis, kad viņš izklaidēja jaunos nirējus ar stāstu.

“Es viņiem teicu: Gatavojieties, es nepiesiešu pie piestātnes. Leciet iekšā un laidieties lejā pa pieciem. Kad iznāksiet augšā, atrodiet jebkuru piestātnes bumbu, un es jūs paņemšu.”

“Viņi atnāca, atgriezās uz klāja un teica, ka tā bija labākā niršana, kāda viņiem jebkad bijusi. Es biju zibens spērienos. Ak dievs, tas bija ass, tuvojoties lejup. Man laiva ir uzsēdusies. Es paskatījos uz mastu, un ap to bija zils oreols – kā viņi to sauc, Svētā Elmo ugunskurs?”

"Es visiem teicu, lai nepieskaras nekam metālam. Kad man vajadzēja satvert stūri, es sajutu grūdienu."

Biba zvans

Šīferis ar Džordža M. Biba kuģa zvanu

Kuģa zvans no ASV krasta apsardzes kutera Džordžs M. Bibs atrodas kapteiņa Sleita klasē. Kad kuteris tika izņemts no ekspluatācijas un nogremdēts pirms tā nogremdēšanas kopā ar māsas kuģi kā mākslīgu rifu Kīzu salās, Sleita paziņa nopirka zvanu.

Kā jau īsti ir modē, tur ir stāsts: “Edam Uditim bija jūras antīku priekšmetu bizness. Kad viņš dabūja zvanu, viņš man teica, ka viņam ir kaut kas man, un vai es to vēlētos? Es teicu jā, un viņš man uzdāvināja šo zvanu, kas sākotnēji bija no…” Bibb. "

Nirēji uz nogrimušā kuģa var atcerēties laikus, kad tas lepni kalpoja, un tā zvans tagad ir saglabāts pie niršanas pioniera, kurš turpina dalīties savā mācību pieredzē Floridas Kīzās.

Skips Dosons joprojām nirst, izmantojot Loida Bridžesa oriģinālo Sea Hunt dvīņu komplektu.

Jūras medības pārraidīts no 1958. līdz 1961. gadam. Kapteinim Skipam Dosonam, Slate remonta tehniķim, ir Loida Bridžesa oriģinālās dubultās tvertnes, tās pašas, kas tiek izmantotas seriālā, un viņš ar tām nirst – vēl viena dzīva leģenda ar tādu pieredzi okeānos un zem tiem, kas ir izpelnījusies cieņu un apbrīnu visā pasaulē.

Kapteiņa Sleita niršanas piedzīvojumi atrodas uz 1. šosejas, Tavernjē pie 90.7. jūdzes marķiera okeāna krastā.

