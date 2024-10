Inaugurācijas GO niršanas šovs ANZ Sidnejā tika atzinīgi novērtēts

Pēc tam, kad cilvēki gadiem ilgi vēlējās ikgadēju, visaptverošu niršanas šovu, kas būtu paredzēts atpūtas nirējiem, nirējiem un tehniskajiem nirējiem, GO Diving Show ANZ beidzot piepildīja šo tukšumu ar savu atklāšanas šovu Sidnejas izstāžu laukumā Austrālijā, kas norisinās 28.–29. septembrī.

Sidnejas izstāžu laukums tika izvēlēts tās atrašanās vietas dēļ, kuru ieskauj priekšpilsētas, no kuras var viegli nokļūt, izmantojot tiešus dzelzceļa savienojumus un automaģistrāli no Sidnejas centra, kā arī ir daudz autostāvvietu, kā arī daudzas citas ērtības (viesnīcas, restorāni utt.) .

Šī pirmā izrāde ļoti līdzinājās sākotnējai izstādei Apvienotajā Karalistē, ar līdzīgu apmeklētāju skaitu — divās dienās apmeklēja tikai 3,000 cilvēku — un līdzīgu dalībnieku skaitu. Mēs sagaidām tādu pašu izaugsmi, kāda ir bijusi Apvienotās Karalistes izstāde, jo pasākums kļūst arvien populārāks un tajā iesaistīsies vairāk ražotāju, apmācību aģentūru, mazumtirgotāju utt. — Apvienotās Karalistes variants, kas tagad notiek piektajā gadā, pieauga līdz. vairāk nekā 10,000 10,500 kvadrātmetru un savā 2024. gada pasākumā uzņēma vairāk nekā XNUMX XNUMX cilvēku.

Svilpes pārskats par atklāšanas GO Diving Show ANZ

Gaisā bija jūtams satraukums gan no izstādes dalībniekiem, gan apmeklētājiem, no kuriem daudzi sestdienas rītā stāvēja rindā ārā, vēloties atvērt durvis, un šī rosīgā, pozitīvā atmosfēra turpinājās visas nedēļas nogales garumā.

GO Diving Show ANZ atgriezīsies Sidnejas šovlaukumā, lielāks un labāks 13-14 septembris 2025, tāpēc ierakstiet randiņu savā dienasgrāmatā.

Sestdienas rītā apmeklētāji stāv rindā, lai iekļūtu izstāžu zālē

Tātad atklāšanas pasākums GO Diving Show ANZ bija neapšaubāms panākums, taču nedomājiet tikai par to – tālāk ir sniegts PT Hiršfīldas padziļināts, tiešs ziņojums par notikumu:

PT Hiršfīlda: Austrālija svinēja savu pirmo ikgadējo niršanas šovu Sidnejas Olimpiskajā parkā no 28. līdz 29. septembrim — un tas bija lieliski! Biļetes uz šo pirmo gadu bija bez maksas, piesaistot tūkstošiem nirēju un okeāna entuziastu reģistrāciju ar bagātīgo un daudzveidīgo programmu divu dienu garumā.

GO Diving Show (GODS) ANZ, ko sponsorēja žurnāls Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu tūrisma birojs, Dive Photo Guide, PADI un UW Images, ir ļoti populāra piecus gadus veca izstāde satelītizstāde. Apvienotā Karaliste. Abus pasākumus koordinē žurnāla Scuba Diver zīmola mugurkauls Rork Media. Rork Media redaktora direktors Marks Evanss skaidro: “Mēs cenšamies saglabāt to pašu atmosfēru, līdzīgi kā to darām ar žurnāla starptautiskajām versijām Apvienotajā Karalistē, Ziemeļamerikā, Austrālijā/Jaunzēlandē (un iznāks Vācijā 2025. gada janvārī). ). Viņiem visiem ir vienāds zīmols, taču žurnāls katrā valstī ir pielāgots šim kontinentam.

“Mēs esam darījuši to pašu ar niršanas šovu. Izrādes pamatizskats un struktūra ir ļoti tāda pati kā Apvienotajā Karalistē — ko viņi saka: "Ja tas nav salūzis, nelabojiet to", taču mēs esam pievienojuši dažus lokalizētus elementus.

"Nav svarīgi, vai esat iesācējs, pieredzējis atpūtas nirējs, atbilstošs tehniķis, veterāns vai zemūdens fotogrāfs, viesmīlīgā vidē jums ir kaut kas piemērots."

Visu nedēļas nogali daudzi stendi bija rosīgi ar apmeklētājiem

Atšķirībā no daudziem citiem pirmreizējiem pasākumiem, kurus var nomocīt zobu šķilšanās problēmas, GODS ANZ bija drosmīgs un noslīpēts ārpus vārtiem, darbojās nevainojami un sniedza daudz to, ko tā apmeklētāji vēlējās. Šova apmeklētāji stājās rindā agri ārpus norises vietas pirms durvju atvēršanas, ļoti vēloties, lai varētu sākties “Austrālijas gada niršanas pasākums”. Jau no paša sākuma bija jūtama kņada.





Pasaules līmeņa Galvenās skatuves prezentācijas

GODS piedāvāja plašu augstākās kvalitātes vietējo un starptautisko runātāju klāstu. Vairāk nekā 40 sarunas tika plaši apmeklētas vienlaicīgi ieprogrammētajā galvenajā skatuvē un fotoattēlu, ANZ/Iedvesmas un tehnoloģiju posmos.

Sarežģītākā nedēļas nogales daļa bija izlemt, kurā auditorijā iekļauties, vienlaikus uzstājoties tik daudziem izciliem runātājiem. (Par laimi, programma tika publicēta jau iepriekš žurnālā Scuba Diver ANZ un GO Diving Show tīmekļa vietnē, ļaujot apmeklētājiem iepriekš noteikt savas kustības).

Svētdienas pēcpusdienā nedēļas nogali noslēdza paneļdiskusija, kurā piedalījās visi galvenās skatuves runātāji. No kreisās: Stīvs Bekšals, Pīts Meslijs, Džila Heinerta, Liza Pārkinsone un doktors Ričards Heriss

Apvienotās Karalistes savvaļas karotājs, autors, televīzijas un dokumentālo filmu vadītājs Stīvs Bekšals bija galvenā izloze. Būdams pasaules klases orators ar prasmīgi sagatavotām un ļoti saistošām prezentācijām, Stīvs abās dienās dalījās ar iespaidīgiem kadriem. Viņa sarunas koncentrējās uz niršanu ar haizivīm un “mācīšanos runāt vaļu valodā”.

Citi galvenās skatuves runātāji bija Taizemes alu glābējs Dr Richard Harris, kurš apsprieda tehniskās niršanas vilinājumu. Viņš atzīmēja: “Es atklāju, ka GO Diving ir diezgan atšķirīgs no citiem niršanas šoviem. Ir daudz vairāk atpūtas uzsvars, kas man ļoti patīk.

“Ir labi runāt par augstākās klases tehnisko niršanu tiem, kas varētu būt jaunāki ūdenslīdēji. Tas viņiem paver acis uz šo iespēju pasauli, kas pārsniedz peldēšanu rifā ar vienu tvertni, ja viņi vēlas darīt kaut ko citu. Niršanas jomā ir pārsteidzoša patiešām interesantu cilvēku cilts, ar kuru esmu pavadījis savu dzīvi. Man patīk mudināt citus iesaistīties tajā.”

Stīvs Bekšals pilnā plūsmā

Neisa Baghai spēcīgās pilnmetrāžas dokumentālās filmas Niršana tumsā rīta seanss, kam sekoja jautājumi un atbildes ar filmas kanādiešu niršanas alu pionieri Džilu Heinertu, tika atzinīgi novērtēts. Džila atsevišķi stāstīja par Kanādas garāko zemūdens alu un Šekltona kuģa Quest atklāšanu.

Jaunzēlandes Lust4Rust vraku pētnieka Pīta Meslija sarunas aptvēra attālo atrašanās vietu un drošību uz klāja, kā arī Truk Lagoon Baseline Project. Pārdomājot DIEVUS, Pīts piebalsoja daudzu dalībnieku noskaņām: “Tas ir kā svaiga gaisa malks. Ir daudz dzīvīguma. Ir patīkami atrasties blakus pozitīviem, līdzīgi domājošiem cilvēkiem.”

Losandželosā dzīvojošā frīniršanas leģenda un kaskadieru izpildītāja Liza Pārkinsone ir tieši strādājusi ar Džeimsu Kameronu, Hjū Džekmenu, Sigurniju Vīveri un neskaitāmiem citiem labākajiem aktieriem un režisoriem. Viņa stāstīja par Holivudas un TV talantu mācīšanu brīvdienām vai niršanai ar akvalangu, kā arī drošības lomu izpildi filmu un televīzijas industrijā (viņas zemūdens triku kadri bija neticami!).

Vērojot šo piecu pasaules līmeņa vadītāju mijiedarbību aizraujošā un izklaidējošā fināla galvenās skatuves paneļa laikā, kuru vadīja MC Entonijs Gordons, tika nostiprināts GODS programmas augstākā līmeņa līmenis.

Bija vairākas iespējas uzsākt virtuālās realitātes niršanu



Sarunu smorga borts

Skaļruņi bija vienlīdz izcili uz trim mazākajām skatuvēm. ANZ/Iedvesmas posms demonstrēja sarunas par vietējiem un starptautiskajiem niršanas galamērķiem, niršanas veselību, Endeavour kuģa vraka atrašanu un nākamās nirēju paaudzes iesaistīšanu. Divdesmit vienu gadu vecā PADI kursu direktore Holija Veiklija (ar vairāk nekā 2,000 reģistrētiem niršanas gadījumiem!) iemiesoja šī posma garu.

Tehniskajā posmā notika prezentācijas par arheoloģiju, niršanu alās un vrakos, kā arī nirēju veselību un drošību. Populāri vadītāji bija Cilvēciskie faktori Maiks Meisons, Avatar filmas veidotājs Džons Garvins un vienmēr izklaidējošais Deivids Striks.

Deivids Striks uz tehnoloģiju skatuves

Fotoattēlu skatuve piedāvāja virkni iedvesmojošu prezentāciju no populāriem vietējiem un starptautiskiem fotogrāfiem Dona Silkoka, Talia Greisa, Naidžela Mārša un citiem. Amerikāņa Maika Bartika lekcija par niršanu melnajā ūdenī bija piepildīta ar iespaidīgiem attēliem, uzsverot, kā šis žanrs bieži sniedz zinātniskus atklājumus.

Maiks pārdomāja: “Izrādē bija laba enerģija. Nirēju kopiena Austrālijā ir patiešām spēcīga. Šāda pasākuma organizēšana šeit ir svarīga sabiedrībai un nozarei.



Tirdzniecības zāles rosība

Tāpat kā lielākajā daļā izstāžu, vislielākā rosība bija izpārdotajā Tirdzniecības zālē, kur vairāk nekā 100 stendi demonstrēja niršanas pasauli.

Tika pārstāvēti vietējie un starptautiskie niršanas operatori, tūrisma padomes, apmācību aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji, dabas aizsardzības un bezpeļņas organizācijas. Niršanas kūrorti un niršanas dēļi, kas meklēja ekspozīciju Austrālijas tirgū, bija īpaši bagāti, kā arī daudz zemūdens fotografēšanas aprīkojuma.

Kevins Purdijs no All Star Liveaboards tērzēja ar potenciālajiem klientiem

Stenda turētāja un vadītāja Debora Diksone-Smita no Diveplanit dalījās: “GO Diving Show ir pārspējis visas cerības. Mums šeit ir bijuši daudz cilvēku, un mēs esam bijuši ļoti aizņemti ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt, kur ceļot tālāk.

Digitālā ūdenslīdēja Stīvs Mārtins piekrita: “Tas ir bijis ārkārtīgi aizņemts. Pēc durvju atvēršanas mēs saņēmām pārtraukumu tikai pulksten 3:30.

Viens no populārākajiem stendiem nedēļas nogalē bija VIZ stends, Sidnejā bāzēta Facebook grupa ar 15 XNUMX dalībnieku, kas vēlas būt informēti par vietējiem niršanas apstākļiem. Dibinātājs Marko Bordjēri skaidro: “Niršanas šovs ir bijis neticams kā Vizzers tikšanās iespēja. Tribīnēs ir tik daudz lietu. Jūs varat viegli pavadīt tikai pusi dienas, aplūkojot tos visus.

Ekspozīcijā bija daudz aprīkojuma, ko pārbaudīt un iegādāties





Foto konkurss

Sestdienas pēcpusdienā Photo Stage tika paziņoti Underwater Awards Australasia 2024 uzvarētāji, dalot balvu fondu 55 3 $ apmērā astoņās kategorijās (Sidneja, Austrālijas un starptautiskie ūdeņi, viedtālrunis, portfelis, Environmental Take XNUMX un Reels).

Labākais šovā tika piešķirts Gabrielam Guzmanam par lauvuzivs tēlu pret saules uzliesmojumu. Šis attēls tika atlasīts no Gabriela uzvarējušā priekšmetu portfeļa ar līdzīgu tēmu, kā arī vairākas citas vietas un atzinības. Guzmanam tas bija izcils rezultāts, jo īpaši tāpēc, ka šis bija pirmais fotokonkurss, kurā viņš piedalījās.

Underwater Awards Australasia uzvarētāju izstāde bija ļoti populāra visu nedēļas nogali

Konkursa koordinators Brets Lobveins piedzīvoja GODS gandrīz no visiem leņķiem, tostarp stenda operatoru, prezentētāju un auditorijas locekli dažādās prezentācijās: “Kopiena izcēlās un patiešām to atbalstīja. Pirmajā dienā apkārt bija milzīgs daudzums cilvēku. Man kopā bija apmēram četras minūtes, kad pie mūsu tribīnēm nebija neviena. Tas ir tik labi nozarei, ar fantastiskiem sponsoriem un vietējo niršanas sabiedrību. Cilvēki lidoja apmeklēt no starpvalstu.



Niršanas kopienas apvienošana

QLD apmeklētāja Sallija Gregorija dalījās: “Šī niršanas izrāde ir bijusi lieliska. Es sazinājos ar tik daudziem cilvēkiem, kurus neesmu redzējis gadiem ilgi; cilvēki, kurus es pazinu, kad mēs visi 20 gadu vecumā sākām darboties niršanas nozarē. Ir arī daudz jaunu cilvēku, un tik daudz jaunu un interesantu iekārtu, par kurām mēs nekad nevarējām iedomāties, kad sākām.”

Dalībnieks Dr Bils Gledstouns piebalsoja daudzu citu dalībnieku komentāriem: “Ir aizraujoši atrasties kopā ar tik daudziem lieliskiem, līdzīgi domājošiem nirējiem.”

Demonstrācijas tvertne bija centrālais punkts abas dienas





Ģimenei draudzīgs pasākums

Lielākajai daļai niršanas ekspozīciju ir grūti būt patiesi ģimenei draudzīgām, taču GO Diving centās izpildīt šīs prasības. Bezmaksas biļešu piedāvāšana novērsa vienu šķērsli apmeklējumam. Tirdzniecības zālē Spot A Shark piedāvāja bērniem draudzīgas jautras un izglītojošas aktivitātes. VR niršanas pieredze ar Zviedrijas Marsa vraku, sēžot 75 m dziļumā, sniedza aizraujošu pieredzi bez nepieciešamības kļūt slapjam.

Nostalģija satika izglītību kā haizivs autobusu ūdens muzejā (1957. gada Leilendas autobuss, kas demonstrē mantojuma kolekciju, tostarp saglabājušos piecus metrus lielo balto haizivi, fosilijas un daudz ko citu), kuras mērķis bija izglītot par sugu, koncentrējoties uz saglabāšanu. Šī bija vienīgā atsevišķi iegādātā atrakcija niršanas šovā ar 5 USD ieejas maksu.

Haizivs autobusā muzejs bija aizņemts visu nedēļas nogali

Gan bērniem, gan pieaugušajiem patika skatīties garo, šauro demonstrācijas tvertni, kurā bija brīvi nirēji, nāras, sānu nirēji un zemūdens dronu demonstrācijas.

Svētdienas pēcpusdienā izrādei tuvojoties noslēgumam, Scuba Diver ANZ redaktors un pasākuma koordinators Adrians Steisijs pārdomāja: “Tas ir bijis fantastiski. Atsauksmes no izstādes dalībniekiem, apmeklētājiem un runātājiem ir bijušas patiešām pozitīvas. Bija jauki nedēļas nogalē šeit redzēt daudz ģimeņu, tāpēc cerams, ka arī nākamā ūdenslīdēju paaudze. Visiem ir paticis sapulcēties zem viena jumta. Tas ir pārsniedzis mūsu cerības. ”



Slēgšanas domas

Ikgadējais akvalangistu šovs Austrālijai jau sen bija nokavēts. Ir aizraujoši redzēt, kā GO niršanas šovs aizpilda tukšumu un izveido tik spēcīgu atklāšanas pasākumu, kas apmierinās pēc iespējas plašāku akvalangistu auditoriju. Šim notikumam nākamajos gados noteikti ir jāattīstās un uzplauks, jo tas tiks izveidots.

Marks Evanss no Rork Media piedāvā pēdējo vārdu ikvienam, kurš izvēlējās doties nirt, nevis apmeklēt GO Diving Show: “Es zinu, ka niršana šeit ir lieliska, taču jūs varat doties niršanai lielākajā daļā nedēļas nogales — visi šie runātāji, izstādes un apskates objekti ir šeit tikai šajā nedēļas nogalē. Pēc šīs atklāšanas izrādes pie mums jau ir nākuši daudzi niršanas uzņēmumi un saka: "Mums vajadzēja būt šeit, mēs nākam nākamgad", tāpēc noteikti iekļaujiet to savā nākamā gada dienasgrāmatā, tā solās būt. episki.”

Apmeklējiet mājas lapa vairāk informācijas par nākamā gada pasākumu (13. gada 14.–2025. septembrī Sidnejas šovlaukumā), jo lietas ir plānotas.

Fotogrāfijas autors: PT Hiršfīlds, Marks Evanss un Roberts Smits, RJS Foto (rjsfoto.com.au)