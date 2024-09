Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO niršanas šovs ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Džila Heinerta herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Najs Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Review: Diving Into The Darkness

Marks Evans: Kad es pirmo reizi dzirdēju par Niršana tumsā, es ļoti gaidīju, kad to ieraudzīšu pats, jo īpaši tāpēc, ka tā centrā ir mans draugs un niršanas leģenda Džila Heinerta. Viņas stāsts jau sen ir pelnījis demonstrēšanu, un tagad man ir bijusi iespēja to aplūkot klātienē, varu apstiprināt, ka filmas veidotājs Nejs Baghai ir pārspējis sevi ar pēdējo dokumentālo filmu – tā patiešām ir pelnījusi visus jau saņemtos apbalvojumus. īsajā laikā tas ir bijis izlaists.

Filma jau ir saņēmusi labākās dokumentālās filmas balvu šī gada Santabarbaras starptautiskajā filmu festivālā un izcilās izcilības balvu pasākumā Dokumentālās filmas bez robežām.

Viens no pasaulē lielākajiem dzīvajiem alu nirējiem, kanādiešu pētnieks Heinerts ir bijis iesaistīts dažās no visprasīgākajām un slavenākajām ekspedīcijām, sākot no pasaulē garāko alu izpētes Meksikā līdz milzu aisberga alu atklāšanai Antarktīdā.

Līdzās dažām no šīm episkām niršanām, kas ir attēlotas ar klipiem un arhīva kadriem, 96 minūšu garajā dokumentālajā filmā ir iekļautas intīmas intervijas un animācijas atskati uz Heinertas jaunākajiem gadiem, palīdzot izskaidrot viņas motivāciju piedalīties šādos ekstrēmos izaicinājumos.

Vairāk nekā 100 viņas draugu ir miruši dziļumā, taču viņa apgalvo, ka katrs piedzīvojums viņu ved soli tuvāk, lai kļūtu par sievieti, kuru viņa vēlējās satikt bērnībā.

Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir divu veidu nirēji – tie, kam patīk niršana alās, un tie, kuriem nepatīk, un es stingri iekļaujos pēdējā kategorijā. Alās vienmēr ir bijis kaut kas tāds, kas man dod "gribu", un Diving Into The Darkness nav mainījis manu domu!

Redzot pārsteidzošus kadrus, kuros Džila bez piepūles slīd pa alu sistēmām, kuras rotā stalaktīti, stalagmīti un citas topogrāfiskas dīvainības, iespaidīgi skaidrā redzamībā, man jāsaka, ka mani sāka just mazākais kārdinājums.

Bet tad citi segmenti – īpaši mokošs mirklis, kas pazudis alā, ko izcili labi nofilmēja Nejs un komanda (jūs labi zināt, ka tas ir attiecīgā incidenta atkārtojums, taču tas ir tik labi uzņemts, ka sirds sāk pukstēt kad jūs nonākat situācijā) – savaldiet savu mirkļa neprātu, un es atkal esmu nirēja kategorijā “Es pieturēšos pie vrakiem, sienām un rifiem”!

Džila Heinerta ir valdzinoša runātāja, ja jums ir paveicies viņu noķert uz skatuves, un viņas harizma un personība no filmas izlauzās līdzīgi kā viņa sēdētu jums priekšā. To papildina Nays Baghai šaušanas prasmes, kurš noteikti zina, kā kamerā iemūžināt episkās ainas. Šī ir viena no labākajām dokumentālajām filmām, kas koncentrējas uz niršanu, ko esmu redzējis daudzu gadu laikā.

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 28-29 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto Stage, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Inspiration Stage un Tech Stage — tajā būs pieejami desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī daudzas interaktīvas funkcijas, kas piemērotas jauniem un veciem, no VR niršanas pieredzes, demonstrācijas baseins un daudz kas cits.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

2024. gada GO Diving Show Apvienotajā Karalistē, kas notiek jau piekto gadu, nedēļas nogalē piesaistīja vairāk nekā 10,000 10,000 apmeklētāju un aptver XNUMX XNUMX kvm izstāžu telpas, un Austrālijas un Jaunzēlandes variants tiecas sasniegt šo līmeni nākamajos gados.

Ieeja atklāšanas GO Diving Show ANZ ir pilnīgi bez maksas – reģistrējieties šeit lai iegūtu biļetes uz to, kas neapšaubāmi ir niršanas pasākums 2024. gadā Austrālijā. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc ierakstiet datumus savā dienasgrāmatā jau tagad un sagatavojieties episkajai nedēļas nogalei, kurā tiks svinēti visi niršanas veidi.