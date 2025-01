Mācīšanās no alas un tehniskām avārijām

Tehniskā, ala un rebreather instruktors Lenijs Vogels iepazīstinās ar dažiem stāstiem, pārdomām un to, kā mēs varam darīt labāk, jo viņš koncentrējas uz to, ko mēs varam mācīties no alas un tehniskiem negadījumiem, kad viņš uzkāps uz Tech Stage. GO niršanas šovs martā.

Lennija ir īpašniece un vadītāja instruktors no pazemes Tuluma (www.underworldtulum.com), īpaši izveidots niršanas centrs Meksikas alu valsts centrā ar īpaši pielāgotām naktsmītnēm nirējiem. Viņš nodarbojas ar niršanu vairāk nekā 25 gadus un vispirms ieguva tehniskās kvalifikācijas kvalifikāciju instruktors jo 2005.

Viņš specializējas alu, tehnisko un rebreather treniņš skaistajās Meksikas alās, ir arī alu nometnes dibinātājs un ir daļa no “CREER” līnijas un drošības komitejas Meksikā, kopienas organizācijā, kas darbojas, lai veicinātu drošību, saglabāšanu un uzturētu simtiem kilometru garu alu līniju reģionā. .

Pirms niršanas uz pilnu slodzi viņš bija Karaliskās jūras kara flotes komandieris ar dažām interesantām lomām zemūdenēs, virszemes kuģos un sauszemes operācijās Afganistānā un Irākā. Viņš pievienosies instruktors komanda www.thehumandiver.com 2025. gada sākumā, izmantojot pieredzi, kas gūta no niršanas alā, alpīnisma un dažām interesantām militārā riska pārvaldības un stratēģiskās plānošanas lomām. Viņš, iespējams, ir vislaimīgākais, braucot ar skrejriteni episkajā alā, un, neatrodoties ūdenī, viņu visbiežāk var atrast ar grāmatu vienā rokā un vienu no augošā glābšanas suņu bara otrā rokā.

GO niršanas šovs

GO niršanas šovs — vienīgais niršanas un ceļojumu šovs Apvienotajā Karalistē — atgriežas NAEC Stoneleigh 1. gada 2.–2025. martā, tieši laikā, lai uzsāktu jauno sezonu, un sola nedēļas nogali, kas ir pilna ar interaktīvu, izglītojošu, iedvesmojošu un jautru saturu.

Kā arī galvenā skatuve — šoreiz TV zvaigzne, autors un piedzīvojumu meklētājs Stīvs Bekšals, kurš pēc dažu gadu prombūtnes atgriežas GO Diving Show kopā ar NASA apmācītu NEEMO Aquanaut un zinātniskās pētniecības vadītāju DEEP Dawn. Kernagis, televīzijas raidījumu biedrs, autors un daudzgadīgais iemīļotais Montijs Holss un dinamiskais pētnieku Rannva Joermundsson un Maria Bollerup duets, kas runās par savu neseno Expedition Buteng Indonēzijā – atkal ir veltīti posmi Lielbritānijas niršanai, tehniskajai niršanai, zemūdens fotogrāfija un iedvesmojošas pasakas.

Kopā ar skatuvēm ir arī virkne interaktīvu elementu — arvien populārā ala, milzīgais niršanas baseins, iespaidīgā virtuālās realitātes niršana ar tehnoloģijām, elpas aizturēšanas darbnīcas un oderēšanas treniņi, kā arī 2025. gada jaunums — jūsu iespēja izmēģināt savus spēkus vraku kartēšanā kopā ar Jūras arheoloģijas biedrību un tās "kuģa vraku" — tas viss ir izkaisīts starp arvien pieaugošām stendu klāsts no tūrisma aģentūrām, ražotājiem, treniņš aģentūras, kūrorti, niršanas centri, mazumtirgotāji un daudz kas cits.

Šogad arī redzams Konkurss NoTanx Zero2Hero ieņem centrālo vietu. Šajā konkursā, kas paredzēts iesācējiem freedivers, sākotnēji tiks pieteikti 12 kandidāti treniņš ar Markusu Greatwood un NoTanx komandu Londonā februāra beigās. Pēc tam pieci atlasītie finālisti sacentīsies GO Diving Show marta nedēļas nogalē, tostarp statiskās apnojas sesijās baseinā, lai noskaidrotu kopējo uzvarētāju, kurš iegūs nedēļu ilgu ceļojumu uz Marsa Shagra Eco-Village, ko nodrošina Oonasdivers. Noklikšķiniet šeit lai reģistrētos savai iespējai piedalīties sacensībās.

Biļetes 2 pret 1 tagad pieejamas!

Noslēdziet darījumu tagad - Tagad ir pieejamas biļetes 2 pret 1, kas piedāvā fantastisku cenas un kvalitātes attiecību.

Iegādājieties biļeti līdz 31. gada 2025. janvārim par £17.50 un saņemiet savu draugu, dzīvesbiedru vai labāko draugu bez maksas! Vai arī kāpēc gan nepaņemt līdzi savu palīgu, kas nav nirējs, lai viņi varētu redzēt visus zemūdens pasaules brīnumus, ko viņiem trūkst!

Faktiski piedāvājums 2 par 1 nozīmē, ka katra biļete ir taisnīga £8.75. Un kā vienmēr, tas ietver bezmaksas autostāvvietu. Bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, apmeklējums ir bez maksas, tāpēc ņemiet līdzi bērnus pasakainai ģimenes dienai!