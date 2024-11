Misija Zilā planēta: astronauts akvalangā

Viņa varētu būt aizgājusi no savas iepriekšējās dzīves orbītā, taču kosmosa sieviete un akvalangistu NIKOLA STOTA joprojām pilda misiju – likt mums visiem apzināties būtisko saikni starp kosmosu un mūsu ūdens pasauli. Viņa runā ar Stīvu Vainmanu

COMO Cocoa Island viesi Maldivu salās bija gandarīti, ka nesen viņu niršanai pievienojās neviens cits kā veterāns astronauts — kāds, kurš savā laikā bija piedzīvojis visu, sākot no drifta niršanas līdz niršanai uz sēdi un beidzot ar pastaigām kosmosā.

Pat visas šīs kosmosa laikmeta desmitgades, laikā, kad labi papēži pilsoņi veic savus īslaicīgus ceļojumus ārpus nulles gravitācijas, profesionāli kosmosa darbinieki un sievietes joprojām ir reta šķirne.

Savukārt Nikola Stota izbaudīja niršanu rifos Indijas okeānā un jaunu iespēju apspriest savu iecienītāko tēmu: okeānu un kosmosa daudzveidīgās saites.

COMO Cocoa Island, vieta nesenai salas astronautu nometnei (COMO Cocoa Island)

Dienvidu Males atola kūrortā ar 33 virsūdens villām norisinājās tā, kas tika dēvēta par “Salas astronautu nometni”, un Nikolas uzturēšanās bija COMO un viņas sirdij tuvās dvīņu iniciatīvas Space For A Better World un partnerības rezultāts. fonds Mākslas telpa.

Pavadot instruktoru no PADI Cocoa Island niršanas centra, Nikola un viesi izpētīja tādas vietas kā Šambalas rifu, kas atrodas netālu no kūrorta, un Bay Reef, kas atrodas 12 m dziļā lagūnā un kurā ir plaukstošs koraļļu pavairošanas rāmju klāsts.

Ūdenslīdējus iecienīja vietējā jūras dzīvība: melngalvju rifu haizivis, Napoleona spārns, kā arī vanags un zaļie bruņurupuči, kā arī murēnas, austrumu sīpoli, milzu gliemenes, anemonefish, tīrākās garneles, bannerzivis, lauvu zivs un tauriņu zivs.

Nikola Stota pēta rifu (COMO Cocoa Island)

Bruņurupuča pamanīšana (COMO Kakao sala)

Pēc niršanas viesi varēja vakariņot kopā ar Nikolu zem zvaigznēm un turpināt diskusijas naktī.

“Mums ir paveicies organizēt šīs salas astronautu nometnes vairākās no tām KĀskaistās vietās visā pasaulē,” saka Nikola. “Viena no lietām, kas mums patīk šajā darbā ar COMO, ir tas, ka viņi saprot saikni starp jūru un kosmosu — ka mēs dzīvojam uz okeāna planētas.

"Viņi novērtē, ka bērni, kas apmeklē viņu atrašanās vietas, ir pelnījuši nozīmīgu pieredzi, un viņi laipni aicina piedalīties bērnus no vietējām kopienām. Tas mums ir ļoti svarīgi, un, ja viņi nevar nogādāt vietējos bērnus uz kūrorta vietu, viņi par prioritāti piešķir mūs vietējām skolām un kopienām.

"Mēs esam arī ļoti pateicīgi, ka šīs vietas sniedz mums iespēju iekāpt ūdenī, lai nirt, un ka mēs varam iekļaut tādas aizsardzības aktivitātes kā koraļļu atjaunošana, mangrovju stādīšana un pludmales sakopšana."

Vientuļā haizivs (COMO Kakao sala)

Vēlu uz akvalangu

Viņa saka, ka Nikola Stota akvalangu atklāja nedaudz vēlu. “Man bija 30 gadi, un draugu grupa, ar kuru es strādāju Kenedija kosmosa centrā, visi kopā devās uz PADI nodarbībām. Tad mēs visi izdarījām savu pirmo Open Water izbraukšana kopā ar niršanu Delrejas pludmalē.

"Visu laiku es komentēju, kā es nevarēju noticēt, ka esmu tik ilgi gaidījis, lai sāktu niršanu!"

Tas bija pirms pusdzīves. NYdzimusī Nikola, tagad 61 gadu, varētu būt strādājusi NASA, taču pagāja zināms laiks, līdz viņa tika izvēlēta par astronautu. "Es domāju, ka es vienmēr novērtēju saikni starp to, ko mēs piedzīvojam okeānā, un to, ko mēs piedzīvojam no kosmosa," viņa saka. "Izrādās, ka tas ir vairāk saistīts, nekā es gaidīju."

Viņas karjera bija pacēlusies 1987. gadā, kad viņa, bruņota ar aeronautikas inženiera grādu, pievienojās Pratt & Whitney kā konstrukciju projektēšanas inženiere. Viņa ātri pārcēlās uz NASA Kenedijā Floridā un 1998. gadā pārcēlās uz Džonsona kosmosa centru Hjūstonā, Teksasā.

Atlase par NASA misijas speciālistu 2000. gadā nozīmēja divus gadus ilgušu treniņš un novērtējums pirms norīkošanas uz Astronautu biroja stacijas darbības nodaļu. Kosmoss aicināja, un Nikola beidzot kļuva par lidojumu inženieri Starptautiskajā kosmosa stacijā 20. un 21. ekspedīcijās un par misijas speciālistu saistītajās Space Shuttle misijās 2009. un 2011. gadā.

Kosmonaute Nikola Stota (NASA)

Pirmajā no šīm ISS misijām viņa piedalījās tās pirmajā izgājienā kosmosā, un viņa bija arī pēdējā ekspedīcijas apkalpes locekle, kas atgriezās uz Zemi ar Space Shuttle palīdzību. Kopā viņa kosmosā pavadīja 104 dienas.

"Katrs astronauts ir ūdenslīdējs"

Nikolas karjera NASA ilga 27 gadus, bet, kad viņa 2015. gadā aiziet pensijā, viņai nebija nodoma atsēsties – apvienotās kosmosa un akvalangu trajektorijas viņu bija atstājušas misijā.

Viņa turpināja nirt ar akvalangu, lai gan nekad nebija izjutusi vajadzību progresēt PADI rindās un joprojām ir Open Water Ūdenslīdējs līdz pat šai dienai, lai gan ar ļoti ezotērisku pieredzi.

Tie ietver daudzus niršanas gadījumus NASA Neutral Booyancy Lab (NBL) Džonsonā, gatavojoties nulles gravitācijai un izgājieniem kosmosā, kā arī uzlabotas prasmes, lai sagatavotos piesātinājuma niršanai Aquarius zemūdens izpētes biotopā Floridā.

Nikola ir sagatavota NBL treniņš niršana (NASA)

"Mūsdienās katrs astronauts ir ūdenslīdējs vai arī par tādu kļūst, kad tiek izvēlēts," saka Nikola. Liela daļa viņas atpūtas niršanas ir notikusi pie Karību jūras dienvidu salas Bonaire. "Tas ir tik pieejams un tik skaists visu to iemeslu dēļ, kādos mēs nirjam — krāsu un dzīves daudzveidības dēļ."

Tomēr jauna pieredze vienmēr ir pievilcīga, un Maldīvija iekļuva šajā kategorijā. “Man ir tik interesanti redzēt, cik atšķirīga var būt dzīve un skaistums dažādās Zemes vietās — es vienmēr salīdzinu niršanu ar to, ko esmu pieredzējis Bonairā.

“Manuprāt, katru vietu par iecienītāko padara cilvēki, ar kuriem varu nirt. Man īpaši patīk, kad varu nirt kopā ar savu dēlu — viņš nir un mīl to kopš 11 gadu vecuma. Nirējs ir arī Nikolas vīrs Menas salā dzimušais “kosmosa uzņēmējs” Kristofers. Pāris atrodas Sanktpēterburgā, Floridā.

"Nevar vienkārši ielēkt savā kosmosa kuģī"

Ūdensvīra zemūdens biotopu izpētes misija 2006. gadā Nikolai bija “izcila pieredze”. Būdama NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) projekta apkalpes locekle, viņa 18 dienas bija padziļināti strādājusi ar pieciem citiem akvanautiem.

“Dzīvošanā un “iekšējās telpas” bijības un brīnuma pieredzē bija kaut kas neparasts,” viņa pārdomā.

Nikola Stota ārpus Ūdensvīra misijas NEEMO 9 laikā (NASA)

Tieši Ūdensvīrs nodrošināja to, ko viņa uzskata par labāko analogu dzīvošanai un darbam kosmosā. “Stundu atrodoties 60 m augstumā, jūsu ķermenis ir tik piesātināts ar slāpekli, ka jūs nevarat vienkārši peldēt līdz virsmai. Būt tur ilgu laiku šajā ekstrēmajā vidē bija gan fiziski, gan psiholoģiski tik tuvu, cik vien iespējams nokļūt kosmosā.

“Nevar vienkārši iziet ārā bez speciāla ekipējuma, lai izdzīvotu – akvalangistu/skafandru. Ja kaut kas noiet greizi, jūs nevarat vienkārši izkļūt virspusē – vispirms ir jāiegādājas gan apkalpe, gan transportlīdzeklis drošā konfigurācijā, tāpat kā kosmosā, kur jūs nevarat vienkārši ielēkt savā kosmosa kuģī ikreiz, kad kaut kas noiet greizi. .

NEEMO 9 apkalpes locekļi (NASA)

“Ierobežotā telpa, saziņa ar jūsu misijas vadības komandu, pārtika, minimālā pieeja tam, kas patiešām nepieciešams, lai izdzīvotu un attīstītos, zinātne, ar kuru mēs nodarbojamies – tas viss ir līdzīgi abās vietās. Un izpēte, bijība un brīnums!

"Mēs jokojam, ka mums ir jādzīvo un jāstrādā iekšējā kosmosā, ko ieskauj mūsu planēta, lai sagatavotos dzīvei un darbam kosmosā, kur mēs ieskauj planētu."

"Prieks ir sāpes"

Vai kāda cita pieredze varētu pārspēt ārpus transportlīdzekļa veiktās aktivitātes — iziešanu kosmosā —, lai radītu saviļņojumu? Nikolai viss no treniņš tālāk bija prieks. "Mīlēja to!" viņa saka.

Neitrālās peldspējas laboratorijā bija “ļoti forši nirt, gatavojoties iziešanai kosmosā, atrasties vietā, kur ūdens ir tik dzidrs, ka tas ir kā gaiss, un nirt ap kosmosa staciju baseinā.

Ārpus transportlīdzekļu darbība virs zilās planētas (NASA)

“Niršana, iespējams, ir vistuvāk bezsvara stāvoklim, it īpaši, ja veicat labu darbu, iegūstot neitrālu peldspēju niršanai. Niršana NBL noteikti ir tikpat laba, kā, manuprāt, mēs varam paveikt ūdenī šeit uz Zemes, taču jums joprojām ir ūdens pretestība un skafandra svars un inerce.

“Darbs 300 mārciņu [136 kg] uzvalkā ūdenī, iespējams, ir fiziski grūtākais, ko jebkad esmu darījis – prieks ir sāpes.

“Par laimi, viss darbs un izaicinājumi baseinā tiek risināti telpā ar gandrīz bez piepūles kustību mikrogravitācijā – esmu pateicīgs, ka nav otrādi.

“Lai vienkārši varētu ienirt NBL ap kosmosa stacijas aparatūru baseinā, jūs nonākat patiešām brīnišķīgā garīgā stāvoklī un paredzat, kā būs peldēt skafandrā ap īsto aparatūru kosmosā.

“Patiesi nav labāka veida, kā iepazīt sava kosmosa kuģa ārpusi, kosmosa staciju un ārējo aparatūru, kā būt tuvplānā un personīgi ar to visu baseinā. Mums ir lieliska VR laboratorija, kas arī palīdz.

“Manuprāt, iziešana kosmosā ir ļoti līdzīga niršanai cita iemesla dēļ – tā ir viena no tām pieredzēm, kuru patiesībā ir ļoti grūti aprakstīt, un tā ir daudz satriecošāka, nekā jūs kādreiz varat iedomāties. Es ļoti iesaku viņus abus! ”

Pavicināšana EVA laikā uz ISS 128 (NASA)

Avārijas signalizācija

Nikolas treniņš ir palīdzējusi viņai izvairīties no nevēlamas “ekstrēmas” kosmosa vai akvalangu pieredzes, “bet noteikti lietas ir nogājušas greizi vai ne tā, kā plānots abās vietās. Tāpēc mēs tik ļoti gatavojamies visam, ko domājam vai zinām, ka var noiet greizi.

“Viens no maniem lepnākajiem mirkļiem kosmosā bija pirmā reize, kad piedzīvoju avārijas trauksmes signālu, kas ieslēdzās pulksten 3:XNUMX, un es biju liecinieks tam, cik skaisti mūsu apkalpe izpeldēja no mūsu apkalpes nodalījumiem, atskaitījās par visiem un ķērās pie darba, lai atrisinātu problēmu tādā veidā, kā mēs bijām. ir apmācīti darīt uz Zemes.

"Es domāju, ka mans PADI treniņš un vēlāk gatavošanās NEEMO misijai man darīja to pašu zemūdens vidē. Situācijas apzināšanās — jūsu draugam, aprīkojumam, videi — ir svarīga gan jūrā, gan kosmosā. Es iebilstu, ka situācijas apzināšanās atmaksājas visiem visās vidēs.

Nikola brauc pa līniju Ūdensvīra vietā (NASA)

Londonā es piedalījos vienā no pirmajiem no plānotajiem liela mēroga diskusiju pasākumiem, ko organizēja Nikola un viņas līdzstrādnieki, šo pasākumu Zinātnes muzejā.

Iespējams, tas vēl bija eksperimenta stadijā, un šķita, ka tas kļuva par savu panākumu upuri — tas bija piesaistījis tik daudz augsti kvalificētu vieslektoru, ka laika ierobežojumi samazināja daudz jēgpilnu diskusiju iespējamību starp viņiem.

Tomēr notikumam turpinoties, tas diezgan efektīvi sāka pētīt sarežģītās attiecības starp kosmosa izpēti un mūsu zilās planētas jūru izpēti.

Viens no lielākajiem ieguvumiem man bija milzīgais apjoms, kādā mēs tagad pētām un uzraugām okeānus sīkās zinātniskās detaļās, izmantojot satelītu pārskatus. Nikolas pārliecība ir tāda, ka visi centieni kosmosā nes peļņu uz Zemes, kā izklāstīts viņas grāmatā Atpakaļ uz Zemi jeb “Ko dzīve kosmosā man iemācīja par mūsu mājas planētu un mūsu misiju to aizsargāt.

Zivju barošana Maldivu salās (COMO Cocoa Island)

Aptuveni tajā pašā laikā, kad notika Zinātnes muzeja pasākums, Nicole divas bezpeļņas organizācijas strādāja ar trešo, Okeāna kultūras dzīve, lai pārņemtu Pikadilli lielos ekrānus ar jūras dzīvības attēliem, aicinot indivīdus, korporācijas un valdības “pievienoties cīņai, lai aizsargātu Zemes dzīvībai svarīgās ekosistēmas”.

Akvareļi telpā

Nikola viņu apraksta Vieta labākai pasaulei kā “savieno telpu-ziņkārīgo ar kosmosu-nopietno”, savukārt Telpa mākslas fondam ir veltīta "planētas bērnu kopienas apvienošanai caur kosmosa izpētes bijību un brīnumu un mākslas dziedinošo spēku".

Bijušais astronauts patiesībā bija pirmais cilvēks, kurš kosmosā radīja akvareļu gleznas. "Manu mākslu ir iedvesmojusi bijība un brīnums, ko es piedzīvoju visur," viņa saka.

“Zemes skati no kosmosa, mans kosmosa kuģis, skati uz krāsaino Ūdensvīra apakšpusi, neticamie radījumi, ko redzam mūsu niršanas laikā, aisbergi Antarktīdā – iedvesma mums apkārt ir bezgalīga. Mēs veicam ļoti mērķtiecīgu misiju, lai iedvesmotu cilvēkus saprast, kā viss darbs, ko mēs darām kosmosā, galu galā ir par labu visai dzīvībai uz Zemes.

Ērgļu staru trio (COMO Cocoa Island)

Es prātoju, kādi cilvēki, ar kuriem Nikola satiekas savos dažādos pasākumos, vēlējās uzzināt par kosmosu un viņas pieredzi tajā?

“Īpaši ūdenslīdējus interesē līdzības starp niršanu un atrašanos kosmosā. Šķiet, ka viņi jautā arī par to, kāpēc mēs tērējam vairāk naudas kosmosā nekā šeit, uz mūsu planētas, okeānā, lai izpētītu un atrisinātu mūsu planētas problēmas.

"Mums patīk šīs sarunas, jo tās dod mums iespēju runāt par to, ka tas, ko mēs darām kosmosā, ir "No Zemes, Zemei" — ka viss, ko mēs tur darām, galu galā ir saistīts ar dzīves uzlabošanu uz Zemes.

"Mēs izmērām mūsu planētas dzīvībai svarīgās pazīmes no kosmosa — lielāko daļu kritiskās informācijas, kas mums nepieciešama, lai izprastu okeāna un mūsu planētas stāvokli kopumā, un tas ļaus mums atrisināt mūsu lielākās planētas problēmas.

"Un ūdenslīdēji, tāpat kā visi, interesējas par to, kā ir būt cilvēkam, kurš veic cilvēka lidojumus kosmosā."

Tievā zilā līnija

Zilās svītras snapper (COMO Cocoa Island)

Vai laika pavadīšana kosmosā bija mainījusi Nikolu? "Jā, es nedomāju, ka jūs varat būt cilvēks un doties uz tādu vietu kā kosmoss, izjust šo neparasto skatu punktu, nemainot to uz labo pusi," viņa saka.

"Es domāju, ka tas pats attiecas uz niršanu. Došanās uz kosmosu un niršana – faktiski jebkura satriecoša un brīnišķīga pieredze – ir jāuztver kā aicinājums uz darbību.

"Jūs izveidojat saikni ar planētu pilnīgi jaunā veidā. Jūs novērtējat vienkāršo – tomēr, es apgalvoju, pārliecinošo – realitāti par to, kas un kur mēs visi kopā atrodamies kosmosā.

"Mēs dzīvojam uz okeāna planētas. Mēs visi esam zemieši. Vienīgā robeža, kurai ir nozīme, ir tievā zilā atmosfēras līnija, kas pārklāj un aizsargā mūs visus.

Nikola Stota niršana kosmosā (NASA)

"Un galvenais aicinājums rīkoties ir mums visiem pieņemt savu lomu kā apkalpes biedriem, nevis pasažieriem uz kosmosa kuģa Zeme — šādi rīkojoties, mums ir tiesības radīt nākotni visai dzīvībai uz Zemes, kas ir tikpat skaista, kā izskatās no sākuma. telpa.

"Mums visiem šeit uz Zemes es nevaru pietiekami skaidri izteikt, cik pārsteidzoši ir nokļūt zem ūdens un piedzīvot iekšējo telpu - izprast visas dzīvības uz Zemes savstarpējo savienojamību, izjust skaistumu un attīstīt lielāku atzinību par bijība un brīnums, kas mūs ieskauj katru dienu.

"Mums vienkārši tam jāatver mūsu sirdis un prāts un jāsāk rīkoties!"

Arī pakalpojumā Divernet: NĪRĒJI ATKLĀJ TRAĢISKĀS KOSMOSAVEŽA VRAKAS, LISA TRUITA: DZĪVĪBAS ELPOŠANA PROTEUSĀ, FOTOATTĒLI NO KOSMOSA, KAS NORĀDA UZ “DĀRGUMU VRAKU”, saruka, BET LABĀK GULĒ, DR DZĪĻJŪRAS ATJĀDZ