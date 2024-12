Raiens Čens: Niršanas atvieglošana cilvēkiem ar invaliditāti

Raiens Čens dzimis un audzis Losandželosā, un uzauga, apņēmies apvienot savu izglītību ar fiziskām aktivitātēm, neatkarīgi no tā, vai nodarbojies ar ziemas sporta veidiem vai cīņas mākslu. Kendo – tas, kas izmanto bambusa zobenus un aizsargbruņas. Melnā josta nacionālā līmenī sacentās ASV un Japānā.

Savu nākamo biznesa partneri Kentu Jošimuru viņš satika Kalifornijas Universitātē Sandjego, kad viņam 19. gadā bija 2009 gadi, un viņi kļuva par stingriem draugiem. Tas bija arī gads, kad Čens guva postošu muguras smadzeņu traumu snovborda incidentā, padarot viņu paralizētu no jostasvietas uz leju.

Viņš absolvēja gan ekonomiku, gan ķīmiju, taču nevarēja atteikties no ierastā aktīva dzīvesveida un pievērsās parasportam. Viņš trenējās ratiņkrēslu sacīkstēs un kļuva par daļu no ASV paralimpiskās komandas, savukārt Jošimura kļuva par Japānas Olimpiskās džudo komandas daļu.

Tad 2013. gadā abi draugi atklāja niršanu ar akvalangu. "Es sapratu, ka man ir jādzīvo tikai viena dzīve, un, neraugoties uz manu paralīzi, joprojām ir plaša pasaule, ko izpētīt," viņš saka. “Man vienmēr ir bijusi piedzīvojumu izjūta, un niršana ar akvalangu man piedāvāja unikālu veidu, kā ceļot, atklāt un izjust dabu tās tīrākajā formā.

“Es un Kents kopā ieguvām sertifikātu. Es biju redzējis Groupon atlaidi, un Kents bija mans labākais draugs, kurš vienmēr visam teica jā. Divu nedēļu laikā mēs bijām sertificēti PADI ūdenslīdēji!

Kas iet labi. Draugu sertifikāti tika iegūti aprīlī Losandželosas Venēcijas pludmalē, un ātri sekoja Advanced Diver sertifikācija.

Čens (pa labi) un Jošimura atpūšas uz klāja

Tas notika pirms PADI bija oficiāli noformējis adaptīvo nirēju apmācību, ko tā piedāvā šodien, lai gan šķiet, ka tajā laikā pieejamie pielāgojumi bija vairāk nekā piemēroti Čena vajadzībām. "Es domāju, ka pirmo reizi biju gan satraukts, gan nervozs, bet, kad bijām ūdenī un pabeidzām visu treniņu, es jutos ļoti ērti.

“Stilīgākā sajūta pasaulē ir ievilkt pirmo elpu zem ūdens. Jums šķiet, ka jums ir superspēja. Tas bija labāk, nekā es gaidīju. Turklāt es ciešu no ārkārtējām nervu sāpēm paralīzes dēļ, un atrašanās zem ūdens un elpošana ir gandrīz meditatīva – niršanas laikā es jūtos bez svara un bez sāpēm.

Pārliecināts par ūdeni

Vaicāts par visgrūtāk apgūstamajiem aspektiem, Čens saka: “Noņemiet masku zem ūdens un notīriet to. Es domāju, ka pēc aptuveni 10 niršanas es sāku justies pārliecināti ūdenī. Instruktori, kurus viņš raksturo kā “superempātiskus. Es domāju, ka vispār akvalangistu instruktoriem tas ir jādara mīlestība ko viņi dara."

Čens gatavojas ieslīdēt jūrā

Pirmā niršana atklātā ūdeņos notika Katalinas salā Kalifornijas dienvidos: “Skaisti brūnaļģu meži, un tas mūs izveidoja – starp Kentu un es esam saņēmuši nirt daudzās vietās visā pasaulē, no Jaunzēlandes līdz Japānai un Taizemei. uz Karību jūru."

Iecienītākās vietas līdz šim ir bijušas Havaju salas un Jaunzēlande un cenotes no Meksikas, savukārt labāko sarakstā ir Taiti un Indonēzija. Nekur nav aizliegts, un draugi mēģina nirt kā daļu no saviem biežo darījumu braucieniem “un nirst, kur vien varam!”

Šķiet, ka šo ceļojumu laikā Čens klejojuši pa varavīksnes ceļu, neziņojot par šķēršļiem niršanas vietās, kamēr tiek izmantota saprātīga nākotnes plānošana, pieliekot pūles, lai izpētītu un sazinātos ar vispiemērotāko niršanas veikalu. apgabalā. Viņi vienmēr ir bijuši gaidīti un neziņo par negatīvām pieredzēm.

Drīz pēc kļūšanas par ūdenslīdējiem Chen un Yoshimura nāca klajā ar zaļās tējas tipa, kofeīna šņorētu produktu ar nosaukumu NeuroGum, kam sekoja NeuroMints. “Labsajūtas” konditorejas izstrādājumi, viņuprāt, nodrošināja veselīgu veidu, kā uzturēt enerģijas līmeni.

Produktiem tika piešķirts kopfinansējums, un tiem tika piešķirti punkti Shark tvertne (ASV Pūķi Den) un sāka piesaistīt lielākus investorus. Šodien tie ir pieejami aptuveni 12,000 XNUMX veikalos online.

Raiens Čens

Čens ir uzņēmuma finanšu direktors Yoshimura izpilddirektoram, un viņš ir arī kļuvis par dedzīgu investoru, bieži vien pārtikas produktos. Viņš tika iecelts elites sarakstā Forbes 30 Saraksts vecumā līdz 30 gadiem 2019. gadā.

Akvalangu terapija

Tas, kas Čenu ir pārsteidzis niršanā ar akvalangu, ir tas, cik tā ir terapeitiska. “Mēs bijām niruši Jaunzēlandē mūsu PADI partnerības ietvaros un redzējām pārsteidzošu savvaļas dzīvnieku. Toreiz niršanas meistare Kerolaina teica:Okeānam nav žoguun es domāju, ka tas bija ļoti forši. Jūs patiesi varēsit redzēt savvaļas dzīvniekus tās īstajā dzīvotnē. Nevis akvārijā vai zoodārzā, bet gan viņu īstās mājās.

Šāda pieredze ir veicinājusi Čena interesi par vidi. "Mana interese par saglabāšanu ievērojami pieauga manā ceļojumā kā Neuro līdzdibinātājs. Cieša sadarbība ar piegādes ķēdēm man sniedza tiešu ieskatu par ražošanas un atkritumu ietekmi uz vidi. Šī izpratne padziļināja manu izpratni par neatliekamo ilgtspējības nepieciešamību.

Čens zem ūdens

"Esmu sapratis, ka esam nonākuši cilvēcei kritiskā posmā, kurā mums ir jārīkojas izlēmīgi, lai samazinātu atkritumu daudzumu, aizsargātu ekosistēmas un radītu ilgtspējīgāku nākotni ikvienam un visam uz šīs planētas."

Šīs bažas radīja šodienas attiecības ar labdarības organizāciju PADI AWARE. “Tā ir bijusi absolūti labākā partnerība! 2013. gadā nirstot ar akvalangu, mēs nāca klajā ar ideju par Neuro funkcionālajām gumijām un piparmētru. Šīs partnerības izveide un ziedošana okeāna saglabāšanai ir bijis sapņa piepildījums.

Saite nozīmē, ka 20% no ieņēmumiem no ierobežota izdevuma, okeāna tēmu un kopzīmola Neuro skārdeņu pārdošanas tiek novirzīti PADI Aware fonds.

Kas Raienam Čenam šobrīd visvairāk patīk niršanā? "Es domāju, ka būt tagadnē. Mēs dzīvojam steidzīgā pasaulē, kurā tehnoloģijas traucē tik daudz. Niršana ļauj koncentrēties uz tagadni un novērtēt māti dabu.

Virsmas intervāls

“Niršana ar akvalangu man ir bijusi pārveidojoša gan emocionāli, gan sociāli, īpaši pēc muguras smadzeņu traumas. Tas kļuva par spēcīgu dziedināšanas līdzekli, ļaujot man atjaunot piedzīvojumu sajūtu un izpētīt pasauli jaunā veidā.

“To padara vēl īpašāku dalīšanās pieredzē ar savu labāko draugu un iepazīstināšana ar to citiem. Esmu palīdzējis sertificēt daudziem cilvēkiem, tostarp savai draudzenei un tuviem draugiem, radot kopā neaizmirstamas atmiņas.

“Niršana ar akvalangu ir bijusi arī iedvesmas avots — tai bija galvenā loma NeuroGum idejas radīšanā. Tas ir vairāk nekā tikai atpūtas pasākums; tas ir mana personīgā un profesionālā ceļojuma stūrakmens.

Jaunais milzis

PADI adaptīvās niršanas nedēļai (zemāk) apmācību aģentūras locekļi un AmbassaDivers ir aicināti pielikt pūles, lai izvirzītu citus, kurus viņi vēlētos redzēt, lai nodarbotos ar niršanu. "Es aicinu grupas Young the Giant dalībniekus iegūt PADI Scuba Diving sertifikātu," saka Čens.

Young The Giant — jauni darbinieki akvalangā?

Kalifornijas alternatīvā roka grupa svin 20 gadus šajā biznesā, un viņš viņiem seko kopš 2011. gada. Ir neparasta fotogrāfija, kurā viņš spēlē pūlī savā ratiņkrēslā, spēlējot rokfestivālā.

“Mēs tikko izlaidām savu īpašais izdevums Neuro alva ar viņiem, kas svin viņu otrā kursa albumu Mind Over Matter [no 2013. gada]. Albums ir par garīgo veselību un šķēršļu pārvarēšanu – tieši to man palīdzēja niršana ar akvalangu.

"Es vēlos, lai viņi paši izjustu skaidrību un mierīgumu, ko jūs piedzīvojat zem ūdens, jo es zinu, ka niršanas sports viņus iedvesmos tāpat kā viņu mūzika mani."

“Niršana ar akvalangu piedāvā bezsvara sajūtu, kas ir viena no tuvākajām pieredzēm kosmosā. Kad atrodaties zem ūdens, ūdens radītā peldspēja atbalsta jūsu ķermeni, liekot jums justies kā peldam bez piepūles.

"Es domāju un ceru, ka adaptīvā niršana kļūst arvien pieejamāka lielākam skaitam cilvēku. Es ceru, ka būs vairāk dotāciju, lai iegūtu vairāk cilvēku ūdenī.

Skatos uz nākamo niršanu