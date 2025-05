Scuba Diver 97. izdevums tagad iznācis!

at

at 10: 32 am

Noklikšķiniet šeit, lai Scuba Diver 97. izdevums

Tagad par jaunāko informāciju ir jāmaksā neliela ikmēneša maksa digitālais Nirējs žurnāls, taču mums ir pieejams bezmaksas 30 dienu izmēģinājums, lai reģistrētos jaunākajā datumā digitālais izdot.

Varat arī izlasīt digitālais žurnāli no izdot 96 un iepriekšējie bez maksas, vienkārši apmeklējot mājas lapa.

Vai arī dodieties uz niršanas veikalu un paņemiet a drukāt kopēt bez maksas.

Ziņu apkopojums

Grieķu tehniskie nirēji atrod Otrā pasaules kara bumbvedēju, Anna Hasone aiziet pensijā no Aggressor Adventures, Emperor izveido jaunu Adventure divīziju un Taizemē notiek divu laivu ugunsgrēki.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Network eksperti apspriež dekompresijas slimību un atbilstošu ārstēšanu.

Spānija

Vils Epljards apmeklē vienu no Vidusjūras aizsargātākajām vidēm netālu no Kosta Bravas krastiem un atrod plaukstošu jūras dzīvotni, kas ir nirēju Meka.

Jautājumi un atbildes ar Stīvenu Frinku, pirmā daļa

Mēs aprunājamies ar Stīvenu Frinku, neapšaubāmi vienu no pasaulē visbiežāk publicētajiem zemūdens fotogrāfiem, par dažiem no viņa neaizmirstamākajiem varoņdarbiem un to, kā ir būt DAN žurnāla Alert Diver vadītājam.

Indonēzija

Indonēzijas Cenderawasih līcis ir pasaulslavens ar savām vaļu haizivju satikšanās reizēm, taču, kā skaidro Metjū Kemptons, lai gan šīs ir spilgts notikums, šajā apgabalā ir daudz vairāk nekā tikai niršana kopā ar pasaules lielākajām zivīm.

Divers trauksmes tīkls

DAN komandas locekļi runā par alkohola lietošanu un niršanu, kā arī sniedz padomus, kā atbildīgi rīkoties ar abiem šiem aspektiem.

Ēģipte

Vai zinājāt, ka aptuveni 20% no visām zivīm, ar kurām jūs varat sastapties Sarkanajā jūrā, nav sastopamas nekur citur uz planētas? Losons Vuds pastāsta mums vairāk.

Kompaktkamera pret bezspoguļa kameru

Ross McLaren vienmēr joko, ka, sākot nirt, viens dārgs hobijs radīja citu – fotogrāfiju… bet vai tam bija jābūt tik dārgam? Vai tiešām ir jāiztērē tūkstošiem mārciņu, lai varētu uzņemt labas bildes?..

Maldivu salas

Stjuarts Filpots ir baudījis vīnu un vakariņojis pieczvaigžņu viesnīcā Lily Beach Resort, taču atklāj, ka zemūdens prieki var viegli sacensties ar virszemes kārdinājumiem, padarot šo par debesu pāri tiem, kam patīk dzīves smalkākās lietas.

TEHNOLOĢIJAS: Iepazīšanās ar CCR

Dons Silkoks paskaidro, kāpēc viņš izvēlas slēgta tipa rebrizerus, un apspriež, kā iepazīšanās sesija ar divām ierīcēm beidzās ar diezgan dārgu pirkumu – un sola vēl vairāk piedzīvojumu.

Kas jauns

Tirgū nonāk jauni produkti, tostarp OrcaTorch ZD710 MK2 niršanas lukturis, Mares Puck Lite niršanas dators, Fourth Element Tidal halāts, Mares Prestige BCD un SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost video lukturi.

Monty's Musings

Montijs Holss pārdomā, kā niršana var sniegt pārsteidzošas, dzīvi mainošas pieredzes.