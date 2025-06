Žurnāla "Scuba Diver" 98. numurs jau iznācis.

Noklikšķiniet šeit, lai Scuba Diver 98. izdevums

Tagad par jaunāko informāciju ir jāmaksā neliela ikmēneša maksa digitālais Nirējs žurnāls, taču mums ir pieejams bezmaksas 30 dienu izmēģinājums, lai reģistrētos jaunākajā datumā digitālais izdot.

Varat arī izlasīt digitālais žurnāli no izdot 97 un iepriekšējie bez maksas, vienkārši apmeklējot mājas lapa.

Vai arī dodieties uz niršanas veikalu un paņemiet a drukāt kopēt bez maksas.

Ziņu apkopojums

Anglijas rekompresijas kameras ir apdraudētas, Attenboro jaunākā dokumentālā filma vairo izpratni par okeāna apdraudējumiem, un Pols Tūmers pamet Dive RAID.

DAN Europe Medical Q&A

DAN eksperti apspriež apslāpētu dzirdi un pilnu ausu sajūtu pēc niršanas, kā arī rūpējas par nirēju ar DCI.

Maldīvija, pirmā ballīte

Redakcijas direktors Marks Evanss savas ilgās niršanas nozares pieredzes laikā ir braucis uz daudzām jahtām, taču viņš uzskata, ka "MY White Pearl", kas pašlaik kursē Maldīvu salu ūdeņos, ir visgreznākā un greznākā jahta, uz kuras viņš līdz šim ir braucis, un patiesi ir pelnījusi dēvēt to par "superjahtu".

Jautājumi un atbildes ar Stīvenu Frinku, otrā daļa

Noslēdzam sarunu ar Stīvenu Frinku, neapšaubāmi vienu no pasaulē visbiežāk publicētajiem zemūdens fotogrāfiem, par dažiem no viņa neaizmirstamākajiem varoņdarbiem.

Velsa

Pēc 20 gadiem, kas pavadīti, izpētot Sentbrīdsheivenu Pembrukšīrā, Loids Rīss-Džounss domāja, ka ir redzējis visu, ko šī krasta niršana var piedāvāt, taču drīz vien viņš kļūdījās, kad atklāja cita veida nakts niršanu.

Divers trauksmes tīkls

Klauss Stīfels apspriež, ko mūsdienu smadzeņu pētījumi ir atklājuši par bailēm un kā šie atklājumi ir saistīti ar niršanu.

Indonēzija, pirmā daļa

1,250 km 13 dienās no Indonēzijas dienvidu gala ziemeļu virzienā cauri Bandas jūrai un līdz pat Radža Ampatai – tā ir niršanas leģendu pamatā. Žurnāla “Scuba Diver Deutschland” redaktors Daniels Brinkmans dalās ar pirmo no sava divdaļīgā piedzīvojumu stāsta “Pearls of Banda & Misool” par izcilo trīs meistaru jahtu Amira.

Kuba

Volts Stērnss izpēta Kubas leģendāros Jardines de la Reina — Karalienes dārzus — un viņu savaldzina haizivju leģioni, kas gaida, lai viņu sagaidītu zem virsmas.

TEHNOLOĢIJAS: Filipīnas

Kad viņam jautāja, vai viņš vēlas nirt uz jauna lidmašīnu bāzes kuģa vraka, Samiram Alhafitam nevajadzēja ilgu laiku, lai atbildētu "jā", un tā viņš uzsāka aizraujošu izpētes ekspedīciju uz Filipīnām.

Kas jauns

Tirgū laisti jauni produkti, tostarp XDEEP Radical small maska, SeaLife SportDiver S viedtālruņa korpuss, Mares Quad 2 niršanas dators, Gen-X Pathfinder zibspuldze, Mares HV virtulis spārns-un-iekaru, kā arī jaunu krāsu gammu Ceturtā elementa paisuma apmetnim.

Papildu tests

Daniels Brinkmans vērtē un pārskata vieglo, ar atpakaļpiepūšanas funkciju aprīkoto... BCD no Scubapro, Navigator Lite.

Montija pārdomas

Montijs Holss un viņa drosmīgā komanda dodas uz ziemeļiem no robežas uz Skotiju, lai "ienirtu vēsturē".