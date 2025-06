Niršanas šovs veiksmīgi atgriežas Longbīčā

at

at 10: 25 am

38th Niršanas izstāde norisinājās Longbīčā, Kalifornijā, 31. maijā/1. jūnijā, un, kā jau pienākas lielākajam patērētāju niršanas pasākumam ASV, tā piedāvāja plašu izstādes dalībnieku, semināru un interaktīvu elementu klāstu nirējiem ar visu līmeņu pieredzi.

Tūkstošiem dedzīgu nirēju pulcējās Longbīčas konferenču centrā, lai piedalītos ikgadējā pasākumā. Akvalangu šovs – atgriežoties savās garīgajās mājās pēc pagājušā gada īslaicīgās pārcelšanās uz Losandželosu – un tur bija daudz aktivitāšu, lai nodarbinātu visus, sākot no iesācējiem līdz pieredzējušiem nirējiem, visu nedēļas nogali.

Ar simtiem izstādes dalībnieku, sākot no apmācību aģentūrām, ceļojumu speciālistiem, tūrisma dienestiem un juvelierizstrādājumu ražotājiem līdz aprīkojuma ražotājiem, atpūtas laivām, čarterreisiem, niršanas centriem, mazumtirgotājiem un kūrortiem – un vēl daudz, daudz vairāk – apmeklētājiem bija plaša izvēle, ar ko viņi runās. Niršanas izstāde bija lieliska vieta, kur apskatīt jaunu aprīkojumu, nokārtot nākamo niršanas sertifikātu, plānot gaidāmo niršanas piedzīvojumu vai piedalīties iepirkšanās terapijā, un tas viss līdzīgi domājošu entuziastu kompānijā. Divu dienu laikā, sākot no durvju atvēršanas brīža sestdienas rītā, valdīja jūtama rosība, un šī draudzīgā, viesmīlīgā atmosfēra turpinājās līdz izstādes slēgšanai svētdienas pēcpusdienā.

Jauno produktu izstāde bija populāra tehnikas entuziastu vidū.

Pasākums ir slavens ar daudzajām balvām, kuras tika izlozētas nedēļas nogalē, un to klāsts bija garš, sākot no kūrorta uzturēšanās un niršanas aprīkojuma līdz pat izbraucieniem ar laivu un citām vērtīgām lietām. Pirmie 25 cilvēki sestdien, kas ieradās pie California Diving News stenda ar rīta sagaidīšanas šova sertifikātu, ko, kā vienmēr, katru rītu pirms pasākuma atvēršanas rīkoja Gregs Holts no Scuba Radio, lai izklaidētu publiku, varēja saņemt TEKNA Splash-Lite LED lukturīti.

Sestdienas vakarā izrādes ballītē notika labdarības loterija, kuras visi ieņēmumi tika ziedoti cienīgajai Zeila Perija stipendijai. Edam Stetsonam tika pasniegta 2025. gada Niršanas dienesta balva par godu viņa darbam nirēju kopienā. Stetsons jau vairāk nekā 45 gadus apmāca atpūtas, pētniecības un komerciālos nirējus un ir labi pazīstams kā vairāku lielāko bezpeļņas pasākumu, kas sniedz labumu nirējiem un niršanas nozarei, tostarp Hansa un Lotes Hasu Santabarbaras zemūdens filmu festivāla un Ernija Brūka Santabarbaras zemūdens filmu festivāla, brīvprātīgais organizators.

Eds Stetsons saņem savu balvu no Leslijas Līnijas

Tik daudz semināru, no kuriem izvēlēties

Daudzi dalībnieki izmantoja iespēju iegādāties pilnas piekļuves caurlaidi, kas deva viņiem iespēju piedalīties dažos no daudzajiem semināriem, kas notika telpās, kas atrodas tieši zem galvenās izstāžu zāles. Kopumā sešās semināru telpās notika vairāk nekā 60 lekcijas, prezentācijas un demonstrācijas.

Tās aptvēra sarunas par niršanas vietām Kalifornijā un citām vietējas nozīmes tēmām, kā arī globālus galamērķus. foto padomi un ieteikumi, niršanas drošība, prasmju kopuma paplašināšana un daudz kas cits.

Deila Šeklera prezentācija par niršanu Kalifornijā

2025. gada runātāju vidū bija Dens Ors, Deils Šeklers, Mārtijs Snaidermans, Marks Striklends, Brūss Sadvīks, Endijs Salmons un Alisone Vitska Salmona, Karls Haginss, Brets Eldridžs, Grečena M. Eštone, Džefrijs Bozanika un Šarlote Seida.

Interaktivitāte

Lai gan niršanas izstādes centrā ir izstādes dalībnieku stendi, zālē ir arī daudz interaktīvu elementu, ko apmeklētāji var izbaudīt. Tie bija gan izmēģinājuma niršanas baseins, kas bija atvērts ikvienam no 10 gadu vecuma, lai pats izbaudītu niršanu, gan iespaidīgā 40 metrus garā “Kelp Wall” (cik jūras sugu jūs pamanījāt?), jauno produktu izstāde ar jaunākajiem izlaidumiem tirgū visiem “aprīkojuma entuziastiem”, Deco Dome ieskaujošais teātris, kas ved cilvēkus ekskursijā pa astoņiem populāriem niršanas galamērķiem, niršanas kravas automašīna un ūdensmotocikli no Losandželosas apgabala šerifa departamenta, kā arī Mākslas zona, kur pieaugušie un bērni varēja praktiski izpaust savu radošumu kopā ar California Diving News mākslas direktori Doreen Hann. Dienas programma bija pagaidu tetovējumi un milzīgs kopīgs mākslas darbs.

Ieskaujošā Deco Dome iekšpusē

Bija arī foto Stacijas ar visādiem rekvizītiem Instagram draudzīgām bildēm, kā arī populārais Shark Cage un Pirate Dive Bar Deco Zone bija vieta, kur satikties ar draugiem, iemalkot atspirdzinošu dzērienu un atpūtināt kājas pirms atgriešanās izstāžu zālē.

The foto Stacija ar visiem nepieciešamajiem aksesuāriem visu nedēļas nogali bija aizņemta.

Nododot stafeti tālāk

Niršanas šovu 1987. gadā dibināja Kima un Deils Šekleri, un viņi veiksmīgi vadīja pasākumu līdz 2011. gadam, kad pārdeva šovu – un California Diving News (ko viņi uzsāka 1984. gadā) – Markam un Džinijai Jangiem, kuri šovu ir attīstījuši līdz tam, kāds tas ir šodien. Kima un Deils, kā arī daudzi viņu draugi un radinieki joprojām brīvprātīgi darbojas šovā kopā ar Marka un Džinijas draugiem un ģimeni. Tieši šī sirsnīgā, iekļaujošā daba dziļi iesakņojusies Niršanas šovā visos līmeņos un ir daļa no tā, kas liek cilvēkiem atgriezties kā apmeklētājiem gadu no gada.

Nākamgad Rork Media Limited, dinamiskā komanda, kas veido globālos Scuba Diver žurnālus (Apvienotajā Karalistē, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Vācijā) un augsti novērtētos GO Diving Shows Apvienotajā Karalistē un Austrālijā, pārņems Scuba Show un California Diving News vadību. Ģimenes uzņēmums ar nelielu, aizrautīgu, apņēmīgu nirēju komandu, Rork Media ar nepacietību gaida iespēju pacelt pasākumu vēl lielākā augstumā, piedāvājot papildu interaktivitāti un daudz ko citu. Uz tikšanos Longbīčā 2026. gadā!

Fotogrāfijas: Liz Marchiondo Imaging