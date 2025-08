Haizivju aizsardzība kopā ar Teiloru Ladu-Hudsoni

Haizivju aizsardzības un vides aizstāve Teilore Lada-Hudsone kāps uz galvenās skatuves Sidnejas festivālā. GO niršanas šovs ANZ septembrī, apspriežot haizivju nozīmi, to radītos draudus un to, kā tām līdzās pastāvēt.

Teilore, 16 gadus veca meitene no Sanšainkoustas, ir brīvā nirēja, snorkelētāja, nirēja ar akvalangu, Noosa Surf Life-saving Club patruļas locekle un vietējā sērfotāja. Viņa gandrīz visu savu brīvo laiku pavada okeānā un strādā kopā ar tādām organizācijām kā Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, dažādām vietējām savvaļas dzīvnieku glābšanas grupām, kā arī pašlaik sadarbojas ar Austrālijas ikonu Valēriju Teiloru, lai izveidotu jūras aizsargājamās teritorijas gar austrumu krastu.

Pēc tam, kad viņa uzzināja par haizivīm draudošajiem draudiem, viņa sāka aizrautīgi rūpēties par to aizsardzību un cilvēku un jūras dzīvības līdzāspastāvēšanas veicināšanu. Viņa regulāri uzstājas skolās un konsultējas ar vietējām padomēm un štatu ministriem, piedāvājot alternatīvas Kvīnslendas un Jaundienvidvelsas haizivju kontroles programmām.

Vienīgi 2024. gadā Teilore uzstājās ar vairāk nekā 3,000 skolēniem vairāk nekā 50 skolās, palīdzot jauniešiem izprast haizivju būtisko lomu veselīgās okeāna ekosistēmās.

Ar savu sociālo mediju platformu @taylor_x_ocean viņa ir sasniegusi vairāk nekā 35 miljonus cilvēku, izglītojot un iedvesmojot jaunu paaudzi cienīt, aizsargāt un sadzīvot ar haizivīm.

GO niršanas izstāde notiks Sidnejas izstāžu laukumā no 6. līdz 7. septembrim.

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 6-7 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto skatuve, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Iedvesmas skatuve un Tehnoloģiju skatuve —, kurās uzstāsies desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī būs pieejamas daudzas interaktīvas funkcijas gan jauniem, gan veciem, sākot ar VR niršanas pieredzi, demonstrācijas baseinu, izmēģinājuma niršanas baseinu un daudz ko citu.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

Biļetes uz GO Diving Show ANZ ir pārdošanā jau tagad, un jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz 2 agrās rezervācijas piedāvājums par 1 cenu līdz 9. septembrim — jūs un jūsu draugs/partneris/laulātais var apmeklēt tikai par $12, un bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, padarot to par ideālu ģimenes dienas izbraucienu. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc jau tagad atzīmējiet datumus savā kalendārā un sagatavojieties episkai nedēļas nogalei, kurā svinēsim visu veidu niršanu.